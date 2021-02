live Serie C, le ufficialità di oggi: Livorno, Mazzeo risolve il suo contratto

Alla mezzanotte del 4 gennaio è ufficialmente scattata la finestra di calciomercato di riparazione, che terminerà quest'oggi, lunedì 1 febbraio. Di seguito TuttoMercatoWeb.com propone il quadro completo e in costante aggiornamento di tutte le ufficialità riguardanti la Serie C.

20.42 - Livorno, salutano Mazzeo e Pecchia - Due uscite per il Livorno. Il club labronico ha ufficializzato la risoluzione del contratto con l’attaccante Fabio Mazzeo e anche il prestito alla Pro Livorno del giovane Lorenzo Pecchia.

20.37 - Pro Vercelli, Rodio ai saluti: va al Livorno - La F.C. Pro Vercelli 1892 comunica di aver concluso anticipatamente, in comune accordo con il Crotone Football Club, il prestito del difensore Francesco Rodio. Il giocatore è stato successivamente ceduto all' Associazione Sportiva Livorno Calcio.

20.23 - Viterbese, arriva Bisogno dalla Cavese - Con una nota la Viterbese ha comunicato l’arrivo con la formula del prestito dalla Cavese di Luca Bisogno, portiere classe 2000.

20:09 - Turris, preso Pitzalis - La Turris comunica di aver perfezionato l’acquisizione del diritto alle prestazioni sportive del giovane terzino di fascia sinistra Mattia Pitzalis (classe 2000 scuola Cagliari), che arriva in prestito dall’Olbia fino al termine della stagione in corso, con diritto di riscatto in favore della società corallina.

20:08 - Catanzaro, arriva Pierno dal Lecce - L’U.S. Lecce comunica la sua quattordicesima cessione effettuata nelle due sessioni di calciomercato della stagione sportiva 2020/2021 con il trasferimento, a titolo temporaneo, del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Roberto Pierno all’U.S. Catanzaro.

20:03 - Sambenedettese, arrivano Lombardo e Padovan - La SS Sambenedettese comunica di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Mattia Lombardo dal Monopoli fino al 30 giugno 2022 e di aver acquisito a titolo temporaneo con diritto di riscatto a nostro favore le prestazioni sportive di Stefano Padovan dall’Imolese.

19:59 - Padova, Buglio passa al Livorno - Il Calcio Padova informa di aver formalizzato la cessione a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2021 del centrocampista Davide Buglio alla Società A.S. Livorno Calcio.

19:56 - Cavese, Onisa torna al Torino - Mihael Onisa lascia la Cavese. Il centrocampista classe 2000 rientra anticipatamente dal prestito al Torino. Con i campani 4 presenze nella prima metà del torneo.

19:52 - Grosseto, arriva Piccoli dal Livorno - Gianluca Piccoli firma con il Grosseto. Il centrocampista classe '97 arriva a titolo definitivo dal Livorno, contratto di due anni.

19:52 - Albinoleffe, arriva l'attaccante Maritato - U.C. AlbinoLeffe comunica di aver acquisito a titolo definitivo dal Piacenza Calcio 1919 le prestazioni sportive del calciatore Piergiuseppe Maritato, attaccante classe 1989.

19:50 - Turris, Pandolfo passa al Brescia - Arriva dalla Serie C il rinforzo offensivo per il Brescia. Si tratta di Luca Pandolfi, classe ‘98. Il calciatore, autore di sei reti in 20 presenze quest’anno, arriva in prestito dalla Turris.

19:39 - Ravenna, ecco Benedetti a centrocampo - Il Ravenna FC comunica di avere acquisito a titolo definitivo dalla Paganese il cartellino del centrocampista Alessio Benedetti, che ha firmato fino a giugno 2021.

19:38 - Monopoli, Samele passa al Sassuolo - Luigi Samele, attaccante classe 2002, di proprietà del Monopoli, è stato ceduto dai biancoverdi in prestito al Sassuolo fino al termine della stagione. Per Samele 12 presenze e un gol in Serie C in questo torneo.

19:38 - Juve Stabia, preso Fioravanti - La S.S. Juve Stabia comunica l’acquisizione delle prestazioni sportive del centrocampista Manuel Fioravanti, classe 2000 dal Formia.

19:29 - Pistoiese, arriva Baldan dall'Arezzo - La Pistoiese ha annunciato di aver acquistato dall'Arezzo il difensore Marco Baldan, classe '93, titolo definitivo. Il giocatore ha firmato un contratto fino a fine stagione.

19:21 - Arezzo, presto Stampete - La S.S. Arezzo è lieta di comunicare che Simone Stampete è un nuovo calciatore del Cavallino. Stampete, attaccante classe 2002, ha vestito le maglie di Tor Tre Teste, Atletico Torrenova, Montespaccato Savoia e Calcio Tor Sapienza.

19:21 - Foggia, ecco Iurato - Calcio Foggia 1920 comunica di aver provveduto al tesseramento del calciatore Matteo Iurato. Cresciuto nel vivaio della Salernitana, il giovane centrocampista romano classe 2000 ha completato tutta la trafila con il settore giovanile granata, prima di i campi di D con le maglie di Gavorrano, Cynthialbalonga e Cerveteri, club dal quale arriva a titolo definitivo.

19:12 - Ascoli, Pierini e Tassi scendono in Serie C - L'Ascoli Calcio 1898 FC S.p.A. comunica il trasferimento a titolo temporaneo di Nicholas Pierini al Modena. Il Club bianconero augura a Nicholas un soddisfacente prosieguo di stagione. L'Ascoli Calcio 1898 FC S.p.A. comunica il trasferimento a titolo definitivo di Edoardo Tassi alla Viterbese. Il Club bianconero saluta Edoardo augurandogli le migliori fortune personali e professionali.

19:09 - Pro Vercelli, arriva Costantino in attacco - La F.C. Pro Vercelli 1892 comunica di aver raggiunto un accordo con il Modena Calcio per l'acquisizione a titolo temporaneo dell'attaccante classe 1990 Rocco Costantino.

19:03 - Foggia, Lucarelli torna al Parma. Spadoni al Monopoli -Doppia operazione in uscita del Foggia che rende noto di aver definito, in data odierna, la risoluzione anticipata del prestito del calciatore Matteo Lucarelli, che rientra al Parma Calcio 1913. Il club comunica inoltre di aver provveduto alla cessione a titolo definitivo dell’attaccante Christian Spadoni alla S.S. Monopoli Calcio.

18:48 – Renate, Sorrentino passa al Cesena - L’attaccante classe ‘95 Lorenzo Sorrentino lascia il Renate e si trasferisce in prestito fino a fine stagione al Cesena.

18:48 – Prato, arriva Fremura dal Livorno - La Società Associazione Calcio Prato SSD a RL comunica di aver acquistato a titolo temporaneo dalla società A. S Livorno Calcio SRL le prestazioni sportive del difensore classe 2001 Alain Fremura.

18:48 - Catania, Pecorino alla Juventus - La Juventus ha deposito in questi minuti il contratto dell’attaccante classe 2001 Emanuele Pecorino dal Catania. Il giocatore è arrivato questa mattina al J-Medical per sottoporsi alle visite mediche di rito, ora il suo arrivo in bianconero è ufficiale.

18.45 - Carrarese, Fantini in prestito in Serie D - Carrarese calcio 1908 rende noto di aver concluso il trasferimento temporaneo all'U.s.d Seravezza Pozzi del calciatore Edoardo Fantini.

18.44 - Albinoleffe, fatta per Borghini dall'Arezzo - U.C. AlbinoLeffe comunica di aver acquisito le prestazioni sportive dalla Società Sportiva Arezzo del calciatore Diego Borghini, difensore classe 1997.

18: 35 - Padova, ecco Chiricò dall'Ascoli - Il Calcio Padova informa che è stato da poco perfezionato il trasferimento in Biancoscudato del calciatore classe 1991 Cosimo Chiricó. Il giocatore è stato trasferito dall’Ascoli Calcio 1898 FC a titolo temporaneo fino al termine della stagione.

18:22 – Ravenna, Marchi torna alla Reggina. E poi passa al Piacenza - Paolo Marchi saluta il Ravenna. Il club giallorosso ha annunciato la risoluzione anticipata del prestito con il difensore classe '91 che rientra quindi alla Reggina. Piacenza Calcio 1919 comunica di aver acquisito a titolo definitivo dalla Reggina 1914 le prestazioni sportive del difensore Paolo Marchi. Il giocatore, classe 1991, nella prima parte di stagione era in prestito al Ravenna Football Club 1913. In carriera 155 presenze tra i professionisti con le maglie, tra le altre, di Como, Pordenone, Feralpisalò, Reggina e Ravenna.

18:22- Virtus Francavilla, rinnovo di contratto per Mastropietro -Virtus Francavilla Calcio rende noto di aver raggiunto l’accordo per il rinnovo del contratto fino al 2022 con il centrocampista classe ’99 Federico Mastropietro. La società augura a Federico le migliori fortune sportive e professionali con la maglia biancazzurra

18:22 -Potenza, Romei torna alla Samp - Come si apprende dal sito della Lega Serie A Carlo Romei, difensore classe ‘99, lascia per fine prestito il Potenza e torna alla Sampdoria.

18:18 - Paganese, arriva Zanini - La Paganese Calcio 1926 srl comunica che in data odierna ha raggiunto l’accordo con il calciatore Matteo Zanini, che ha firmato un contratto che lo legherà al club azzurrostellato fino a Giugno 2021. Il difensore classe ’94 si aggregherà alla squadra di Mister Di Napoli dopo aver effettuato i test Anti-Covid19 e indosserà la maglia numero 33.

18:18 - Pro Vercelli, Ruggiero torna al Crotone - Terminato il prestito alla Pro Vercelli di Zak Ruggiero. Come rende noto il sito ufficiale della Lega Serie A il centrocampista classe 2001 fa ritorno al Crotone.

18:16 - Pistoiese, Camilleri alla Viterbese - La Pistoiese ha annunciato sul proprio sito di aver ceduto in prestito il difensore Vincenzo Camilleri alla Viterbese fino al termine della stagione.

18:12 - Triestina, arriva Lepore in difesa - U.S. Triestina Calcio 1918 comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del giocatore Franco Lepore. Il calciatore arriva a titolo definitivo dall’A.C. Monza e si è legato alla causa alabardata con un contratto fino al 30 giugno 2021

18:07 - Lecco, arriva il brasiliano Azzi in attacco - Calcio Lecco 1912 comunica l’ingaggio a titolo definitivo di Paulo Azzi dal 1913 Seregno Calcio. Nato a Bragança Paulista in Brasile il 15 luglio 1994, Azzi è un’ala offensiva che cresce nelle giovanili del Paulista FC e arriva al Cittadella in Serie B. In cadetteria gioca anche con la maglia dello Spezia prima di passare in Serie C con le maglie di Pavia, Pordenone, Siracusa e Bisceglie. Nella stagione 2018/19 si trasferisce per due anni alla Pro Vercelli, mentre nell’estate scorsa viene acquistato dal Seregno in Serie D, dove registra 14 presenze, 1 gol e 3 assist.

17:54 - Modena, torna Luppi in attacco - Davide Luppi torna a vestire la maglia del Modena. Contratto fino a giugno 2022 per l'attaccante che ha scelto la maglia numero 13 ed è subito a disposizione di mister Mignani.

17:52 - Gubbio, arriva Ingrosso dall'Imolese - As Gubbio 1910 comunica di aver acquisito da Imolese Calcio 1919 a titolo provvisorio fino al 30 Giugno 2021 le prestazioni sportive del calciatore Gabriele Ingrosso, difensore nato a Lecce il 23 Maggio 2000. Ingrosso ha vestito a livello giovanile le maglie di Lecce, Roma, Cesena e Cagliari e poi in serie D con il Cerignola prima di approdare all'Imolese nella passata stagione.

17:46 - Renate, colpo in attacco. Arriva Nocciolini - Il Renate ha ufficializzato sul proprio sito l'arrivo in prestito, con obbligo di riscatto in caso di promozione in Serie B, di Manuel Nocciolini dal Parma. L'attaccante classe '89 nella prima parte di stagione ha vestito la maglia della Sambenedettese.

17:28 - Lucchese, risoluzioni per Ceesay e Convitto - La società Lucchese 1905 comunica ufficialmente di aver definito la risoluzione del contratto del centrocampista Winston Ceesay (classe '00) e dell'attaccante Roberto Convitto (classe '96).

17:20 - Ravenna, altro colpo in entrata. Arriva Cordomaz - Il Ravenna con una nota sul proprio sito ha annunciato l'arrivo del difensore Roberto Cordomaz dalla Juve Stabia. Il giocatore ha firmato fino al 2022 con i giallorossi.

17:09 - Carrarese, arriva Giudici dal Lecco -Carrarese calcio rende noto di aver perfezionato dal Lecco, a titolo temporaneo con diritto di riscatto l'acquisizione del diritto alle prestazioni sportive di Luca Giudici. Il classe 92 ha raccolto, in questa prima parte di stagione, 13 presenze ed 1 goal con la maglia del Lecco e comunque complessive 94 apparizioni andando a segno in 13 occasioni in categoria indossando le maglie di Monza, Giana Erminio e Lecco.

17:05 - Teramo, arriva Bellucci dal Sassuolo - La S.S. Teramo Calcio comunica di aver acquisito a titolo definitivo dall’U.S. Sassuolo Calcio, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Niccolò Bellucci che si è legato al sodalizio biancorosso fino al 30 giugno 2023.

17:02 - Piacenza, colpo in attacco: arriva Cesarini - Piacenza Calcio 1919 comunica di aver acquisito a titolo temporaneo fino al 30/06/2021 dall’Unione Sportiva Pistoiese 1921 le prestazioni sportive di Alessandro Cesarini. Attaccante, classe 1989, vanta quasi 300 presenze tra i professionisti con all’attivo 74 reti.

16:44 - Renate, risoluzione contrattuale con Teso - La società A.C. Renate 1947 Srl, in data odierna comunica di aver risolto consensualmente il contratto in essere del calciatore Dario Teso. Approdato in nerazzurro nell’estate del 2015, è stato un pilastro importante nel corso di queste ultime stagioni, dove ha totalizzato 124 presenze complessive tra campionato e Coppa Italia, con 3 reti all’attivo. Il club nerazzurro desidera ringraziare Dario per il prezioso contributo offerto, augurandogli le migliori fortune per il futuro.

16:42 - Cavese, Zedadka torna al Napoli - Karim Zedadka, difensore classe 2000, lascia la Cavese e torna al Napoli per fine prestito. Lo comunica il sito della Lega Serie A.

16:37 - Labriola lascia la Fermana e torna al Napoli - Terminato il prestito alla Fermana di Valerio Labriola. Come evidenzia il sito della Lega Serie A il centrocampista classe 2001 torna al Napoli, club che ne detiene il cartellino.

16:35 - Catana, Biondi passa al Pordenone - Come si apprende dal sito della Lega B Kevin Biondi vestirà la maglia del Pordenone già a partire da questo mese. L’esterno destro classe ‘99 si trasferisce in Friuli dal Catania a titolo definitivo.

16:25 - Arezzo, Maestrelli risolve il proprio contratto - La S.S. Arezzo comunica che il calciatore Andrea Maestrelli ha rescisso consensualmente il suo contratto che lo legava al Cavallino fino al 30 giugno 2022.

16:14 - Sambenedettese, Nocciolini rientra al Parma - L'attaccante Manuel Nocciolini ha terminato la sua esperienza alla Sambenedettese in Serie C. Lo si apprende dal sito della Lega Serie A che comunica che il giocatore rientra al Parma per fine prestito.

16:11 - Como, dalla Juve Stabia arriva Allievi - Il Como comunica l’arrivo a titolo definitivo dalla Juve Stabia di Nicholas Allievi che sarà un giocatore del Como fino al giugno 2022. Esperto difensore centrale, classe 1992, ha collezionato oltre 200 presenze in Serie C con FeralpiSalò, Albinoleffe e Juve Stabia, squadra con cui ha vinto il campionato di Serie C nella stagione 2018/2019.

16:10 - Catanzaro, dal Cittadella arriva Grillo - Importante operazione in entrata per il Catanzaro che si è assicurato le prestazioni dell’attaccante Paolo Grillo, proveniente dal Cittadella, società con cui ha esordito in serie B. Siciliano classe ’97, Grillo è cresciuto nelle giovanili del Palermo, ed in serie C ha vestito le maglie di Siena, Siracusa, Pro Vercelli e Sicula Leonzio. L’esterno offensivo arriva al Catanzaro con la formula del prestito secco fino a fine stagione.

16:03 - Padova, dal Parma arriva Dini - Il Padova informa che è stato da poco perfezionato il trasferimento in biancoscudato del portiere classe 1996 Andrea Dini. Il giocatore è stato trasferito dal Parma a titolo temporaneo fino al termine della stagione.

16:02 - Samb, centrocampo argentino: arriva Rossi - La Sambenedettese comunica di aver acquisito a titolo definitivo fino a giugno 2022 le prestazioni sportive del centrocampista Ivan Javier Rossi, classe 1993.

16:00 - Vis Pesaro, dal Torino arriva Carissoni - La Vis Pesaro comunica di aver prelevato a titolo definitivo dal Torino il diritto alle prestazioni sportive del terzino destro Lorenzo Carissoni, classe 1997. Il giocatore ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2021.

15:50 - Matelica, risolto il contratto di Masini - Il Matelica comunica la risoluzione consensuale con il calciatore Gabriele Masini. La società ringrazia il ragazzo per l’impegno e la serietà sempre dimostrati in maglia biancorossa augurandogli le migliori fortune umane e professionali.

15:48 - Lecco, Bertinato torna al Venezia - E' il Venezia a comunicare di aver concordato con il Lecco il rientro dal prestito del portiere Bruno Bertinato.

15:39 - Casertana, risoluzione con Petruccelli - La Casertana comunica di aver risolto consensualmente il contratto con il centrocampista Alessandro Petruccelli.

15:34 - Fermana, in attacco arriva Cais - La Fermana rende noto di aver chiuso per l’acquisizione a titolo definitivo fino al termine della stagione (con opzione per il secondo anno) dell’attaccante Davide Cais, proveniente dalla Carrarese.

15:33 - Viterbese, ecco Porru. Borsellini va al Lecco - La Viterbese comunica di aver acquisito a titolo definitivo dal Lecco il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Fabio Porru, nato a Cagliari il 3 gennaio 2000. Contestualmente il club laziale rende noto di aver ceduto ai lombardi, con la formula del prestito con diritto di riscatto, il portiere Davide Borsellini.

15:31 - Arezzo, Sane rientra dal prestito con l'Hellas - L'Arezzo comunica che è stato definito con l'Hellas Verona F.C. il rientro dal prestito del calciatore Adama Sane.

15:08 - Paganese, risoluzione con Isufaj - La Paganese comunica la risoluzione del legame contrattuale con il calciatore Andrea Isufaj, che conclude così la sua esperienza in Campania.

14:42 - Casertana, risoluzione con Setola - La Casertana FC comunica di aver risolto consensualmente il contratto con Carmine Setola. Al difensore va il ringraziamento per il contributo dato e l’augurio di un prosieguo di carriera ricco di soddisfazioni.

14:40 - Juve Stabia, arriva Farroni dalla Reggina - La S.S. Juve Stabia comunica di aver raggiunto l’accordo per l’acquisizione delle prestazioni sportive dalla Reggina 1914, a titolo temporaneo, del portiere Alessandro Farroni, classe ’97. Il calciatore, natio di Spoleto, è cresciuto calcisticamente nel Perugia per poi vestire le maglie del Foligno, L’Aquila, Matera e Reggina. Farroni ha scelto il 22 come numero di maglia.

14:28 - Juve Stabia, dal Vicenza arriva Marotta - La Juve Stabia comunica di aver raggiunto l’accordo per l’acquisizione delle prestazioni sportive dal Vicenza, a titolo definitivo, dell’attaccante Alessandro Marotta, classe ’86. Il giocatore ha scelto il 10 come numero di maglia

14:06 - Perugia, risoluzione per Baiocco - Con una nota ufficiale, il Perugia comunica di aver risolto consensualmente in data odierna il rapporto con il portiere Paolo Baiocco.

13:59 - Mantova, Tosi ceduto al Bologna - Mantova 1911 comunica di aver ceduto a titolo temporaneo a Bologna F.C. il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Federico Tosi. Mantova 1911 ringrazia Federico per l'impegno e la professionalità profusi augurandogli un grande proseguimento di stagione.

13:56 - Catania, Noce passa al Potenza - Il Calcio Catania comunica di aver definito il prolungamento fino al 30 giugno 2022 del rapporto contrattuale con il calciatore Mario Noce. Successivamente, il nostro club ha ceduto il diritto alle prestazioni sportive del difensore, a titolo temporaneo, al Potenza Calcio.

13:44 - Fermana, dal Parma arriva Kasa - La Fermana comunica l'arrivo con la formula del prestito, dal Parma, fino al prossimo 30 giugno di Redi Kasa. Classe 2001, cresciuto calcisticamente nel settore giovanile parmense con il quale ha svolto l'intera trafile oer un totale di 54 presenze con 10 gol e tre assist tra Primavera e Under 17. Elemento duttile capace di ricoprire diversi ruoli sia a centrocampo che in attacco.

13:43 - Casertana, risoluzione per Cavallini - La Casertana FC comunica di aver risolto consensualmente il contratto con l’attaccante Lorenzo Cavallini. A Lorenzo va il ringraziamento per il lavoro svolto al servizio dei falchi in queste due stagioni e l’augurio di poter proseguire il suo percorso di crescita con successo e soddisfazione.

12:58 - Ravenna, preso Cesaretti in attacco - Ravenna cala il tris con Christian Cesaretti, sarà lui il nuovo attaccante a disposizione di Leonardo Colucci per il proseguimento del campionato. Con più di 300 presenze tra i professionisti e 50 gol arriva a titolo definitivo dalla Paganese.

12:00 - Monopoli, Antonacci passa al Molfetta - Il Monopoli comunica di aver raggiunto un accordo con il Molfetta per la cessione del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Gianmarco Antonacci. L’esterno sinistro classe 2001 ha totalizzato 12 presenze in tre stagioni in biancoverde.

11:27 - Legnago, l'attacco parla croato: c'è Buric - Il Legnago comunica di aver raggiunto un accordo per le prestazioni sportive del calciatore Nikola Buric. Croato, classe ’96, Buric è un attaccante che può ricoprire diverse posizioni sul fronte offensivo. Cresciuto nel Settore Giovanile della Dinamo Zagabria, ha poi militato in diverse squadre del suo Paese, l’ultima delle quali è stata l’NK Rudes, militante nella seconda divisione croata, con il quale ha collezionato 16 presenze con 7 gol, impreziosite anche da 3 assist.

11:06 - Tris di acquisti per il Livorno - Tris di acquisti per il Livorno. Con una nota ufficiale, il club fa sapere di essersi assicurato Edgaras Dubikcas in prestito dal Lecce ed Edoardo Blondett e Fabio Castellano dall'Alessandria. Il primo arriva in amaranto con la formula del prestito, il secondo a titolo definitivo.

11:03 - Ravenna, torna Boccaccini - Il Ravenna comunica di avere raggiunto l’accordo con il Prato per il passaggio di Matteo Boccaccini in giallorosso. Il calciatore ha firmato un contratto fino al termine del campionato.

10:42 - Lecco, dal LOSC Lille ecco Liguori. Che saluta la Fermana - Il Padova informa di aver perfezionato il trasferimento a titolo definitivo dell’attaccante Karamoko Cissè dal Cittadella: il giocatore ha firmato con il Padova un contratto fino al 30 giugno 2022. Contestualmente, il Padova ha ceduto a titolo definitivo l’attaccante Giacomo Beretta alla società granata

10:22 - Lecco, dal LOSC Lille ecco Liguori. Che saluta la Fermana - Il Lecco comunica l’ingaggio di Luigi Liguori a titolo temporaneo dal LOSC Lille. Liguori è un’ala offensiva che nasce a Napoli il 31 marzo 1998 e che nella prima parte di stagione ha militato in prestito alla Fermana, dove ha collezionato 11 presenze e 1 assist.

10:05 - Casertana, dall'Ascoli arriva Matos - E' l'Ascoli, con una nota ufficiale, a comunicare il trasferimento a titolo temporaneo alla Casertana di Ricardo Matos.

09:48 - Lecco, risoluzione con Kaprof - Attraverso una nota ufficiale, il Lecco comunica di aver rescisso consensualmente il contratto con l'attaccante Juan Cruz Kaprof.

09:16 - Ravenna, dalla Juve Stabia arriva Tomei - Il Ravenna comunica di avere raggiunto l’accordo con la Juve Stabia per il passaggio di Matteo Tomei in giallorosso. Il portiere arriva a titolo definitivo ed ha firmato un accordo fino al 30 giugno 2023.

09:15 - Carpi, rescissione con Salata - Con un comunicato ufficiale, il Carpi rende noto di aver rescisso, in maniera consensuale, il contratto con il centrocampista Alberto Salata.

09:14 - Vis Pesaro, dalla Cavese arriva Germinale - Con una nota ufficiale, la Vis Pesaro comunica di aver prelevato a titolo definitivo dalla Cavese il diritto alle prestazioni sportive dell’attaccante Domenico Germinale, classe 1987. Il giocatore ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2022