live Serie C, le ufficialità di oggi: Lecco, arriva Marzorati

vedi letture

Alla mezzanotte del 1° settembre è ufficialmente scattata la finestra di calciomercato che precede il via della stagione sportiva 2020/2021 e che terminerà il prossimo 5 ottobre. Di seguito TuttoMercatoWeb.com propone il quadro completo e in costante aggiornamento di tutte le ufficialità riguardanti la Serie C.

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

17:11 - Viterbese, arriva il portiere Daga - La società U.S. Viterbese 1908 comunica di aver acquisito a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Riccardo Daga, nato a Cagliari il 13 gennaio 2000. Il portiere, svincolato dall’Arezzo, si è legato al club gialloblù per le prossime due stagioni sportive.

17:02 - Lecco, arriva il difensore Marzorati - Il Lecco ha comunicato di aver ingaggiato il difensore Lino Marzorati, classe '86, dalla Cavese.

16.07 - Innesto in difesa per l'Olbia. Arriva Cadili - Attraverso un comunicato ufficiale, l'Olbia rende noto di aver acquisito a titolo definitivo i diritti alle prestazioni sportive del difensore Andrea Cadili. Il classe '99 ha sottoscritto un accordo valido sino al 30 giugno 2021.

16.06 - Paganese, dal Pisa arriva Perazzolo - Con una nota ufficiale, la Paganese comunica che in data odierna ha trovato l’accordo con il Pisa per il prestito fino al 2021 del difensore classe 2000 Riccardo Perazzolo.

15.13 - Pistoiese, fatta per il trequartista Cesarini - Ancora un colpo in entrata per la Pistoiese, che si tutela nel reparto avanzato. Tesserato infatti il trequartista Alessandro Cesarini, che ha firmato un contratto biennale che scadrà il 30 giugno 2022.

15.51 - Virtus Francavilla, tra i pali arriva Crispino - Attraverso una nota ufficiale, la Virtus Francavilla comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del portiere Diamante Crispino, proventiente dalla Casertana. Il classe '94 ha sottoscritto un contratto biennale ed è già a disposizione di mister Trocini.

14.13 - Doppio innesto per il Legnago - Con un comunicato ufficiale, il Legnago Salus annuncia un doppio arrivo: il club si è infatti assicurato il diritto alle prestazioni sportive dei calciatori Armando Perna e Alex Rolfini.

14.10 - Potenza, è addio con Souare - Attraverso una nota ufficiale, il Potenza comunica di aver raggiunto l'accordo con Talla Souare per la risoluzione del contratto che legava il calciatore ai rossoblu sino al 30 giugno 2021.

14.04 - Scatenato Ravenna: terzo rinnovo odierno. Firma Papa - Terzo rinnovo giornaliero per il Ravenna che, con una nota ufficiale, ha reso noto l'accordo raggiunto con Salvatore Papa, da tre anni in giallorosso. L'intesa è stata trovata su base annuale.

12.41 - Secondo rinnovo per il Ravenna: prolunga Caidi - "E’ arrivata la firma sul contratto che legherà Nebil Caidi al Ravenna Football Club per la prossima stagione": con questo comunicato, il Ravenna ufficializza il rinnovo contrattuale del difensore di origini marocchine, nato e cresciuto a Ravenna e ora confermato dopo la parentesi della passata stagione.

12.02 - Pistoiese, tra i pali arriva il giovane Vivoli - Mediante un comunicato ufficiale, la Pistoiese annuncia di essersi assicurata il diritto alle prestazioni sportive del portiere classe 2001 Niccolò Vivoli. Il calciatore proviene dall'Empoli, e arriva con la formula del prestito fino al 30 giugno 2021.

11.31 - Ravenna, rinnovo annuale per Jidayi - Attraverso una nota ufficiale, il Ravenna comunica di aver raggiunto l’accordo con William Jidayi per la sottoscrizione del contratto che legherà il giocatore ai colori della propria città anche per la prossima stagione. 437 presenze in carriera, di cui 82 con la maglia del Ravenna, questo il punto da cui partire.