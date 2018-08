LIVE TMW - Serie C, oggi si chiude: Fedato a un passo dal Piacenza

Oggi alle 20:00 il gong del mercato di Serie C.

© foto di Federico Gaetano

12:01 - UFFICIALE: Pistoiese, doppio colpo in entrata: Pagnini e Picchi - Leggi la news, CLICCA QUI! .

11:48 - La Sicula Leonzio continua il proprio pressing per prelevare dal Lecce Abdou Doumbia, esterno offensivo classe '90 lo scorso anno in forza al Livorno. Molto dipende dalla volontà del calciatore di lasciare il club salentino per trasferirsi in Sicilia.

11:43 - Futuro in Toscana per Hamza El Kaouakibi.L'esterno difensivo marocchino, classe '98, del Bologna potrebbe infatti firmare con la Pistoiese, come riporta La Gazzetta dello Sport.

11:41 - Il Pordenone punta il centrocampista Filippo Damian, classe '96, della Robur Siena per completare il reparto mediano in vista della prossima stagione.

11:16 - Il Piacenza ha trovato il sostituto dell'infortunato Corazza. Secondo quanto raccolto da TuttoC.com è fatta per il passaggio in Emilia di Francesco Fedato. Il calciatore arriva in prestito secco dal Foggia, ultimi dettagli limati nella serata di ieri.

11:01 - Intervistato dal Corriere Adriatico, il direttore generale della Sambenedettese Andrea Gianni esclude ulteriori acquisti: “Non dobbiamo aspettarci sorprese dal mercato, per noi la squadra è già competitiva”.

10:52 - Il difensore Michele Russo sembra aver trovato finalmente una squadra. Il classe '83, che non rientrava nei piani del Padova in questa stagione, avrebbe infatti trovato l'accordo nelle scorse ore con la Robur Siena. Lo rivela Padovagoal.it.

10:39 - Casertana, colpo a centrocampo: arriva Vacca - Leggi la news, CLICCA QUI! .

10:37 - UFFICIALE: Pro Piacenza, arriva Marchesi dalla Lazio - Leggi la news, CLICCA QUI! .

10:30 - Come riporta Il Secolo XIX il futuro di Pablo Granoche è sempre più a tinte biancorosse, quelle dalla Triestina. Il club alabardato ha presentato un'offerta irrinunciabile che potrebbe produrre la tanto attesa fumata bianca entro le 20 di questa sera quando chiuderà il mercato in Serie C. Nella giornata di ieri i due club hanno trovato l'accordo di massima con i liguri che dovrebbero versare un incentivo all'esodo all'uruguayano per favorire il suo passaggio alla Triestina con cui firmerà un contratto da 120mila euro più bonus.

10:25 - Ultime ore di mercato aperto in Serie C per completare eventuali buchi d'organico per le compagni al via del campionato che partirà a metà settembre. Ma anche le ultime ore per i club di Serie A e B per piazzare in Italia qualche esubero.