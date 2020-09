live Serie C, le ufficialità di oggi: Pro Sesto, due innesti dal Monza

vedi letture

Serie C

Oggi alle 10:34 Serie C

Alla mezzanotte del 1° settembre è ufficialmente scattata la finestra di calciomercato che precede il via della stagione sportiva 2020/2021 e che terminerà il prossimo 5 ottobre. Di seguito TuttoMercatoWeb.com propone il quadro completo e in costante aggiornamento di tutte le ufficialità riguardanti la Serie C.

Per rileggere tutte le operazioni di mercato dal 7 al 13 settembre CLICCA QUI!

Per rileggere tutte le operazioni di mercato dal 14 al 20 settembre CLICCA QUI

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

10:34 - Pro Sesto, due innesti dal Monza - La Pro Sesto ufficializza due nuovi arrivi dal Monza: vestiranno la maglia biancoceleste il portiere Federico Del Frate ed il centrocampista Federico Marchesi. Del Frate, comasco classe 1995, ha all’attivo oltre 100 presenze in serie D con le maglie di Borgosesia e Caronnese. Federico Marchesi è nato a Bergamo nel 1999. Centrocampista centrale, lo scorso anno ha militato nel Lecco segnando una rete in 14 presenze

10:27 - Renate, dalla Fiorentina arriva Lakti - Il Renate, in data odierna comunica di aver ottenuto a titolo temporaneo dalla Fiorentina il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Erald Lakti. Classe 2000, è un centrocampista con spiccate doti difensive cresciuto nel vivaio del club gigliato, e nella scorsa stagione in forza al Gubbio, che se lo è visto soffiare dalla truppa nerazzura, dove rimarrà fino al 30 giugno 2021

09:16 - Novara, ceduto Bortolussi al Cesena - La notizia anticipata, trova conferma nel comunicato del Novara, che fa sapere di aver raggiunto l’accordo con il Cesena per la cessione onerosa a titolo definitivo di Mattia Bortolussi.

09:14 - AlbinoLeffe, tra i pali arriva Caruso - L'AlbinoLeffe comunica di aver acquisito dalla Sanremese le prestazioni sportive del portiere classe 1999 Simone Caruso. Originario di Genova, cresciuto nei settori giovanili di Genoa e Virtus Entella, Caruso ha già disputato 86 partite in Serie D con le maglie di Albissola, Lavagnese e Sanremese.

MARTEDÌ 22 SETTEMBRE

21:52 - Alessandria, colpo in difesa: c'è Blondett - Al termine di trattative serrate, superando l’agguerrita concorrenza di altre società, Edoardo Blondett, difensore classe '92, si lega ai Grigi con un contratto biennale.

21:45 - Ternana, rinnovo per Diakitè - La Ternana Calcio comunica di aver sottoscritto un contratto annuale con il calciatore Modibo Diakitè. Il difensore francese si è quindi legato al club rossoverde fino al 30 giugno 2021.

21:24 - Alessandria, triennale per Macchioni - Il giovane Alessandro Macchioni e l’Alessandria Calcio si legano per i prossimi tre anni con la firma del suo primo contratto da professionista da parte del giovane difensore prodotto del vivaio Grigio.

20:54 - Cavese, torna il centrocampista Migliorini. - La Cavese 1919 annuncia di aver perfezionato il tesseramento del calciatore Andrea Migliorini. Il centrocampista Veneto, classe 1988, ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2021. Per Andrea si tratta di un ritorno a Cava de' Tirreni, dopo l'esperienza nella stagione 2018/19 sempre alla corte di Giacomo Modica.

19:27 - Teramo, arriva l'attaccante Di Francesco - Davide Di Francesco è un nuovo giocatore del Teramo. L'attaccante classe 2001 arriva a titolo temporaneo fino al prossimo 30 giugno dall'Ascoli.

18:38 - Feralpisalò, arriva Morosini dal Monza - Tommaso Morosini viene ceduto a titolo temporaneo annuale alla Feralpisalò, club inserito nel Girone B della Serie C.

17:14 - Pontedera, preso l'attaccante Magrassi - L'U.S Città di Pontedera comunica ufficialmente di aver acquisito le prestazioni sportive dell'attaccante Andrea Magrassi.

17:09 - Lucchese, dall'Atalanta arriva Signori - La Lucchese 1905 comunica ufficialmente di aver acquisito, in prestito dall'Atalanta, il diritto alle prestazioni sportive di Samuele Signori, centrocampista classe '01.

16:44 - Giana Erminio, torna il difensore Bonalumi - A.S. Giana Erminio comunica di aver acquisito le prestazioni sportive del calciatore Simone Bonalumi, con un contratto che lo legherà alla società sino al 30 giugno 2021. Difensore centrale classe 1994, dopo un anno di assenza durante il quale ha vestito la maglia dell’Arzignano Valchiampo, nel girone B di Serie C, collezionando 19 presenze nell’anomala stagione condizionata dal lockdown, Bonalumi ritorna in biancazzurro dopo aver giocato agli ordini di mister Albè ininterrottamente dalla stagione 2013/14 – contribuendo a conquistare la promozione in Lega Pro – alla stagione 2018/19.

15.00 - Vis Pesaro, ecco Bastianello. Le opzioni dell'accordo con il Frosinone - La Vis Pesaro comunica di aver prelevato in prestito dal Frosinone le prestazioni sportive di Paolo Bastianello, portiere classe ’98. Il giocatore arriva in prestito con diritto di riscatto e controriscatto dal Frosinone, club di Serie B in cui ha militato nell’ultima stagione

14.43 - Fermana, risoluzione con il centrocampista Mantini - La Fermana comunica ufficialmente di aver raggiunto l’accordo per la risoluzione consensuale con il centrocampista classe 1998 Giorgio Mantini.

14.36 - Avellino, accordo su base biennale per Adamo - L'Avellino comunica di aver ingaggiato il calciatore Emanuele Adamo. Nato a Napoli il 19 giugno 1998, l’esterno cresciuto nelle giovanili del Foggia ha stipulato con il club irpino un accordo biennale.

14.16 - Monopoli, Nicoletti è un giocatore biancoverde - Il Monopoli comunica di aver raggiunto l’accordo con il Catanzaro per l’acquisizione, a titolo definitivo, del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Manuel Nicoletti, fino al 30 giugno 2022.

13.49 - Colpo grosso della Carrarese: arriva Doumbia - La Carrarese rende noto di aver concluso l'acquisizione, a titolo definitivo dalla Reggina, del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Abdou Doumbia, che vanta 212 presenze e 40 reti in Serie C. Il francese è stato protagonista con le maglie di Reggina e Livorno di due promozioni in Serie B.

10.55 - Albinoleffe, dal Torino arriva Savini - L'AlbinoLeffe comunica di aver acquisito a titolo definitivo dal Torino le prestazioni sportive diAlberto Savini. Il portiere classe 1999 si lega così alla società bluceleste dopo una stagione in prestito, la scorsa, in cui ha totalizzato 16 presenze tra campionato, Coppa Italia di Serie C e playoff.

10.05 - Cavese, dal Milan ecco Forte. Accordo biennale - La Cavese annuncia di aver raggiunto un accordo con la società Milan per l’acquisizione, a titolo definitivo, del calciatore Riccardo Forte. L’attaccante esterno classe 1999 ha firmato un accordo annuale, con opzione fino al 30 giugno 2022.