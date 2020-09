live Serie C, le ufficialità di oggi: Vis Pesaro, dal Frosinone arriva Bastianello

vedi letture

Serie C

Oggi alle 15:00 Serie C

Alla mezzanotte del 1° settembre è ufficialmente scattata la finestra di calciomercato che precede il via della stagione sportiva 2020/2021 e che terminerà il prossimo 5 ottobre. Di seguito TuttoMercatoWeb.com propone il quadro completo e in costante aggiornamento di tutte le ufficialità riguardanti la Serie C.

Per rileggere tutte le operazioni di mercato dal 7 al 13 settembre CLICCA QUI!

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

15.00 - Vis Pesaro, ecco Bastianello. Le opzioni dell'accordo con il Frosinone - La Vis Pesaro comunica di aver prelevato in prestito dal Frosinone le prestazioni sportive di Paolo Bastianello, portiere classe ’98. Il giocatore arriva in prestito con diritto di riscatto e controriscatto dal Frosinone, club di Serie B in cui ha militato nell’ultima stagione

14.43 - Fermana, risoluzione con il centrocampista Mantini - La Fermana comunica ufficialmente di aver raggiunto l’accordo per la risoluzione consensuale con il centrocampista classe 1998 Giorgio Mantini.

14.36 - Avellino, accordo su base biennale per Adamo - L'Avellino comunica di aver ingaggiato il calciatore Emanuele Adamo. Nato a Napoli il 19 giugno 1998, l’esterno cresciuto nelle giovanili del Foggia ha stipulato con il club irpino un accordo biennale.

14.16 - Monopoli, Nicoletti è un giocatore biancoverde - Il Monopoli comunica di aver raggiunto l’accordo con il Catanzaro per l’acquisizione, a titolo definitivo, del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Manuel Nicoletti, fino al 30 giugno 2022.

13.49 - Colpo grosso della Carrarese: arriva Doumbia - La Carrarese rende noto di aver concluso l'acquisizione, a titolo definitivo dalla Reggina, del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Abdou Doumbia, che vanta 212 presenze e 40 reti in Serie C. Il francese è stato protagonista con le maglie di Reggina e Livorno di due promozioni in Serie B.

10.55 - Albinoleffe, dal Torino arriva Savini - L'AlbinoLeffe comunica di aver acquisito a titolo definitivo dal Torino le prestazioni sportive diAlberto Savini. Il portiere classe 1999 si lega così alla società bluceleste dopo una stagione in prestito, la scorsa, in cui ha totalizzato 16 presenze tra campionato, Coppa Italia di Serie C e playoff.

10.05 - Cavese, dal Milan ecco Forte. Accordo biennale - La Cavese annuncia di aver raggiunto un accordo con la società Milan per l’acquisizione, a titolo definitivo, del calciatore Riccardo Forte. L’attaccante esterno classe 1999 ha firmato un accordo annuale, con opzione fino al 30 giugno 2022.