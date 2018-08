LIVE TMW - Serie C, mercato -1. Anzi no. Chiusura rinviata al 31 agosto

La Serie C si appresta a vivere le ultime ore di mercato - chiusura prevista nella giornata di domani a mezzogiorno - a meno che non arrivi la proroga di una settimana da parte della FIGC e chiesta dalla Lega Pro nei giorni scorsi.

16:01 - Ora è ufficiale. Il mercato di Serie C chiuderà il 31 agosto. Di seguito il comunicato della FIGC:

Il Commissario Straordinario della FIGC Roberto Fabbricini, preso atto delle esigenze rappresentate dalla Lega Italiana Calcio Professionistico e dall’Associazione Italiana Calciatori in ordine alla proroga dei termini di tesseramento per le società di Serie C; ritenuto di condividere le istanze presentate dalle suddette componenti, delibera:

- alle società di Serie C è concesso il termine fino al 31 agosto 2018, ore 20:00, per l’effettuazione di acquisti e cessioni di calciatori non provenienti da federazione estera.

15:53 - Il Novara è al lavoro per chiudere con Michele Di Gregorio, portiere classe '97 dell'Inter. Il calciatore è tornato in nerazzurro dopo l'estromissione dalla Serie B dell'Avellino e potrebbe così ripartire dalla Serie C in un club che, il 7 settembre, potrebbe vedere aprirsi le porte della cadetteria.

15:46 - UFFICIALE: Virtus Entella, ecco il difensore Germoni dalla Lazio - Leggi la news, CLICCA QUI!

15:42 - La Feralpisalò ha comunicato sul proprio sito di aver risolto consensualmente il contratto con il calciatore Paolo Capodaglio.

15:40 - UFFICIALE: Carrarese, torna l'attaccante Bentivegna

15:29 - La Virtus Entella è a un passo dal rinforzare la propria difesa con Luca Germoni, terzino mancino classe '97, dalla Lazio. Dopo le esperienze in Serie B con le maglie di Ternana, Parma e Perugia il giovane calciatore andrà a fare esperienza in Serie C.

15:24 - Viterbese, si allontana l'attaccante Umberto Eusepi, in uscita dal Pisa. Il calciatore infatti potrebbe finire al Catanzaro. Contatti in corso fra le parti. Se dovesse arrivare la fumata bianca Saveriano Infantino lascerebbe il club giallorosso e potrebbe andare a rinforzare proprio il club laziale.

15:16 - UFFICIALE: Monza, rescinde l'attaccante Ponsat - Leggi la news, CLICCA QUI!

15:06 - Il Novara è al lavoro per potenziare l'attacco (anche se prima deve liberare posti nella lista over) e guarda con interessa in casa Ascoli: l'obiettivo è Simone Andrea Ganz.

14:59 - Il Rieti sogna un grande colpo in attacco. L'obiettivo della dirigenza laziale è Ferdinando Sforzini, classe '84, attualmente svincolato dopo l'esperienza alla Viterbese.

14:55 - Monopoli, per rinforzare l'attacco si pensa all'esterno offensivo Francesco Finocchio in uscita dal Renate.

14:51 - UFFICIALE: Cavese, colpo in attacco: arriva Sciamanna

14:44 - Serie C, si va verso la proroga del mercato. A breve una nota - Leggi la news, CLICCA QUI!

14:38 - UFFICIALE: Cavese, preso l'esterno offensivo Bettini

14:14 - La Casertana in queste ore sta chiudendo per il difensore Edoardo Blondett, classe '92, del Catania. Come riporta Tuttoc.com la trattativa è ai dettagli e a breve può arrivare l'ufficialità dell'affare.

13:57 - UFFICIALE: Feralpisalò, rinnovo fino al 2020 con mister Toscano

13:42 - Il tecnico Domenico Toscano e la Feralpisalò allungano il loro rapporto. Le parti hanno infatti trovato l'accordo per il rinnovo del contratto fino al 2020. Toscano era arrivato nel club lombardo lo scorso febbraio.

13:32 - Sudtirol, l'attaccante classe '91 Edoardo Defendi ha convinto durante il suo periodo di prova con la squadra altoatesina. A breve potrebbe arrivare la firma e l'ufficialità dell'operazione.

13:03 - Viterbese, si cerca un sostituto di Jefferson - appena passato al Monza - e si puntano due profili: Umberto Eusepi, classe '89 del Pisa, e Saveriano Infantino, classe '86 del Catanzaro.

12:39 - Il Novara in queste ore sta cercando di sfoltire la rosa specialmente degli elementi che occupano la lista degli over, che al momento risulta al completo. Gianluca Sansone, attaccante classe '87, è uno degli elementi maggiormenti indiziati per dire addio alla piazza piemontese, ma per ora sta rifiutando tutte le ipotesi sul tavolo. Una situazione che blocca il possibile ritorno in azzurro di Pablo Gonzalez che ha appena risolto il proprio contratto con l'Alessandria. Sull'argentino c'è l'interessamento della Virtus Entella che potrebbe aprire a breve una vera e propria trattativa col calciatore. La Viterbese invece fa sapere di non essere interessata all'ex grigio.

12:18 - Il Renate continua a cercare un trequartista per completare la rosa. In uscita restano sempre il portiere Matteo Cincilla, classe '94, e l'esterno d'attacco Franciesco Finocchio, classe '92.

12:16 - UFFICIALE: Matera, arriva il portiere Guarnone dal Milan - Leggi la news, CLICCA QUI!

12:13 - Matera, l'esterno offensivo Giacomo Casoli, classe '88, ha rescisso il proprio contratto con il club lucano. Documenti già depositati, si attende solo l'ufficialità da parte della società biancoazzurra.

12:06 - UFFICIALE: Alessandria, risoluzione per il centravanti Gonzalez - Leggi la news, CLICCA QUI! .

12:05 - Ternana, sempre più vicino l'arrivo dal Torino dell'attaccante classe '98 Karlo Butić.

12:04 - Casertana, si lavora con la Lazio per l'arrivo del portiere Marius Adamonis, classe '97, lo scorso anno in forza alla Salernitana in Serie B.

12:01 - Fano, possibile scambio con il Pordenone fra Domenico Germinale e Luca Lulli. L'attaccante andrebbe a prendere il posto di Gerardi che ha appena rescisso con i friulani. In uscita dal Fano anche l'altro attaccante Fioretti.

11:55 - Bisceglie, da risolvere la situazione di Ferdinando Raucci, terzino mancino classe '97, visto che il club vuole puntare su giocatori Under in quel ruolo. Il giocatore però al momento non vuole rescindere.

11:53 - Albinoleffe, il centrocampista classe '97 Fausto Coppola resta in uscita. Al momento però le trattative languono in attesa di capire se vi sarà o meno il rinvio della chiusura di mercato.

11:49 - Hamza El Kaouakibi, terzino destro classe '98, in forza al Bologna potrebbe lasciare il club emiliano nelle prossime ore. Sul difensore c'è infatti l'interesse di Lucchese, Olbia e Pordenone che però al momento non hanno avviato una vera e propria trattativa.

11:35 - UFFICIALE: Pordenone, rescissione per Gerardi - Leggi la news, CLICCA QUI!

11:35 - UFFICIALE: Sudtirol, colpo De Cenco per l'attacco - Leggi la news, CLICCA QUI!

11:31 - La Pro Vercelli rinforza la propria difesa con l'arrivo di Luca Crescenzi, centrale classe '92.

11:28 - Pro Vercelli, l'esterno di centrocampo Armando Vajushi, classe '91, è a un passo dalla rescissione con il club piemontese dove è tornato dopo l'esperienza semestrale all'Avellino.

11:25 - La Serie C si appresta a vivere le ultime ore di mercato - chiusura prevista nella giornata di domani a mezzogiorno - a meno che non arrivi la proroga di una settimana da parte della FIGC e chiesta dalla Lega Pro nei giorni scorsi.