LIVE TMW - Serie C, tutte le ufficialità dell'ultimo giorno di mercato

live Serie C, tutte le ufficialità dell'ultimo giorno di mercato

vedi letture

Alla mezzanotte del 1° settembre è ufficialmente scattata la finestra di calciomercato che precede il via della stagione sportiva 2020/2021 e che termineràoggi, lunedì 5 ottobre. Di seguito TuttoMercatoWeb.com propone il quadro completo e in costante aggiornamento di tutte le ufficialità riguardanti la Serie C.

Per rileggere tutte le operazioni di mercato dal 28 settembre al 4 ottobre CLICCA QUI

Per rileggere tutte le operazioni di mercato dal 21 al 27 settembre CLICCA QUI

Per rileggere tutte le operazioni di mercato dal 14 al 20 settembre CLICCA QUI

Per rileggere tutte le operazioni di mercato dal 7 al 13 settembre CLICCA QUI!

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

21:10 - Ballarini in prestito al Piacenza - Udinese Calcio comunica la cessione di Marco Ballarini al Piacenza.

Il giovane classe 2001 si trasferisce con la formula del prestito fino al 30 giugno 2021.

21:05 - Novara, dallo Spezia arriva il portiere Axel Desjardins - La Società Novara Calcio è lieta di comunicare a giornalisti e tifosi di aver trovato l’accordo per il trasferimento a titolo temporaneo di Axel Desjardins, classe 2000.

21:01 - Salvatore Rimoli è un nuovo giocatore del Monopoli - La S.S. Monopoli 1966 rende noto che il calciatore Salvatore Rimoli, acquisito dall’ U.S. Lecce a titolo definitivo, ha sottoscritto un accordo di addestramento tecnico valido fino al 30 giugno 2021.

20:50 - Fermana, ecco Manzi, Labriola e Massolo - La Fermana comunica di aver raggiunto l’accordo per l’arrivo di due giovani calciatori a titolo temporaneo: Claudio Manzi e Valerio Labriola.

Proveniente dal Lille il giovane difensore Claudio Manzi, classe 2000, ischitano di Lacco Ameno è un prodotto del settore giovanile del Napoli. Si è messo in evidenza con la maglia azzurra nelle varie rappresentative giovanile come perno della difesa. Lo scorso anno nella Primavera azzurra ha avuto la fascia di capitano al braccio e, alla ripresa post covid, è stato stabilmente aggregato al gruppo della prima squadra. In estate il passaggio al Lille ed ora l’arrivo in prestito alla Fermana.

Un anno più giovane, classe 2001, Valerio Labriola centrocampista centrale che si è messo in bella evidenza nel settore giovanile del Napoli dove è stato sempre un riferimento certo delle formazioni giovanili. Numerose per lui le convocazioni con le varie Nazionali di categoria (con tanto di fascia di capitano al braccio) ma soprattutto un ruolo centrale in Primavera 1. Nell’ultima stagione 20 presenze e quattro reti all’attivo per lui.

La Fermana comunica ufficialmente l’arrivo dell’estremo difensore Samuele Massolo, classe 1996, proveniente dalla Virtus Entella. Cresciuto calcisticamente nel settore giovanile della Sampdoria, ha vestito poi la maglia della Sanremese prima di passare alla Virtus Entella nella stagione 2017-2018.. Lo scorso anno a gennaio il passaggio alla Sambenedettese con cui ha chiuso la stagione. In totale sono circa sessanta le presenze nel campionato Primavera, 34 in Serie D e 22 in Serie C. Con la Fermana ha firmato un accordo annuale.

20:37 - Perugia, ingaggiato Mattia Minesso dal Pisa - L’AC Perugia Calcio comunica di aver perfezionato l’accordo con la società Pisa Sporting Club per l’acquisizione a titolo temporaneo (con obbligo di riscatto) delle prestazioni sportive del calciatore Mattia Minesso.

20:36 - Riccardo Serena risolve il contratto col Padova - Il Calcio Padova informa che oggi pomeriggio è stata formalizzata la rescissione consensuale del contratto che legava il centrocampista Riccardo Serena alla Società biancoscudata.

Arrivato all’Ombra del Santo nell’estate 2017, Serena chiude la sua esperienza in biancoscudato con 35 presenze complessive.

20:33 - Giuseppe Borello dal Crotone alla Pro Vercelli - La F.C. Pro Vercelli 1892 comunica di aver prelevato dal Football Club Crotone – a titolo temporaneo – l’attaccante, classe ’99, Giuseppe Borello.

20:31 - Feralpisalò, biennale per Giacomo Tulli - Giacomo Tulli è un nuovo giocatore della Feralpisalò. L'attaccante arriva a titolo definitivo dal Catanzaro firmando un contratto fino a giugno 2022.

20:20 - Lorenzo Filippini dal Gubbio alla Triestina - U.S. Triestina Calcio 1918 comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Lorenzo Filippini. Il giocatore arriva a titolo definitivo dall’A.S. Gubbio e si è legato all’Unione con un contratto di durata annuale, con scadenza fissata al 30 giugno 2021.

20:18 - Turris, firma il difensore Malik Lame - La Turris comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Malik Thioune Lame, classe 1998. Il roccioso difensore centrale di origini senegalesi si lega al club corallino per una stagione.

20:16 - Legnago, dal Pescara arriva Fabio Morselli - F.C. Legnago Salus comunica di aver raggiunto con la società Delfino Pescara 1936 l’accordo per l’acquisizione del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Fabio Morselli, che ha firmato un contratto biennale.

20:15 - Pro Vercelli, ecco Clemente. Alla Fermana va Grossi - La F.C. Pro Vercelli 1892 comunica di aver raggiunto un accordo con la Fermana Football Club per la cessione – a titolo definitivo – delle prestazioni sportive del centrocampista Lorenzo Grossi.

Contestualmente, la F.C. Pro Vercelli 1892 comunica l’acquisizione – sempre a titolo definitivo – del difensore Gianluca Clemente dalla Fermana Football Club.

20:15 - Viterbese, dal Frosinone torna Emmanuel Besea - Il centrocampista Emmanuel Besea ha rescisso consensualmente il contratto che lo legava al Frosinone Calcio.

20:15 - Pro Vercelli, ecco Clemente. Alla Fermana va Grossi - La F.C. Pro Vercelli 1892 comunica di aver raggiunto un accordo con la Fermana Football Club per la cessione – a titolo definitivo – delle prestazioni sportive del centrocampista Lorenzo Grossi.

Contestualmente, la F.C. Pro Vercelli 1892 comunica l’acquisizione – sempre a titolo definitivo – del difensore Gianluca Clemente dalla Fermana Football Club.

20:12 - Viterbese, dal Frosinone torna Emmanuel Besea - Il centrocampista Emmanuel Besea ha rescisso consensualmente il contratto che lo legava al Frosinone Calcio.

20:11 - Cavese, Semeraro in prestito dalla Roma - La Cavese 1919 è lieta di annunciare di aver acquisito a titolo temporaneo le prestazioni sportive del calciatore Francesco Semeraro, proveniente dal Ascoli Calcio 1898 FC. Il terzino sinistro classe 2001, cresciuto nel settore giovanile della Roma, ha firmato un accordo fino al 30 giugno 2021.

20:10 - Bari, dal Frosinone arriva Nicola Citro - Il Frosinone Calcio comunica di aver raggiunto l’accordo con il Bari per la cessione a titolo definitivo dell’attaccante Nicola Citro.

20:05 - Como, dal Watford arriva Derek Agyakwa - Derek Agyakwa, difensore centrale, arriva al Como in prestito dal Watford. Classe 2001, di passaporto olandese e ghanese, è cresciuto nel settore giovanile del Twente per poi passare al Watford, dove questa stagione ha collezionato due presenze in Carabao Cup.

20:04 - Vibonese, dal Benevento ecco Mancino. Risoluzione con Napolitano - L’U.S. Vibonese Calcio comunica l’ingaggio via Benevento del giovane Gaetano Mancino, esterno sinistro classe ‘01.

Contestualmente la Società nell’augurare le migliori fortune personali e professionali, comunica l’avvenuta rescissione consensuale con il calciatore Francesco Napolitano.

20:01 - Renate-Fermana, ecco lo scambio Grbac-Maistrello - La società A.C. Renate 1947 Srl, in data odierna comunica di aver acquisito a titolo temporaneo dalla Fermana F.C. il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Tommy Maistrello. Nato a Correggio il 24 giugno 1993, è un centravanti che ha esordito nei Professionisti nella stagione 2013/2014, con la casacca del Bassano Virtus. Nel corso della sua carriera ha sinora indossato anche le maglie di Vicenza, Ravenna, Monopoli e Fermana (23 reti complessive). Contestualmente, il club marchigiano riceve, sempre a titolo temporaneo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Paolo Grbac, protagonista in nerazzurro con 25 presenze (1 gol) nel campionato 2019/2020.

20:00 - Casertana, dal Frosinone arriva Luca Matarese - La Casertana FC comunica di essersi assicurata le prestazioni sportive del calciatore del Frosinone, Luca Matarese.

19.59 - Andrea Errico firma con l'Avellino - L’Us Avellino comunica di aver acquisito dal Frosinone, a titolo temporaneo, le prestazioni sportive del calciatore Andrea Errico. Nato a Roma il 1 gennaio 1999, il giovane centrocampista è cresciuto nelle giovanili del Frosinone.

19:57 - Colpo Avellino, ecco Giuseppe Fella - L’Us Avellino comunica di aver acquisito dalla Salernitana, a titolo temporaneo, le prestazioni sportive del calciatore Giuseppe Fella. Nato a Salerno l’11 agosto 1993, l’attaccante è cresciuto tra le giovanili di Cavese, Cittadella ed Avellino.

19:55 - Bari, biennale per Adriano Montalto - SSC Bari comunica di aver acquisito a titolo definitivo dall'US Cremonese i diritti delle prestazioni sportive del calciatore Adriano Montalto (6 aprile '88, Erice); l'attaccante ha firmato un contratto fino al giugno 2022 .

19:54 - Feralpisalò, Valtulini ceduto alla Cremonese - Feralpisalò Srl comunica di aver ceduto a titolo temporaneo, con diritto di opzione per l'acquisizione definitiva, le prestazioni sportive del centrocampista Giovanni Valtulini all’US Cremonese.

19:53 - Juve Stabia, Matteo Esposito in prestito al Savoia - La Juve Stabia rende noto che è stato perfezionato l’accordo con l’A.S.D. Unione Sportiva Savoia 1908, per la cessione, a titolo temporaneo, delle prestazioni sportive del portiere Matteo Esposito, classe ’02.

19:52 - Padova, dalla Salernitana ecco Curcio. Ai granata Baraye - Il Calcio Padova informa che è stato definito l’accordo per il trasferimento a titolo temporaneo del difensore Felipe Castaldo Curcio dall’ U.S. Salernitana 1919.

Il Calcio Padova informa che è stato perfezionato il trasferimento a titolo temporaneo del difensore Joel Baraye all’U.S. Salernitana 1919.

19:51 - Feralpisalò, il giovane Tirelli ceduto alla Fiorentina - Feralpisalò Srl comunica di aver ceduto a titolo temporaneo, con diritto di opzione per l'acquisizione definitiva, le prestazioni sportive dell’attaccante Mattia Tirelli all’ACF Fiorentina.

19:50 - Catania, dal Chievo arriva Confente - AC ChievoVerona comunica di aver ceduto al Calcio Catania a titolo temporaneo fino al 30/06/2021 le prestazioni sportive del calciatore Alessandro Confente.

19:40 - Imolese, dalla Sampdoria arriva Sabattini - L’Imolese Calcio 1919 è lieta di annunciare che il giocatore Lorenzo Sabattini, centrocampista classe 2001 in prestito dalla Sampdoria, sarà inserito nella rosa della prima squadra che prenderà parte al campionato di serie C 2020/2021.

19:36 - Viterbese, ecco il portiere Davide Borsellini - La società U.S. Viterbese 1908 comunica di aver acquisito a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Davide Borsellini, nato a Roma il 4 gennaio 1999. Il portiere si è legato al club gialloblù per le prossime due stagioni sportive.

19:35 - Virtus Verona, arriva Zecchinato e risoluzione per Di Paola - Operazioni Virtus Verona portate a termine nella giornata odierna:

Tesserato l'attaccante Alessio Zecchinato, classe 1990. Contratto annuale per lui che vestirà la maglia numero 32.

Risoluzione consensuale con il centrocampista Manuel Di Paola, classe 1997, legato alla Virtus da un contratto in scadenza a giugno 2021.

19:33 - Novara, dalla Triestina arriva Antonio Natalucci -U.S. Triestina Calcio 1918 comunica di aver ceduto il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Antonio Natalucci al Novara Calcio. Il laterale destro classe 2000 si trasferisce in Piemonte con la formula del prestito annuale, con scadenza fissata al 30 giugno 2021.

19:31 - Ternana, dalla Sampdoria arriva Palumbo in prestito - Il presidente Massimo Ferrero e l’U.C. Sampdoria comunicano di aver rinnovato il contratto relativo ai diritti alle prestazioni sportive del calciatore Antonio Palumbo. Per la soddisfazione di tutti il centrocampista – 1 presenza con la nostra maglia – si è legato al club blucerchiato fino al 30 giugno 2022.

Contestualmente gli stessi diritti sono stati ceduti a titolo temporaneo annuale con diritto di opzione e contro-opzione alla Ternana Calcio.

19:23 - Cavese, dal Venezia arriva in prestito Senesi - La Cavese 1919 comunica di aver acquisito a titolo temporaneo le prestazioni sportive del calciatore Yuri Senesi, proveniente dal Venezia Football Club.

19:21 - Isacco e Nepi al Fano, Diop alla Fermana - L’Alma Juventus Fano 1906 comunica di aver raggiunto l’accordo con la Fermana FC per l’acquisizione a titolo temporaneo del diritto alle prestazioni sportive di Simone Isacco, classe 2000, e di Alessio Nepi, classe 2000, con la clausola del prestito temporaneo con diritto di riscatto.

In uscita si registrano Ismaila Diop, ceduto a titolo definitivo alla compagine canarina, e Vittorio Vigolo, che ha rescisso il contratto con la società granata.

19:19 - Juve Stabia, Todisco in prestito al Torino - La Juve Stabia rende noto che è stato perfezionato l’accordo con il Torino Football Club, per la cessione, a titolo temporaneo, delle prestazioni sportive del difensore Gianmarco Todisco, classe ’02.

19:15 - Cesena, dalla Triestina ecco Demetrio Steffé - U.S. Triestina Calcio 1918 comunica di aver ceduto il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Demetrio Steffè al Cesena FC. Il centrocampista si trasferisce in Romagna a titolo definitivo

19:05 - Olbia, dall'Ascoli arriva D'Agostino in prestito - L’Ascoli Calcio 1898 FC S.p.A. comunica il trasferimento a titolo temporaneo con opzione e contro opzione dell'attaccante Mattia D’Agostino all’Olbia.

19:02 - Como, acquistato Rosseti a titolo definitivo - L’Ascoli Calcio 1898 FC S.p.A. comunica il trasferimento a titolo definitivo di Lorenzo Rosseti al Como.

19:01 - Mantova, ecco Vano in prestito dal Verona - Mantova 1911 comunica di aver acquisito da Hellas Verona FC il diritto alle prestazioni sportive dell'attaccante Michele Vano.

18:58 - Juve Stabia, Mulè è il rinforzo per la difesa - La S.S. Juve Stabia comunica l’accordo per l’acquisizione delle prestazioni sportive, a titolo temporaneo, con la Juventus Football Club U23 del difensore Erasmo Mulè, classe ’99. Il calciatore, nativo di Alcamo, è cresciuto calcisticamente tra Palermo, Trapani e Parma. Ha vestito anche la maglia della Sampdoria.

18:43 - Juve Stabia, arriva in prestito Fantacci dall'Empoli - La S.S. Juve Stabia comunica l’accordo per l’acquisizione delle prestazioni sportive, a titolo temporaneo, con l’Empoli Football Club del centrocampista Tommaso Fantacci, classe ’97.

18:28 - Alessio Di Massimo è un nuovo attaccante del Catanzaro - Alessio Di Massimo è un nuovo attaccante del Catanzaro. Arriva dalla Triestina per un anno con la formula del prestito. Nato il 7 maggio del 1996, la sua carriera nei campionati professionistici è cominciata nella stagione 2016/2017 con la Sambenedettese, società nella quale ha militato per quattro campionati. Acquistato in estate dalla formazione alabardata – con la quale ha disputato una gara in questo torneo – il calciatore è già a disposizione di mister Calabro.

18:27 - Pro Patria, dal Genoa arriva Castelli - Aurora Pro Patria 1919 comunica di aver acquisito a titolo temporaneo dal Genoa Cfc le prestazioni sportive del calciatore Davide Castelli.

18:25 - Virtus Francavilla, dall'Entella torna Leonardo Di Cosmo - Virtus Francavilla Calcio comunica di aver acquisito in prestito, il diritto alle prestazioni sportive del centrocampista classe 1998 Leonardo Di Cosmo, proveniente dalla Virtus Entella. Ritorna in biancazzurro il centrocampista pugliese, nella scorsa stagione autore di 3 gol in campionato in 19 presenze.

18.24 - Triestina, biennale per Simone Calvano - U.S. Triestina Calcio 1918 comunica di aver perfezionato in questi minuti l’ingaggio del giocatore Simone Calvano. Il calciatore arriva a titolo definitivo dall’Hellas Verona FC e ha sottoscritto con l’Unione un contratto di durata biennale, con scadenza fissata al 30 giugno 2022 con opzione per un ulteriore anno in caso di promozione in Serie B.

18:20 - Como, ingaggiato il difensore Magrini - Il Como 1907 comunica di aver ingaggiato fino al giugno del 2021 il difensore Andrea Magrini. Classe 1997, la scorsa stagione ha militato nel Chievo Verona in Serie B e Carpi in Serie C. In carriera ha vestito anche le maglie di Cesena, Pontedera e Ravenna.

18:09 - Mantova, dall'Hellas Verona arriva Lucas Felippe in prestito - Hellas Verona FC comunica di aver trasferito a Mantova 1911 - a titolo temporaneo, sino al 30 giugno 2021 - il diritto alle prestazioni sportive del centrocampista Lucas Felippe.

17:48 - Sudtirol, preso Magnaghi in prestito dal Pordenone - Il Pordenone Calcio comunica di aver ceduto con la formula del prestito (scadenza giugno 2021) l’attaccante Simone Magnaghi al Südtirol.

17:45 - Juve Stabia, Vincenzo Paolino Della Pietra passa al Genoa - Rendiamo noto che è stato perfezionato l’accordo con il Genoa Cricket and Football Club, per la cessione, a titolo temporaneo, delle prestazioni sportive dell’attaccante Vincenzo Paolino Della Pietra, classe ’02.

17:44 - Catanzaro, Baldassin in giallorosso fino al 2022 - L’US Catanzaro 1929 comunica di aver acquisito dalla Feralpisalò le prestazioni sportive del centrocampista Luca Baldassin.

17:43 - Cavese, accordo con l'Inter per il prestito di Pompetti - La Cavese 1919 comunica di aver perfezionato l’accordo con la società FC Inter 1908 per l’acquisizione a titolo temporaneo, fino al 30 giugno 2021, del diritto alla prestazioni sportive del calciatore Marco Pompetti. Il centrocampista classe 2000, nell'ultima parte della scorsa stagione al Pisa, si aggregherà ai suoi nuovi compagni nella giornata di domani.

17:21 - Juve Stabia, dalla Salernitana arriva Cernigoia -La S.S. Juve Stabia comunica l’accordo per l’acquisizione delle prestazioni sportive, a titolo temporaneo, con l’Unione Sportiva Salernitana 1919 dell’attaccante Iacopo Cernigoi, classe ’95.

17:13 - Perugia, dalla Reggiana arriva Alessandro Favalli - AC Reggiana comunica ufficialmente la cessione a titolo definitivo all’A.C. Perugia Calcio (Girone B – Serie C) del difensore Alessandro Favalli. Giunto a Reggio Emilia nel gennaio scorso, il calciatore classe ’92 ha totalizzato 8 presenze in granata tra stagione regolare e Play Off.

17:10 - Carrarese, doppio ritorno: Piscopo e Valietti - Carrarese Calcio 1908 rende noto di aver perfezionato l'acquisto temporaneo, dall'Empoli F. C., del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Kevin Piscopo. Altresi e contestualmente si informa di aver concluso l'acquisizione temporanea , dal Genoa C. F. C, del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Federico Valietti, indosserà la maglia numero 2.

16:54 - Triestina, colpo in attacco: ecco Gianluca Litteri - Gianluca Litteri è un nuovo giocatore della Triestina: il centravanti arriva a titolo definitivo e ha sottoscritto con l'Unione un biennale. Un innesto reduce da diverse stagioni di Serie B, per aumentare soluzioni e rotazioni offensive.

16:51 - Ravenna, contratto biennale per De Grazia - Il Ravenna FC comunica di avere raggiunto l’intesa con la società Modena per il passaggio di Lorenzo De Grazia a titolo definitivo in giallorosso. Il giocatore firmerà un contratto biennale.

16:49 - Potenza, accordo per la risoluzione di Gassama - Potenza Calcio Srl comunica di aver raggiunto l'accordo con Amil Mohammed Gassama per la risoluzione del contratto che legava il calciatore ai rossoblu sino al 30/06/2021. La Società ringrazia Amil per la professionalità dimostrata, augurandogli le migliori fortune per il raggiungimento dei più alti traguardi sportivi.

16:48 - Arezzo, ecco Sakho in prestito dall'Empoli - Con una nota Empoli FC comunica di aver raggiunto l’accordo con l'Arezzo per la cessione a titolo temporaneo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Mouhamadou Sakho.

16:40 - Vibonese, arriva l'esterno Giuseppe Statella - L’U.S. Vibonese Calcio comunica di essersi assicurata ufficialmente le prestazioni sportive a titolo definitivo dal Catanzaro del calciatore Giuseppe Statella.

16:21 - Triestina, è addio con Ferretti - U.S. Triestina Calcio 1918 comunica di aver raggiunto l’accordo per la risoluzione consensuale del contratto con il calciatore Andrea Ferretti. All’attaccante classe ’86 va il ringraziamento per il lavoro svolto in maglia alabardata, insieme agli auguri per il futuro, in campo e fuori dal campo.

15:38 - Renate, arriva Santovito dalla Reggiana - La società A.C. Renate 1947 Srl, in data odierna comunica di aver acquisito a titolo temporaneo dalla AC Reggiana 1919 il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Riccardo Santovito.

15:22 - Foggia, arriva Curcio dal Catania - Il Calcio Foggia 1920 comunica di aver provveduto all’ingaggio del calciatore Alessio Curcio.

15:17 - Alessandria, annuale per Crosta - Nuovo arrivo in casa Alessandria, con l’ingaggio di Luca Crosta, estremo difensore scuola Milan, lo scorso anno a Olbia e poi a Renate. Per lui, 22 anni compiuti a febbraio, arrivato in grigio a titolo definitivo, contratto di un anno.

15:16 - Potenza, dall'Ascoli arriva Pinto - Il Potenza comunica di aver acquisito dall'Ascoli il diritto alle prestazioni sportive del centrocampista offensivo, classe 1999, Diogo Pinto a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2021

14:53 - Juve Stabia, preso il centrocampista Bovo - Virtus Francavilla Calcio comunica di aver ceduto a titolo definitivo, in data odierna, il calciatore Andrea Bovo all’S.S. Juve Stabia.

14:37 - Paganese, ecco Curci per la difesa - La Paganese Calcio 1926 srl comunica che in data odierna ha acquistato dalla S.C Caronnese a titolo definitivo, le prestazioni sportive del calciatore Alessandro Curci, difensore classe 2001

14:36 - Fermana, arriva Intinacelli in attacco - La Fermana comunica ufficialmente l’arrivo dall’Ascoli, con la formula del prestito dell’attaccante classe 2001 Francesco Intinacelli.

13.29 - Arezzo, dalla Samp arriva Di Nardo - L'Arezzo è lieta di annunciare che Antonio Di Nardo è un nuovo calciatore del Cavallino. L'attaccante, classe 1998, arriva in amaranto con la formula del prestito dalla Sampdoria.

13.28 - Pistoiese, dal Parma arriva Simonetti - La Pistoiese ha il piacere di annunciare di aver concluso positivamente la difficile trattativa per portante in arancione il centrocampista Lorenzo Simonetti, classe 1996, che arriva alla corte orange in prestito annuale dal Parma.

11.13 - Casertana, biennale per Fedato - La Casertana comunica di aver ingaggiato con un contratto biennale il calciatore Francesco Fedato. Attaccante esterno classe 1992, Fedato vanta una carriera ricca di maglie importanti, in particolar modo in Serie B, ed è reduce dall'esperienza con il Gozzano

11.11 - Novara, dal Parma arriva Lanini - Attraverso una nota ufficiale, il Novara è lieto di annunciare di aver trovato l’accordo per l'arrivo, a titolo temporaneo dal Parma, di Eric Lanini, attaccante classe 1994.

10.41 - Foggia, pokerissimo di innesti - Pokerissimo di innesti per il Foggia. In prestito dalla Salernitana arrivano il duttile Sedrick Kalombo, il centrocampista Gaetano Vitale e l'esterno offensivo Carmine Iannone, ma a centrocampo arriva anche Vincenzo Garofalo; sulla trequarti, invece, spazio all'estro di Alessio Curcio.