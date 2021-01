live Serie C, le ufficialità di oggi: Monopoli, addestramento tecnico per Alba

Alla mezzanotte del 4 gennaio è ufficialmente scattata la finestra di calciomercato di riparazione, che terminerà il prossimo 1 febbraio. Di seguito TuttoMercatoWeb.com propone il quadro completo e in costante aggiornamento di tutte le ufficialità riguardanti la Serie C.

10.58 - Monopoli, addestramento tecnico per un giovane - La S.S. Monopoli 1966 comunica di aver sottoscritto un accordo di addestramento tecnico con il calciatore Gianmarco Alba valido fino al 30 giugno 2021. Cresciuto nel settore giovanile del Bari, il centrocampista monopolitano classe 2001, nella s.s. 2018/19 si trasferisce al Benevento dove disputa il Campionato Primavera 2 e successivamente al Calcio Foggia. Alba è già a disposizione di mister Scienza e del suo staff per le sedute di allenamento.

GIOVEDI' 14 GENNAIO

19:32 - Alessandria, arriva Giorno dal Monopoli - Francesco Giorno è un nuovo giocatore dell'Alessandria. I Grigi hanno prelevato a titolo definitivo dal Monopoli il centrocampista classe '93. Per il calciatore contratto fino a giugno 2023.

19: 20 - Bisceglie, arriva l'ala Pedrini - Matteo Pedrini è un nuovo giocatore del Bisceglie. L'ala classe 2000 arriva dall'Atalanta con la formula del prestito fino al termine della stagione. Nella prima metà del torneo Pedrini ha vestito la maglia del Grosseto.

19:17 - Feralpisalò, torna l'attaccante Guerra - Feralpisalò Srl comunica di aver trovato l’accordo con il L.R. Vicenza Virtus per il passaggio, a titolo definitivo, dell’attaccante Simone Guerra, classe 1989. Guerra, in verdeblù già dal 2015 al 2019 - con all’attivo 124 presenze, 49 gol e 23 assist - ha firmato un accordo fino al 30 giugno 2023 e ha scelto di indossare la maglia numero 32.

18: 35 - Fermana, arriva il portiere Colombo - La Fermana comunica l’arrivo a titolo definitivo dalla Juventus del giovane estremo difensore Edoardo Colombo, classe 2001, attualmente in prestito al Legnago dove in questa stagione ha collezionato una presenza.

17:59 - Arezzo, Gilli passa al Bisceglie - Con una nota sui social, il Bisceglie annuncia l'arrivo con la formula del prestito del terzino destro Filippo Gilli dall'Arezzo. Nativo di Susa, classe 2000, Gilli è cresciuto nelle giovanili del Torino, compagine da cui è stato ceduto ad inizio stagione. Per il neoacquisto nerazzurro anche un'esperienza nell'Alessandria nella stagione 2019/20.

17:46 - Piacenza, in difesa arriva Cannistrà - Piacenza Calcio 1919 comunica di aver raggiunto un accordo con la S.P.A.L. per il trasferimento a titolo temporaneo, fino al termine della stagione, del giocatore Paolo Cannistrà. Difensore, classe 2000, arriva a Piacenza tramite la Cavese 1919 squadra in cui ha militato nella prima parte di questa stagione. Il giocatore è già a disposizione di mister Vincenzo Manzo e del suo staff.

17:18 - Juventus U23, preso Dabo dal Nantes - Nuovo arriva per la Juventus Under 23 che si rinforza con un classe 2001 in arrivo dai francesi del Nantes: Abdoulaye Dabo. Ad annunciarlo è la stessa società bianconera con un post sui propri canali social di riferimento.

17:02 - Carrarese, arriva l'attaccante Marilungo - Carrarese Calcio 1908 informa di aver concluso l'acquisto, in prestito, dalla Ternana Calcio, del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Guido Marilungo. Il classe '89 nella prima parte di questa stagione e' stato protagonista con la maglia del Monopoli (Serie C, gir. C) con 14 presenze all'attivo.

16:55 - Vis Pesaro, arriva Di Sabatino dal Fano - La Vis Pesaro 1898 comunica di aver prelevato a titolo definitivo dall’Alma Juventus Fano le prestazioni sportive di Pasquale Di Sabatino, difensore centrale classe ’97. Il giocatore ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2022.

16:49 - Monopoli, arriva il portiere Taliento - La S.S. Monopoli 1966 comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Roberto Taliento, fino al 30 giugno 2021.

16:47 - Perugia, Tozzuolo passa al Montevarchi - AC Perugia Calcio comunica di aver ceduto, a titolo temporaneo, fino al termine dell’attuale stagione calcistica il giocatore Alessandro Tozzuolo alla società Aquila Montevarchi, squadra che milita nella Lega Nazionale Dilettanti Girone E.

16.00 - Arezzo, in attacco ecco Di Grazia - Con una nota ufficiale, l'Arezzo comunica che Andrea Di Grazia è un nuovo calciatore del Cavallino. Attaccante classe 1996 originario di Catania e cresciuto nelle giovanili della squadra siciliana, ha vestito le maglie di Akragas, Catania e Pescara.

15.25 - Grosseto, dall'Empoli arriva Merola - Attraverso una nota ufficiale, il Grosseto comunica l'arrivo di Davide Merola, trequartista classe 2000 proveniente dall'Empoli. Il giocatore ha trascorso la prima parte di stagione all'Arezzo.

13.35 - Monopoli, fine prestito per Marilungo. Torna alla Ternana - Con una nota ufficiale il Monopoli comunica che è stato definito con la Ternana il rientro dal prestito del calciatore Guido Marilungo.

12.05 - Pro Sesto, capitan Scapuzzi rinnova fino al 2024 - Sempre più capitano, sempre più bandiera. La Pro Sesto e Luca Scapuzzi hanno deciso, con molta soddisfazione, di proseguire un cammino partito cinque anni fa. Il giocatore ha firmato un prolungamento del contratto fino al 2024.

MERCOLEDI' 13 GENNAIO

22.50 - Carrarese, Calderini passa alla Cavese - Carrarese Calcio 1908 srl rende noto di aver perfezionato la cessione, a titolo definitivo, alla Cavese dell'attaccante esterno Elio Calderini. Il classe '89 ha indossato in 38 occasioni la maglia azzurra nelle stagioni sportive 2019/20 e 2020/21.

18:02 - Piacenza, dall'Ascoli arriva Scorza: prestito biennale - Il Piacenza comunica di aver raggiunto un accordo con l'Ascoli per il trasferimento a titolo temporaneo biennale del giocatore Christian Scorza. Centrocampista, classe 2000, ha sempre militato nel club bianconero partendo dalle giovanili fino ad arrivare alla prima squadra: il giocatore è già a disposizione di mister Vincenzo Manzo e del suo staff.

17:53 - Monopoli, Sales al Catania: contratto fino al 2022 - Con una nota ufficiale, il Monopoli comunica di aver raggiunto l’accordo con il Catania per la cessione, a titolo definitivo, del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Simone Sales. Con gli etnei, il difensore classe '88 ha sottoscritto un accordo fino al 30 giugno 2022.

17:12 - Gubbio, dal Venezia arriva Serena - Attraverso un comunicato, il Gubbio fa sapere di aver acquisito dal Venezia, a titolo temporaneo fino al 30 Giugno 2021, le prestazioni sportive del calciatore Filippo Serena, centrocampista nato a Parma il 12 ottobre 1999.

17:08 - Grosseto termina anticipatamente il prestito di Pedrini - Con una nota ufficiale, il Grosseto comunica di aver concluso il rapporto sportivo con il centrocampista Matteo Pedrini, che ritornerà all’Atalanta.

16:02 - Ravenna, preso Esposito dalla Cavese - Gianluca Esposito è un nuovo giallorosso. Il giocatore, che arriva a titolo definitivo dalla Cavese Calcio 1919, ha firmato un contratto che lo legherà al Ravenna fino al termine della stagione.

15:38 - Arezzo, preso il terzino Ventola - La S.S. Arezzo è lieta di comunicare che Christian Ventola è un nuovo calciatore del Cavallino. Ventola, terzino destro classe 1997 originario di Pescara, cresciuto nel settore giovanile della squadra abruzzese, ha vestito le maglie di Maceratese, Teramo, Cittadella e Pescara.

15:37 - Carpi, risolto il contratto con Ricci - La società Carpi Fc 1909 rende noto di aver interrotto in maniera consensuale il contratto con il centrocampista classe ’95 Jacopo Ferri.

15:21 - Avellino, Mariconda passa al Matese - L’Us Avellino 1912 comunica di aver ceduto alla società Fc Matese, a titolo temporaneo, le prestazioni sportive del calciatore Gianmarco Mariconda, nato a Solofra il 5/07/2002.

12:27 - Arezzo, Merola torna all'Empoli - La Società Sportiva Arezzo comunica che è stato definito con la società Empoli F.C. il rientro dal prestito del calciatore Davide Merola.

11:41 - Padova, torna il difensore Rossettini - Il Calcio Padova rende noto che nella mattinata di oggi è stato formalizzato l’accordo con il difensore Luca Rossettini. Rossettini ha siglato con il Padova un contratto fino al 30 giugno 2021.

MARTEDI' 12 GENNAIO

17:14 - Carpi, Varga ceduto alla Pistoiese - La società Carpi Fc 1909 rende noto di aver ceduto a titolo definitivo il difensore centrale classe ’96 Atila Varga alla Pistoiese.

16:03 - Cavese, arriva l'attaccante Gatto - La Cavese 1919 comunica di aver acquisito a titolo temporaneo dal Calcio Catania il calciatore Alessandro Gatto. L’attaccante nato a Taranto il 2 febbraio 1994 ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2021.

15:44 - Avellino, dal Chievo arriva Illanes - E' il ChievoVerona a comunicare al cessione, con la formula del titolo temporaneo fino al 30 giugno 2021, le prestazioni sportive del difensore Julian Illanes.

12:41 - Piacenza, Siano scende in D: c'è il Gozzano - Con una nota ufficiale, il Piacenza comunica di aver raggiunto un accordo per il trasferimento a titolo temporaneo del giocatore Matteo Siano al Gozzano, formazione di Serie D.

11:23 - Lecco, dal Catania arriva Emmausso - Era a un passo dal Lecco, ma ora la trattativa si è concretizzata: Michele Emmausso è un nuovo giocatore bluceleste. "Calcio Lecco 1912 è felice di comunicare l’ingaggio di Michele Emmausso dal Calcio Catania. Nato a Napoli il 4 agosto 1997, Emmausso è un esterno offensivo di piede destro che può giocare indifferentemente su entrambe le fasce", la nota della società

