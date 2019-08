LIVE TMW - Serie C, tutte le ufficialità: Avellino, contratto annuale per De Marco

PREMI F5 PER AGGIORNARE LA PAGINA!

11:24 – Avellino, contratto annuale per De Marco - Simone De Marco è un nuovo tesserato dell'Avellino. Il centrocampista (Napoli, 14 gennaio 1994) ha trovato un accordo annuale con il club biancoverde.

MERCOLEDI' 21 AGOSTO

18:44 – Gubbio prelevato Bangu dalla Fiorentina - Il Gubbio comunica di aver acquisito dalla Fiorentina le prestazioni sportive del calciatore Luzayadio Andy Bangu, classe '97. Il calciatore ha sottoscritto un contratto triennale con la squadra rossoblù con diritto di ricompra a favore della società viola.

18:30 – Samb, dal Catania arriva Angiulli - Con una nota ufficiale, la Sambenedettese comunica di essersi assicurata le prestazioni sportive del centrocampista, classe 1992, Federico Angiulli. Il calciatore arriva dal Catania con la formula del prestito con diritto di riscatto.

18:28 – Avellino, per la difesa c'è Minucci - L'Avellino comunica il raggiungimento dell'accordo con la Fiorentina per il trasferimento a titolo provvisorio del difensore Julian Illanes Minucci.

18:27 – Rimini, ecco Sala tra i pali - Il Rimini rende noto di aver perfezionato, in data odierna, il passaggio di Andrea Sala, portiere classe ’93, in biancorosso.

16:35 – Vis Pesaro, in attacco arriva Malec - La Vis Pesaro comunica di aver raggiunto l'accordo con Tomas Malec, che sarà il nuovo attaccante biancorosso.

16:00 – Virtus Francavilla, colpo in attacco: c'è Perez - La Virtus Francavilla comunica di aver acquisito a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Leonardo Perez, proveniente dal Cosenza.

14:53 – Fermana, due cessioni in Serie D. E due arrivi - La Fermana ha ufficializzato la cessione a titolo temporaneo in Serie D di Armin Nasic e Alessio Nepi. I due classe 2000 andranno a rinforzare il Montegiorgio. In entrata invece il club ha prelevato a titolo definitivo dall’Ascoli il terzino classe 2002 Francesco Cifani e il centrocampista classe 2001 Biagio Micheli.

13:47 – Virtus Verona, ecco Santacroce - La Virtus Verona quest’oggi ha presentato in conferenza stampa il difensore Fabiano Santacroce, classe ‘86, reduce dalla stagione con il Cuneo in Serie C.

12:11 - Viterbese, Calabro saluta. Il nuovo tecnico sarà Lopez - Il presidente della Viterbese Marco Augusto Romano ha annunciato la separazione dal tecnico Antonio Calabro, che vuole stare vicino al padre malato, e l'arrivo in panchina di Giovanni Lopez.

MARTEDI' 20 AGOSTO

19:24 - Modena, Messori alla Correggese- Il Modena comunica di aver ceduto a titolo di prestito temporaneo il calciatore Pietro Messori alla Correggese.

17:47 - Virtus Francavilla, arriva Marozzi - Virtus Francavilla Calcio comunica di aver acquisito con la formula del prestito, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Marco Marozzi, proveniente dalla Fiorentina.

13:28 - Paganese, torna Acampora La Paganese comunica di essersi assicurato le prestazioni sportive del classe '98, Piersilvio Acampora. Il difensore napoletano ha firmato un contratto biennale.

13:27 - Catanzaro, due innesti dal Pescara Mancano gli ultimi dettagli burocratici ma Edgar Elizalde e Simone Tascone saranno giocatori del Catanzaro. Il club ha trovato l'accordo con il Pescara per prestito annuale del difensore classe 2000 e le stesse modalità contrattuali sono state trovate per Tascone.

13:10 - Reggina, arriva Rolando E' la Sampdoria a comunicare di aver ceduto a titolo definitivo alla Reggina i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Gabriele Rolando.

LUNEDI' 19 AGOSTO

