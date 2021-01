live Serie C, le ufficialità di oggi: colpo Cavese. Dal Pisa torna Kucich

Il resoconto quotidiano di tutte le operazioni portate a termine dalle cinquantanove formazioni di Lega Pro

Alla mezzanotte del 4 gennaio è ufficialmente scattata la finestra di calciomercato di riparazione, che terminerà il prossimo 1 febbraio. Di seguito TuttoMercatoWeb.com propone il quadro completo e in costante aggiornamento di tutte le ufficialità riguardanti la Serie C.

22:19 - Colpo Cavese: torna Kucich - Gran colpo tra i pali della Cavese, che si assicura, a titolo temporaneo dal Pisa, il calciatore Matteo Kucich. Il portiere triestino, classe 1998, al ritorno in maglia aquilotta dopo l’esperienza della passata stagione, ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2021 e vestirà la maglia numero 41.

20:13 - Padova, Valentini passa al Vicenza - Il Padova informa di aver formalizzato il trasferimento a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2021 del difensore Nahuel Valentini al Vicenza.

19:17 - Tris di rinnovi per la Pro Vercelli - La Pro Vercelli comunica di aver rinnovato il contratto relativo ai diritti alle prestazioni sportive dei calciatori Alberto Masi, Gianmario Comi e Simone Emmanuello. Come da nota, "per la soddisfazione di tutti Alberto Masi e Gianmario Comi si sono legati al club fino al 2022 con opzione per il prolungamento di un anno, Simone Emmanuello si lega al club fino al 2023 con opzione per il prolungamento di un anno".

18:08 - Triestina, è addio con Lodi - Ciccio Lodi saluta la Triestina. Questa la nota del club: "U.S. Triestina Calcio 1918 comunica di aver raggiunto l’accordo per la rescissione consensuale del contratto con il calciatore Francesco Lodi. Dopo 29 presenze condite da due reti, si separano quindi le strade dell’Unione e del centrocampista classe ’84. A Francesco va il ringraziamento per l’impegno messo quotidianamente a disposizione della causa alabardata e un grande in bocca al lupo per il prosieguo della vita in campo e fuori dal campo, con all’orizzonte l’opportunità di scrivere avvicinandosi a casa un’altra pagina della sua prestigiosissima carriera. Buona fortuna, Ciccio!".

18:07 - Fomov è un nuovo giocatore della Vibonese - Gheorghe Fomov, classe 2001, è un nuovo giocatore della Vibonese Calcio. Esterno destro dotato di buona tecnica, proviene dal Grosseto che a sua volta, nell’estate scorsa, lo aveva prelevato dal Ghivazzano Borgo in serie D, in cui Fomov ha giocato 22 partite segnando 3 reti. Il neo calciatore rossoblù, dopo essersi sottoposto alle visite mediche previste dai protocolli sanitari, è già a disposizione di mister Galfano ed i suoi nuovi compagni.

17:26 - Cavese, dal Vicenza arriva Scoppa. Contratto fino al 2022 - La Cavese comunica di aver acquisito a titolo definitivo dal Vicenza il calciatore Federico Matías Scoppa. Il classe 1987 ha firmato con i campani un contratto fino al 30 giugno 2022 con opzione di rinnovo e indosserà la maglia numero 4.

17:06 - Bari, Simeri e D'Orazio all'Ascoli. Percorso inverso per Sarzi Puttini - Tripla operazione sull'asse Ascoli-Bari. Il club bianconero ha ufficializzato con la formula del prestito con diritto di riscatto l'arrivo di Simone Simeri e del prestito di Tommaso D'Orazio. Contestualmente a quest'ultima operazione approda in puglia Daniele Sarzi Puttini.

15.57 - Grosseto, arriva Giannò dalla Triestina - Il Grosseto ha ufficializzato l'arrivo in prestito dalla Terzina del terzino Alessandro Giannò.

15.56 - Pro Sesto, arriva Bocic dal Pescara - La Pro Sesto 1913 rende noto di aver acquistato l'attaccante Milos Bocic dal Pescara. Il promettente giocatore serbo, 21 anni il prossimo 26 gennaio, arriva con la formula del prestito.

15.55 - Como, risoluzione consensuale con Sbardella - Il Como 1907 comunica di aver risolto il contratto di Simone Sbardella in accordo con il giocatore. La società ringrazia Simone per impegno, serietà e dedizione, per essersi fatto apprezzare come uomo e come calciatore e per aver contribuito attivamente alla vittoria del Campionato di Serie D. Il Como 1907 augura al ragazzo le migliori fortune professionali e umane.

15.39 - Ravenna, risoluzione del prestito di Cossalter - La società Ravenna Football Club comunica che è stato risolto anticipatamente il prestito di Alex Cossalter che fa ritorno al Bologna. A lui va il sentito ringraziamento per l’impegno dimostrato e l’augurio per le migliori fortune calcistiche e personali.

15.25 - Catania, fatta per l'arrivo di Giosa dal Monopoli - Il Calcio Catania comunica di aver acquisito a titolo definitivo dalla Società Sportiva Monopoli 1966 il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Antonio Giosa, nato a Potenza il 21 agosto 1983. Il difensore, che nella stagione in corso ha sommato 11 presenze in biancoverde, si lega al nostro club fino al 30 giugno 2022.

15.20 - Bari, arriva Gabriele Rolando - SSC Bari S.p.A. comunica di aver acquisito, con la formula del prestito con obbligo di riscatto in caso di promozione dalla Reggina, i diritti delle prestazioni sportive del calciatore Gabriele Rolando (02 aprile 1995, Genova).

15.00 - Bisceglie, risoluzione consensuale con Pelliccia - L’AS Bisceglie SRL comunica che in data odierna è avvenuta la risoluzione consensuale con il difensore Salvatore Pelliccia. Nato a Napoli il 23 gennaio 2000 Pelliccia, nella stagione corrente, ha collezionato 12 presenze.

Il sodalizio nerazzurro ringrazia il giocatore per l’impegno, la professionalità e la dedizione in questo primo segmento di stagione, augurandogli un futuro roseo di soddisfazioni.

14.42 - Virtus Francavilla, Maiorino arriva dal Livorno - Virtus Francavilla Calcio comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive fino al giugno 2023 del calciatore Pasquale Maiorino, proveniente dall’As Livorno. Un gradito ritorno per l’attaccante tarantino classe 1989 che ha mosso i primi passi da calciatore nella città degli Imperiali nel lontano 2007. Un anno e mezzo con la casacca del Francavilla Calcio con la quale ha vinto il Campionato di Eccellenza 2007-2008 e la Coppa Italia Dilettanti Puglia, risultando tra i migliori under della categoria. Successivamente una lunga carriera tra i professionisti in serie B e serie C con le maglie di Chaux de Fonds, Vicenza, Lecco, Manfredonia, Brindisi, Modena, Sorrento, Torres, Cremonese, Livorno e Feralpisalò. Oltre 300 presenze in carriera tra i professionisti, circa 80 reti realizzate ed un palmarés prestigioso e ricco di successi per l’attaccante tarantino che ritorna a “casa” dopo 13 anni. Il calciatore è già a disposizione di mister Bruno Trocini per la trasferta di Bari. Bentornato Pasquale.

14.11 - Viterbese, risolto il prestito di Galardi col Milan - La U.S. Viterbese 1908 comunica che il prestito di Gabriele Galardi dal Milan è stato risolto anticipatamente. Il Presidente Marco Arturo Romano e tutta la società desiderano ringraziare Gabriele per quanto fatto in maglia gialloblù e gli augurano le migliori fortune per il suo futuro.

13.35 - Novara, fatta per Malotti dalla Sambenedettese - La Società Novara Calcio è lieta di annunciare a giornalisti e tifosi di aver raggiunto l’accordo per il trasferimento a titolo temporaneo, con diritto di riscatto, di Manuele MALOTTI dalla Sambenedettese.

11.15 - Giana Erminio, cessione in prestito secco al Genoa - A.S. Giana Erminio comunica che Alessandro Marcandalli, difensore classe ’02, cresciuto nelle giovanili biancazzurre sin dal campionato Under 16, in data odierna è stato ceduto in prestito secco fino al 30 giugno 2021 al Genoa CFC, per integrare la rosa della Primavera 1.

GIOVEDI' 21 GENNAIO

21:26 - Padova, formalizzate due cessioni in Serie D - Il Calcio Padova informa di aver formalizzato la cessione a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2021 del portiere Alvise Gherardi all’Union Clodiense Chioggia Sottomarina, compagine che milita in Serie D Girone C. Contestualmente, il Calcio Padova informa di aver formalizzato la cessione a titolo temporanea fino al 30 giugno 2021 dell’attaccante Thomas Sacco all’A.C. Mestre, compagine che milita in Serie D Girone C.

19:47 - Pro Vercelli, arriva il mediano Awua dallo Spezia - La F.C. Pro Vercelli 1892 dopo una lunga trattativa comunica di aver raggiunto un accordo con lo Spezia Calcio per l'acquisizione a titolo temporaneo del centrocampista classe 1998 Theophilus Awua.

18:53 - Monopoli scatenato, preso anche Bizzotto - La S.S. Monopoli 1966 comunica di aver raggiunto l’accordo con la società LR Vicenza, per l’acquisizione a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Nicola Bizzotto, fino al 30 giugno 2022.

17:35 - Lucchese, arriva il giovane Pozzer fra i pali - La Lucchese 1905 comunica di aver acquisito, in prestito dal Monopoli Calcio, con l'avvallo dell'Inter, il diritto alle prestazioni sportive di Giacomo Pozzer, portiere classe '01.

17:09 - Monopoli, colpo a centrocampo. Arriva Jakimovski - La S.S. Monopoli 1966 comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Nikola Jakimovski, fino al 30 giugno 2021.

16:58 - Monopoli, risolto il contratto di Santoro - La S.S. Monopoli 1966 rende nota la risoluzione consensuale del legame contrattuale con il calciatore Domenico Santoro, che conclude così la sua esperienza in maglia biancoverde.

16:13 - Cesena, dal Frosinone arriva Tonetto - Il Cesena comunica di aver perfezionato con il Frosinone l’acquisizione a titolo temporaneo del calciatore Mattia Tonetto. Vent’anni il prossimo 26 marzo, l’esterno sinistro ha firmato fino al 30 giugno 2021 e prenderà la maglia numero 24.

14:11 - Imolese, dal Sassuolo arriva Aurelio - L’Imolese, con una nota ufficiale, comunica il raggiungimento dell’accordo, sulla base del prestito dal Sassuolo fino al prossimo 30 giugno, con il giocatore Giuseppe Aurelio, terzino sinistro classe 2000, e il suo inserimento nella rosa della prima squadra.

13:30 - Catanzaro, Porcino firma fino al 2022 - Antonio Porcino è un calciatore del Catanzaro. L’esterno sinistro, svincolato dal Livorno, con cui ha disputato 14 gare nella prima parte del campionato, si è legato al club giallorosso fino a giugno del 2022.

11:40 - Juve Stabia, dal Pescara arriva Borrelli - La Juve Stabia comunica di aver raggiunto l’accordo per l’acquisizione delle prestazioni sportive dal Pescara via Cosenza, a titolo temporaneo, dell’attaccante Gennaro Borrelli, classe 2000. Il calciatore ha scelto il 29 come numero di maglia.

MERCOLEDI' 20 GENNAIO

19:59 - Piacenza, Heatley si trasferisce al Fano - E' il Piacenza a comunicare di aver raggiunto un accordo per il trasferimento a titolo

definitivo al Fano del calciatore Kayro Stanley Flores Heatley.

19:58 - Novara, Lanni prolunga fino al 2023 - Con una nota ufficiale, il Novara comunica di aver raggiunto l’accordo per il prolungamento contrattuale, fino a giugno 2023, con l'estremo difensore classe '90 Ivan Lanni.

17:55 - Novara, raggiunto l'accordo con Rossetti - Con una nota ufficiale, il Novara comunica di aver raggiunto l’accordo per il tesseramento a titolo definitivo di Simone Rossetti. L’attaccante, classe 1997, si era svincolato dal Matelica.

16:17 - Sudtirol, dopo Marchi ecco Voltan dalla Reggiana - L’FC Südtirol comunica di aver acquisito a titolo temporaneo (prestito) fino al termine della corrente stagione dalla società AC Reggiana 1919, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Davide Voltan, 25enne, seconda punta-trequartista-ala destra. Nel corso del campionato di serie B in corso, ha collezionato 12 presenze con la casacca della Reggiana, squadra che lo ha prelevato dalla Vis Pesaro ad inizio settembre 2020. Per lui esperienze in Lega Pro - Serie C anche con Bassano, Anconitana e Feralpisalò.

14:28 - Viterbese, Antezza ceduto alla Paganese - La U.S. Viterbese 1908 comunica che Stefano Antezza è stato ceduto a titolo definitivo alla Paganese. Il Presidente Marco Arturo Romano e tutta la società desiderano ringraziare Stefano per quanto fatto con i colori gialloblù. Al centrocampista che ha collezionato 21 presenze e una rete tra campionato e Coppa Italia con la casacca della Viterbese un grande augurio per il proseguimento della sua carriera.

13.51 - AJ Fano, cessione al Matelica - L’Alma Juventus Fano comunica di aver ceduto a titolo definitivo al Matelica il difensore classe 96‘ Valerio Zigrossi.

13:29 -Novara, risoluzione per Marricchi - La Società Novara Calcio comunica di aver raggiunto l’accordo per la risoluzione consensuale del contratto con Filippo Marricchi. Il Club azzurro ringrazia Filippo per l’impegno profuso negli anni a Novara e gli augura un prosieguo di carriera ricco di soddisfazioni.

MARTEDI' 19 GENNAIO

18:20 - Fano, Baldini passa al Cittadella - L’A.S. Cittadella comunica di aver acquisito le prestazioni sportive di ENRICO BALDINI. Centrocampista offensivo classe 1996 nato a Massa Carrara, Baldini ha giocato la scorsa stagione e la prima parte di questa con la maglia dell’ Alma Juventus Fano.

16;54 - Cavese, tesserato De Marco - La Cavese 1919 comunica di aver tesserato il calciatore Simone De Marco. Il centrocampista napoletano, classe 1994, cresciuto nelle giovanili della Roma e della Juve Stabia e con esperienze in Serie C con le maglie di Casertana e Avellino, ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2021.

16:18 - Avellino, è addio con Nikolic - L’Us Avellino comunica di aver risolto consensualmente il rapporto contrattuale con il difensore classe 2001 Mario Nikolic, soddisfacendo la richiesta del calciatore di rientrare in patria. La società ringrazia il giocatore per il lavoro svolto e gli augura le migliori fortune professionali per il prosieguo della sua carriera.

15:36 - Renate, dal Catania arriva Vicente - Con una nota ufficiale, il Renate comunica di aver ottenuto a titolo definitivo dal Catania, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Bruno Leonardo Vicente. Centrocampista italo-brasiliano classe 1989, ha sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2021,

11:49 - Alessandria, colpo in difesa: ecco Di Gennaro - Matteo Di Gennaro, classe ’94, è stato acquistato dall'Alessandria a titolo definitivo dal Livorno. Per lui, che indosserà la maglia 30, contratto con i grigi fino a Giugno 2023.

