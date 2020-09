live Serie C, le ufficialità di oggi: Lecco, arriva Del Grosso dal Cittadella

vedi letture

Il resoconto quotidiano di tutte le operazioni portate a termine dalle sessanta formazioni di Lega Pro

Alla mezzanotte del 1° settembre è ufficialmente scattata la finestra di calciomercato che precede il via della stagione sportiva 2020/2021 e che terminerà il prossimo 5 ottobre. Di seguito TuttoMercatoWeb.com propone il quadro completo e in costante aggiornamento di tutte le ufficialità riguardanti la Serie C.

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

13:59 - Lecco, preso Del Grosso dal Cittadella - Il Lecco ha annunciato l'arrivo di Alberto Del Grosso, centrocampista classe 2001, del Cittadella.

12:46 - Renate, arriva Langella dal Pisa - La società A.C. Renate 1947 Srl, in data odierna comunica di aver ottenuto a titolo temporaneo dall'A.C. Pisa 1909 il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Christian Langella, centrocampista classe 2000.

11:15 - Monopoli, arriva Paolucci in prestito - La S.S. Monopoli 1966 comunica di aver raggiunto l’accordo con la Reggina 1914, per l’acquisizione a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2021, del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Lorenzo Paolucci.

VENERDÌ 4 SETTEMBRE

21:54 - Palermo, arriva il terzino Corrado - Il Palermo ha annunciato sul proprio sito l'arrivo di Niccolò Corrado, classe 2000, dall'Inter. Il terzino si trasferisce in rosanero con la formula del prestito annuale con diritto di riscatto e controriscatto.

21:39 - Alessandria, preso Rubin in difesa - Arriva oggi all’Alessandria, dalla Reggina, Matteo Rubin. Per lui, 349 gare ufficiali, di cui 110 in A e 138 in B, a governare la fascia sinistra. Per lui trasferimento a titolo temporaneo di un anno, con tanti propositi ambiziosi e tanta voglia di fare bene

19:54 - Monopoli, arriva l'ex Rimini Arlotti - La S.S. Monopoli 1966 comunica di aver acquisito, in data odierna, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Scott Arlotti fino al 30 giugno 2021 con opzione al 2022.

19:43 - Alessandria, colpo Corazza in avanti - L'Alessandria ha annunciato sul proprio sito l'arrivo di Simone Corazzadalla Reggina. L'attaccante ha firmato un contratto triennale coi Grigi.

19:29 - Vibonese, arriva Bachini in difesa - L’U.S. Vibonese Calcio comunica di aver perfezionato l’ingaggio del difensore centrale classe ’95, Matteo Bachini.

18:41 - Pro Patria, preso Saporetti dal Catania - Aurora Pro Patria 1919 comunica di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Lorenzo Saporetti dal Calcio Catania. Il difensore, classe 1996, ha firmato un contratto che lo legherà alla Pro Patria fino al 30 Giugno 2021 con opzione di rinnovo per il secondo anno.

18: 29 - Virtus Verona, rinnovato il prestito di Chiesa - Mattia Chiesa, portiere classe 2000, resta in rossoblu. Rinnovato per un altro anno il prestito dall'Hellas Verona. Chiesa, nato a Rovereto, è già agli ordini di Gigi Fresco.

18:28 - Casertana, preso il portiere Dekic - Il portiere Vladan Dekic, classe '99, nella prossima stagione giocherà in Serie C. Il serbo-croato infatti si è trasferito dal Pisa alla Casertana in prestito secco. Lo ha annunciato sul proprio sito il club campano.

17:46 - Andreoni firma con il Bari - La SSC Bari S.p.A. comunica di essersi assicurata le prestazioni sportive del calciatore Cristian Andreoni (Vaprio D'Adda, 30 maggio 1992); il laterale destro ha firmato un contratto triennale e sarà a disposizione di mister Auteri nel ritiro di Cascia appena completato l'iter legato a test e tamponi.

17:28 - Catanzaro, rinnovo per Riggio - Riabbraccia il giallorosso Cristian Riggio. Il difensore classe ’96, al quale era scaduto il contratto lo scorso 31 agosto, ha firmato un biennale. Dopo tre stagioni nel corso delle quali ha collezionato, complessivamente, 68 presenze e 4 goal, Riggio arriva alla “corte” di mister Calabro pronto a vivere, con entusiasmo, questa nuova avventura.

17:12 - Giana Erminio, ecco Palazzolo - La Giana Erminio ha annunciato sul proprio sito l'arrivo a titolo definitivo Nicolò Palazzolo, classe '94, che nella passata stagione ha vestito la maglia del Gozzano. Il centrocampista ha firmato un contratto biennale.

16:48 - Paganese, rinnovo per Mattia - La Paganese Calcio 1926 srl comunica che in data odierna il calciatore Simone Mattia ha firmato un contratto che lo legherà al club fino a Giugno del 2021.

16:38 - Piacenza, arriva il giovane Miceli - Piacenza Calcio 1919 comunica di aver raggiunto un accordo per le prestazioni sportive di Alessio Miceli. Il giocatore ha firmato un contratto annuale con opzione di rinnovo. Alessio, centrocampista classe 1999, dopo aver militato nelle giovanili della Lazio, di cui è stato anche capitano della Primavera, ha vestito le maglie in Serie C di FeralpiSalò e Olbia.

14.29 - Giana Erminio, biennale per Carlo Ferrario - Con una nota la Giana Ermino ha ufficializzato l'arrivo alla corte di Cesare Albè di Carlo Ferrario, attaccante classe 1986, con contratto biennale.

14.27 - Imolese, arriva Pilati dal Sassuolo - L’Imolese Calcio 1919 è lieta di annunciare il raggiungimento dell’accordo sulla base del prestito annuale dall’U.S. Sassuolo Calcio con il giocatore Alessandro Pilati, classe 2000, ed il suo inserimento nella rosa della prima squadra che prenderà parte al campionato di serie C 2020/2021.

14.11 - Pontedera, confermato Benassai - Con una nota il Pontedera ha comunicato il rinnovo per la prossima stagione di Francesco Benassai, terzino sinistro classe 1998 già lo scorso anno agli ordini di mister Maraia.

13.22 - Pergolettese, arriva Candela dal Genoa - La Pergolettese comunica di essersi assicurata le prestazioni sportive del difensore destro Antonio Candela. Nato a La Spezia il 27/04/2000. Nella passata stagione è stato trasferito in prestito dal Genoa al Trapani in serie C (7 presenze) e poi nel mercato di gennaio all’Olbia (3 presenze).

13.06 - Cesena, rinnova Ardizzone - Arriva un altro prolungamento in casa Cesena. Dopo Luca Ricci, anche Francesco Ardizzone ha allungato il contratto in scadenza nel 2021 fino al 30 giugno 2022. Il centrocampista palermitano era stato acquisito a titolo definitivo dalla Virtus Entella nell’ultima finestra invernale della campagna trasferimenti e, prima dell’interruzione del campionato, aveva disputato sei gare mettendo a segno una rete decisiva nell’1-1 sul campo del Piacenza.

12.59 - Catania, arriva Albertini dalla Virtus Francavilla - Il Calcio Catania comunica di aver acquisito a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Alessandro Albertini, nato a Rovigo il 25 aprile 1994. Vissuta l’esperienza nel settore giovanile della Spal e archiviati gli esordi con il Delta Porto Tolle e il Marano, l’esterno destro si è distinto tra i migliori interpreti del ruolo, in terza serie, con le maglie del Grosseto, del Rimini e della Virtus Francavilla: complessivamente, in Serie C, 162 presenze e 7 reti. Albertini, che si è già sottoposto al primo tampone, ha sottoscritto un contratto biennale, legandosi al nostro club fino al 30 giugno 2022.

12.40 - Fermana, Emanuele Aliffi passa al Porto Sant'Elpidio - La Fermana comunica ufficialmente il trasferimento del giovane difensore Emanuele Aliffi, classe 2000, al Porto Sant’Elpidio in Serie D. Nelle ultime due stagioni Aliffi è stato protagonista in Eccellenza con le maglie di Monticelli e San Marco Servigliano, con quattro reti all’attivo nell'ultima stagione.

12.36 . Pistoiese, triennale per il giovane Tempesti - La US Pistoiese 1921 comunica con soddisfazione di aver raggiunto l’accordo con il giocatore Pietro Tempesti, nato a Pistoia il 26 Novembre 2001, che ha firmato un contratto triennale con la Società che scadrà il 30 Giugno 2023.

12.04 - Padova, Mokulu passa in prestito al Ravenna - Il Calcio Padova informa che è stato perfezionato il trasferimento a titolo temporaneo dell’attaccante Benjamin Mokulu Tembe al Ravenna Football Club 1913.

11.49 - Matelica, fatta per Martorel - Ufficialità per il Matelica. Il club biancorosso attraverso i propri canali social ha ufficializzato l'arrivo di Alessio Martorel, portiere classe 2000 lo scorso anno al Muravera in Serie D.

GIOVEDÌ 3 SETTEMBRE

21.59 - Piacenza, ecco Saputo - Il Piacenza Calcio 1919 comunica di aver raggiunto un accordo per garantirsi il diritto alle prestazioni sportive di Roberto Saputo. Il giocatore, proveniente dal Bologna Football Club 1909, ha firmato un contratto biennale. Roberto, difensore centrale classe 2000, è alla prima esperienza in prima squadra dopo le stagioni nelle giovanili del club felsineo. Contestualmente il club coglie l’occasione per annunciare il primo contratto da professionisti dei giocatori Nicolas Galazzi e Davide Lamesta, provenienti dalle giovanili biancorosse. Contratto annuale con opzione di rinnovo per Lamesta, biennale per Galazzi.

21.40 - Alessandria, risoluzione consensuale per M'Hamsi - Oussama M’Hamsi ha risolto consensualmente il contratto che lo legava all’Alessandria fino al 30 giugno 2021.

20.59 - Giana Erminio, torna Rossini: contratto 2022 - A.S. Giana Erminio è lieta di dare il bentornato al calciatore Riccardo Rossini, che in data odierna ha firmato un contratto biennale che lo legherà alla società sino al 30 giugno 2022. Centrocampista classe 1993, Rossini è stato un giocatore biancazzurro dalla stagione 2013/14 - l'anno della conquista della Lega Pro - alla stagione 2015/16, collezionando 93 presenze e 16 gol con la maglia della Giana. Prima del suo ritorno odierno, ha vestito i colori del Pro Piacenza e per due stagioni quelli del Rende, sempre in Serie C, dove ha messo a segno 17 reti in 123 presenze.

20.28 - Feralpisalò, dal Genoa arriva Rizzo in prestito - Feralpisalò Srl comunica che Nicholas Rizzo, difensore classe 2000, è stato acquisito a titolo temporaneo annuale gratuito dal Genoa CFC. Contestualmente ha ufficializzato anche la sottoscrizione dell'accordo per il passaggio a titolo definitivo di Caio De Cenco, già annunciato dal Pontedera. L'attaccante classe ‘89, nato a San Paolo (Brasile) e che nell'ultima stagione ha vestito la maglia granata, ha sottoscritto con i Leoni del Garda un contratto biennale.

18.42 - Catania, biennale per Andrea Zanchi - Il Calcio Catania comunica di aver acquisito a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Andrea Zanchi, nato a Roma il 29 agosto 1991. Dopo la trafila nel settore giovanile del Perugia e l'esordio con la formazione umbra, l’esterno sinistro ha collezionato numerose esperienze in Serie C con le maglie della Carrarese, della Reggiana, del Tuttocuoio, del Matera, del Gubbio, del Südtirol, della Pro Piacenza e del Rieti. Nel 2012/13, formativa parentesi svizzera con il Bellinzona. L’esito del primo tampone, negativo, ha consentito al difensore di sostenere i primi allenamenti individuali. Zanchi ha sottoscritto un contratto biennale, legandosi al nostro club fino al 30 giugno 2022.

18.34 - Arezzo, doppio innesto per gli amaranto - La S.S. Arezzo è lieta di comunicare che Ciro Cipolletta e Mirko Bortoletti sono due nuovi calciatori del Cavallino. Cipolletta, difensore centrale classe 1996, ha vestito le maglie di Gravina, Recanatese, Fidelis Andria e Foggia collezionando più di 100 presenze in Serie D. Bortoletti, centrocampista classe 1998, cresciuto nelle giovanili di Pistoiese e Torino, ha indossato le maglie di Vis Pesaro e Fidelis Andria in Serie D e, nella scorsa stagione, quella della Pistoiese in Serie C.

18.32 - Lecco, arriva Antonio Ronci dalla Virtus Francavilla - Calcio Lecco 1912 comunica di aver ingaggiato Antonio Ronci. Antonio è un attaccante centrale che nasce il 27/8/2002 ad Anzio (RM) e cresce nelle giovanili della squadra della sua città, con cui esordisce in Serie D. Nella stagione 2018/19 si trasferisce alla Sambenedettese, dove rimane fino a dicembre scorso, quando viene prelevato dalla Virtus Francavilla. Il ragazzo è già in ritiro con la Prima Squadra.

18.29 - Pro Sesto, arriva Franco dal Monza - Michele Franco passa a titolo definitivo alla Pro Sesto, club neopromosso in serie C. LEGGI QUI L'ANTICIPAZIONE DI TMW!

18.04 - Virtus Francavilla, innesto dal Pescara - Virtus Francavilla Calcio comunica di aver acquisito in prestito con opzione di riscatto al termine della stagione sportiva, il diritto alle prestazioni del difensore Alessandro Celli, proveniente dalla Delfino Pescara 1936 . Il difensore laziale classe 1997, è cresciuto nel settore giovanile del Latina, militando poi tra i professionisti con le maglie della Fidelis Andria, Alma Juventus Fano e Rieti in serie C.

16.53 - Triestina, fatta per Ligi - L’U.S. Triestina Calcio 1918 è lieta di comunicare di aver perfezionato in questi minuti l’ingaggio del giocatore Alessandro Ligi. Il calciatore si è legato all’Unione con un contratto di durata biennale (scadenza fissata al 30 giugno 2022).

15:04 - Cesena, rinnovo per Ricci - Il Cesena ha comunicato sul proprio sito ufficiale il rinnovo fino al 2022 del difensore Luca Ricci.

14:36 - Carrarese, rinnovo per il mediano Agyei - Carrarese Calcio 1908 comunica di aver raggiunto l'accordo, per il prolungamento del contratto delle prestazioni sportive del difensore/centrocampista Daniel Kofi Agyei.

14:27 - Juventus U23, preso Brighenti in attacco - Andrea Brighenti, attaccante classe '87, è un nuovo giocatore della Juventus U23. Il giocatore si è trasferito in bianconero a titolo definitivo dal Monza.

14:11 - Imolese, addestramento tecnico per Alboni - L’Imolese Calcio 1919 è lieta di annunciare che il giocatore Lorenzo Alboni, classe 2001, sarà inserito con la formula dell’addestramento tecnico nella rosa della prima squadra che prenderà parte al campionato di serie C 2020/2021.

13:36 - Vis Pesaro, Voltan ceduto alla Reggiana - La Vis Pesaro comunica di aver ceduto a titolo definitivo Davide Voltan alla Reggiana. Voltan, classe ’95, lascia così la Vis Pesaro dopo una stagione e mezza, 41 presenze e 6 goal.

13:07 - Cesena, torna Caturano in avanti - Il Cesena ha prelevato a titolo definitivo l'attaccante Salvatore Caturano dall'Entella. Il giocatore ha firmato un triennale.

11:46 - Modena, Ferrario risolve il proprio contratto - Il Modena FC comunica di aver risolto consensualmente il contratto con il calciatore Carlo Emanuele Ferrario. A Carlo va il ringraziamento di tutto il club per le due stagioni vissute con la maglia gialloblù e il più sincero in bocca al lupo per il prosieguo della sua carriera. Grazie di tutto Carlo.

11:16 - Fermana, addestramento per Sapori. Ma resterà in Serie D - La Fermana ha instaurato l’addestramento tecnico al giovane centrocampista Thomas Sapori, classe 2001. Il giovane calciatore si è messo in bella evidenza la scorsa stagione con la Marignanese, con la quale ha vinto il campionato di Eccellenza B in Emilia Romagna. Resterà ancora un anno in prestito sempre alla Marignanese, disputando il campionato di Serie D.

11:07 - Foggia, Capuano è il nuovo allenatore - Il Foggia, che potrebbe essere ripescato in Serie C al posto del Bitonto, ha annunciato il nuovo allenatore. Si tratta di Eziolino Capuano fresco d'addio all'Avellino.

MERCOLEDÌ 2 SETTEMBRE

22;23 - Carrarese, dall'Udinese arriva Ermacora - La Carrarese ha prelevato in prestito dall'Udinese il difensore mancino classe 2000 Federico Ermacora. Il giocatore nella passata stagione ha giocato con la Triestina collezionando sei presenze ed è nel giro delle nazionali giovanili azzurre.

21:53 - Lucchese, preso Tanasiy Kosovan a centrocampo - La Lucchese 1905 comunica di aver ingaggiato il centrocampista mancino Tanasiy Kosovan, nato il 3 marzo 1995 a Banyliv (Ucraina), nella scorsa stagione al Picerno.

20:07 - Turris, dall'Hellas arriva Brandi - La Turris ha ufficializzato sul proprio sito l'arrivo in prestito del centrocampista classe 2001 Nunzio Brandi dall'Hellas Verona.

19:25 - Pergolettese, preso Piccardo dal Genoa - La Pergolettese ha prelevato dal Genoa Matteo Piccardo, classe 2000. Si tratta di un esterno destro che può giocare sia in difesa sia a centrocampo e che è nel giro delle Nazionali giovanili azzurre.

19:01 - Alessandria, arriva Parodi - L'Alessandria ha annunciato l'arrivo di Luca Parodi, esterno destro classe '95, dalla Ternana a titolo definitivo.

18:16 - Lecco, doppio colpo dal Bari - Il Lecco ha comunicato l’arrivo in prestito dal Bari del terzino classe ‘99 Cosimo Nannini e del centrocampista classe ‘89 Francesco Bolzoni.

17:57 - Turris, preso Pandolfi dalla Virtus Entella - La Turris ha annunciato sui propri canali ufficiali l’arrivo di Luca Pandolfi, attaccante classe ‘98, dalla Virtus Entella.

17:50 - Alessandria, torna Eusepi dal Pisa - L'Alessandria ha annunciato sul proprio sito ufficiale di aver acquistato dal Pisa il cartellino dell'attaccante Umberto Eusepi, classe '89.

17:09 - Vibonese, preso il fantasista Spina - L’U.S. Vibonese Calcio comunica di essersi assicurata le prestazioni sportive, a titolo definitivo dalla Spal, del trequartista, classe 2000, Marco Spina.

16:50 - Piacenza, arriva il centrocampista Losa - Il Piacenza Calcio 1919 comunica di aver raggiunto un accordo con Atalanta Bergamasca Calcio per il trasferimento a titolo definitivo di Giorgio Losa.

16:37 - Paganese, addestramento tecnico per Guadagni - La Paganese Calcio 1926 srl comunica che il calciatore Giuseppe Guadagni ha firmato l’addestramento tecnico fino al 2021. L’attaccante classe 2001 lo scorso anno ha totalizzato 16 presenze e 2 gol con la maglia azzurrostellata.

15.18 - Carrarese, poker di rinnovi - Poker di rinnovi in casa Carrarese. Con un post su Twitter il club toscano ha ufficializzato i prolungamenti contrattuali di Guido Pulidori, Michele Murolo, Giovanni Foresta ed Elio Calderini.

14.25 - Pontedera, ufficiale una doppia operazione - Gianluca Barba, in uscita dal Monza, ha firmato un contratto biennale con l’U.S Città di Pontedera, che è riuscita a battere la concorrenza di altre squadre assicurandosi le prestazioni del giocatore. Fondamentale è stata la volontà del giocatore che ha fortemente voluto continuare la sua esperienza a Pontedera. Ufficiale anche l’uscita dell’attaccante Caio De Cenco che, dopo essersi rilanciato con la maglia del Pontedera, ha sottoscritto un contratto biennale con la Feralpisalò. Al giocatore vanno i ringraziamenti dell’U.S Città di Pontedera per la professionalità e la dedizione al lavoro dimostrati in campo e fuori e un in bocca al lupo per la nuova esperienza.

12.38 - Sassuolo, tris di cessioni in Serie C - Con una nota il Sassuolo ha comunicato tre cessioni in prestito a società di Serie C. Giuseppe Aurelio e Giacomo Satalino passano a titolo temporaneo al Cesena e Matteo Campani alla Paganese.

12.34 - Carraese, fatta per Roda dal Monopoli - Con un post su Twitter la Carrarese ha comunicato l'ufficialità dell'arrivo in toscana del difensore greco classe 1995 Arensi Rota dal Monopoli.

11.07 - Imolese, colpo Polidori per l'attacco - Mancava solo l'ufficialità per l'arrivo di Alessandro Polidori all'Imolese. Prassi evasa pochi minuti fa dal club romagnolo attraverso il proprio sito internet: "L’Imolese Calcio 1919 è lieta di annunciare il raggiungimento dell’accordo su base biennale con il giocatore Alessandro Polidori, classe 1992, ed il suo inserimento nella rosa della prima squadra che prenderà parte al campionato di serie C 2020/2021".

08.59 - Juve Stabia, arriva Luca Berardocco - La S.S. Juve Stabia comunica l’accordo per l’acquisizione delle prestazioni sportive del centrocampista Luca Berardocco, classe ’91.

08.30 - AlbinoLeffe, risoluzione consensuale con Romeo Bertani - U.C. AlbinoLeffe comunica di aver risolto consensualmente il contratto di prestazione sportiva con il calciatore Romeo Bertani, centrocampista classe 1999.

00.06 - Novara, fatta per l'arrivo di Giuseppe Panico - La Società Novara Calcio è lieta di informare giornalisti e tifosi di aver raggiunto l’accordo per il tesseramento a titolo definitivo dell’attaccante Giuseppe Panico, classe 1997.