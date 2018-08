LIVE TMW - Serie C, mercato -1. Arrivano le prime due ufficialità

La Serie C si appresta a vivere le ultime ore di mercato - chiusura prevista nella giornata di domani alle ore 20:00

Matteo Solini (Robur Siena)

12:48 - A proposito di Robur Siena, sembra definita la questione circa Matteo Solini. Il difensore, che è di proprietà del Chievo Verona, avrebbe scelto la Reggina come sua prossima destinazione: ai dettagli per il prestito, che dovrebbe però essere secco.

12:22 - Le ottime prestazioni della passata stagione, hanno messo in ottima luce il difensore della Casertana Filippo Lorenzini, che il club campano ha blindato fino al 2019. Il giocatore, però, è finito nel mirino della Robur Siena.

12:09 - UFFICIALE: La Vis Pesaro si assicura il centrocampista Alessandro Marchi, mentre il Trapani si rinforza tra i pali ingaggiando, con contratto annuale, Matteo Kucich.

12:03 - Il Pisa è comunque a lavoro per uno scambio, per provare a cedere Minel Sabotic. La squadra che aveva mostrato interesse per il montenegrino è il Pordenone, dal quale i nerazzurri potrebbero prelevare Alessandro Bassoli.

11:46 - Alla società toscana sono stati accostati di recente anche i profili di Daniele Mignanelli dell'Ascoli, Giovanni Marchese del Catania, ma non sembrano essere i nomi sui quali sta lavorando il DS Gemmi.

11:30 - Come è noto il Pisa sta cercando il centrale mancino, e al netto di Solini e Cherubin, il nome che piace maggiormente è quello dello svincolato Michele Franco, che ha però lo stesso agente di Maikol Negro, in uscita dalla Toscana: prima sarà sistemata la posizione dell'attaccante, poi si potrà parlare del classe '85.

11:26 - E dalla Robur Siena sono in uscita anche il difensore Matteo Solini, conteso da Pisa e Reggina, e il centrocampista Filippo Damian, sul quale ha messo gli occhi anche l'Alessandria.

11:24 - In casa Albissola si attende l'annuncio per il rinforzo in difesa, che risponde al nome di Matteo Brumat, terzino in uscita dalla Robur Siena.

11:07 - Un mercato quasi chiuso quello del Novara, che sta ultimando la lista over, dove figura Gianluca Sansone, sempre più vicino alla riconferma ma disposto a trattative con eventuali altri club. Alla luce di questo, come riferisce La Stampa, il rinforzo difensivo sarà tra gli under, e il nome forte è quello di Valerio Zigrossi dell’Entella, lo scorso anno a Cuneo alla corte di Viali.

10:56 - Altra questione quella legata ad Andrea Saraniti: il bomber del Lecce, che ha piena fiducia nel giocatore, fa gola soprattutto a Viterbese e Catanzaro, che tentano l'affondo

10:32 - Proprio Pablo Granoche è una delle firme sicuramente più attese di queste ultime ore. Come detto a più riprese dall'AU alabardato Milanese, l'accordo con l'attaccante c'è, ma proprio il calciatore dovrà prima risolvere la sua situazione con lo Spezia, legata alla buonuscita e alla commissione all’agente. La Triestina attende.

10:23 - TuttoSport: "Ternana: preso Nicastro. Triestina, c'è Granoche". Il quotidiano, oltre al colpo messo a segno dal DS Pagni, sottolinea quello che sta per mettere a segno la truppa alabardata.

10:20 - La Gazzetta dello Sport: "Colpo Pro Piacenza. Fatta per Ledesma. Nicastro-Ternana: sì". La Rosa apre così la pagina sportiva dedicata alla Serie C, ricordando il colpo della Ternana e annunciando la firma più attesa per gli emiliani.

10:15 - La Serie C si appresta a vivere le ultime ore di mercato: la chiusura definitiva, dopo la proroga della settimana scorsa è prevista nella giornata di domani alle ore 20:00.