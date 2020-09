live Serie C, le ufficialità di oggi: Novara, Peralta passa alla Ternana

Il resoconto quotidiano di tutte le operazioni portate a termine dalle sessanta formazioni di Lega Pro

Alla mezzanotte del 1° settembre è ufficialmente scattata la finestra di calciomercato che precede il via della stagione sportiva 2020/2021 e che terminerà il prossimo 5 ottobre. Di seguito TuttoMercatoWeb.com propone il quadro completo e in costante aggiornamento di tutte le ufficialità riguardanti la Serie C.

20.01 - Teramo, accordo triennale con l’ex Roma Trasciani - In casa Teramo, dopo Mejri, un altro importante prospetto entra a far parte della famiglia biancorossa, nel solco della nuova politica societaria tesa alla valorizzazione dei giovani più promettenti a livello nazionale.

Daniele Trasciani, classe 2000, è ufficialmente un nuovo difensore alla corte di mister Paci, avendo sottoscritto un accordo di durata triennale, con la formula del trasferimento a titolo definitivo dall’A.S. Roma.

20.00 - Olbia, colpo in attacco: ecco King Udoh - L'Olbia rinforza il reparto avanzato, ecco King Udoh. Ufficiale l'arrivo in Sardegna dell'ex attaccante della Pianese, il club sardo ha annunciato il suo arrivo con un simpatico tweet con tanto di trono.

19.31 - Novara, Peralta ceduto alla Ternana a titolo definitivo - Con un comunicato diramato sul sito ufficiale della società, il Novara ha annunciato il passaggio alla Ternana di Diego Peralta: "La Società Novara Calcio comunica di aver trovato l’accordo per il trasferimento, a titolo definitivo, di Diego Peralta, classe 1996, alla Società Ternana Calcio. Il Club augura all’attaccante un grosso in bocca al lupo per la nuova avventura".

16.30 - Grosseto, doppio innesto. Arrivano Kalaj e Kraja da Lazio e Atalanta - Doppio arrivo in casa Grosseto. Il club toscano ha annunciato l'acquisto di Sergio Kalaj e di Kraja rispettivamente da Lazio e Atalanta. Questo il comunicato: "Sono due i nuovi arrivati in casa biancorossa per rinforzare lo scacchiere tattico di mister Magrini. Due prestiti in arrivo da due, prestigiosissimi, club di serie A: il difensore Sergio Kalaj, albanese classe 2000, in prestito dalla Lazio, e il mediamo Erdis Kraja, classe 2000 anche lui di nazionalità albanese, lo scorso anno al Palermo ma in arrivo dall’Atalanta. Sergio Kalaj è stato lo scorso anno uno dei pilastri difensivi della primavera della Lazio, giocando 19 partite, Coppa compresa, e segnando una rete. Simone Inzaghi lo ha portato più volte in panchina con la prima squadra proprio per la fiducia che ha in lui. Erdis Kraja (nella foto con la maglia bianca) arriva invece dalla vittoria del campionato con la maglia del Palermo, dove ha collezionato 21 presenze condite da 3 gol e 2 assist. Il suo cartellino è di proprietà dell’Atalanta che ha girato in prestito il giovane a Grosseto. Mediano, può giocare anche da mezz’ala".

16.00 - Renate, Emiliano Bonazzoli entra nello staff tecnico di mister Diana - Innesto nello staff tecnico del Renate. L'ex attaccante Emiliano Bonazzoli entra a far parte della squadra di mister Aimo Diana. Questo il comunicato del club nerazzurro: "Novità nello staff tecnico nerazzurro guidato da Mister Aimo Diana, già composto da Gioacchino Adamo (allenatore in 2^), Maurizio Monguzzi (preparatore dei portieri) e dal Prof. Esteban Anitua (preparatore atletico). Emiliano Bonazzoli è diventato un collaboratore tecnico delle pantere nerazzurre, con un “occhio di riguardo” per gli attaccanti. Dopo una lunga e prolifica carriera (90 gol tra Serie A e Serie B), nel 2016 intraprende il percorso da allenatore, che lo ha portato nelle ultime due stagioni a vivere il calcio femminile di Serie A sulle panchine di Chievo Verona Valpo ed Hellas Verona Women. Ad Emiliano va il nostro benvenuto ed un caloroso in bocca al lupo per questa esperienza in nerazzurro.".

11.40 - Casertana, arriva Hadziosmanovic in prestito dalla Sampdoria - Nuovo innesto per la Casertana. Il club rossoblù ha infatti annunciato l'ingaggio in prestito di Cristian Hadziosmanovic per rinforzare il pacchetto arretrato. Questo il comunicato: "La Casertana FC comunica di essersi assicurata le prestazioni sportive del calciatore Cristian Hadziosmanovic. Difensore laterale destro molto duttile, classe 1998, arriva a titolo temporaneo dalla Sampdoria. Nell’ultima stagione è sceso in campo 23 volte segnando una rete con la maglia del Monopoli. Prodotto del vivaio del Milan, Hadziosmanovic esordisce tra i professionisti nel 2017 con il Livorno, passando nel gennaio 2018 alla Reggina. Con la Vis Pesaro 28 presenze e 1 rete nell’annata 2018/19".

SABATO 12 SETTEMBRE

20.52 - Cagliari, Marigosu in prestito all'Olbia - Il Cagliari Calcio comunica la cessione del calciatore Federico Marigosu che si trasferisce all’Olbia con la formula del prestito sino al termine della stagione sportiva 2020-21

19.55 - Benevento, Sparandeo ceduto in prestito alla Virtus Francavilla - Virtus Francavilla Calcio comunica di aver acquisito, in prestito, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Luca Sparandeo, proveniente dal Benevento Calcio. Ritorna in biancazzurro il difensore campano autore di 1 gol nello scorso campionato e 20 presenze in stagione. Il calciatore è già a disposizione di mister Bruno Trocini.

19.41 - Cavese, dal Benevento ecco Cuccurullo - La Cavese 1919 comunica di aver acquisito a titolo temporaneo il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Marco Cuccurullo, proveniente dal Benevento Calcio. Nato a Vico Equense (Na) il 10 febbraio 2000, nella passata stagione ha collezionato 26 presenze ufficiali con la maglia del Taranto F.C. nel campionato di Serie D. Cuccurullo ha firmato un accordo fino al 30 giugno 2021.

19.40 - Celeghin rinnova con il Como - Enrico Celeghin ha prolungato il contratto con il Como 1907 fino al giugno 2022. Il giovane centrocampista classe 1999, alla sua terza stagione in maglia bianco-blu, vestirà i colori del Como per le prossime due stagioni.

19.22 - Alessandria, arriva in prestito il giovane Celia - Raffaele Celia, difensore classe '99, è un nuovo giocatore dell'Alessandria. Il Sassuolo ha comunicato la cessione in prestito del giovane centrale.

19.22 -Gubbio, dal Sassuolo arriva Pellegrini - Il giovane Jacopo Pellegrini riparte dal Gubbio. Il Sassuolo ha comunicato di aver ceduto in prestito la giovane punta classe 2000.

18:47 - Teramo, contratto triennale per il giovane portiere Mejri - La Pro Patria comunica di aver acquisito a titolo temporaneo dall’Atalanta le prestazioni sportive del calciatore Emmanuel Latte Lath. Pistoiese, Carrarese, Imolese e Pianese il percorso in Serie C dell'attaccante classe 1999.

18:46 - Teramo, contratto triennale per il giovane portiere Mejri - Il Teramo il benvenuto nella propria famiglia al portiere Ahmed Mejri, che si è legato al Diavolo fino al 30 giugno 2023. 19enne da un mese, nativo di Foggia ma con doppio passaporto italo-tunisino, dopo essersi formato nell’Herdonia Calcio, ha completato il suo iter giovanile con la Virtus Lanciano e il Foggia. Nella stagione passata si è particolarmente distinto con la maglia dell’Agnonese,

18:45 - Virtus Verona, contratto biennale per Arma - Rachid Arma è un nuovo calciatore della Virtus Verona. L'attaccante classe 1985 si lega al sodalizio di Borgo Venezia con contratto di durata biennale.

18:14 - Padova, tesserato Franchini. Va in prestito al Ravenna - Il Padova informa di aver acquisito le prestazioni del centrocampista Simone Franchini. Il calciatore ha siglato con la società biancoscudata un contratto biennale e contestualmente è stato ceduto a titolo temporaneo al Ravenna per la stagione 2020-2021.

18:13 - Parigi saluta l'Olbia e passa alla Vibonese - Attraverso una nota ufficiale, la Vibonese comunica di essersi assicurata le prestazioni sportive a titolo definitivo dall’Olbia dell’attaccante, classe ’96, Giacomo Parigi.

17:45 - Cesena, ceduto Rosaia al Catania - Dopo il passaggio di Valeri alla Cremonese, il Cesena ha formalizzato oggi un’altra operazione di mercato in uscita. Con il Catania è stato infatti definito il trasferimento a titolo definitivo di Giacomo Rosaia al club etneo. Arrivato la scorsa estate, in bianconero il centrocampista ha collezionato 28 presenze e messo a segno una rete.

17:43 - Catanzaro, Signorini rescinde consensualmente il contratto - "E’ stato rescisso consensualmente il contratto che legava Andrea Signorini ai giallorossi fino al 2021. Al calciatore vanno i ringraziamenti della società per il contributo dato e gli auguri per il prosieguo della sua carriera": con questo comunicato il Catanzaro comunica l'addio del difensore.

17:40 - Paganese, ecco Isufaj. Accordo fino al 2022 - La Paganese comunica di aver ingaggiato il calciatore Andrea Isufaj. L’attaccante classe 1999 cresciuto nelle giovanili del Chievo Verona, ha firmato un contratto che lo legherà al club fino al giugno del 2022.

17:29 - Fermana, accordo biennale con Raffini - La Fermana si è assicurata le prestazioni dell’attaccante Simone Raffini, classe 1996, nell’ultima stagione in forza al Ravenna. Nativo di Castel San Pietro Terme, cresciuto calcisticamente nelle giovanili del Cesena, ha anche esordito in prima squadra in B con la società bianconera. In Serie C ha vestito le maglie di Pordenone, Lucchese, Pontedera e appunto Ravenna nelle ultime due stagioni. Ha sottoscritto un contratto biennale con il club marchigiano.

17:28 - Novara, accordo raggiunto con Lamanna - Attraverso una nota ufficiale, il Novara comunica di aver trovato l’accordo per il trasferimento a titolo definitivo di Francesco Lamanna, classe 2002.

16:59 - Feralpisalò, dall'Atalanta arriva Bergonzi - Attraverso un comunicato, la Feralpisalò rende noto che il difensore Federico Bergonzi (classe 2001) è stato acquistato a titolo temporaneo annuale gratuito dall'Atalanta. Il calciatore vestirà la maglia numero 2.

16:56 - Sudtirol, Mazzocchi saluta e vola in prestito in B - E' la Reggiana, attraverso una nota ufficiale, a comunicare il trasferimento in prestito dal Sudtirol - fino al 30 giugno 2021 - dell’attaccante Simone Mazzocchi, che per la prossima stagione vestirà quindi la maglia granata.

15:22 - Scatenato Monopoli: preso lo svincolato Guiebre - Terza ufficialità pomeridiana del Monopoli. Il club fa sapere di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Abdoul Razack Guiebre, che si lega al club fino al 30 giugno 2022. L’esterno sinistro classe ’97 nell’ultima stagione, fino a dicembre 2019, ha vestito la maglia del Rieti.

15:02 - Monopoli, altro contratto fino al 2022. Prolunga Piccinni- Pochi minuti dopo, sempre il Monopoli fa sapere di aver raggiunto l’accordo per il prolungamento di contratto con il calciatore Marco Piccinni, fino al 30 giugno 2022.

14:57 - Monopoli, arriva Fusco: contratto fino al 2022- Con una nota ufficiale, il Monopoli comunica di aver acquisito, a titolo definitivo dal Sorrento il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Francesco Fusco, che ha sottoscritto con i biancoverdi un contratto valido fino al 30 giugno 2022.

14:33 - Carpi, Saric saluta e firma con l'Ascoli- E' l'Ascoli, con una nota ufficiale, a comunicare di aver raggiunto l’accordo con il Carpi per l’acquisizione a titolo definitivo del centrocampista Dario Saric. Il giocatore si trasferisce in bianconero con contratto pluriennale

12:08 - Lecco, Purro è un nuovo giocatore bluceleste- Il Lecco comunica l’ufficialità dell’ingaggio di Ermes Purro, che diventa un nuovo giocatore bluceleste. Purro è un terzino sinistro che nasce a Massa il 17 giugno 1999 e cresce nel settore giovanile della Fiorentina. Dopo l’esperienza in terra toscana, nell’estate del 2018 si trasferisce in Liguria alla Lavagnese in Serie D, nel girone A vinto dal Lecco, giocando in entrambe le sfide contro i blucelesti. Nella scorsa stagione passa al Ravenna in Serie C dove colleziona 23 presenze, 1 gol e 1 assist.

12:05 - Mantova, dall'Imolese arriva Checchi - Con comunicato ufficiale, il Mantova rende noto di aver acquisito a titolo definitivo da Imolese i diritti delle prestazioni sportive del difensore Lorenzo Checchi. Classe 1991, il giocatore, con la formazione romagnola, ha ritrovato la Serie C, in cui ha giocato negli ultimi due campionati disputati.

12:04 - Sudtirol, tra i pali arriva Meneghetti dalla SPAL - Attraverso una nota ufficiale, il Sudtirol comunica di aver acquisito a titolo temporaneo dalla SPAL, i diritti alle prestazioni sportive di Marco Meneghetti, 19enne portiere nato in provincia di Treviso, che si è legato al club biancorosso con un accordo annuale, ovvero sino al 30 giugno 2021.

09:48 - Imolese, arriva Rinaldi - Termina dopo una sola stagione l'avventura di Michele Rinaldi alla Feralpisalò. Il club gardesano ha annunciato la cessione del difensore, classe 1987, all'Imolese e contestualmente i romagnoli hanno comunicato l'ingaggio del giocatore su base biennale.

VENERDÌ 11 SETTEMBRE

18.45 - Turris, arriva Ciro Loreto - La Turris Calcio comunica l'acquisizione del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Ciro Loreto: depositato in Lega, nella giornata odierna, il contratto che lo legherà al club del presidente Colantonio per le prossime due stagioni.

18.36 - Padova, arriva il portiere Michele Voltan - Il Calcio Padova comunica di aver acquisito le prestazioni del portiere classe 2001 Michele Voltan.

Cresciuto nel settore giovanile della Vigontina, si trasferisce nel 2018 al Campodarsego. Scende in campo in 9 occasioni nella stagione 2018/2019, ma si consacra nella stagione 2019/2020 dove difende i pali in 18 occasioni, risultando il portiere che ha subito meno gol di tutti i gironi di Serie D prima della sospensione del campionato a causa del Covid e dove il Campodarsego è stato dichiarato vincitore del campionato, non iscrivendosi tuttavia nei professionisti per la stagione 2020/2021.

18.32 - Pistoiese, annuale per Giordano - La Us Pistoiese 1921 ha il piacere di comunicare di essersi assicurata il diritto alle prestazioni sportive del difensore Vincenzo Pio Giordano, classe 2001, che compirà 19 anni il prossimo 4 dicembre. Si tratta di un giovane in addestramento tecnico. Svincolato, ha sottoscritto un contratto con il club orange: scadenza tesseramento 30/06/2021.

17:40 - Cesena, saluta Valeri. Vola in B alla Cremonese - Il Cesena comunica di aver definito nella giornata di oggi un’operazioni di mercato in uscita. Il difensore Emanuele Valeri è stato infatti trasferito alla Cremonese a titolo definitivo.

16:40 - Enej Jelenic è un giocatore del Padova - Mediante un comunicato apparso sui canali ufficiali della società, il Padova informa che nella giornata di oggi il centrocampista sloveno Enej Jelenic ha siglato con la società biancoscudata un contratto fino al 30 giugno 2022.

16:39 - Giana Erminio, dall'Atalanta arriva in prestito Finardi - Attraverso una nota ufficiale, la Giana Erminio comunica di aver acquisito dall'Atalanta, in prestito temporaneo sino al 30 giugno 2021, le prestazioni sportive del calciatore Sebastiano Finardi. Centrocampista centrale classe 2001, Finardi è cresciuto nel vivaio della Dea sino alla Primavera, con la quale ha vinto un campionato e una Supercoppa, collezionando nel contempo 19 presenze nelle Nazionali U15 e U16.

13:44 - Imolese, arriva Tonetto jr dal Frosinone - L’Imolese Calcio 1919 annuncia che il giocatore Mattia Tonetto, classe 2001 in prestito dal Frosinone, sarà inserito con la formula dell’addestramento tecnico nella rosa della prima squadra che prenderà parte al campionato di serie C 2020/2021. Il terzino sinistro è un figlio d'arte. Sua padre infatti è Max Tonetto ex fra le altre di Lecce, Sampdoria ed Empoli.

12:27 - Como, colpo esotico a centrocampo: Bandal-McNulty - Amrit Bansal-McNulty giocherà al Como 1907 nella stagione 2020/21. Il centrocampista di nazionalità inglese classe 2000, arriva con la formula del prestito secco di un anno dal Queens Park Ranger.

12:16 - Giana Erminio, preso Zanellati dal Torino - La Giana Erminio ha annunciato sul proprio sito ufficiale l’arrivo dal Torino di Alessandro Zanellati. Il portiere classe ‘99 è stato acquistato a titolo definitivo è ha firmato un contratto fino al 2022 coi lombardi.

12:11 - Legnago, arriva in prestito Ricciardi dall'Ascoli - F.C. Legnago Salus Srl comunica di aver raggiunto un accordo con la società Ascoli Calcio 1898 F.C. Spa per l’acquisizione, a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2021, del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Manuel Ricciardi.

11:07 - Carrarese, addestramento tecnico per Fantini e Fortunati - Carrarese Calcio 1908 rende noto che l'attaccante Edoardo Fantini ed il centrocampista Davide Fortunati, entrambi classe 2001, hanno sottoscritto il loro primo contratto di addestramento tecnico.

GIOVEDÌ 10 SETTEMBRE

20.20 - Catania, Mariano Izco torna in rossoazzurro - Il Calcio Catania comunica di aver acquisito a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Mariano Julio Izco, nato a Buenos Aires, in Argentina, il 13 marzo 1983. Izco, primatista in termini di presenze in Serie A nella storia rossazzurra (ben 218), ha sottoscritto un contratto annuale con opzione a favore del nostro club per la stagione 2021/22. Nel corso della sua prima parentesi calcistica etnea, dal 2006 al 2014, l’atleta argentino ha disputato complessivamente 235 gare nelle competizioni ufficiali, siglando 7 reti; successivamente, ha sommato ulteriori esperienze nella massima serie, con il ChievoVerona e il Crotone, e in B, con il Cosenza e la Juve Stabia. L’esito del primo tampone, negativo, ha consentito all’atleta argentino di sostenere i primi allenamenti individuali.

17.30 - Padova, colpo in difesa: preso Nahuel Valentini - Il Calcio Padova informa che nella giornata di oggi il difensore Nahuel Valentini ha siglato con la società Biancoscudata un contratto fino al 30 giugno 2022.

17.10 - Como, firma il classe 2000 Azzedine Dkidak - Azzedine Dkidak è ufficialmente un nuovo giocatore del Como. Esterno sinistro, classe 2000, nato ad Amsterdam, ha anche la cittadinanza marocchina. Cresciuto nelle giovanili del Vitesse è passato al Den Bosh, dove la scorsa stagione nella Eerste-Divisie, la seconda lega olandese, ha collezionato 27 presenze con un gol e due assist.

16.28 - Fermana, preso il 2002 Balba - La Fermana comunica di essersi assicurata le prestazioni del difensore centrale Mattia Balba, classe 2002, proveniente dalla Sicula Leonzio: il calciatore ha sottoscritto un accordo come giovane di serie con la società gialloblù.

16.24 - Perugia, colpo Burrai a centrocampo - Nuovo rinforzo per il Perugia. Il club umbro ha annunciato l'arrivo di Salvatore Burrai. Il centrocampista, classe '87, ha disputato le ultime quattro stagioni con la maglia del Pordenone e ha firmato un contratto triennale con il Grifo.

15:44 - Ravenna, dalla Sampdoria arriva il giovane Raspa - Attraverso una nota ufficiale, il Ravenna comunica di avere raggiunto l’accordo con la Sampdoria per il trasferimento temporaneo di Matteo Raspa in giallorosso. Raspa, portiere classe 2001, ha svolto tutto il settore giovanile con i blucerchiati, trovando continuità, nella stagione scorsa, nella formazione Primavera.

14:55 - Alessandria, ecco Scognamillo - Difensore giovane eppure già di grande esperienza, arcigno e di grande temperamento, Stefano Scognamillo si lega oggi ai Grigi con un contratto biennale. A lui il benvenuto di tutti noi.

14:37 - Vibonese, arrivano tre calciatori - La Vibonese comunica di essersi assicurata le prestazioni sportive dei calciatori Marco Montagno, attaccante classe ‘99, Ruben Falla, difensore classe ‘02 e Alberto Leone, attaccante classe ’03.

13:42 - Catania, arriva Maldonado - Il Calcio Catania comunica di aver acquisito a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Luis Alberto Maldonado Morocho, nato a Pasaje, in Ecuador, il 15 maggio 1996.

11.59 - Renate, biennale per il giovane Marafini - Il Renate, in data odierna, comunica di aver aggiunto all'organico della Prima Squadra il calciatore Andrea Marafini. Il difensore classe 2000 ha sottoscritto un contratto che lo legherà al club brianzolo fino al 30 giugno 2022.

10.53 - Olbia, dal Cagliari arriva in prestito Gagliano - Con una comunicato diramato dai propri canali ufficiali, l'Olbia rende noto di aver acquisito, per la stagione 2020/2021, a titolo temporaneo dal Cagliari, i diritti alle prestazioni sportive del giocatore Luca Gagliano, attaccante mancino classe 2000.

10.40 - Sambenedettese, Angiulli firma un biennale - Attraverso una nota ufficiale, la Sambenedettese comunica di aver acquisito a titolo definitivo su base biennale le prestazioni sportive del centrocampista Federico Angiulli.

10.26 - Lecco, dal Venezia arriva Bertinato per la porta - Con una nota ufficiale, il Lecco comunica l’accordo con il Venezia per l’acquisto a titolo temporaneo di Bruno Bertinato, che diventa un nuovo portiere bluceleste. Classe 1998, il brasiliano cresce nelle giovanili del Coritiba Foot Ball Club fino a gennaio 2019, quando viene prelevato dal Venezia.

10.09 - Giana Erminio, in prova l'esterno De Maria - La Giana Erminio comunica che si è unito in prova al gruppo prima squadra il centrocampista esterno Vincent De Maria, classe 1999, nella stagione scorsa all'Inveruno in Serie D.

MERCOLEDÌ 9 SETTEMBRE

19:54 - Juve Stabia, ecco l'attaccante Golfo - La S.S. Juve Stabia comunica l’accordo con il Parma Calcio 1913 per l’acquisizione delle prestazioni sportive, a titolo temporaneo, dell’attaccante Francesco Golfo, classe ’94.

17.43 - Pro Sesto, dal Pisa arriva Maffei - Attraverso una nota ufficiale, il Pisa comunica di aver perfezionato l’accordo con la Pro Sesto per la cessione a titolo temporaneo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Claudio Maffei, attaccante classe '99.

17.43 - Pergolettese, a centrocampo arriva Palermo - Con una ufficiale, la Pergolettese annuncia di essersi assicurata le prestazioni sportive del centrocampista Marco Palermo. Il centrocampista è reduce dall'esperienza con la Sicula Leonzio nell’ultimo campionato, per un totale di 157 presenze con 4 gol al suo attivo.

17.34 - Olbia, tra i pali ecco Tornaghi - Attraverso una nota ufficiale, l'Olbia rende noto di aver acquisito a titolo definitivo i diritti alle prestazioni sportive del giocatore Paolo Tornaghi. Il portiere, nato a Garbagnate Milanese il 21 giugno 1988, ha firmato con i sardi un contratto valido sino al 30 giugno 2021.

17.18 - Triplice innesto dalla Serie A per il Gubbio - Con una nota ufficiale, il Gubbio comunica di aver acquisito dal Sassuolo, a titolo provvisorio, le prestazioni sportive del calciatore Jacopo Pellegrini, attaccante classe 2000. E' altresi reso noto l'arrivo, ma a titolo definitivo, del portiere classe 2000 Emanuele Zamarion, che arriva dalla Roma come il centrocampista, anch'egli classe 2000, Zakaria Sdaigui, che approda a Gubbio in prestito.

16.46 - Sambenedettese, ecco Mawuli - La Sambenedettese comunica di aver acquisito le prestazioni sportive del calciatore Eklu Shaka Mawuli su base biennale con opzione per il terzo anno.

16.45 - Triestina, biennale per Struna - La Triestina è lieta di comunicare di aver perfezionato in questi minuti l’ingaggio del calciatore Andraz Struna, difensore classe '89. Il giocatore si è legato al club alabardato con un contratto di durata biennale, con scadenza fissata al 30 giugno 2022.

16.15 - Pro Sesto, dal Pisa arriva Livieri - E' il Pisa, attraverso una nota ufficiale, a comunicare di aver perfezionato l’accordo con la Pro Sesto per la cessione a titolo temporaneo del diritto alle prestazioni sportive del portiere classe '97 Alessandro Livieri.

15.40 - Fermana, Governali in prestito al Tolentino - La Fermana comunica il trasferimento, con la formula del prestito, del portiere classe 2002 Francesco Governali al Tolentino, formazione che si appresta ad affrontare la seconda stagione consecutiva in Serie D.

14.41 - Manfrin sigla un nuovo accordo con la Virtus Verona - Nuova avventura in rossoblu per Gianni Manfrin. Il difensore esterno sinistro classe 1993, dopo l'esperienza della scorsa stagione, ha firmato un nuovo contratto di durata annuale con la Virtus Verona.

14.00 - Avellino, arriva Riccardo Burgio dall'Atalanta - L’Us Avellino comunica di aver raggiunto con l’Atalanta l’accordo per il trasferimento in biancoverde, a titolo temporaneo, del calciatore Riccardo Burgio.

13.57 - Ravenna, fatta per Marcello Sereni - E’ ufficiale l’arrivo di Marcello Sereni al Ravenna FC, la punta ha siglato un contratto fino al termine della stagione. E’ il primo contratto da professionsta.

13.51 - Carrarese, arriva Fabian Pavone - Carrarese Calcio 1908 rende noto di aver perfezionato l'acquisto temporaneo, dalla società Parma Calcio 1913, del calciatore Fabian Pavone, classe '00. Il calciatore di Atri ha indossato per sette vote la maglia del Pescara in serie B in cui è cresciuto calcisticamente.

13.03 - Ravenna, per la porta arriva Tonti - Il Ravenna FC comunica che è stato trovato l’accordo per l’arrivo in giallorosso di Alessandro Tonti, che ha firmato un contratto biennale fino al giugno 2022.

12.29 - Grosseto, arriva Simeoni in prestito dal Venezia - Attraverso una nota ufficiale, il Lecco comunica di aver raggiunto l’accordo con la Ternana per l’ingaggio in prestito di Gian Marco Nesta. Nato l’1 marzo 2000 a Narni (TR), Gian Marco cresce nelle giovanili di Lazio e Roma per poi essere successivamente acquistato dalla Ternana, con cui esordisce tra i professionisti: nell’ultima stagione registra 14 presenze, 1 gol e 1 assist tra Serie C, playoff e Coppa Italia Lega pro.

10.57 - Grosseto, arriva Simeoni in prestito dal Venezia - Arriva in prestito dal Venezia il nuovo terzino sinistro del Grosseto. Si chiama Nicolò Simeoni, classe 1999, e andrà a ricoprire il ruolo di esterno sinistro nello scacchiere tattico di mister Magrini. Di proprietà del Venezia, lo scorso anno si è messo in luce nella Primavera mostrando ottime doti fisiche e tecniche.

9.37 - Piacenza, fatta per Antonio Palma - Il Piacenza Calcio 1919 è lieto di comunicare di aver perfezionato un accordo per il diritto alle prestazioni sportive di Antonio Palma. Il giocatore arriva in biancorosso firmando un contratto biennale.

MARTEDÌ 8 SETTEMBRE

20:09 - Legnago, terzo colpo di giornata: ecco Grandolfo - Il F.C. Legnago Salus comunica con piacere di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Francesco Grandolfo, classe ’92. Il giocatore era svincolato dopo l'esperienza alla Sambenedettese.

18:05 - Olbia, rinnovo biennale per Cocco - La Società rende noto di aver raggiunto l'intesa con il giocatore Andrea Cocco per il prolungamento del contratto. Il nuovo accordo avrà validità sino al 30 giugno 2022.

17:48 - Vis Pesaro, arriva Brignani dal Bologna - La società Vis Pesaro 1898 comunica di aver prelevato in prestito dal Bologna Football Club 1909 le prestazioni sportive di Fabrizio Brignani, difensore centrale classe ’98.

17:11 - Viterbese, arriva il portiere Daga - La società U.S. Viterbese 1908 comunica di aver acquisito a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Riccardo Daga, nato a Cagliari il 13 gennaio 2000. Il portiere, svincolato dall’Arezzo, si è legato al club gialloblù per le prossime due stagioni sportive.

17:02 - Lecco, arriva il difensore Marzorati - Il Lecco ha comunicato di aver ingaggiato il difensore Lino Marzorati, classe '86, dalla Cavese.

16.07 - Innesto in difesa per l'Olbia. Arriva Cadili - Attraverso un comunicato ufficiale, l'Olbia rende noto di aver acquisito a titolo definitivo i diritti alle prestazioni sportive del difensore Andrea Cadili. Il classe '99 ha sottoscritto un accordo valido sino al 30 giugno 2021.

16.06 - Paganese, dal Pisa arriva Perazzolo - Con una nota ufficiale, la Paganese comunica che in data odierna ha trovato l’accordo con il Pisa per il prestito fino al 2021 del difensore classe 2000 Riccardo Perazzolo.

15.13 - Pistoiese, fatta per il trequartista Cesarini - Ancora un colpo in entrata per la Pistoiese, che si tutela nel reparto avanzato. Tesserato infatti il trequartista Alessandro Cesarini, che ha firmato un contratto biennale che scadrà il 30 giugno 2022.

15.51 - Virtus Francavilla, tra i pali arriva Crispino - Attraverso una nota ufficiale, la Virtus Francavilla comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del portiere Diamante Crispino, proventiente dalla Casertana. Il classe '94 ha sottoscritto un contratto biennale ed è già a disposizione di mister Trocini.

14.13 - Doppio innesto per il Legnago - Con un comunicato ufficiale, il Legnago Salus annuncia un doppio arrivo: il club si è infatti assicurato il diritto alle prestazioni sportive dei calciatori Armando Perna e Alex Rolfini.

14.10 - Potenza, è addio con Souare - Attraverso una nota ufficiale, il Potenza comunica di aver raggiunto l'accordo con Talla Souare per la risoluzione del contratto che legava il calciatore ai rossoblu sino al 30 giugno 2021.

14.04 - Scatenato Ravenna: terzo rinnovo odierno. Firma Papa - Terzo rinnovo giornaliero per il Ravenna che, con una nota ufficiale, ha reso noto l'accordo raggiunto con Salvatore Papa, da tre anni in giallorosso. L'intesa è stata trovata su base annuale.

12.41 - Secondo rinnovo per il Ravenna: prolunga Caidi - "E’ arrivata la firma sul contratto che legherà Nebil Caidi al Ravenna Football Club per la prossima stagione": con questo comunicato, il Ravenna ufficializza il rinnovo contrattuale del difensore di origini marocchine, nato e cresciuto a Ravenna e ora confermato dopo la parentesi della passata stagione.

12.02 - Pistoiese, tra i pali arriva il giovane Vivoli - Mediante un comunicato ufficiale, la Pistoiese annuncia di essersi assicurata il diritto alle prestazioni sportive del portiere classe 2001 Niccolò Vivoli. Il calciatore proviene dall'Empoli, e arriva con la formula del prestito fino al 30 giugno 2021.

11.31 - Ravenna, rinnovo annuale per Jidayi - Attraverso una nota ufficiale, il Ravenna comunica di aver raggiunto l’accordo con William Jidayi per la sottoscrizione del contratto che legherà il giocatore ai colori della propria città anche per la prossima stagione. 437 presenze in carriera, di cui 82 con la maglia del Ravenna, questo il punto da cui partire.