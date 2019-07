LIVE TMW - Serie C, tutte le ufficialità: Arzignano, fatta per Federico Russo

PREMI F5 PER AGGIORNARE LA PAGINA!

10.11 - Arzignano Valchiampo, preso Russo dal San Donato Tavarnelle - FC Arzignano Valchiampo comunica ufficialmente di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Federico Russo. Centrocampista offensivo nato a Pistoia nel 1997, esordisce diciassettenne nell’allora Lega Pro con la maglia della Lucchese. Successivamente indossa per due stagioni la maglia dei lucchesi del Ghivizzano in Serie D, per poi fare ritorno alla Lucchese in Serie C. Nella scorsa stagione Russo è stato grande protagonista in Serie D difendendo i colori dei fiorentini del San Donato Tavarnelle.

10.04 - Picerno, contratto per il 2000 Sambou - La Società AZ Picerno Srl rende noto che il giovane calciatore Boubacarr Sambou ha sottoscritto il contratto che lo lega ai colori rossoblù in Serie C. Per “Bouba”, esterno di attacco, classe 2000, originario del Gambia, si tratta di una conferma, visto che con la maglia della Leonessa della Lucania ha vinto nell’ultima stagione il campionato di Serie D.

MARTEDI' 9 LUGLIO

22.12 - Vibonese, fatta per Bernardotto e Napolitano - Due nuovi innesti in attacco per la Vibonese, che ha annunciato l'ingaggio di Gabriele Bernardotto, classe '97, proveniente dal Lanusei, e Francesco Napolitano, classe '99, nelle ultime due stagioni alla Cittanovese. Entrambi i giocatori hanno sottoscritto con il club rossoblu un contratto biennale.

21.30 - - Il Monza comunica che l'attaccante Giacomo Tomaselli, classe 1999, viene ceduto a titolo temporaneo all' A.C. Gozzano.

20.05 - - Il Calcio Catania comunica di aver acquisito a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Nana Addo Welbeck-Maseko, nato ad Accra, in Ghana, il 24 novembre 1994. Il centrocampista, cittadino italiano, ha sottoscritto un contratto biennale legandosi al nostro club fino al 30 giugno 2021. Giunto a Brescia nel 2009, Welbeck è cresciuto nel settore giovanile della società lombarda, debuttando in A nel 2011 e collezionando con le “rondinelle” esperienze nel campionato Primavera e nel torneo cadetto. Vissuta un’esperienza con l’Atalanta, Welbeck ha successivamente giocato nella massima serie con il Krka in Slovenia per due stagioni, con l’Odense in Danimarca per un biennio e con il Mladost in Bosnia-Erzegovina nel 2018/19.

19.53 - - Nella giornata di oggi il Cesena FC ha definito due operazioni di mercato in entrata: sono quelle del centrocampista Matteo Cortesi e del portiere Gianmarco Stefanelli. Nato a Ravenna il 28 dicembre 1998, Cortesi è reduce da un campionato di serie D nelle file del Forlì dove ha collezionato 31 presenze condite da cinque reti. In precedenza il centrocampista aveva indossato, sempre in serie D, la maglia del Romagna Centro (35 partite e due gol). Con il Cesena ha firmato un contratto biennale. Portiere, classe ’98 anche lui (è nato a Fano il 21 marzo), Stefanelli è reduce da una stagione nella Vis Pesaro dove ha fatto esordio tra i professionisti. In precedenza aveva collezionato 20 presenze in serie D tra Recanatese (12 nella stagione 17/18) e Vis Pesaro (8 nel campionato 16/17). Stefanelli ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2020.

19.21 - Catania, Andrea Camplone nuovo tecnico - Con una nota il Catania ha ufficializzato il nome dell'allenatore per la prossima stagione. Come anticipato dalla nostra redazione la panchina del club etneo è stata affidata ad Andrea Camplone.

18.29 - Alessandria, primo contratto da Pro per Gerace - Promozione in pianta stabile in prima squadra per Matteo Gerace. Il trequartista classe 2001 dell'Alessandria, ha infatti firmato un contratto da professionista fino a giugno 2022. Per Gerace nella scorsa stagione undici presenze tra campionato e coppe.

18.23 - Cesena, rinnova capitan De Feudis - Rinnovo in casa Cesena. Il club romagnolo con un post su Twitter ha comunicato il prolungamento di contratto del capitano Giuseppe De Feudis.

17.43 - Venezia, definito l'acquisto di Antonio Marino - Dal salento alla Laguna. E' questo il percorso professionale che vedrà protagonista Antonio Marino. Il giocatore, nell'ultima stagione a Lecce, è infatti un nuovo acquisto del Venezia.

17.33 - Sambenedettese, arriva Santurro dal Bologna - Arriva un portiere dalla Serie A per la Sambenedettese. Con una nota il Bologna ha ufficializzato la cessione in prestito al club del presidente Fedeli del portiere Antonio Santurro.

16.42 - Renate, per l'attacco arriva Maritato - Il Renate ha comunicato di aver aggiunto all'organico 2019/2020 l'attaccante Piergiuseppe Maritato, reduce da una sfortunata stagione con la maglia della Reggina, in cui ha riportato la rottura del legamento crociato anteriore, ma con una lunghissima carriera tra i Professionisti.

15.10 - Casertana, risolto il rapporto con Blondett Con una nota ufficiale, la Casertana comunica di aver risolto consensualmente il contratto in essere con il difensore Edoardo Blondett.

14.11 - Riva prolunga con l'AlbinoLeffe Con un comunicato ufficiale, l'AlbinoLeffe rende noto che è stato prolungato il rapporto contrattuale con il calciatore Ruggero Riva.

13.05 - AlbinoLeffe, risoluzione con Stefanelli Attraverso una nota ufficiale, l'AlbinoLeffe comunica di aver risolto consensualmente il rapporto contrattuale tra la società e il calciatore Nicola Stefanelli.

12.02 - Carrarese, risoluzione con L. Ricci - Attraverso una nota ufficiale, la Carrarese comunica di aver raggiunto un accordo per la risoluzione consensuale del contratto di Luca Ricci, difensore classe '89.

11.12 - Baldan e Maestrelli i due nuovi volti dell'Arezzo - L'Arezzo comunica di aver definito l’acquisizione a titolo definitivo di Marco Baldan, difensore classe 1993 che nella scorsa stagione ad Arzachena, e di Andrea Maestrelli, terzino sinistro classe 1998 lo scorso anno al Bisceglie.

10.00 - Picerno, Giacomarro firma il contratto da pro La società lucana, con una nota ufficiale, rende noto che mister Domenico Giacomarro ha firmato il contratto che lo legherà ai colori rossoblù per l’imminente di campionato di C. L’accordo tra le parti c’era già stato, mancava solo questo atto “formale”.

LUNEDI' 8 LUGLIO

