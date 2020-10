live Serie C, le ufficialità di oggi: Bisceglie, arriva Manfrellotti. E in tre rinnovano

vedi letture

Alla mezzanotte del 1° settembre è ufficialmente scattata la finestra di calciomercato che precede il via della stagione sportiva 2020/2021 e che terminerà il prossimo 5 ottobre. Di seguito TuttoMercatoWeb.com propone il quadro completo e in costante aggiornamento di tutte le ufficialità riguardanti la Serie C.

20:09 - Bisceglie, restano Pelliccia, Padulano e Mansour. E arriva Manfrellotti - Il Bisceglie ha confermato tre calciatori anche per la Serie C: si tratta di Fabio Padulano, Salvatore Pelliccia e Mohamed Mansour. Arriva inoltre dal Nardò Salvatore Manfrellotti.

19:55 - Imolese, arriva Suliani dall'Ascoli -L’Imolese Calcio 1919 è lieta di annunciare che in questi minuti è stato completato il trasferimento del giocatore Daniele Suliani, classe 2003, in prestito temporaneo con diritto di opzione all’Ascoli

17:59 - Sambenedettese, arriva l'argentino De Ciancio - La SS Sambenedettese comunica di aver acquisito le prestazioni sportive su base biennale del calciatore Rodrigo De Ciancio. Nato a Buenos Aires il 30 maggio del 1995 e cresciuto nelle giovanili del San Lorenzo, con cui ha debuttato anche in prima squadra, De Ciancio ha giocato in Primera División argentina anche con la maglia del Temperley. Nella passata stagione ha vestito i colori del Club Atlético Atlanta.

16.46 - Arezzo, colpo in attacco. Ecco Pesenti - L'Arezzo è lieta di annunciare che Massimiliano Pesenti è un nuovo calciatore del Cavallino. Attaccante classe 1987, nella sua carriera ha vestito, tra le altre, le maglie di Albinoleffe, Piacenza, Pisa e Padova, collezionando più di 250 presenze e realizzando più di 70 gol in Serie C.

15.57 - Juve Stabia, arriva Bubas a titolo definitivo - La S.S. Juve Stabia comunica l’accordo per l’acquisizione delle prestazioni sportive, a titolo definitivo, dell’attaccante Sergio Nicolás Bubas, classe ’89.

15.55 - Alessandria, arriva Frediani - 217 partite con 41 gol e 22 assist, questo l’identikit di Marco Frediani, nuovo giocatore dell'Alessandria, trasferitosi a titolo definitivo dal Parma con un contratto biennale. Frediani, 26 anni, jolly offensivo, formatosi nelle giovanili della Roma dove ha vinto una Coppa Italia e una Supercoppa Primavera, lo scorso campionato ha vestito 24 volte la maglia della Sambenedettese, con 5 gol e 3 assist.

14.00 - Viterbese, arriva Falbo dalla Lazio - La società U.S. Viterbese 1908 è lieta di annunciare che Luca Falbo entra a far parte della rosa gialloblù. Il calciatore arriva in prestito dalla S.S. Lazio.

13.13 - Vis Pesaro, Stramaccioni alla Juve. Rimane in prestito - La Vis Pesaro 1898 comunica di aver ceduto a titolo definitivo Diego Stramaccioni alla Juventus FC. Stramaccioni però rimarrà alla Vis Pesaro 1898 questa stagione, con la formula del prestito, per continuare il suo percorso di crescita in biancorosso e in Serie C.

12.57 - Pistoiese, dal Chievo arriva in prestito Rondinella - La Pistoiese comunica di essersi assicurata il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Genny Rondinella, che arriva con la formula del prestito annuale dal Chievo Verona, con scadenza fissata al 30 Giugno 2021

12.46 - Poker di innesti per il Foggia - Attraverso una nota ufficiale, il Foggia ha annunciato quattro innesti, due in difesa e due in attacco. Dall'Albinoleffe arriva a titolo definitivo il difensore Fabio Gavazzi, e con lui lo svincolato Gabriele Germinio (che ha sottoscritto un contratto annuale), mentre in attacco ecco l'esperto Alessandro Tascini, svincolatosi dalla Pro Sesto, e Filippo D'Andrea, classe '98 che giunge in rossonero in prestito dalla Salernitana.

12.20 - Renate, Plescia in prestito alla Vibonese - Il Renate comunica di aver ceduto a titolo temporaneo alla Vibonese il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Vincenzo Plescia. L'attaccante palermitano, classe 1998, nel corso della stagione sportiva 2019/2020 ha collezionato 34 presenze (con 4 reti) tra campionato e Coppa Italia con la casacca nerazzurra, che riabbraccerà dopo la scadenza del prestito con il club calabrese, previsto fino al 30 giugno 2021.

12.19 - AlbinoLeffe, risoluzione consensuale anche con Calì - L'AlbinoLeffe comunica di aver risolto consensualmente il contratto di prestazione sportiva con il calciatore Christian Calì, centrocampista classe 1999.

11.34 - Vis Pesaro, torna Ngissah - La società Vis Pesaro 1898 comunica di aver acquistato le prestazioni sportive di Bismark Ngissah, attaccante classe 1998 svincolato, la scorsa stagione già in biancorosso dal mercato di gennaio. Il giovane under ha firmato un contratto annuale che lo legherà alla Vis Pesaro fino al 30 giugno 2021. Nato in Ghana, alto 1,84 cm, Ngissah è cresciuto nel settore giovanile del Chievo Verona, club con cui è stato legato fino al 30 giugno 2020.

10.58 - AlbinoLeffe, risoluzione consensuale con Cortinovis - U.C. AlbinoLeffe comunica di aver risolto consensualmente il contratto di prestazione sportiva con il calciatore Davide Cortinovis, difensore classe 1999.

10.38 - Padova, Piovanello rinnova e va in prestito al Catania - Il Calcio Padova comunica di aver formalizzato il prolungamento di del contratto dell’attaccante Enrico Piovanello fino al 30 giugno 2023. Contestualmente, si informa che il calciatore è stato trasferito a titolo temporaneo al Calcio Catania per la stagione 2020/2021.

9.12 - Lecco, arriva Pissardo dall'Arezzo - Calcio Lecco 1912 è felice di comunicare l’ingaggio di Marco Pissardo che arriva a titolo temporaneo dall’Arezzo. Marco è un portiere che nasce a Verbania l’8 gennaio 1998 e cresce nelle giovanili dell’Inter con cui vince tutto: Campionato Primavera, Coppa Italia Primavera e Torneo di Viareggio. Esordisce in Serie D nel Varese, poi passa in C prima al Monopoli e infine all’Arezzo, dove l’anno scorso scende in campo per 28 volte.

VENERDÌ 2 OTTOBRE

23:33 - Bisceglie scatenato, altri cinque acquisti e due conferme - Continuano le manovre in casa Bisceglie dopo l’iscrizione in Serie C. Il club ha confermato Giuseppe Tarantino e Adriano Casella e ha inoltre tesserato altri quatto calciatori dopo i tre precedentemente annunciati. Si tratta di Marco Vitale (Audace Barletta), Giusto Priola (Picerno), Edoardo Vona (Castrovillari), Manuel Ferrani (Picerno), Michele Laraspata (Parma)

22:35 - Pistoiese, rinnova Camilleri - La Us Pistoiese 1921 ha il piacere di comunicare il prolungamento del contratto sottoscritto con il calciatore Vincenzo Camilleri, fissando la nuova scadenza al 30 Giugno 2022.

22:25 - Bisceglie, arrivano Maimone e Cigliano - Giuseppe Maimone approda al Bisceglie. Centrocampista centrale, è nato a Taomina il 02/03/1994. Cresciuto nel settore giovanile della Reggina, ha indossato le maglie di Melfi, Reggina, Cuneo, Lecce, Matera, Monopoli e Sicula Leonzio. Luca Cigliano è del Bisceglie. Centrocampista centrale è nato a Napoli il 3/11/1998. E' cresciuto nelle giovanili del Bari, Ternana e Frosinone. Nel 2016 ha indossato la casacca della Caratese (Serie D). Nel mercato di riparazione si è trasferito all'Aversa Normanna. Nell'estate del 2017 ha firmato per la Casertana rimanendoci sino al 2019. La scorsa stagione ha giocato nel Rimini.

21:54 - Bisceglie, arriva il centrocampista Cittadino - Andrea Cittadino è un nuovo giocatore del Bisceglie. Centrocampista classe '94 è cresciuto nelle giovanili della Roma. Ha indossato le casacche di Alessandria, Melfi, Mantova, Latina e Foggia.

20:42 - Juve Stabia, ecco Vallocchia - La S.S. Juve Stabia comunica l’accordo con l’Olbia Calcio 1905 per l’acquisizione delle prestazioni sportive, a titolo temporaneo con opzione di riscatto, del centrocampista Andrea Vallocchia, classe ’97.

17:34 - Gubbio, arriva Lovisa dalla Fiorentina - As Gubbio 1910 comunica di aver acquisito da Acf Fiorentina a titolo provvisorio fino al 30 Giugno 2021 le prestazioni sportive del calciatore Alessandro Lovisa centrocampista nato a San Vito al Tagliamento il 22 Agosto 2001.

16:40 - Sudtirol, Gabrielli passa alla Fiorentina - Il 18enne Niccolò Gabrieli, terzino destro, all’occorrenza centrocampista di destra o difensore centrale, cresciuto nel settore giovanile biancorosso, facendo tutta la trafila fino all’approdo in Berretti, per poi mettersi a disposizione della prima squadra approda (in prestito) alla Primavera della Fiorentina.

16:27 - Ravenna, arriva Cossalter dal Bologna - La società comunica di avere trovato l’accordo con il Bologna per il passaggio temporaneo di Alex Cossalter in giallorosso fino al termine della stagione. L’attaccante classe 2000 che indosserà la maglia numero 29, è alla prima esperienza tra i professionisti.

15.42 - Paganese, botto in attacco: arriva anche Mendicino - Non solo Cesaretti. Secondo colpo per la Paganese nel reparto avanzato: il club ha raggiunto l’accordo con il calciatore Ettore Mendicino, il quale ha firmato un contratto che lo legherà al club fino al giugno 2021.

14.26 - Giana Erminio, torna Maltese: contratto annuale - La Giana Erminio comunica di aver acquisito in data odierna le prestazioni sportive del calciatore svincolato Dario Maltese, che sarà legato al club sino al 30 giugno 2021. Si tratta di un gradito ritorno in biancazzurro per il centrocampista centrale, che ha vestito la maglia della Giana nella stagione 2019/20.

13.55 - Triestina, in prestito dal Parma arriva Palmucci - La Triestina comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Stefano Palmucci. Il giocatore arriva in prestito annuale dal Parma e ha sottoscritto con l’Unione un contratto fino al 30 giugno 2021.

13.26 - Legnago, dal Vicenza arriva il baby Pizzignacco - Il Legnago comunica di aver raggiunto un accordo con il Vicenza per l’acquisizione, a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2021, del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Semuel Pizzignacco.

13.02 - Casertana, rinforzo in difesa: ecco Konate - La Casertana comunica di aver posto sotto contratto il calciatore Dramane Konate. Difensore della Costa D’Avorio classe 1994, la scorsa stagione ha collezionato 24 presenze con la maglia del Gubbio

13.01 - Imolese, botto in attacco. Arriva Stanco - L’Imolese è lieta di annunciare il trasferimento a titolo definitivo dal Cittadella, con accordo su base biennale, del giocatore Francesco Stanco, classe 1987, e il suo inserimento nella rosa della prima squadra che prenderà parte al campionato di serie C 2020/2021.

12.14 - Mosti torna a vestire la maglia della Juve U23 - Nicola Mosti torna a vestire la maglia della Juventus U23. Il centrocampista classe 1998 arriva in prestito dal Monza.

11.43 - Paganese, c'è un gradito ritorno: ecco Cesaretti - La Paganese comunica che in data odierna ha raggiunto l’accordo con la Cavese per il trasferimento del calciatore Christian Cesaretti: per l’attaccante classe '87 si tratta di un ritorno a Pagani, dove nelle stagioni 2017-2018 e 2018-2019 vestì la maglia azzurrostellata collezionando ben 55 presenze condite da 19 reti. Il calciatore ha firmato un contratto annuale, e sarà a disposizione già stamattina in quanto già sottoposto a test anti Covid-19.

GIOVEDÌ 1 OTTOBRE

21.21 - Casertana, risoluzione consensuale per Zito - La Casertana FC comunica di aver risolto consensualmente il contratto con il calciatore Antonio Zito. Ad Antonio va l’augurio di un prosieguo di carriera ricco di successi e soddisfazioni.

20.20 - Juve Stabia, arriva Orlando dalla Salernitana - La S.S. Juve Stabia comunica l'accordo con la U.S. Salernitana 1919 per l’acquisizione delle prestazioni sportive, a titolo temporaneo, dell'attaccante Francesco Orlando, classe ’96.

20.13 - Casertana, risoluzione consensuale con Petta - La Casertana FC comunica di aver risolto consensualmente il contratto con il difensore Andrea Petta al quale va il ringraziamento del club per l’impegno profuso in questi mesi di permanenza in rossoblu.

20.04 - Cesena, arriva Nardi fra i pali -Nella giornata in cui Leonardo Marson saluta, è Michele Nardi a prenderne il posto. Questo pomeriggio il portiere nato a Cesena l’8 luglio 1986 ha firmato il contratto con cui si è legato al Cesena FC fino al 30 giugno 2021.

18.08Cavese, è addio con Polito - La Cavese 1919 comunica di aver risolto consensualmente il rapporto contrattuale con il calciatore Vincenzo Polito, al quale augura un futuro professionale ricco di soddisfazioni.

17:51 - Vibonese, arriva il portiere Marson - L’U.S. Vibonese Calcio comunica di essersi assicurata la prestazioni sportive a titolo definitivo dal Cesena del calciatore Leonardo Marson. Nato a Udine il 5 gennaio 1998, per formazione ed esperienza maturata sul campo Marson è tra i più promettenti portieri in circolazione tanto da attirare su di se i riflettori di numerosi club di Serie C.

17:43 - Pistoiese, arriva l'attaccante Chinellato - La US Pistoiese 1921 ha il piacere di annunciare di essersi assicurata il diritto alle prestazioni sportive dell’attaccante Matteo Chinellato, che giunge alla corte del presidente Orazio Ferrari con la formula del prestito annuale dall’Imolese, in scadenza 30 Giugno 2021, con opzione di acquisto a titolo definitivo.

17:25 - Poker d'acquisti in casa Fano - L’Alma Juventus Fano ha acquistato quattro calciatori. Si tratta di Sebastiano Longo, classe ‘98, e Alessandro Martella, classe 200, entrambi in prestito dal Parma e di Francesco Busini, classe 2002. Torna inoltre Enrico Baldini, classe '96, che ha firmato un biennale. Lascia invece il club il portiere Mattia Palombo, classe ‘99.

17:06 - Teramo, Mejri e Sabatini in prestito in D - La S.S. Teramo Calcio comunica di aver ceduto a titolo temporaneo all'Associazione Sportiva Pineto Calcio, il portiere Ahmed Mejri ed il difensore Marco Sabatini, entrambi classe 2001.

16:53 - Ravenna, arriva Bolis dall'Atalanta - Nuovo rinforzo per la mediana giallorossa, è stato infatti definito il passaggio temporaneo di Thomas Bolis, centrocampista classe '98, che arriva dall’Atalanta fino al termine della stagione

16:48 - Gubbio, è addio con Konate - As, Gubbio comunica di aver effettuato in data odierna la risoluzione consensuale del contratto con il calciatore Dramane Konate. Al ragazzo vanno i migliori auguri per il prosieguo della sua carriera sportiva.

15:36 - Como, in difesa c'è Bertoncini: contratto biennale - Davide Bertoncini è un giocatore del Como. Il difensore classe 1991 ha firmato un contratto biennale che lo legherà al club fino al giugno del 2022. Bertoncini la scorsa stagione ha giocato nella Reggina, vincendo il campionato di Serie C e conquistando la promozione

15:27 - Zarpellon in prestito alla Virtus Verona - La Virtus Verona comunica l'approdo alla corte di mister Fresco del centrocampista Leonardo Zarpellon. Il classe 1999 arriva del Vicenza con la formula del prestito.

15:10 - Catanzaro, in prestito dal Lecce arriva Riccardi - Davide Riccardi, classe 1996, è un nuovo difensore del Catanzaro. Il calciatore, che aveva richieste da altre società anche di serie superiori, arriva in prestito secco dal Lecce, dove ha militato nelle ultime tre stagioni vivendo la cavalcata dei giallorossi pugliesi dalla Serie C alla Serie A

13:19 - Ravenna, biennale per Martignago - Il Ravenna comunica di avere acquisito le prestazioni sportive del calciatore Riccardo Martignago dal Teramo. L'attaccante classe '91 arriva a titolo definitivo e ha firmato un contratto biennale con i giallorossi, fino al 20 giugno 2022; indosserà la maglia numero 20

11:42 - Lecco, dal Monza arriva Lora - Il Lecco comunica di aver acquisito a titolo definitivo dal Monza le prestazioni di Filippo Lora, che diventa un nuovo giocatore bluceleste. Centrocampista classe '93, Lora cresce nelle giovanili del Milan fino a diventare il capitano della formazione Primavera; nell’estate del 2013 si trasferisce in Serie B al Cittadella, mentre nel gennaio del 2019 passa al Monza in Serie C. Nell’ultima stagione Lora viene ceduto in prestito al Ravenna dove colleziona 25 presenze, 1 gol e 1 assist.

11:12 - Palermo, triennale per Somma - Michele Somma è un nuovo calciatore del Palermo: per il difensore la società ha disposto un ingaggio triennale. A comunicarlo è la stessa mediante una nota ufficiale.

MERCOLEDÌ 30 SETTEMBRE

21: 40 - Lecco, risolto il contratto con Magonara - Calcio Lecco 1912 comunica di aver risolto il contratto con il difensore David Magonara. La Società - si legge in una nota ufficiale - augura al giocatore le migliori fortune per la sua carriera.

21:24 - Turris, preso Tascone - La Turris ha annunciato sul proprio sito l’arrivo del centrocampista Simone Tascone, classe ‘97, che ha firmato un accordo biennale con il club campano.

21:21 - Virtus Francavilla, rinnovo triennale per Perez - Virtus Francavilla Calcio rende noto di aver raggiunto l’accordo per il rinnovo del contratto fino al 2023 con l’attaccante Leonardo Perez. La società augura a Leo le migliori fortune sportive e professionali con la maglia biancazzurra.

21:02 - Pergolettese, arriva Bignami - La Pergolettese annuncia di aver tesserato ufficialmente, nel proprio organico, il difensore centrale Riccardo Bignami. Nato a Cremona il 04/05/2000, è cresciuto calcisticamente nel settore giovanile della Cremonese.

20:20 - Foggia, c'è il nuovo allenatore: Vincenzo Maiuri - l Calcio Foggia 1920 rende noto di aver affidato l’incarico di allenatore della prima squadra al sig. Vincenzo Maiuri. Nato a Milano ma tarantino d’adozione, il 51enne neo tecnico rossonero vanta diverse esperienze professionali nel suo personale curriculum lavorativo, maturate in varie categorie tra Legnano, Matera, Massafra, Fasano, Grottaglie, Nardò, Brindisi, Casertana, Taranto, Nocerina, Portici e Sorrento, dove si è messo in mostra sciorinando un calcio qualitativamente alto e pragmatico nella scorsa stagione in D.

19:54 - Bari, arriva Lollo dal Venezia. Contratto triennale - SSC Bari comunica di aver acquisito a titolo definitivo dal Venezia FC, i diritti alle prestazioni sportive del centrocampista classe '90 Lorenzo Lollo (08.12.1990, Carrara); il calciatore ha firmato fino al giugno 2023.

19:16 - Pro Patria, arriva il centrocampista Nicco - Aurora Pro Patria 1919 comunica di aver acquisito in prestito con diritto di riscatto le prestazioni sportive del calciatore Gianluca Nicco dal Piacenza Calcio. Il centrocampista, classe 1988, ha firmato un contratto che lo legherà alla Pro Patria fino al 30 Giugno 2021.

19:08 - Monopoli, torna Vassallo - La S.S. Monopoli 1966 comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Francesco Vassallo, fino al 30 giugno 2022.

18:55 - Monopoli, arriva Bastrini - La S.S. Monopoli 1966 comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Alessandro Bastrini, fino al 30 giugno 2021.

18: 14 - Bari, arriva Semenzato dal Pordenone. Berra in neroverde - Il Bari ha annunciato di aver acquistato l’esterno Daniel Semenzato, classe ‘87, dal Pordenone a titolo definitivo. Il giocatore ha firmato un biennale. Contestualmente il club pugliese ha ceduto in prestito ai friulano il difensore Filippo Berra, classe ‘95.

17:19 - Alma Fano, arrivano Busini e Longo. Rescinde Palombo - L’Alma Juventus Fano 1906 rende noto di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del giocatore classe 2002 Francesco Busini e di Sebastiano Longo, classe 1998, che arriva in prestito dal Parma. L’Alma Juventus Fano comunica la risoluzione consensuale del contratto con il portiere classe 1999 Mattia Palombo.

16:58 - Piacenza, preso Gonzi - Piacenza Calcio 1919 è lieto di annunciare di aver raggiunto un accordo per il diritto alle prestazioni sportive di Juri Gonzi. Il giocatore ha siglato un contratto biennale. Juri, centrocampista italo-russo classe 1994, dopo la trafila nelle giovanili del Siena ha sempre militato tra i professionisti in Serie C, disputando quasi 150 partite, con le maglie di Cuneo, Mantova e Albinoleffe.

16:55 - Ravenna, arriva il terzino Vanacore - Nuovo innesto in casa giallorossa, ha firmato infatti un contratto annuale il giovane esterno difensivo Emilio Vanacore, classe '99, che era svincolato dopo il caso Picerno.

15.37 - De Vito torna a vestire la maglia della Lucchese - Conferenza stampa in casa Lucchese, e presentazione di Marco De Vito, che torna a vestire i colori rossoneri.

15.35 - Doppio innesto difensivo per la Virtus Verona - Due volti nuovi per la difesa della Virtus Verona. Il club comunica che per Antonio Pinto, difensore classe 2001 lo scorso anno in forza al Casale, sarà addestramento tecnico, mentre è stato raggiunto l'accordo annuale con Mattia Pessot, classe 2000, lo scorso anno al Tamai.

14.40 - Matelica, dall'Ascoli arriva in prestito Maurizii - Con una nota ufficiale, il Matelica comunica che dall'Ascoli arriva in prestito il difensore esterno sinistro classe 2001 Emanuele Maurizii.

14.34 - Bifulco lascia il Napoli. Triennale col Padova - Il Padova informa che è da poco stato ufficializzato il passaggio in biancoscudato a titolo definitivo dell’ala Alfredo Bifulco dal Napoli. Il giocatore ha siglato con il club veneto un contratto triennale

12.20 - Catanzaro, ecco Garufo. Prestito secco dalla Reggina - Nuovo rinforzo per la difesa del Catanzaro: dalla Reggina arriva in prestito secco per un anno l’esterno Desiderio Garufo. Siciliano classe ‘87, l’esterno ha ottenuto lo scorso anno la promozione con la squadra amaranto, il quarto salto dalla C alla B della sua carriera, dopo quelli ottenuti a Novara, Parma e Trapani.

11.08 - Perugia, dal Teramo arriva Cancellotti - Il Perugia comunica l’acquisto a titolo definitivo del calciatore Tommaso Cancellotti dal Teramo. Umbro di nascita, ha 28 anni, conta 44 presenze in Serie B con Cittadella e Brescia e quasi 200 presenze in Lega Pro suddivise tra Juve Stabia, Pro Vercelli, Teramo e Gubbio.

10.40 - Foggia, Capuano rinuncia alla panchina - Il Foggia rende noto che, per sopraggiunti motivi personali, il sig. Ezio Capuano ha rinunciato all’incarico di allenatore della prima squadra rossonera.

MARTEDÌ 29 SETTEMBRE

21.23 - Catania, preso Tonucci dalla Juve Stabia - Il Calcio Catania comunica di aver acquisito dalla Società Sportiva Juve Stabia, a titolo temporaneo con opzione per il riscatto, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Denis Tonucci, nato a Pesaro il 6 settembre 1988. Il difensore centrale marchigiano, cresciuto nel settore giovanile del Cesena, vanta ben 231 presenze in Serie B, sommate dal 2006 al 2020, impreziosite da 12 reti e collezionate con le maglie della stessa formazione romagnola (con la quale ha conquistato anche una promozione tra i cadetti nel 2009), del Piacenza, del Vicenza, del Modena, del Brescia, del Bari, del Foggia e dei gialloblù campani. Tonucci ha vissuto anche un’esperienza in Ligue 1 con l’Ajaccio ed è stato nazionale azzurro under 20.

20.02 - Avellino, arriva Silvestri dal Potenza - L’Us Avellino comunica di aver acquistato dal Potenza, a titolo definitivo, il calciatore Luigi Silvestri. Nato a Palermo il 22 gennaio 1992, il difensore siciliano, cresciuto nelle giovanili del Palermo, ha stipulato con il club irpino un accordo biennale con opzione di rinnovo per un altro anno.

18:08 - Alessandria, arriva l'attaccante Stijepovic - Perfezionato in queste ore il trasferimento a titolo temporaneo annuale dalla Sampdoria dell’attaccante Ognjen Stijepovic. Stijepovic attaccante, 21 anni a ottobre’, ha vinto nel 2017/18 la coppa del Montenegro con il Mladost Podgorica, squadra della sua città natale. Trasferitosi poi alla Sampdoria ha esordito in Serie A nella stagione successiva. Lo scorso anno per lui 17 presenze e 5 gol con la maglia della Pistoiese.

17:12 - Padova, il difensore Boli va al Genoa - Il Calcio Padova informa che è stato formalizzato il trasferimento a titolo temporaneo del difensore francese classe 2002 Jordan Boli al Genoa CFC.

16:54 - Arezzo, preso il portiere Tarolli - La S.S. Arezzo è lieta di annunciare che Stefano Tarolli è un nuovo calciatore del Cavallino. Stefano Tarolli, portiere classe 1997 originario di Foggia, nella sua carriera ha vestito le maglie di Piacenza, Foggia, Manfredonia, Virtus Francavilla, Renate e Fidelis Andria.

16:40 - Legnango, ecco Ruggero dal Padova - Con una nota ufficiale il Padova informa che è stato formalizzata la cessione a titolo temporaneo del difensore classe 2000 Marco Ruggero al Legnago Salus.

16:37 - Carrarese, torna l'attaccante Cais - Carrarese Calcio 1908 rende noto di aver concluso l'acquisizione del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Davide Cais.

16:31 - Mantova, preso Ganz jr dall'Ascoli - Con una nota sul proprio sito Mantova 1911 rende noto di aver acquisito da Ascoli Calcio 1898 F.C. i diritti delle prestazioni sportive dell’attaccante Simone Andrea Ganz.

16:05 - Paganese, arriva Benedetti - La Paganese Calcio 1926 srl comunica che in data odierna ha ingaggiato il calciatore Alessio Benedetti. L’esperto centrocampista classe 90, ex Gubbio, ha firmato un contratto che lo legherà al club azzurrostellato fino al Giugno del 2021.

Il neo acquisto si aggregherà al gruppo di Mister Erra dopo l’esito dei test Anti-Covid19 a cui si è sottoposto nel pomeriggio.

15:07 - Catania, Curriale passa al Catanzaro - Il Calcio Catania comunica di aver ceduto il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Davis Curiale, a titolo definitivo, all’U.S. Catanzaro 1929. All’attaccante, che in maglia rossazzurra ha collezionato 103 presenze e realizzato 29 reti, l’augurio delle migliori fortune per il prosieguo della carriera.

14:14 - Renate, preso Marano. Ha firmato un biennale - Con una nota ufficiale A.C. Renate 1947 S.r.l., in data odierna comunica di aver perfezionato l’acquisto a titolo definitivo del calciatore Francesco Marano. Il centrocampista classe '90 ha sottoscritto un contratto che lo legherà al club brianzolo fino al 30 giugno 2022.

13:29 - Monopoli, addestramento tecnico per Nina e Antonacci - La S.S. Monopoli 1966 rende noto che i calciatori Gianmarco Antonacci e Christian Nina, entrambi classe 2001, hanno sottoscritto un accordo di addestramento tecnico valido fino al 30 giugno 2021.

12:19 - Giana Erminio, preso Di Maira - La Giana Erminio ha ufficializzato l'arrivo dell'attaccante Filippo Di Maira; il classe '94 si è legato al club con un contratto fino al 30 giugno 2021.

12:07 -Palermo, ecco l'attaccante Rauti - Il Torino Football Club comunica di aver ceduto a titolo temporaneo al Palermo Football Club il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Nicola Rauti.