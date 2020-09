live Serie C, le ufficialità di oggi: Losa al Piacenza, Spina alla Vibonese

Il resoconto quotidiano di tutte le operazioni portate a termine dalle sessanta formazioni di Lega Pro

Alla mezzanotte del 1° settembre è ufficialmente scattata la finestra di calciomercato che precede il via della stagione sportiva 2020/2021 e che terminerà il prossimo 5 ottobre. Di seguito TuttoMercatoWeb.com propone il quadro completo e in costante aggiornamento di tutte le ufficialità riguardanti la Serie C.

17:09 - Vibonese, preso il fantasista Spina - L’U.S. Vibonese Calcio comunica di essersi assicurata le prestazioni sportive, a titolo definitivo dalla Spal, del trequartista, classe 2000, Marco Spina.

16:50 - Piacenza, arriva il centrocampista Losa - Il Piacenza Calcio 1919 comunica di aver raggiunto un accordo con Atalanta Bergamasca Calcio per il trasferimento a titolo definitivo di Giorgio Losa.

16:37 - Paganese, addestramento tecnico per Guadagni - La Paganese Calcio 1926 srl comunica che il calciatore Giuseppe Guadagni ha firmato l’addestramento tecnico fino al 2021. L’attaccante classe 2001 lo scorso anno ha totalizzato 16 presenze e 2 gol con la maglia azzurrostellata.

15.18 - Carrarese, poker di rinnovi - Poker di rinnovi in casa Carrarese. Con un post su Twitter il club toscano ha ufficializzato i prolungamenti contrattuali di Guido Pulidori, Michele Murolo, Giovanni Foresta ed Elio Calderini.

14.25 - Pontedera, ufficiale una doppia operazione - Gianluca Barba, in uscita dal Monza, ha firmato un contratto biennale con l’U.S Città di Pontedera, che è riuscita a battere la concorrenza di altre squadre assicurandosi le prestazioni del giocatore. Fondamentale è stata la volontà del giocatore che ha fortemente voluto continuare la sua esperienza a Pontedera. Ufficiale anche l’uscita dell’attaccante Caio De Cenco che, dopo essersi rilanciato con la maglia del Pontedera, ha sottoscritto un contratto biennale con la Feralpisalò. Al giocatore vanno i ringraziamenti dell’U.S Città di Pontedera per la professionalità e la dedizione al lavoro dimostrati in campo e fuori e un in bocca al lupo per la nuova esperienza.

12.38 - Sassuolo, tris di cessioni in Serie C - Con una nota il Sassuolo ha comunicato tre cessioni in prestito a società di Serie C. Giuseppe Aurelio e Giacomo Satalino passano a titolo temporaneo al Cesena e Matteo Campani alla Paganese.

12.34 - Carraese, fatta per Roda dal Monopoli - Con un post su Twitter la Carrarese ha comunicato l'ufficialità dell'arrivo in toscana del difensore greco classe 1995 Arensi Rota dal Monopoli.

11.07 - Imolese, colpo Polidori per l'attacco - Mancava solo l'ufficialità per l'arrivo di Alessandro Polidori all'Imolese. Prassi evasa pochi minuti fa dal club romagnolo attraverso il proprio sito internet: "L’Imolese Calcio 1919 è lieta di annunciare il raggiungimento dell’accordo su base biennale con il giocatore Alessandro Polidori, classe 1992, ed il suo inserimento nella rosa della prima squadra che prenderà parte al campionato di serie C 2020/2021".

08.59 - Juve Stabia, arriva Luca Berardocco - La S.S. Juve Stabia comunica l’accordo per l’acquisizione delle prestazioni sportive del centrocampista Luca Berardocco, classe ’91.

08.30 - AlbinoLeffe, risoluzione consensuale con Romeo Bertani - U.C. AlbinoLeffe comunica di aver risolto consensualmente il contratto di prestazione sportiva con il calciatore Romeo Bertani, centrocampista classe 1999.

00.06 - Novara, fatta per l'arrivo di Giuseppe Panico - La Società Novara Calcio è lieta di informare giornalisti e tifosi di aver raggiunto l’accordo per il tesseramento a titolo definitivo dell’attaccante Giuseppe Panico, classe 1997.