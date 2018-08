LIVE TMW - Serie C, mercato -1. Arrivano altre ufficialità

La Serie C si appresta a vivere le ultime ore di mercato - chiusura prevista nella giornata di domani alle ore 20:00

Fonte: In collaborazione con Tommaso Maschio

Simone Iocolano

© foto di Federico Gaetano

16:12 - Si attende in casa Renate l'arrivo di Dario Venitucci. Un accordo di massima tra le parti c'è già, trattativa ai dettagli.

15:59 - Sembra ormai sfumato l'arrivo di Cosimo Chiricò alla Ternana, che per quel ruolo pare aver virato su un altro big della B, Simone Iocolano, rimasto svincolato dopo l'esperienza al Bari.

15:46 - Sembra ormai sfumare il sogno Marius Stankevicius per la Virtus Francavilla. Come riferisce Il Quotidiano di Puglia, farà gli ultimi tentativi, ma le parti per il momento sono molto distanti sul piano ecnomico.

15:41 - UFFICIALE: La Feralpisalò comunica di aver risolto consensualmente il contratto con il calciatore Sebastian Gamarra Ruiz, e di aver ceduto in prestito al Rezzato Davide Piazza.

15:23 - UFFICIALE: Il Rieti comunica l'accordo biennale con il difensore Cécé Pepe Frank.

15:16 - UFFICIALE: triplo arrivo in casa Cuneo: Romanò, Marin e Marcone

14:54 - Sembra ormai sfumato l'approdo di Metteo Chinellato alla Sambenedettese. A lasciarlo intendere è il DS Lamazza dalle colonne del Corriere Adriatico: "Chinellato? Avrebbe portato via spazio a Di Massimo e a Minnozzi che sta facendo un ottimo precampionato".

14:09 - Rimane ancora da chiarire il nodo legato a Pablo Gonzalez, svincolatosi dall'Alessandria e finito nel mirino dell'Entella. Potrebbe proprio essere la truppa ligure ad accapparrarsi il classe '85.

13:42 - Un calciomercato che per il momento stenta a decollare, ma già nel pomeriggio qualche guizzo in più è preventivabile.

12:53 - Pare essere giunta ai titoli di coda l'esperienza all'Arzachena di Emanuele Lombardo, terzino sinistro classe '97, approdato in biancoverde durante questa finestra di mercato. Secondo quanto riporta TuttoC.com, il giocatore ha già ricevuto alcune proposte e a breve lascerà la Sardegna.

12:48 - A proposito di Robur Siena, sembra definita la questione circa Matteo Solini. Il difensore, che è di proprietà del Chievo Verona, avrebbe scelto la Reggina come sua prossima destinazione: ai dettagli per il prestito, che dovrebbe però essere secco.

12:22 - Le ottime prestazioni della passata stagione, hanno messo in ottima luce il difensore della Casertana Filippo Lorenzini, che il club campano ha blindato fino al 2019. Il giocatore, però, è finito nel mirino della Robur Siena.

12:09 - UFFICIALE: La Vis Pesaro si assicura il centrocampista Alessandro Marchi, mentre il Trapani si rinforza tra i pali ingaggiando, con contratto annuale, Matteo Kucich.

12:03 - Il Pisa è comunque a lavoro per uno scambio, per provare a cedere Minel Sabotic. La squadra che aveva mostrato interesse per il montenegrino è il Pordenone, dal quale i nerazzurri potrebbero prelevare Alessandro Bassoli.

11:46 - Alla società toscana sono stati accostati di recente anche i profili di Daniele Mignanelli dell'Ascoli, Giovanni Marchese del Catania, ma non sembrano essere i nomi sui quali sta lavorando il DS Gemmi.

11:30 - Come è noto il Pisa sta cercando il centrale mancino, e al netto di Solini e Cherubin, il nome che piace maggiormente è quello dello svincolato Michele Franco, che ha però lo stesso agente di Maikol Negro, in uscita dalla Toscana: prima sarà sistemata la posizione dell'attaccante, poi si potrà parlare del classe '85.

11:26 - E dalla Robur Siena sono in uscita anche il difensore Matteo Solini, conteso da Pisa e Reggina, e il centrocampista Filippo Damian, sul quale ha messo gli occhi anche l'Alessandria.

11:24 - In casa Albissola si attende l'annuncio per il rinforzo in difesa, che risponde al nome di Matteo Brumat, terzino in uscita dalla Robur Siena.

11:07 - Un mercato quasi chiuso quello del Novara, che sta ultimando la lista over, dove figura Gianluca Sansone, sempre più vicino alla riconferma ma disposto a trattative con eventuali altri club. Alla luce di questo, come riferisce La Stampa, il rinforzo difensivo sarà tra gli under, e il nome forte è quello di Valerio Zigrossi dell’Entella, lo scorso anno a Cuneo alla corte di Viali.

10:56 - Altra questione quella legata ad Andrea Saraniti: il bomber del Lecce, che ha piena fiducia nel giocatore, fa gola soprattutto a Viterbese e Catanzaro, che tentano l'affondo

10:32 - Proprio Pablo Granoche è una delle firme sicuramente più attese di queste ultime ore. Come detto a più riprese dall'AU alabardato Milanese, l'accordo con l'attaccante c'è, ma proprio il calciatore dovrà prima risolvere la sua situazione con lo Spezia, legata alla buonuscita e alla commissione all’agente. La Triestina attende.

10:23 - TuttoSport: "Ternana: preso Nicastro. Triestina, c'è Granoche". Il quotidiano, oltre al colpo messo a segno dal DS Pagni, sottolinea quello che sta per mettere a segno la truppa alabardata.

10:20 - La Gazzetta dello Sport: "Colpo Pro Piacenza. Fatta per Ledesma. Nicastro-Ternana: sì". La Rosa apre così la pagina sportiva dedicata alla Serie C, ricordando il colpo della Ternana e annunciando la firma più attesa per gli emiliani.

10:15 - La Serie C si appresta a vivere le ultime ore di mercato: la chiusura definitiva, dopo la proroga della settimana scorsa è prevista nella giornata di domani alle ore 20:00.