live Serie C, le ufficialità di oggi: Pro Patria, fatta per Stanzani dal Bologna

Ufficialmente scattata la finestra di calciomercato estivo che aprirà la stagione 2021-22, e che terminerà il prossimo 31 agosto. Di seguito TuttoMercatoWeb.com propone il quadro completo e in costante aggiornamento di tutte le ufficialità riguardanti la Serie C.

20.20 - Pro Patria, arriva Stanzani dal Bologna - Aurora Pro Patria 1919 comunica di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Leonardo Stanzani dal Bologna Football Club 1909. L’attaccante, classe 2000, ha firmato un contratto che lo legherà alla Pro Patria fino al 30 Giugno 2023 con opzione di rinnovo per il terzo anno.

19.57 - Viterbese, arriva Calcagni a titolo definitivo - La società U.S. Viterbese 1908 è lieta di annunciare che Riccardo Calcagni arriva a titolo definitivo in maglia gialloblù sottoscrivendo un contratto di due anni.

18.07 - Catania, rinnovo biennale per il tecnico Francesco Baldini - Il Calcio Catania rende noto di aver affidato l'incarico di responsabile tecnico della prima squadra al signor Francesco Baldini, già apprezzato alla guida dei rossazzurri nella parte conclusiva della stagione 2020/21. L'allenatore toscano ha sottoscritto oggi un contratto biennale

16.57 - AlbinoLeffe, rinnovo per Ruggero Riva - U.C. AlbinoLeffe comunica di aver raggiunto l'accordo per il rinnovo contrattuale del calciatore Ruggero Riva sino al 30 giugno 2022. Nativo di Ponte San Pietro, acquisito nel gennaio 2019 dall'A.C. Monza, fin qui ha totalizzato 69 presenze in maglia bluceleste.

16:50 - Reggiana, arriva Alessio Luciani - La Reggiana ha annunciato sul proprio sito l'arrivo di Alessio Luciani terzino destro che vanta 170 presenze e 2 gol nelle ultime 5 stagioni all’Arezzo. In precedenza ha vestito le maglie di Lumezzane, Salernitana, Gubbio e Monopoli.

15:52 - Caponi rinnova: e sono 10 anni con il Pontedera - Con una nota ufficiale, il Pontedera comunica ufficialmente che questa mattina Andrea Caponi ha firmato il rinnovo di contratto. Il capitano granata si appresta a vivere la decima stagione con la maglia del club toscano.

15:42 - Carrarese, dall'Udinese ecco Battistella - La Carrarese rende noto di aver perfezionato l'acquisizione, a titolo temporaneo, del diritto alle prestazioni sportive del centrocampista Thomas Battistella, classe 2001. Il mediano friulano è stato pilastro della Primavera dell'Udinese e in più circostanze aggregato alla prima squadra di mister Gotti nella scorsa stagione sportiva.

15:41 - Nardi rinnova con il Cesena: confermato anche per la prossima stagione - Prosegue l’avventura di Michele Nardi al Cesena. Questa mattina l’estremo difensore classe ’86 ha posto la sua firma sul contratto che lo lega al Cavalluccio anche per la stagione 2021/22. Nello scorso campionato Nardi ha totalizzato 35 presenze mantenendo la porta inviolata in 13 occasioni

15:19 - Catanzaro, arriva anche Welbec - L’US Catanzaro 1929 comunica di aver acquisito le prestazioni sportive di Nana Welbekc Maseko Addo. Il centrocampista classe 1994 è cresciuto nel settore giovanile del Brescia, compagine con la quale ha esordito sia in Serie A, sia in cadetteria e approda in giallorosso dopo aver disputato le ultime due stagioni con la maglia del Calcio Catania, con la quale ha collezionato 47 presenze e 2 reti. Welbeck, centrocampista molto versatile, conta esperienze anche in Serie A slovena con la maglia del NK Krka (61 presenze e 5 reti), in Serie A danese dove ha militato nell’Odense (12 presenze) e infine, in Serie A bosniaca con la maglia del Mladost (20 presenze e 1 rete).

Il centrocampista italo-ghanese si lega al club giallorosso con un contratto biennale

15:17 - Lecco, contratto pluriennale per Enrici - Come avevamo anticipato, Patrick Enrici è un nuovo calciatore del Lecco. Ecco la nota del club: "Calcio Lecco 1912 comunica l’ufficialità dell’ingaggio di Patrick Enrici, che diventa un nuovo giocatore bluceleste a titolo definitivo di durata pluriennale.

Enrici è un difensore centrale mancino classe 2001, cresciuto calcisticamente nelle giovanili del Cuneo (squadra della sua città) e del Torino, per poi arrivare nell’estate scorsa alla Sambenedettese, dove fa il suo debutto tra i professionisti nella stagione 2020-2021 collezionando 26 presenze.

Benvenuto a Lecco, Patrick, attendiamo con ansia di vederti al Rigamonti-Ceppi con i colori blucelesti addosso.

15:13 - Virtus Francavilla, Castorani vola in B: va ad Ascoli - La Virtus Francavilla comunica di aver ceduto a titolo definitivo, in data odierna, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Manuele Castorani all’Ascoli Calcio 1898 Fc Spa. La società ringrazia Manuele per l’impegno profuso e la professionalità dimostrata nel biennio in biancazzurro, nel quale ha collezionato 40 presenze e 6 reti, e gli augura un grande in bocca al lupo per il prosieguo della sua carriera.

14:35 - Ancona-Matelica, in attacco arriva Delcarro - Con una nota ufficiale, l'Ancona-Matelica comunica che "vestirà la maglia biancorossa la mezzala con il vizio del gol Andrea Delcarro, classe 1993, nella scorsa stagione in forza alla VirtusVecomp Verona (34 presenze e 3 reti)".

14:24 - Vis Pesaro, dal Padova arriva Marcandella - La Vis Pesaro comunica l’acquisizione a titolo definitivo dal Padova delle prestazioni sportive del calciatore Davide Marcandella. Il neo biancorosso ha firmato un contratto biennale con opzione di rinnovo per la stagione 2023-2024.

13:42 - Il Grosseto saluta Polidori: passa alla Vibonese - La Vibonese comunica di essersi assicurata le prestazioni sportive – a titolo definitivo dal Grosseto – del difensore Mattia Polidori. Superata la concorrenza di diversi club, Polidori ha firmato il contratto che lo legherà al club rossoblù per le prossime due stagioni stamattina, alla presenza del presidente Pippo Caffo, del direttore sportivo Luigi Condó e del segretario generale Saverio Mancini.

12:44 - Catanzaro, Bombagi firma un biennale - Le operazioni erano in corso, ora si sono concretizzate: Francesco Bombagi è un nuovo calciatore del Catanzaro. Come da comunicato, "Bombagi arriva in giallorosso con un contratto biennale che lo legherà al club fino al 2023".

12:43 - Padova, ecco Chiricò a titolo definitivo - La notizia era nell'aria. Ed è l'Ascoli, con una nota ufficiale, a comunicare il definitivo trasferimento di Cosimo Chiricò al Padova.

11:38 - SudTirol, dalla Reggiana ecco Voltan. Contratto fino al 2024 - L’FC Südtirol comunica di aver acquisito a titolo definitivo (oneroso) dalla società AC Reggiana 1919, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Davide Voltan, 26enne, seconda punta-trequartista-ala destra. Il giocatore ha sottoscritto con la società biancorossa un accordo triennale, ovvero con scadenza il 30 giugno 2024.

11:30 - Viterbese, biennale per Fracassini - Con una nota ufficiale, la Viterbese comunica che il difensore Matteo Fracassini entra a far parte della rosa gialloblù firmando un contratto di due anni. Classe 2000, è cresciuto nel settore giovanile del Perugia prima di passare per una stagione nel Villabiagio in Serie D.Nella stagione sportiva 2018/2019 ha indossato la maglia dello Jesina (Serie D) collezionando 32 presenze e una rete. Nel campionato successivo ha indossato le casacche di Sporting Club Trestina e Follonica Gavorrano per un totale di 18 presenze in Serie D. Nell’ultimo campionato, infine, si è distinto nel girone B di Serie C con la maglia del Matelica, dove ha messo a referto 26 presenze tra campionato e play-off.

10:19 - Vis Pesaro, tra i pali ecco Farroni dalla Reggina - La Vis Pesaro comunica l’arrivo dalla Reggina di Alessandro Farroni con un contratto di cessione annuale temporanea. Il portiere classe 1997, cresciuto nel settore giovanile del Perugia ha poi militato in diverse società con 79 presenze in serie D e 25 in C. Ha terminato la scorsa stagione alla Juve Stabia (serie C, girone C) con ottime prestazioni.

MERCOLEDÌ 7 LUGLIO

20:06 - Grosseto, confermati Fratini e Moscati - Il Grosseto ha comunicato sul proprio sito ufficiale il rinnovo del contratto di Emiliano Fratini e Filippo Moscati. Per entrambi prolungamento di una stagione.

19:29 - Carrarese, preso Bramante. Contratto fino al 2023 - La Carrarese comunica il tesseramento del calciatore Simone Bramante, classe 98 che si lega ai colori azzurri con un contratto di durata biennale a scadenza 30.06.2023. L'ala destra di piede mancino originaria di Monza proviene dal Borgosesia , serie D, con cui ha dimostrato grande dimestichezza con la porta andando a segno in quindici occasioni nelle trentaquattro presenze collezionate.

18.25 - Giana Erminio, contratto triennale per Corti - Con una nota ufficiale, la Giana Erminio "comunica di aver acquisito, a titolo definitivo, le prestazioni sportive del calciatore Niccolò Corti, con un contratto che lo lega alla società fino al 30 giugno 2024. Classe 2001 Niccolò è un attaccante cresciuto nei settori giovanili di Milan e Monza, per poi passare alla Castellanzese in Serie D. Con la squadra neroverde ha collezionato 39 presenze e 8 gol".

17.43 - Renate, per la difesa c'è Ferrini - Con una nota ufficiale, il Renate "comunica di aver perfezionato il tesseramento del calciatore Manuel Ferrini. Il 23enne difensore centrale, nativo di Rimini, ha completato il percorso giovanile con la maglia del Sassuolo. Nel 2018/2019 il debutto in categoria con la Sicula Leonzio, club con il quale ha militato per due stagioni, totalizzando 44 gare (con 3 gol). Molto positivo anche il campionato appena disputato con il Gubbio, dove ha collezionato 35 presenze condite da 2 reti. A Manuel, che ha sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2024, va il nostro caloroso benvenuto e un sincero in bocca al lupo per questa esperienza in nerazzurro".

17.30 - Piacenza, dal Lecce ecco Dubickas - Come avevamo anticipato, Edgaras Dubickas era prossimo al Piacenza. Che lo ha ufficializzato quest'oggi: "Piacenza Calcio 1919 comunica di aver acquisito a titolo definitivo da US Lecce SpA le prestazioni sportive del giocatore Edgaras Dubickas.

Attaccante, classe 1998, nazionale lituano con presenze in under 21 e in prima squadra, lo scorso febbraio è stato trasferito in prestito dal club giallorosso al Livorno disputando 16 gare e mettendo a segno 5 goal.

Il calciatore ha sottoscritto un contratto biennale con opzione per il terzo anno".

16.46 - Ancona-Matelica, in difesa arriva Iotti - Cme fa sapere l'Ancona-Matelica, "approda in biancorosso il difensore centrale classe 1995 Luca Iotti. Cresciuto nelle giovanili del Milan, dopo un’esperienza in Spagna, Iotti è passato all’Ascoli e da lì ha esordito nel professionismo con le maglie di Olbia, Teramo e, nell’ultima stagione, FeralpiSalò".

16.31 - Catanzaro, primo volto nuovo. E' Tentardini - Come riferisce il club con una nota ufficiale, "è Alberto Tentardini il primo colpo di mercato della nuova stagione dell’US Catanzaro 1929. La società guidata dal presidente Floriano Noto ha infatti acquisito le prestazioni sportive del difensore classe 1996, che arriva in giallorosso con un contratto biennale che lo legherà al club fino al 2023. Il nuovo difensore, cresciuto nel settore giovanile dell’Hellas Verona, approda alla corte di mister Calabro dopo aver disputato le ultime due stagioni con la maglia del Teramo Calcio, con la quale ha collezionato 58 presenze. Tentardini, giovane e talentoso prospetto, ha avuto già esperienze importanti in squadre del calibro di Como, Monza e Padova e conta oltre 113 presenze tra i professionisti con 2 reti messe a segno".

16.20 - Viterbese, triennale per Ricchi - Con una nota ufficiale, la Viterbese comunica che Niccolò Ricchi entra a far parte della rosa gialloblù. Il difensore, reduce dall'esperienza con la Cavese, ha firmato un contratto triennale.

15.35 - Vibonese, rinnovo per La Ragione - L’U.S. Vibonese Calcio comunica di aver raggiunto l’accordo per il rinnovo contrattuale delle prestazioni sportive dell’attaccante, classe 2001, Domenico La Ragione.

13:13 - Modena, il giovane Nelli è gialloblù - La notizia era nell'aria, ora diventa ufficiale: Jacopo Neli è un calciatore del Modena. Questo il comunicato del club: "In data odierna, il Modena F.C. comunica di aver ingaggiato il centrocampista Jacopo Nelli (2000) nell’ultima stagione ha giocato in serie D prima con il Seravezza (16 partite) e poi a Crema (18 presenze e una rete). Nelli si è legato al club gialloblù fino al 30 giugno 2024".

13.05 - Pontedera, dal Sassuolo arriva Shiba - Il Pontedera comunica ufficialmente di aver acquisito le prestazione sportive del giocatore Cristian Shiba, terzino destro cresciuto nelle giovanili del Sassuolo. Ha disputato l’ultima stagione al Ravenna con cui ha collezionato 30 presenze. Il ragazzo, nato a San Benedetto del Tronto il 31 gennaio del 2001, ha firmato un contratto biennale con la società Granata.

11.19 - Entella, biennale per Luca Barlocco - La Virtus Entella comunica di aver perfezionato l’accordo per l’acquisizione a titolo definitivo delle prestazioni sportive del calciatore Luca Barlocco (difensore nato a Merate il 20 febbraio 1995) che ha firmato un contratto biennale.

10.35 - Renate, arriva Morachioli dallo Spezia - La Società A.C. Renate, in data odierna comunica di aver perfezionato il tesseramento del calciatore Gregorio Morachioli. Il 21enne esterno offensivo, cresciuto nel vivaio dello Spezia (sua città di nascita), per due stagioni ha vestito la maglia delle giovanili Juventus, mentre nel corso delle ultime due annate ha stabilmente disputato la Serie C. Prima con la Pistoiese (14 presenze nella stagione ’19/20), quindi all’Imolese (24 gettoni, 3 reti), con cui ha conquistato la salvezza tramite playout. A Gregorio, che ha sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2023, va il nostro caloroso benvenuto e un sincero in bocca al lupo per questa esperienza in nerazzurro.

MARTEDÌ 6 LUGLIO

21.34 - Pro Vercelli, Rodio torna dal Crotone - La F.C. Pro Vercelli 1892 comunica di aver raggiunto un accordo con il Crotone Football Club per l'acquisizione a titolo definitivo del difensore classe 2001 Francesco Rodio. Francesco, dopo essere cresciuto nel settore giovanile del Crotone ed aver anche esordito in Serie B, è arrivato a Vercelli nel corso della scorsa sessione estiva di Calcio Mercato, ha vestito la Bianca Casacca andando anche a segno con il goal del definitivo 4-0 nella sfida casalinga contro la Giana Erminio. A gennaio Rodio si è poi accasato all'Alma Juventus Fano 1906 dove ha collezionato 13 presenze suddivise tra Campionato e PlayOut.

20.29 - Vis Pesaro, arriva Cannavò dall'Empoli - La Vis Pesaro comunica di aver raggiunto l’accordo con l’EMPOLI F.C. per la acquisizione a titolo definitivo delle prestazioni sportive dell’attaccante Kevin Cannavò (09/02/2000) che ha firmato un contratto triennale fino al 30 Giugno 2024. Il giocatore proseguirà dunque l’avventura in maglia biancorossa, una maglia che ha sempre dichiarato di preferire a tutte le altre. CANNAVO’ ha dato il suo contributo al raggiungimento della salvezza nello scorso campionato: 32 presenze, 5 gol, tanto impegno e professionalità.

16:22 - Turris, preso Nunziante - La Turris comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive di Christian Nunziante, classe 2000. Il calciatore ha sottoscritto un contratto annuale, con opzione per la stagione successiva.

16:21 - Ancona-Matelica, preso il centrocampista D'Eramo - Arriva in biancorosso il centrocampista abruzzese classe 1999 Michael D’Eramo. Dopo il Settore Giovanile nel Vicenza, D’Eramo è approdato per tre stagioni in Serie D nelle fila dell’Avezzano, mettendo insieme un bottino di 78 presenze e 14 reti. Le sue doti gli sono valse la chiamata dello Spezia in Serie B. Negli ultimi due anni ha sempre ben figurato in Lega Pro con le casacche di Ravenna e Vis Pesaro, con cui la scorsa stagione ha totalizzato 25 apparizioni e due centri.