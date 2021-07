live Serie C, le ufficialità di oggi: Trento, confermati 6 calciatori. C'è Belcastro

Ufficialmente scattata la finestra di calciomercato estivo che aprirà la stagione 2021-22, e che terminerà il prossimo 31 agosto. Di seguito TuttoMercatoWeb.com propone il quadro completo e in costante aggiornamento di tutte le ufficialità riguardanti la Serie C.

14:18 - Trento, sei riconferme per la prossima stagione - A.C. Trento 1921 Srl comunica di aver acquisito i diritti alle prestazioni sportive anche per la stagione 2021 – 2022 dei calciatori Matteo Cazzaro, Davide Galazzini, Andrea Trainotti, Carlo Caporali, Luca Belcastro e Wilfred Osuji, già straordinari protagonisti nella scorsa annata della cavalcata in serie D, culminata con la promozione in serie C.

13:03 - Sambenedettese, risolto il contratto con Babic - La Sambenedettese comunica di aver trovato l’accordo per la risoluzione consensuale del contratto con Mario Babic.

13:02 - Foggia, dal Cesena ecco Petermann: contratto fino al 2023 - Il Cesena comunica di aver formalizzato questa mattina la cessione a titolo definitivo al Foggia dei diritti alle prestazioni sportive di Davide Petermann.

Il centrocampista classe '94, come fa poi sapere il club pugliese, ha sottoscritto con i Satanelli un contratto fino al 30 giugno 2023.

12:16 - Avellino, c'è l'addio con Laezza - Dopo l'arrivo di Mastalli, l'Avellino "rende noto di aver risolto consensualmente il rapporto contrattuale con Giuliano Laezza. Il difensore, capitano nella scorsa stagione, lascia il club irpino dopo due campionati con all’attivo 39 presenze in match ufficiali".

11:51 - Avellino, il centrocampo si rinforza con Mastalli - L’Avellino "comunica di aver ingaggiato, con un accordo su base biennale, il calciatore Alessandro Mastalli. Nato a Bologna il 7 febbraio 1996, il centrocampista è cresciuto nelle giovanili della Milan, club con cui ha esordito appena diciannovenne in serie A il 25 maggio 2015 in occasione del match Milan-Torino. Nel suo curriculum professionistico esperienze legate quasi esclusivamente alla Juve Stabia, società con cui ha collezionato tra serie C e serie B 133 presenze e 16 gol in 5 stagioni (dal 2016 al 2021).

In precedenza ha indossato la maglia del Lugano under 21, nella stagione 2015/2016, collezionando nella 2 Liga Interregional 8 presenze e 2 gol oltre ad una presenza in coppa di svizzera con la prima squadra del club del cantone Ticino".

11:46 - Grosseto, rinnovano Raimo e Cretella - Altri due rinnovi importanti per il Grosseto: come comunica il club, Alessandro Raimo, terzino classe 1999, e Riccardo Cretella, centrocampista classe 1994, hanno prolungato il proprio contratto con i maremmani e sono già, da questa mattina, a disposizione di mister Magrini

11:44 - Si apre il mercato del Campobasso: ecco Liguori - "Il Campobasso ufficializza il primo colpo di mercato. Si tratta dell’attaccante classe 1999 Michael Liguori che lo scorso anno ha brillato con la maglia della Recanatese, collezionando anche 12 gol e diversi assist in 31 presenze.

Cresciuto nella Primavera del Pescara, il giocatore marchigiano ha trovato l’esordio in serie C con la maglia del Catania per poi approdare nel 2019 a Notaresco.

Adesso per Liguori si riaprono di nuovo le porte della terza serie con il Campobasso che ha deciso di puntare sulle sue eccellenti qualità tecniche e sulla sua riconosciuta professionalità", conclude il club.

11:25 - Juventus U23, Frederiksen passa Vitesse - La Juventus U23, comune il "trasferimento a titolo definitivo del calciatore bianconero, Nikolai Baden Frederiksen alla squadra olandese del Vitesse.

Classe 2000, danese, l'attaccante ha disputato due stagioni con la Juventus, prima in Under 19 (27 presenze e 5 reti nel 2018/19), poi in Under 23 (12 presenze e 1 gol in Coppa Italia 2019/2020).

Da gennaio 2020 ha militato in prestito alla squadra di Eredivisie del Fortuna Sittard, per poi passare nel 2020/2021 al Wsg Swarovski, formazione tirolese".

10:36 - Carrarese, per la difesa c'è Girgi - Con un comunicato ufficiale, la Carrarese "rende noto di aver concluso l'acquisto temporaneo, dalla società Atalanta Bergamasca, del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Alessio Girgi, classe 2000.

Terzino sinistro di piede mancino, cresciuto nel settore giovanile nerazzurro di Bergamo, ha già al proprio attivo trentadue presenze nel professionismo indossando le casacche di Pergolettese e Legnago Salus nell'ultima stagione sportiva".

10:29 - Pergolettese, dal Brescia arriva Verzeni - "Una giovane promessa alla corte di Stefano Lucchini: dal Brescia arriva il difensore esterno Nicolò Verzeni": così, il comunicato mattutino della Pergolettese, che annuncia di essersi assicurata il classe 2002.

MERCOLEDI' 14 LUGLIO

22:32 - Montevarchi, ecco anche Gambale - L’Aquila Montevarchi fa sapere di aver raggiunto l'accordo con il centravanti Diego Gambale, talento emergente di grandi prospettive. Gambale ex Montespaccato, Boreale e Lupa Roma, nato nella capitale il 09/11/1998, ha messo a segno oltre 40 reti nelle ultime stagioni di cui 15 solo nell’ultima stagione.

22:25 - Montevarchi, arrivano le prime quattro riconferme - L’Aquila Montevarchi, con una nota ufficiale, fa sapere che sono stati raggiunti gli accordi con Francesco Amatucci (2001), Simone Biagi (1997), Luca Lischi (1996), Sean Martinelli (2000) per proseguire insieme anche la prossima stagione in Lega Pro.

21:28 - Piacenza, risolto il contratto di Saputo - Con una nota ufficiale, il Piacenza "comunica di aver risolto consensualmente il contratto con il calciatore Roberto Saputo. A Roberto va il ringraziamento del club e un in bocca al lupo per il proseguo della propria carriera".

18:45 - Trento, in attacco arriva Ferrara - Con una nota ufficiale, il Trento comunica di aver acquisito i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Vincenzo Ferrara.

Nato a Caserta il 29 giugno 1993, Ferrara è un’attaccante esterno dall’ottima struttura fisica (182 cm x 75 kg) e di grande duttilità tattica, essendo in grado di ricoprire tutti i ruoli nel reparto avanzato, ma anche quello di esterno di centrocampo.

Vincenzo Ferrara indosserà la maglia numero 11.

18:01 - Ancona-Matelica, in attacco ecco Rolfini - Come anticipato, Alex Rolfini è un nuovo calciatore dell'Ancona-Matelica. Questa la nota del club: "Il reparto avanzato biancorosso si arricchisce con l’arrivo del duttile attaccante classe 1996 Alex Rolfini.

Portuense, Virtus Castelfranco, Carrarese, Fano, Gozzano, Fermana e Legnago nel suo curriculum. Nella scorsa stagione con i veneti Rolfini ha disputato un buon campionato, totalizzando 30 presenze e 3 gol".

17:50 - Grosseto, rinnova anche Gorelli - Altro rinnovo importante per il Grosseto, che trova l’accordo per il prolungamento in biancorosso del difensore classe 1991, Matteo Gorelli, altra pedina fondamentale dello scacchiere di mister Magrini.

Con il rinnovo sia di capitan Ciolli che Gorelli il Grifone ritrova, anche per il secondo anno di Serie C, la difesa centrale granitica composta dai due grossetani.

17:10 - Olbia, primo contratto tra i pro per Belloni: accordo fino al 2024 - Con una nota ufficiale, l'Olbia comunica che il giocatore Luca Belloni ha sottoscritto con il club gallurese il proprio primo contratto da professionista. L'accordo sarà valido fino al 30 giugno 2024.

17:08 - Viterbese, in difesa arriva Marenco - La società U.S. Viterbese 1908 è lieta di annunciare l’arrivo in gialloblù di Filippo Marenco. Il giovane classe 2003, cresciuto nel settore giovanile del Bologna e reduce da una stagione sportiva con la maglia della Fiorentina, verrà aggregato alla prima squadra gialloblù allenata da mister Dal Canto.

15:57 - Mantova, dall'Atalanta arriva Pedrini - Mantova 1911 rende noto di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Matteo Pedrini a titolo temporaneo. Centrocampista classe 2000, Matteo Pedrini arriva in prestito dall'Atalanta B. C. Spa. Cresciuto nel vivaio della Società bergamasca, nella stagione 2018/19 si trasferisce al Rezzato (Serie D). Negli ultimi due anni ha indossato, nel campionato di Serie C, le maglie di Giana Erminio, Grosseto e Bisceglie.

14:56 - Vibonese, rinnovo per Cattaneo - L’U.S. Vibonese Calcio comunica di aver raggiunto l’accordo per il rinnovo contrattuale delle prestazioni sportive del centrocampista, classe 1989, Luca Cattaneo.

14:31 - AlbinoLeffe, in porta arriva Pagno - U.C. AlbinoLeffe comunica di aver acquisito dall'A.C. Ponte San Pietro le prestazioni sportive del portiere Andrea Pagno. L'estremo difensore classe 2001, cresciuto nel settore giovanile bluceleste, dopo un anno di esperienza in Serie D tra le fila della società di Ponte San Pietro, ha sottoscritto con U.C. AlbinoLeffe il suo primo contratto da professionista. Ad Andrea un caloroso bentornato da parte di tutta la famiglia bluceleste e un grosso in bocca al lupo per la stagione alle porte.

13:56 - Seregno, poker di rinnovi - Ancora conferme in casa Seregno. Dopo Borghese, Lupu e Zoia, continueranno a vestire i colori azzurri anche in serie C altri quattro grandi protagonisti del recente successo nel campionato di serie D. La dirigenza si è infatti assicurata per la prossima stagione le prestazioni di Bernard Aga, centrocampista, classe 2001, alla terza annata allo stadio Ferruccio, di Roberto Ferrari, difensore o centrocampista, classe 2000, prelevato dal Como nell’estate del 2019, di Andrea Invernizzi, centrocampista, classe 2000, alla terza avventura nel Seregno, e di Kaleb Jimenez, centrocampista, classe 2002, a sua volta alla sua terza stagione in azzurro.

13:55 - Vis Pesaro, preso Mercuri - La VIS PESARO 1898 comunica l’acquisizione delle prestazioni sportive del calciatore Luca Mercuri, (05/06/2001), centrocampista. Il neo biancorosso ha firmato un contratto annuale, con opzione a favore della società di rinnovo per la stagione 2022-2023.

12:40 - Legnago, dal Cagliari arriva bomber Contini - F.C. Legnago Salus comunica di aver raggiunto un accordo con il Cagliari Calcio per il trasferimento, a titolo temporaneo, del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Gianluca Contini. Classe 2001, attaccante, Contini nasce a Massa Marittima, in Toscana, ma è di origini sarde. Inizia il suo percorso calcistico a cinque anni, nel Follonica dopodiché, nel 2010, arriva al prestigioso Settore Giovanile dell’Empoli. Vi rimane due anni, approdando quindi al Livorno, ma facendo ritorno a Empoli 12 mesi più tardi. Nel 2016 l’arrivo al Cagliari, facendo tutta la trafila fino ad arrivare alla Primavera con cui, nell’ultima stagione, è stato capocannoniere del campionato, con 18 reti in 30 presenze, impreziosite da 4 assist.

12:00 - Renate, Galuppini rinnova per tre anni - La società A.C. Renate 1947 Srl, in data odierna comunica di aver raggiunto un accordo per il prolungamento di contratto con Francesco Galuppini. Il 27enne centravanti bresciano, tra gli assoluti protagonisti di questo biennio, nonchè miglior realizzatore nella storia professionistica del club (28 reti in 71 gare ufficiali), ha deciso di legarsi alla famiglia nerazzurra fino al 2024, dando prova di grande lealtà ed attaccamento a questi colori. A “Galu” va il nostro ringraziamento, oltre ad un sentito in bocca al lupo, affinchè il prosieguo di avventura con le pantere si riveli ancora più vincente.

10:39 – Grosseto, preso il fantasista Marigosu – Il Grosseto ha ufficializzato sul proprio sito l’arrivo dal Cagliari del fantasista Federico Marigosu, classe 2001, lo scorso anno all’Olbia. Il giocatore si trasferisce in Toscana in prestito.

10:04 - Turris, arriva Zanoni dall'Atalanta -La S.S. TURRIS CALCIO comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Enrico Zanoni (classe 1999) a titolo temporaneo.Esterno sinistro di spinta, arriva in prestito dalla ATALANTA B.C., società detentrice del cartellino che lo prelevò ragazzino dalla Luisiana e con la cui casacca diversi successi ha raggiunto in ambito giovanile fino ad approdare in formazione Primavera

MARTEDI' 13 LUGLIO

21.41 - Pergolettese, fatta per Lambrughi - L’U.S.Pergolettese 1932 è lieta di poter comunicare di aver raggiunto l’accordo per assicurarsi le prestazioni sportive dell’esperto difensore Alessandro Lambrughi (’87). Nelle ultime 4 stagioni ha indossato la maglia della Triestina in serie C. Dopo io settore giovanile del Milan, ha militato per 3 stagioni nella Pro Sesto (C1), per poi passare in serie B col Mantova. Sempre in serie B ha indossato la maglia del Livorno dove è rimasto anche nella stagione 2013/14 in serie A. Una breve parentesi al Novara per poi ritornare al Livorno per altri 3 campionati tra B e C, prima di trasferirsi alla Triestina. Un giocatore di grande spessore a rinforzare la linea difensiva gialloblù.

20.39 - Potenza, risoluzione con Conson - Il Potenza Calcio comunica di aver trovato un accordo con il calciatore Diego Conson per la risoluzione del contratto con il Club.

20.34 - Mantova, rinnovo di contratto - Mantova 1911 è lieto di comunicare il prolungamento di contratto sino al 30 giugno 2024 del centrocampista Matteo Gerbaudo. "Ringrazio la Società per il privilegio di vestire questi colori. Darò tutto me stesso per ripagare la fiducia accordatami. Sono felice, forza Mantova!" , tiene a sottolineare Matteo Gerbaudo subito dopo la firma del rinnovo.

20.12 - Pontedera, colpo in entrata per l'attacco - L’U.S Città di Pontedera è lieta di comunicare l’arrivo del numero 9 Granata, l’attaccante Simone Magnaghi! Il ragazzo, classe 1993, arriva in prestito dal Pordenone, è nato a Lovere ed è cresciuto nel vivaio dell’Atalanta. Ad oggi vanta oltre 200 presenze in Serie C ed è attualmente uno dei migliori attaccanti della categoria, con esperienze in piazze importanti come: Sudtirol, Teramo, Pordenone, Taranto, Cremonese e Venezia.

19.34 - Grosseto, rinnovo per il capitano - Contratto rinnovato in casa Grosseto per Andrea Ciolli, che vestirà la maglia del Grifone anche nel prossimo campionato di Serie C. Un rinnovo importante per il capitano biancorosso, grossetano di nascita, che ha già passato le 100 presenze con la casacca unionista.

19.11 - Fermana arriva Gianluca Bugaro - La Fermana comunica di essersi assicurata le prestazioni dell’esterno offensivo Gianluca Bugaro, classe 1993, proveniente dall’esperienza al Pineto in Serie D dove ha collezionato 26 presenze e due reti. In totale nella quarta serie nazionale sono 158 presenze e 25 reti ben distribuite tra Pineto, Matelica e Vis Pesaro (oltre ad una breve parentesi a San Marino) in stagioni vissute sempre nella zona alta della classifica. Ha firmato un accordo fino al 30 giugno 2023.

18:21 - Monopoli, Viteritti firma fino al 2023 - La S.S. Monopoli 1966 comunica di aver acquisito, a titolo definitivo dal Potenza Calcio, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Orlando Viteritti fino al 30 giugno 2023. Arrivato a Monopoli nella seconda parte della stagione 2020/21, l’esterno destro nativo di Acri, in biancoverde ha totalizzato 15 presenze, 3 assit e 1 rete, decisiva nella vittoria in extremis contro il Palermo nell’ultima stagione; Viteritti vanta oltre 120 presenze tra i professionisti.

18:20 - Gubbio, confermato lo staff di Torrente - As Gubbio 1910 comunica di aver prolungato in data odierna il rapporto anche per la prossima stagione con tutto lo staff di Mister Torrente. Rodrigue Boisfer sarà il tecnico in seconda, Romano Mengoni il preparatore atletico, Michele Barilari il preparatore addetto al recupero infortunati e Giovanni Pascolini preparatore dei portieri.

17.50 - Triestina, torna in Italia Alessandro Coppola - Torna in Italia dopo l'avventura all'Olhanense e approda a Trieste in Serie C Alessandro Coppola. Il difensore classe 2000 è stato ufficializzato quale nuovo calciatore del club alabardato attraverso il profilo Facebook

17.40 - Olbia, primo contratto da Pro per Occhioni - L'Olbia ha comunicato che il giocatore Fabio Occhioni ha sottoscritto il proprio primo contratto da professionista con validità fino al 30 giugno 2022. Convertito il tesseramento di addestramento tecnico firmato all'inizio della scorsa stagione, il centrocampista sarà così a disposizione di mister Canzi per il prossimo campionato.

17.24 - Trento, arriva Riccardo Barbuti in attacco - A.C. Trento 1921 Srl comunica di aver acquisito i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Riccardo Barbuti.

16:46 - Vis Pesaro, annuale con opzione per Mastrippolito. - La Vis Pesaro 1898 comunica l’acquisizione delle prestazioni sportive del calciatore Leonardo Mastrippolito (15/09/2000), difensore. Il neo biancorosso ha firmato un contratto annuale, con opzione a favore della società di rinnovo per la stagione 2022-2023.

14:58 - Turris, arriva l'esterno mancino Varutti - La S.S. Turris Calcio comunica di essersi assicurata il diritto alle prestazioni sportive del difensore mancino Mickael Varutti, classe 1990. Assistito dall’agente Bruno Di Napoli, il calciatore ha sottoscritto con il club un contratto dalla durata biennale. Profilo di assoluta esperienza nella categoria, Varutti è reduce dal biennio di Modena nel corso del quale ha collezionato 49 presenze in Lega Pro, disputando i playoff nell’ultima stagione fino alla fase nazionale. In precedenza, tra i professionisti, ha vestito le casacche di Arezzo, Viterbese, Rimini, Prato, mentre in serie D ha giocato in piazze importanti come Pistoia e Siena (32 presenze e 1 gol nell’annata della promozione in C e dello scudetto Dilettanti). Terzino sinistro naturale, il calciatore nativo di Udine può giocare sia da terzo di difesa che da laterale di centrocampo.

14:40 - Reggiana, preso l'attaccante Sorrentino - Daniele Sorrentino è granata! Attaccante classe ‘97 dotato di buona tecnica e velocità: 20 gol nell’ultima stagione in Serie D con la maglia del Lornano Badesse!

13:13 - Piacenza, preso Giordano dalla Sampdoria - Piacenza Calcio 1919 è lieta di comunicare di aver trovato un accordo con U.C. Sampdoria per il trasferimento a titolo temporaneo, fino al 30/06/2022, del giocatore Simone Giordano. Classe 2001, Giordano è un terzino duttile che agisce sulla fascia sinistra, protagonista la scorsa stagione con la

primavera del club blucerchiato.

12:31 - Vis Pesaro, preso il difensore Cusumano - La VIS PESARO 1898 comunica l’arrivo dal CAGLIARI CALCIO di Francesco Paolo Cusumano (06/02/2001) con un contratto di cessione annuale temporanea. Il giovane difensore, ha giocato nel settore giovanile della A.S. ROMA per poi passare al CAGLIARI nel 2016. Nel 2018-2019 ha una esperienza in prestito all’OLBIA CALCIO, in serie C. Di piede mancino, usumano è un difensore molto tecnico, duro, con grande personalità e fisico.