LIVE TMW - Serie C, tutte le ufficialità: Gozzano, Sassarini nuovo mister

11.10 - Gozzano, Sassarini nuovi allenatore A.C.Gozzano comunica di aver affidato la conduzione della Prima Squadra a mister David Sassarini.

DOMENICA 7 LUGLIO

20.27 - Olbia, biennale per l'attaccante Doratiotto L'Olbia rende noto di aver acquisito i diritti alle prestazioni sportive del giocatore Riccardo Doratiotto. L'attaccante ha sottoscritto con il club bianco un accordo di durata biennale valido sino al 30 giugno 2021.

18.20 - Gozzano, ritorna Alex Casella come direttore sportivo A.C. Gozzano comunica che il ruolo di Direttore Sportivo della Prima Squadra per la Stagione 2019-2020 sarà ricoperto da Alex Casella.

16.30 - Rimini, arriva D'Eramo dallo Spezia Il Rimini F. C. comunica di aver raggiunto l’accordo con l’A. C. Spezia per il passaggio in biancorosso del centrocampista, classe ’99, Michael D’Eramo. Cresciuto nel settore giovanile del Vicenza, ha all’attivo tre stagioni in Serie D con la casacca dell’Avezzano, per un totale di 78 presenze e 14 reti. Nel gennaio scorso il passaggio alla società ligure dove ha disputato una positiva seconda parte di stagione nella formazione Primavera.

12.55 - Arzignano, ha firmato Balestrero - FC Arzignano Valchiampo comunica ufficialmente di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Davide Balestrero.

12.50 - Renate, dalla Triestina arriva Pizzul in prestito - La società A.C. Renate 1947 S.r.l., in data odierna comunica di aver ricevuto a titolo temporaneo dalla U.S. Triestina 1918 il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Luca Pizzul. L'esterno difensivo sinistro classe 1999, con i rossoalabardati ha conquistato la Serie C da protagonista nel campionato 2016/2017, per poi accumulare 47 presenze e 1 rete - tra campionato e Coppa Italia - tra i Professionisti nel corso delle ultime due stagioni sportive con l'Unione.

12.47 - LR Vicenza, prolungamento al 2020 per Bonetto e Tronco - La società LR Vicenza comunica di aver sottoscritto un prolungamento contrattuale con i calciatori Andrea Bonetto e Alberto Tronco, fino al 30 giugno 2020.

SABATO 6 LUGLIO

19.13 - Demarcus firma con l'Olbia il primo contratto professionistico La società rende noto che il giocatore Antonio Demarcus farà parte della rosa della prima squadra dell'Olbia. Il club ha formalizzato con il giovane attaccante un accordo di addestramento tecnico valido sino al 30 giugno 2020.

19.10 - Tris di conferme per la PergoletteseTris di importante riconferme per la Pergolettese. Il club annuncia che proseguiranno la loro avventura in gialloblù capitan Alessio Manzoni, il difensore Matteo Lucenti e il centrocampista Leonardo Muchetti.

18.50 - Picerno, colpo Lorenzini in difesa Altro importante colpo di mercato per il Picerno, che si assicura un elemento di esperienza e importanza per la categoria. La società infatti rende noto che si è assicurata le prestazioni del difensore classe '95 Filippo Lorenzini.

18.29 - Lecco, tra i pali arriva Bacci Il Lecco comunica che Alessandro Bacci è un nuovo giocatore bluceleste per la stagione sportiva 2019/20. Il portiere classe '91 era svincolato.

18.28 - Como, biennale per Iovine Il Como, con una nota ufficiale, comunica di aver raggiunto l’accordo per un contratto biennale con il calciatore Alessio Iovine.

18.08 - Picerno, arrivano altre due conferme Attraverso una nota ufficiale, il Picerno comunica di aver trovato un nuovo accordo con due protagonisti della cavalcata verso la C, il difensore Francesco Fontana e il centrocampista Francesco Pitarresi.

18.04 - Venezia, risolto con Lazio il prestito di Lombardi Attraverso una nota ufficiale, la Lazio comunica di aver risolto la cessione temporanea biennale sottoscritta lo scorso gennaio con il Venezia in relazione al calciatore Cristiano Lombardi.

17.58 - Pontedera, confermato il prestito di Giuliani dalla Spezia - L'accordo con lo Spezia è stato trovato e Jacopo Giuliani vestirà per un altro anno la maglia granata. Il centrocampista mancino sarà quindi ancora a disposizione di mister Maraia: questa la nota del Pontedera.

17.38 - Arezzo, tra i pali arriva Pissardo - Con una nota ufficiale, l'Arezzo comunica di avere raggiunto con l’Inter per l’acquisizione a titolo definitivo del calciatore Marco Pissardo, classe 1998. Con il portiere l’Arezzo ha sottoscritto un contratto triennale con scadenza 30 giugno 2022.

17.28 - Gubbio, ecco Zanoni. E Tavernelli rinnova - Attraverso una nota ufficiale, il Gubbio comunica di aver rinnovato in data odierna il contratto con Camillo Tavernelli, attaccante classe '99, e di aver perfezionato il prestito per un anno, dall'Atalanta, del giovane terzino sinistro Enrico Zanoni.

16.51 - Padova, contratto biennale per Santini - Attraverso una nota ufficiale, il Padova informa che è da poco stato formalizzato il passaggio in biancoscudato dell’attaccante Claudio Santini dall’Ascoli. Il giocatore si trasferisce in Veneto a titolo definitivo, sottoscrivendo un accordo fino al 30 giugno 2021.

16.20 - Renate, Possenti firma fino al 2020 - Il Renate comunica di aver raggiunto l'accordo con il terzino Marcello Possenti, che ha sottoscritto un contratto che lo legherà al club nerazzurro fino al 30 giugno 2020.

16.19 - Giana, terzo annuncio giornaliero: c'è Marenco - Attraverso una nota ufficiale, la Giana Erminio comunica di aver raggiunto l’accordo con Matteo Marenco, portiere classe 1999 nelle ultime 2 stagioni in forza al Crema in Serie D.

16.11 - AlbinoLeffe, rinnova Genevier - Attraverso una nota ufficiale, l'AlbinoLeffe comunica di aver prolungato il rapporto contrattuale con il calciatore Gaël Genevier, sino al 30 giugno 2020.

16.06 - Colpo in attacco del Monza: c'è Finotto - Attraverso una nota ufficiale, la SPAL comunica di aver ceduto a titolo definitivo al Monza le prestazioni sportive dell’attaccante Mattia Finotto.

15.54 - Robur Siena, arriva Serrotti dall'Arezzo - Matteo Serrotti è un nuovo giocatore della Robur Siena. Il centrocampista classe 1986 ha firmato un contratto annuale: Serrotti ha collezionato nella sua carriera oltre 120 presenze nei professionisti con le maglie di Prato, Tuttocuoio ed Arezzo, disputando in maglia amaranto una stagione strepitosa con 40 presenze in totale, tre reti segnate e quattro assist confezionati. Matteo ha vestito anche le maglie di Scandicci, Correggese, Virtus Pavullese, Pierantonio Calcio, Perugia e Pontessieve, con oltre 400 presenze totali in carriera e 49 reti segnate.

15.47 - AlbinoLeffe, preso a titolo definitivo Cori - U.C. AlbinoLeffe comunica di aver acquisito a titolo definitivo dall'A.C. Monza le prestazioni sportive del calciatore Sacha Cori. Dopo essere approdato in maglia bluceleste nello scorso mercato invernale e aver contribuito alla salvezza seriana con 7 gol e 2 assist, l'attaccante farà quindi ritorno a Zanica e sarà a disposizione di Zaffaroni, già suo allenatore in terra brianzola.

15.03 - Giana Erminio, Mutton rinnova fino al 2020- Attraverso una nota ufficiale, la Giana Erminio comunica di aver trovato l’accordo con Cristian Mutton, attaccante classe 1999 già in biancazzurro lo scorso anno, per il rinnovo: contratto che scadrà il 30 giugno 2020.

14.57 - Rimini, arriva Casini per il centrocampo - Il Rimini ha reso noto di aver perfezionato l'operazione per il passaggio in biancorosso di Riccardo Casini, centrocampista classe '92, nelle ultime due stagioni in forza all'Arzachena (68 presenze e una rete nel campionato di Serie C).

13.26 - Imolese, Coppitelli è il nuovo mister- Federico Coppitelli sarà il nuovo allenatore responsabile dell'Imolese. A comunicarlo, è il club, attraverso una nota ufficiale.

13.00 - Teramo, doppio arrivo dal Sassuolo- Attraverso una nota ufficiale, il Teramo annuncia un doppio arrivo dal Sassuolo. Sono nuovi calciatori biancorossi, l'attaccante Pietro Cianci, che ha siglato un accordo fino al 2022, e il centrocampista Federico Viero, con il quale, parimenti, è stato sottoscritto un accordo di natura triennale.

12.51 - Picerno, accordo raggiunto anche con Santaniello- Con un comunicato ufficiale, il Picerno rende noto che ieri sera l'attaccante classe '90 Emanuele Santaniello ha sottoscritto il contratto che lo lega ai colori rossoblù.

12.23 - Giana Erminio, addestramento tecnico per Cazzago- Attraverso una nota ufficiale, la Giana Erminio annuncia di aver trovato l’accordo con l'esterno destro Angelo Cazzago, che ha firmato un contratto di addestramento tecnico che lo lega alla società fino al 30 giugno 2020.

12.04 - Renate, arriva in prestito Marchetti dall'Atalanta- Il Renate ha comunicato di aver ricevuto a titolo temporaneo dall'Atalanta il diritto alle prestazioni sportive del difensore centrale Stefano Marchetti (classe 1998). Dopo un paio di stagioni con la Primavera nerazzurra il giocatore ha debuttato in Serie C con la casacca della Feralpisalò (3 presenze complessive nel campionato '17/18). Nel corso dell'ultima stagione il centrale vimercatese ha conquistato la salvezza con il Rimini, disputando entrambe le gare di playout contro la Virtus Verona, per un totale di 17 apparizioni in biancorosso.

11.50 - Pistoiese, contratto da Pro per due Millennials - Primo contratto da pro per due elementi del settore giovanile della Pistoiese. Come comunicato dal club toscano con una nota Andrea Aiassa, attaccante esterno, e Francesco Cerretelli, centrocampista, entrambi classe 2000 saranno a disposizione del tecnico Giuseppe Pancaro per la prossima stagione.

10.33 - - Secondo colpo della nuova stagione per l'ambizioso Catanzaro del presidente Floriano Noto. Con un comunicato il club calabrese ha ufficializzato l'arrivo dell'attaccante classe 1993 Doudou Mangni. Il giocatore approda in giallorosso con contratto triennale dall'Atalanta che si è riservata il diritto di riacquisto del cartellino.

10.07 - Picerno, preso Vacca dalla Turris - Ufficialità in casa Picerno. Il club lucano, neo promosso in Lega Pro, ha comunicato di aver raggiunto l'accordo con Raffaele Vacca per la stagione 2019/2020. Vacca lo scorso anno militava nella Turris.

VENERDI' 5 LUGLIO

21.23 - Feralpisalò, in attacco arriva Mauri- Con una nota ufficiale, la Feralpisalò comunica di aver sottoscritto un accordo annuale con il calciatore Mattia Mauri. Nell'ultima stagione l'attaccante ha segnato 15 reti con la maglia del Ciliverghe.

19.27 - Alessandria, tra i pali arriva Valentini- Con una nota ufficiale, l'Alessandria comunica l’ingaggio, con la formula del trasferimento temporaneo annuale, del portiere Alex Valentini. Nella scorsa stagione il classe 1988 ha giocato nella Viterbese.

18.59 - Arzignano, è Ferrara l'innesto offensivo- Con una nota ufficiale, l'Arzignano Valchiampo comunica ufficialmente di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Vincenzo Ferrara, attaccante esterno classe '93.

18.51 - SudTirol, per l'attacco c'è Casiraghi- Il Südtirol comunica di aver acquisito a titolo definitivo i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Daniele Casiraghi, 26enne fantasista bergamasco che ha all'attivo 251 presenze in serie C e che nella scorsa stagione è stato protagonista di un ottimo campionato con il Gubbio, come testimonia lo score personale di 7 reti e 4 assist-gol. Siglato un contratto biennale e con l'opzione per il terzo anno.

18.49 - Pro Patria, ai saluti Gucci e Zaro- Con due separate note, la Pro Patria comunica la decisione dell'attaccante Niccolò Gucci di non voler proseguire il rapporto con il club, e quella del difensore Giovanni Zaro di interrompere il rapporto con la società.

18.40 - Feralpisalò, Vita vola in B al Cittadella- La Feralpisalò comunica di aver ceduto a titolo definitivo al Cittadella le prestazioni del centrocampista Alessio Vita.

17.28 - Teramo, ecco il ritorno: Ilari vestirà il biancorosso- Il Teramo comunica di aver sottoscritto con Carlo Ilari un contratto biennale. La mezzala nel biennio 2015-17 aveva confezionato 70 presenze con il Diavolo.

16.08 - Pistoiese, doppia ufficialità per l'Olandesina- Doppia ufficialità in casa Pistoiese. Il club toscano, con una nota sul proprio sito ufficiale, ha comunicato il rinnovo fino al 2020 di Antonio Tartaglione, difensore classe 1998, e la nomina come nuovo team manager di Vanni Pessotto che subentra a Fabio Graziani.

16.04 - Monza, per la difesa arriva Sampirisi dal Crotone - Con una nota attraverso i propri social il Monza ha ufficializzato l'arrivo dal Crotone del difensore classe 1992 Mario Sampirisi. Il giocatore lascia la Calabria dopo tre stagioni nella società della famiglia Vrenna.

14.52 - Giana Erminio, preso Gambaretti dalla Cremonese - L’A.S. Giana Erminio comunica di aver trovato un accordo con Giacomo Gambaretti, difensore, classe 1992, lo scorso anno alla Cremonese. Cresciuto nella società grigiorossa ha sempre giocato in Lega Pro, da Cremona a Catanzaro passando per Busto Arsizio, Alessandria, Castiglione e FeralpiSalò. Per lui un contratto annuale che scadrà il 30 giugno 2020.

14.02 - Renate, biennale per Magli - La società A.C. Renate 1947 S.r.l., in data odierna comunica di aver aggiunto all'organico della Prima Squadra il calciatore Antonio Magli. Il 28enne difensore centrale di Orzinuovi (BS), arrivato in Brianza a titolo definitivo dopo la retrocessione con l'A.J. Fano, ha siglato un contratto che lo legherà alle pantere fino al 30 giugno 2021. Per lui sono già 210 le presenze (con 8 reti) maturate tra Serie B e Serie C con le casacche di Como, Brescia, Feralpisalò, Frosinone, Cosenza, AlbinoLeffe e Lucchese, oltre al già citato club marchigiano con cui ha giocato negli ultimi 18 mesi di carriera.

13.14 - Gubbio, arriva Sbaffo dall'AlbinoLeffe - L'As Gubbio 1910 comunica che Alessandro Sbaffo, centrocampista classe 90, le ultime due stagioni all'Albinoleffe, è un nuovo giocatore del Gubbio. Nativo di Loreto, Sbaffo vanta 128 presenze in serie B con Avellino, Latina, Reggina, Ascoli e Piacenza; nelle ultime tre stagioni ha disputato la serie C con Reggiana e Albinoleffe.

12.11 - Robur Siena, Dal Canto nuovo allenatore - Arriva l'ufficialità del nuovo allenatore della Robur Siena. A guidare il club bianconero sarà Alessandro Dal Canto, tecnico lo scorso anno protagonista di un'ottima stagione ad Arezzo.

11.09 - Renate, per la porta arriva Simone Stucchi - Il Renate ha comunicato di aver aggiunto all'organico della Prima Squadra 2019/2020 il portiere Simone Stucchi. L'estremo difensore classe 2000, dopo aver conquistato la Serie C difendendo i pali della Pergolettese (33 presenze), torna a vestire la maglia nerazzurra del club brianzolo, a cui è legato dal 2013. Per Simone è l'esordio assoluto nel terzo campionato nel professionistico italiano.

10.37 - Pontedera, arriva Mazzini dall'Atalanta - Il Pontedera ha comunicato l'arrivo di Stefano Mazzini dall’Atalanta. Il giovane portiere, classe 1998 arriva dalla squadra di Bergamo dopo aver fatto esperienza nel Gavorrano, poi nel Pordenone e nell’ultima stagione alla Carrarese. L’estremo difensore, originario di Crema e alto 191 centimetri, arriva alla corte di mister Maraia in prestito per un anno.

10.10 - Giana Erminio, rinnovo annuale per Sosio - La Giana Erminio ha comunicato di aver trovato l’accordo per il rinnovo del contratto del difensore Alessandro Sosio che si appresta così a giocare la sua nona stagione con la maglia biancazzurra. Per lui un contratto annuale che scadrà il 30 giugno 2020.

10.02 - Pro Patria, rinnovo per Alex Pedone- La Pro Patria ha comunicato di aver prolungato l’accordo con il centrocampista Alex Pedone (classe 1994) per la Stagione 2019-2020. Pedone vanta oltre 100 presenze con la maglia biancoblu ed è pronto ad affrontare la sua quarta annata consecutiva a Busto Arsizio.

GIOVEDi' 4 LUGLIO

20.55 - Pianese, Bonati saluta e passa al Tuttocuoio- La U.S. Pianese rende noto che il calciatore Giovanni Bonati passa al Tuttocuoio. Il difensore, classe 1998, con la maglia bianconera ha collezionato 14 presenze, contribuendo alla storica promozione in Lega Pro.

20.51 - Pianese, Buongiorno al Seravezza Pozzi - La U.S. Pianese comunica di aver ceduto il calciatore Daniele Buongiorno al Seravezza Pozzi. L’attaccante, classe 1994, è stato protagonista della prima storica promozione dei bianconeri in Lega Pro, totalizzando 37 presenze e mettendo a segno 6 reti.

20.03 - Pianese, Badii nuovo direttore sportivo - La U.S Pianese comunica che Alessandro Badii dal ruolo di Segretario Generale passa a quello di Direttore Sportivo, mentre Damiano Naldi oltre al ruolo di addetto stampa ricoprirà anche la mansione di Segretario Sportivo

19.16 - Pianese, ceduto Bernardini all'Aquila Montevarchi- La U.S. Pianese rende noto che il calciatore Gino Bernardini si è trasferito all’Aquila Montevarchi. Il difensore, classe 1997, ha indossato la casacca bianconera per due stagioni e mezzo collezionando 54 presenze e segnando una rete.

19.14 - - La Vis Pesaro comunica di aver raggiunto l’accordo annuale con Simone Pavan a cui sarà affidata la guida tecnica della prima squadra. Nella guida tecnica dei biancorossi sara’ affiancato dal suo assistente, mister Renato Vito. La presentazione ufficiale si svolgerà martedi 9 luglio alle ore 18 presso la Sala Stampa dello Stadio Benelli.

19.10 - Picerno, fatta per il centrocampista Nappello - L’AZ Picerno Srl comunica di aver raggiunto l’accordo con il calciatore Umberto Nappello, centrocampista, classe 1991, originario di Napoli. Nell’ultima stagione al Clodiense (Serie D, girone D), ha collezionato 27 presenze e 7 reti. Nell’anno precedente 30 presenze nel San marino e 8 reti. Per lui esperienze in D anche nel Savona e Grosseto. Esperienze nella vecchia C1 e C2 con Potenza, Monza Brianza, Gubbio, Forli e Melfi, per un totale di 74 presenze tra i professionisti. Il calciatore ha firmato poco fa alla presenza del dirigente Gianvito Curcio.

16.37 - Ternana, preso Tozzo a titolo definitivo dalla Samp - La Ternana Calcio comunica di aver acquisito dall’U.C. Sampdoria le prestazioni del calciatore Andrea Tozzo. Il portiere (nato a Riva del Garda il 30/08/92), arriva a Terni a titolo definitivo e si lega ai rossoverdi per le prossime tre stagioni; il suo contratto scadrà infatti il 30 giugno 2022.

16.34 - Pistoiese, contratto annuale per Falcone - L’ala sinistra Luigi Falcone sarà un giocatore della Pistoiese. Esterno offensivo, in possesso di eccellenti qualità tecniche e fisiche, oltre la rapidità palla al piede. Forte nel dribbling, movenze dinoccolate, Luigi Falcone, nato il 26 maggio 1992 a Mesagne in provincia di Brindisi, vestirà la maglia arancione nella stagione 2019/2020.

12.42 - Casertana, rinnovano due under- La Casertana comunica di aver prolungato il rapporto con il portiere classe 2000 Michele Avella, reduce dal prestito al Matelica, e di aver rinnovato anche con l'altro estremo difensore, il classe '99 Marko Zivkovic. Entrambi erano già stati aggregati alla prima squadra.

12.38 - Arzignano, per la panchina ecco Colombo- Attraverso una nota ufficiale, l'Arzignano Valchiampo comunica di aver affidato al signor Alberto Colombo la guida tecnica della Prima Squadra. Il tecnico brianzolo classe 1974 ha sottoscritto un accordo su base annuale.

12.21 - Renate, capitan Anghileri rinnova fino al 2021- Attraverso una nota ufficiale, il Renate comunica che Marco Anghileri, capitano delle pantere, ha prolungato il contratto fino al 2021.

11.53 - Novara, Banchieri scelto come mister della prima squadra- Con una nota ufficiale, il Novara comunica che la conduzione tecnica della prima squadra, per la stagione sportiva 2019/2020 del campionato di Serie C, sarà affidata al Sig. Simone Banchieri.

11.39 - Poker di arrivi in casa Casertana- Attraverso una nota ufficiale, la Casertana comunica di essersi assicurata le prestazioni sportive del difensore Marco Caldore, degli esterni Petar Zivkov e Gioele Origlia e dell'attaccante Ernesto Starita.

11.31 - Imolese, De Marchi va al Cittadella- Attraverso una nota ufficiale, il Cittadella comunica di aver acquisito le prestazioni sportive di Michael De Marchi, attaccante classe '94 che nell'ultima stagione ha vestito la maglia dell'Imolese.

11.09 - Pistoiese, è addio con il responsabile dell'area tecnica- Si dividono di nuovo le strade tra Federico Bargagna e la Pistoiese. La società e il dirigente hanno deciso per la separazione consensuale, nella massima cordialità, reciproco rispetto ed immutati stima e affetto.

MERCOLEDI' 3 LUGLIO

20.30 - Pontedera, arriva Pavan. Borri vola in B- Attraverso una nota ufficiale, il Pontedera comunica di aver acquisito, in prestito annuale dall'Hellas Verona, il terzino classe '98 Edoardo Pavan. E' contestualmente resa nota la cessione del difensore Lorenzo Borri, che si accasa con accordo biennale alla Juve Stabia.

20.06 - Catania, primo contratto pro per tre classe '99- Con una nota ufficiale, il Catania comunica di aver sottoscritto il primo contratto professionistico per i tre classe '99 Michael Liguori, Kevin Biondi e Mario Noce. Il primo con accordo triennale, gli altri due con formula biennale.

19.56 - Vis Pesaro, tra i pali arriva Golubovic- La Vis Pesaro comunica di aver acquisito i diritti alle prestazioni sportive del portiere classe '95 Adnan Golubovic. Lo sloveno ha siglato un contratto annuale con opzione a favore della società per la stagione successiva.

19.54 - Giana Erminio, biennale per Piccoli- La Giana Erminio comunica di aver raggiunto l’accordo per la permanenza di Gianluca Piccoli in biancazzurro. Così, dopo l’anno in prestito dal Torino, il centrocampista ha firmato un biennale che lo legherà alla società fino al 30 giugno 2021.

19.38 - Si separano le strade di Tantardini e della Feralpisalò-Attraverso una nota ufficiale, la Feralpisalò comunica la rescissione consensuale del contratto con il calciatore Riccardo Tantardini.

19.06 - Germano è un nuovo calciatore del Padova- Il Padova informa che è da poco stato formalizzato il passaggio in biancoscudato del centrocampista Umberto Germano dalla Pro Vercelli. Il giocatore si trasferisce al Padova a titolo definitivo sottoscrivendo un accordo fino al 30 giugno 2022.

17.27 - Monopoli, Mangni ceduto all'Atalanta- A seguito dell’esercizio da parte dell'Atalanta del diritto di recompra delle prestazioni sportive del calciatore Doudou Mangni, il Monopoli comunica di aver perfezionato la cessione a titolo definitivo del classe '93.

15.49 - Fermana, per la difesa c'è il giovane De Pascalis- Secondo volto nuovo in meno di 24 ore per la Fermana, che comunica di essersi assicurata fino al 30 giugno 2021 le prestazioni di Donato De Pascalis, difensore classe '98 proveniente dal Nardò in Serie D: per lui prima esperienza tra i professionisti.

14.30 - Pro Patria, rinnova Paolo Tornaghi - Aurora Pro Patria 1919 comunica di aver prolungato l’accordo con il calciatore Paolo Tornaghi per la Stagione 2019-2020. Il portiere, capace di mantenere la porta inviolata per ben 10 partite nella Stagione del Centenario, vestirà di nuovo i colori biancoblu.

14.27 - Arzignano Valchiampo, rinnova il ds- Continua il rapporto fra l'Arzignano Valchiampo e il ds Mattia Serafini. Con una nota il club neo promosso in Lega Pro ha, infatti, comunicato il rinnovo del responsabile sportivo.

13.44 - Giana Erminio, contratto per il 2000 M'Zoughi - L’A.S. Giana Erminio comunica che Mohamed M’Zoughi è un nuovo giocatore biancazzurro. Difensore centrale, classe 2000 è cresciuto nel settore giovanile del Varese, dove ha esordito in prima squadra a 17 anni, in Serie D con Salvatore Iacolino. Lo lega alla società un rapporto di addestramento tecnico fino al 30 giugno 2020.

13.23 - Reggina, biennale per Sounas - Il presidente Luca Gallo e la Reggina comunicano che è stato raggiunto l’accordo per le prestazioni sportive di Dimitrios Sounas. Il centrocampista si lega al club amaranto fino al 30 giugno 2021.

13.05 - Catania, esonerato Stefano Sottili- Addio al Catania, come già ampiamente nell'aria, per il tecnico Andrea Sottil. Lo ha comunicato il club etneo sul proprio sito ufficiale: "ll Catania comunica di aver sollevato Andrea Sottil dall’incarico di responsabile tecnico della prima squadra. La società ringrazia l’allenatore piemontese per il lavoro svolto con professionalità ed impegno costante, evidenziando sincero affetto per il club e la città. Sollevati dai rispettivi incarichi anche l’allenatore in seconda Gianluca Cristaldi, il collaboratore tecnico Salvatore Gentile ed il responsabile della preparazione atletica Cristian Bella".

11.19 - Imolese, Gargiulo va al Cittadella - Colpo in entrata per il Cittadella. Il club veneto ha comunicato l'acquisizione delle prestazioni sportive di Mario Gargiulo, centrocampista classe 1996 proveniente dall'Imolese.

MARTEDI' 2 LUGLIO

20.51 - Potenza, risoluzione contrattuale con Genchi - Il Potenza Calcio Srl comunica di aver raggiunto, in data odierna, la risoluzione consensuale del contratto che legava l'attaccante Giuseppe Genchi, Bari 17/051985, al club rossoblu fino al 30/06/2020. Con la maglia del leone rampante l'attaccante barese ha siglato 6 reti in 37 apparizioni stagionali.

20.48 - Mario Alberto Santana saluta la Pro Patria - Aurora Pro Patria 1919 comunica che non proseguirà il rapporto tra la Società e il calciatore Mario Alberto Santana. Arrivato in biancoblu nel gennaio del 2016, l'argentino con i bustocchi ha collezionato 106 presenze, realizzando 34 gol.

20.14 - Virtus Francavilla, per l'attacco arriva Cianci dal Casarano - Virtus Francavilla Calcio comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive dell’attaccante classe 2000 Giuseppe Cianci, proveniente dal Casarano Calcio. Cresciuto nel settore giovanile del Bari, la giovane punta vanta trascorsi con Cerignola e Milano City.

20.12 - Fermana, arriva il classe 1999 Palombo -La F.C. Fermana comunica di aver raggiunto l’accordo per l’arrivo a titolo definitivo del giovane estremo difensore classe 1999 Mattia Palombo. Nativo di Alatri (provincia di Frosinone), 188 centimetri di altezza, è cresciuto nel settore giovanile del Frosinone ma nella scorsa stagione ha collezionato 32 presenze con la maglia del Cassino nel girone D di Serie G: ha firmato un contratto triennale fino al 30 giugno 2022.

19.49 - Teramo, in panchina arriva Bruno Tedino - Nessuna sorpresa per la panchina del Teramo, affidata - come da dichiarazioni del presidente di qualche giorno fa - a Bruno Tedino, ex Pordenone e Palermo. Firma un biennale con opzione per il terzo.

17.45 - Monza, dopo una stagione in porta ritorna Del Frate - Il Monza rende noto che il portiere Federico Del Frate (classe '95), l’ultima stagione al Borgosesia e già al Monza nella stagione 2017/2018, torna a essere un giocatore biancorosso.

16.40 - Ternana, ecco Sini e Mammarella - La Ternana comunica di aver ingaggiato il difensore mancino, classe ’82, Carlo Mammarella, che ha sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2021. Contratto biennale anche per un altro difensore, il classe ’92 Simone Sini.

16.17 - Arezzo, Di Donato è il nuovo mister - In data odierna si è svolto un incontro tra il Presidente Giorgio La Cava e l’allenatore Daniele Di Donato. L'Arezzo è ben lieta di annunciare che è stato raggiunto l’accordo tra le parti, e sarà il mister a guidare la prima squadra amaranto.

15.24 - Pontedera, Barba vestirà la maglia granata - Attraverso un comunicato ufficiale, il Pontedera rende noto che, in prestito dal Monza, arriva alla corte di mister Maraia il centrocampista Gianluca Barba, classe '95.

13.34 - Venezia, il CEO Rogg rassegna le dimissioni - Con una nota ufficiale, il Venezia comunica di aver accettato le dimissioni del CEO Andrea Rogg, che ha deciso di iniziare una nuova stimolante sfida professionale.

13.19 - Cavese, Lulli è il rinforzo a centrocampo - La Cavese comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive, fino al 30 Giugno 2021, del centrocampista Luca Lulli, lo scorso anno all’Alma Juventus Fano in Serie C.

11.22 - Arzignano, Togni è il nuovo direttore generale - Il club veneto comunica di aver affidato a Matteo Togni il ruolo di DG del club. Bergamasco, classe ’80, laureato in Sociologia, ha poi conseguito un Master in Management dello Sport presso l’Università degli Studi di Milano-Bicocca.

11.21 - Mazzocchi al SudTirol - Il Sudtirol comunica di aver acquisito a titolo definitivo dall'Atalanta l'attaccante Simone Mazzocchi, che si è legato al club biancorosso con un contratto triennale, fino al 30 giugno 2022. Al termine del primo biennio, il club bergamasco potrà esercitare il cosiddetto “diritto di recompra”.

LUNEDI' 1 LUGLIO

