LIVE TMW - Serie C, tutte le ufficialità: Gozzano, si dimette il DG

21.18 - Alessandria, primo contratto pro per M’Hamsi - Con la sottoscrizione del suo primo contratto da professionista, Oussama M’Hamsi si lega all'Alessandria fino al 2021.

21.17 - Gozzano, si dimette il DG - Attraverso una nota ufficiale il Gozzano ha comunicato di aver ricevuto le dimissioni irrevocabili del DG Giacomo Diciannove.

20.34 - Samb, prelevato dalla Salernitana Garofalo - La Sambenedettese, con nota ufficialoe, ha comunicato di aver raggiunto l'accordo con la Salernitana per il trasferimento in rossoblu, a titolo definitivo, del centrocampista classe 1999 Vincenzo Garofalo.

20.27 - Cesena, a centrocampo arriva Franchini - Il Cesena comunica di aver acquisito a titolo definitivo il centrocampista Simone Franchini: oggi è arrivata la firma sul contratto che lo lega al bianconero fino al 30 giugno 2022.

20.20 - Reggina, a centrocampo c'è Bianchi - Il presidente Luca Gallo e la Reggina comunicano di aver raggiunto un accordo per le prestazioni sportive del difensore Nicolas Bresciani, il quale arriva a Reggio Calabria a titolo temporaneo dal Livorno.

19.48 - Reggina, a centrocampo c'è Bianchi - Attraverso una nota ufficiale, la Reggina comunica di essersi assicurata le prestazioni del centrocampista Nicolò Bianchi. Il calciatore ha sottoscritto un accordo biennale.

19.23 - Teramo, c'è il ritorno di Di Matteo - Altro colpo del Ravenna. Il club fa sapere che oggi è stato messo nero su bianco il rinnovo di Matteo Ronchi, che ha prolungato il suo contratto con accordo biennale fino al 30 giugno 2021.

19.13 - Teramo, c'è il ritorno di Di Matteo - Attraverso una nota ufficiale, il Teramo comunica il gradito ritorno di Luca Di Matteo, esterno difensivo classe 1988 originario di Pescara, che sottoscritto un contratto biennale con la società di via Irelli.

18.20 - Ravenna, accordo biennale con Nigretti - Attraverso una nota ufficiale, il Ravenna comunica che Giacomo Nigretti è un nuovo giocatore giallorosso. L’esterno destro classe ’99 ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2021.

18.18 - Pro Patria, Marcone prolunga e Zaro lascia - Attraverso una nota ufficiale, la Pro Patria comunica che Francesco Gazo ha preferito non proseguire con il club, mentre Alessio Marcone ha prolungato il suo contratto.

17.45 - Carrarese, rinnovano i big: annuale per Maccarone e Tavano - Attraverso una nota ufficiale, la Carrarese comunica di aver rinnovato i contratti dei giocatori Francesco Tavano e Massimo Maccarone con la nuova scadenza fissata al 30 giugno 2020.

17.20 - Doppio arrivo in casa Feralpisalò - Con un tweet, la Feralpisalò comunica che i difensori Michele Rinaldi e Alessandro Eleuteri sono due nuovi giocatori dei Leoni del Garda.

17.19 - Tris di acquisti in casa Arezzo - Attraverso una nota ufficiale, la Casertana comunica di essersi assicurata le prestazioni sportive del calciatore Malik Thioune Lame Elhadji. Il difensore centrale classe 1998, Lame è reduce dall’esperienza con la maglie di Bisceglie e Catanzaro.

16.46 - Tris di acquisti in casa Arezzo - Attraverso una nota ufficiale, l'Arezzo comunica un tris di acquisti. Arrivano in amaranto gli attaccanti Giuseppe Caso (1998) e Antonio Mesina (1993), che hanno siglato un contratto biennale con opzione per il terzo anno, e il giovane centrocampista Gabriele Raja, classe 2000 proveniente dall’Albissola.

16.41 - Robur Siena, biennale per Polidori - Alessandro Polidori è un nuovo giocatore della Robur Siena. L'attaccante classe 1992 ha firmato un contratto biennale con la società bianconera.

16.24 - Piacenza, ecco Bolis dall'Atalanta - Con un comunicato ufficiale, il Piacenza comunica di avere acquisito dall’Atalanta, a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2020, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Thomas Bolis.

16.13 - Cesena, doppio arrivo dal Bologna - E' il Bologna a comunicare di aver ceduto al Cesena il diritto alle prestazioni sportive del difensore Fabrizio Brignani e del centrocampista Juan Valencia, entrambi a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2020.

16.12 - Como, contratto triennale per Ferrazzo - Attraverso una nota ufficiale, il Como fa sapere di aver raggiunto l'accordo per l’ingaggio del terzino classe '99 Giacomo Ferrazzo con contratto triennale.

15.50 - Picerno, colpo Calamai a centrocampo - Attraverso una nota ufficiale, il Picerno comunica che Matteo Calamai è un giocatore rossoblù.

15.48 - Pastore saluta la Virtus Francavilla - Attraverso una nota ufficiale, la Virtus Francavilla comunica di aver trovato l’accordo per la risoluzione consensuale del contratto con Andrea Pastore.

14:41 - Rimini, arrivano Cigliano e Urso - Il Rimini rende noto di essersi assicurato le prestazioni sportive di Luca Cigliano, centrocampista classe ’98, e del trequartista classe ’99 Oliver Urso.

14:37 - Monopoli, rinnova Ferrara - Il Monopoli comunica di aver raggiunto l’accordo per il rinnovo contrattuale con il calciatore Michele Ferrara, fino al 30 giugno 2021.

14:35 - Imolese, rinnova Boccardi - L’Imolese e Filippo Boccardi avanti insieme. Il Club è lieto di annunciare il rinnovo contrattuale del difensore classe ’97.

14:10 – Robur Siena, arriva D’Auria - La Robur Siena ha annunciato l’arrivo di Gianluca D’Auria, attaccante classe ‘96. Il calciatore nell’ultima stagione ha giocato nel Francavilla in Serie D segnando 12 reti in 32 presenze.

13:54 - Semprini è un nuovo giocatore del Pontedera - Mauro Semprini è un nuovo giocatore del Pontedera. Punta centrale classe 98' arriva a Pontedera da svincolato, l'ultima stagione giocata con il Ponsacco lo ha portato a realizzare 7 gol e 6 assist.

13:26 - Ternana, ecco il difensore Suagher - La Ternana ha comunicato l'acquisto a titolo definitivo dall’Atalant del calciatore Emanuele Suagher. Il difensore ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2021.

13:03 - Pulidori alla Carrarese - La Carrarese dopo Forte acquista un altro portiere. si tratta di Guido Pulidori, classe '97, cresciuto nelle giovanili del Livorno.

13:01 - Como, ecco Marano dalla Sicula Leonzio - Il Como rafforza in centrocampo con l’ingaggio con contratto biennale di Francesco Marano. Classe 1990 le ultime due stagione è stato protagonista con la Sicula Leonzio.

12:59 - Dalla Bernardina all'Olbia - L'Olbia preleva dal Cittadella il difensore classe '99 Gabriele Dalla Bernardina.

12:58 - Parodi passa alla Ternana - Il centrocampista classe '95 Luca Parodi è un nuovo giocatore della Ternana. Lo annuncia il Cittadella.

12:08 – Rubbo e Pedrelli alla Vis Pesaro - La Vis Pesaro ha ufficializzato sul proprio sito l’arrivo del centrocampista, ex Virtus Verona, Alberto Rabbo. Il classe ‘89 ha firmato un contratto annuale. Dal Gubbio invece arriva il terzino classe ‘88 Daniele Pedrelli.

12:04 - Carrarese, acquistato il portiere Forte - Carrarese calcio 1908 rende noto di aver concluso il tesseramento, a titolo definitivo, del calciatore Francesco Forte, classe 91. L'estremo difensore ha collezionato nell'ultima stagione 17 presenze con la maglia della Viterbese con cui risulta essere fresco vincitore della Coppa Italia serie C.

11:52 – ArzignanoChampo, preso Tosi - L’Arzignano Valchiampo ha prelevato in prestito il portiere classe ‘99 Riccardo Tosi dall’Hellas.

11:50 – Rimini, arriva l’ex Mantova Silvestro - Il Rimini ha prelevato in prestito dall’Hellas Verona, che lo ha acquistato dal Mantova, il centrocampista classe ‘98 Vincenzo Silvestro.

11:49 – Pontedera, arriva il difensore Pavan - Il Pontedera ha prelevato in prestito dall’Hellas Verona il claciatore classe ‘98 Edoardo Pavan.

11:43 - Renate, arriva Baniya dall’Hellas - Il Verona ha ufficializzato sul proprio sito il prestito del difensore classe ‘99 Rayyan Baniya al Renate

10.00 - Il riepilogo di tutte le ufficialità della Serie C aggiornato a venerdì 12 luglio ore 10.00

VENERDÌ 12 LUGLIO

21.15 - Pachonik da Carpi all'Olanda - Tobias Pachonik, terzino destro classe '95 di nazionalità tedesca, lascia a titolo definitivo il Carpi dopo due stagioni di militanza in bianco-rosso. Ne ha infatti annunciato l'acquisto il VVV-Venlo, società che disputerà la prossima Eredivisie.

20:41 - El Ouazni firma con la Cavese - La Cavese ha comunicato di aver acquistato il cartellino dell'attaccante Badr Eddin El Ouazni dalla Juve Stabia. Il giocatore ha firmato un contratto biennale.

20:35 - Padova, preso il centrale Kresic - Il Padova ha annunciato sul proprio sito di aver prelevato in prestito con opzione di riscatto il difensore centrale Anton Kresic dall’Atalanta.

20:23 - Arzignano, arriva Bachini dallo Spezia - Lo Spezia Calcio rende noto di aver ceduto a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Matteo Bachini all'F.C. Arzignano Valchiampo.

20:14 - Cattaneo passa al Piacenza - Il Piacenza ha annunciato sul proprio sito l'arrivo di Luca Cattaneo, trequartista classe '89, dal Novara. Il calciatore ha firmato un contratto biennale.

19:33 - Carraro lascia l'Imolese - Il centrocampista Federico Carraro non è più un calciatore dell'Imolese. Il club romagnolo ha infatti annunciato la cessione a titolo definitivo del giocatore alla Feralpisalò.

19:31 - Il Carpi saluta il portiere Colombi - Il Carpi FC 1909 comunica la cessione a titolo definitivo al Parma Calcio del diritto alle prestazioni sportive di Simone Colombi, a cui va un in bocca al lupo per il prosieguo di carriera.

19.00 - Como, biennale per Facchin - Nuovo portiere per il Como. Il club lariano comunica attraverso il proprio sito ufficiale la firma di Davide Facchin che ha sottoscritto un contratto biennale.

18.59 - Alessandria, formalizzato l'ingaggio di Suljic - Attraverso una nota ufficiale, ’Alessandria comunica l’ingaggio del centrocampista ventiduenne Cazim Suljic, ex Cuneo.

18.46 - L'Arzignano rinforza l'attacco con Cais - Attraverso una nota ufficiale, l'Arzignano Valchiampo comunica ufficialmente di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive dell'attaccante Davide Cais

18.10 - Pro Vercelli formalizzato il passaggio di Tedeschi alla Carrarese - La Pro Vercelli comunica di aver raggiunto l’accordo con la Carrarese per la cessione – a titolo definitivo – del difensore Luca Tedeschi.

18.06 - Reggina, ceduto Conson alla Carrarese - La Reggina comunica di aver perfezionato l’accordo con la Carrarese per la cessione a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Diego Conson.

18.05 - Cesena, c'è il rinnovo di Capellini -Con un tweet, il Cesena comunica che Nicola Capellini ha rinnovato con il club bianconero e si è aggregato alla corte di Mister Modesto per la stagione 2019-20.

17.48 - Pro Patria, Battistini in biancoblù anche per un'altra stagione - Attraverso una nota ufficiale, la Pro Patria comunica di aver prolungato l’accordo con il calciatore Matteo Battistini anche per la stagione 2019-2020.

17.30 - Vis Pesaro, ecco Misin - Attraverso una nota ufficiale, la Fermana comunica la cessione di Alex Misin, dopo sei stagioni in gialloblù, alla Vis Pesaro.

17.25 - Vibonese, biennale per Prezzabile - Attraverso una nota ufficiale, la Vibonese rende noto che Alessandro Prezzabile è un nuovo giocatore rossoblù. Centrocampista classe '98, nella scorsa stagione al Marsala, ha firmato un contratto biennale.

17.15 - Migliorelli è un nuovo calciatore della Robur Siena - Con una nota ufficiale, la Robur Siena comunica che Lorenzo Migliorelli è un nuovo giocatore bianconero. Terzino sinistro che all’occorrenza può giocare sulla fascia destra, arriva in prestito dall’Atalanta.

17.02 - Fermana, dalla Vis Pesaro arriva Rossoni - Attraverso una nota ufficiale, la Fermana comunica il raggiunto accorso con il classe '97 Stefano Rossoni, proveniente dalla Vis Pesaro: per lui un contratto annuale.

16.48 - Foresta rinnova con la Carrarese - Attraverso una nota ufficiale, la Carrarese comunica di aver rinnovato il contratto del centrocampista Giovanni Foresta, con la nuova scadenza fissata al 30 giugno 2020.

16.47 - Carpi, affidata a Riolfo la panchina biancorossa - Con una nota ufficiale, il Carpi comunica di aver raggiunto un accordo con mister Giancarlo Riolfo a cui verrà affidata la guida tecnica della squadra nel campionato 2019-20. Il tecnico ligure sarà coadiuvato dal vice Paolo Pantera, dal preparatore atletico Simone Arceci e dall’allenatore dei portieri Paolo Foti, quest’ultimo già in biancorosso nella stagione 2018-19.

16.25 - Doppio arrivo in casa Feralpisalò - Attraverso una nota ufficiale, la Feralpisalò comunica che Luca Liverani, portiere classe '89 la scorsa stagione al Monza, è un nuovo giocatore dei gardesani, così come il difensore classe 2000 Christian Travaglini.

16.16 - Reggina, è addio con Ciavattini - Attraverso una nota ufficiale, la Reggina comunica di aver risolto il contratto in essere con il difensore classe '98 Stefano Ciavattini.

15.29 - Vicenza, preso Emmanuello in prestito dalla Pro Vercelli - Il Vicenza ha comunicato di aver acquisito, a titolo temporaneo dalla Pro Vercelli, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Simone Emmanuello.

15.19 - Ravenna, biennale per Ermes Purro - Il Ravenna FC comunica di avere acquisito le prestazioni sportive del calciatore Ermes Purro. Il giovane esterno mancino classe ’99 firma un contratto biennale fino al termine della stagione 2021.

15.10 - Virtus Francavilla, arriva Costa dal Levico Terme - Virtus Francavilla Calcio comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del portiere classe 1998 Bryan Costa proveniente dal Levico Terme. Cresciuto nel settore giovanile del Sassuolo, nella scorsa stagione ha militato tra le fila della società trentina.

14.39 - Barnofsky è un nuovo volto del Gozzano - Attraverso una nota ufficiale, il Gozzano comunica l'arrivo in rossoblù dell'ormai ex Carpi Max Barnofsky

13.22 - Cavese, dal Potenza arriva Matera - La Cavese comunica di aver trovato l’accordo biennale per il il diritto alle prestazioni sportive del centrocampista Antonio Matera dal Potenza.

13.18 - Ternana, Fazio passa alla Juve Stabia - La Ternana saluta Pasquale Fazio. Il difensore centrale è stato infatti ceduto a titolo definitivo alla Juve Stabia.

13.13 - Altare-Feralpi, avanti insieme - Continuerà anche nella nuova stagione l'avventura di Giorgio Altare alla Feralpisalò. I Leoni del Garda, con un post su Twitter, hanno ufficializzato il rinnovo del prestito del giocatore dal Genoa.

13.06 - Ravenna, in attacco arriva Fyda - La società Ravenna FC comunica che nella giornata odierna si è concluso l’accordo per il tesseramento fino al termine della stagione del giocatore Szymon Fyda. L’attaccante classe 1996 proviene da una stagione estremamente prolifica alla Copparese dove ha realizzato 26 goal in 25 presenze.

12.39 - Pro Patria, annuale con Bertoni - La Pro Patria ha comunicato di aver prolungato l’accordo con il centrocampista classe 1992 Luca Bertoni per la Stagione 2019-2020.

12.14 - Pro Vercelli, Alberto Gilardino nuovo tecnico - Arriva l'ufficialità del tecnico della Pro Vercelli. Il club piemontese con una nota ha annunciato la nomina di Alberto Gilardino come allenatore della prima squadra.

11.29 - Robur Siena, triennale per Ortolini - Raffaele Ortolini è un nuovo giocatore della Robur Siena. Attaccante, nato nel 1992 a Catanzaro, 192 cm di altezza, ha firmato un contratto triennale con la società bianconera. Ortolini ha collezionato in carriera oltre 140 presenze in serie D, segnando 44 reti: nelle ultime due stagioni in particolare è andato in gol in 12 occasioni con la maglia della Cittanovese e 20 volte con la maglia del Ghiviborgo. Raffaele ha effettuato questa mattina le visite mediche.

11.19 - Cavese, preso lo sloveno Vekic - La Cavese ha comunicato di trovato l’accordo per assicurarsi le prestazioni sportive dell’attaccante sloveno Luka Vekic a titolo definitivo dall’NK Krsko, massima serie nazionale slovena.

10.54 - Pistoiese, tris di acquisti per l'Olandesina - La Pistoiese ha comunicato di aver acquisito le prestazioni sportive dell'attaccante classe 1990 Niccolò Gucci, il quale arriva a titolo definitivo ed ha firmato un contratto annuale, con scadenza 30 giugno 2020. Contestualmente la società si è assicurata le prestazioni sportive di due giovani calciatori, che hanno firmato un contratto che scadrà anche'esso il 30 giugno 2020. Si tratta dei difensori Federico Mazzarani, nato il 1 luglio 2000, che arriva a titolo temporaneo, dalla Ternana; Federico Sonnini, nato il 2 ottobre 1998, che giunge a titolo definitivo. Il primo, che ha debuttato nella scorsa stagione in Serie C (4 presenze nella Ternana) è fratello minore del più noto Andrea; il secondo, Scuola Chievo, proviene dal Foggia.

10.29 - Rimini, arriva Zamparo in prestito dal Parma - Il Rimini ha comunicato di aver raggiunto l’accordo con il Parma per il passaggio in biancorosso di Luca Zamparo, attaccante classe ’94. Il giocatore è giunto a Rimini con la formula del prestito sino al 30 giugno 2020.

10.03 - Lecco, Nivokaz in prestito dall'Atalanta - Il Lecco ha comunicato l’arrivo in bluceleste di Rilind Nivokazi a titolo temporaneo dall’Atalanta. Nivokazi, italiano di origini kosovare, nasce a Perugia il 26 gennaio 2000 e cresce nelle giovanili nerazzurre dove si fa conoscere a suon di gol (24 in 22 partite nell’Under 17).

10.02 - Pro Patria, arriva Defendi per il fronte offensivo - La Pro Patria ha comunicato di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive dell'attaccante classe 1991 Edoardo Defendi, il quale vanta oltre 100 presenze in serie C. Defendi è reduce dall’esperienza al Cuneo dove ha totalizzato 22 presenze e 4 goal. Il nuovo acquisto tigrotto sarà a disposizione di mister Ivan Javorcic per il raduno allo Stadio “Speroni” di Busto Arsizio in programma Lunedì 15 Luglio.

10.01 - Feralpisalò, contratto Pro per il 2002 Tirelli - Mattia Tirelli, punta classe 2002, che ha esordito con la maglia della Feralpisalò lo scorso 24 marzo per poi collezionare ben 3 presenze totali coi Leoni del Garda ha siglato quest'oggi il suo primo contratto da professionista con i verdeblù. Lo annuncia un tweet del club gardesano.

10.00 - Il riepilogo di tutte le ufficialità della Serie C aggiornato a giovedì 11 luglio ore 10.00

GIOVEDI' 11 LUGLIO

22:41 - Scambio Marzorati-Lia - Affare sull'asse Juve Stabia-Cavese: il club di Castellammare ha ceduto a quello di Cava de' Tirreni Lino Marzorati, con Damiano Lia in gialloblù.

22:28 - Arzignano, arriva Barzaghi e rinnova Maldonado - Con una nota l'Arzignano Valchiampo comunica ufficialmente di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Riccardo Barzaghi. Raggiunto l’accordo anche per il rinnovo di Maldonado, protagonista nelle ultime stagioni in maglia gialloceleste.

21:10 - Ternana, doppio rinforzo dal Pescara - Mattia Proietti e Alexis Ferrante salutano il Pescara: il club abruzzese ha annunciato la cessione alla Ternana dei due giocatori, il primo a titolo definitivo e il secondo in prestito.

20:42 - Novara, Manconi al Perugia - Jacopo Manconi saluta il Novara: l'attaccante è infatti stato ceduto al Perugia, con cui ha firmato un biennale con opzione per le due stagioni successive.

19:12 - Imolese, preso Latte Lath - L'Imolese ha annunciato l'arrivo di Emmanuel Latte Lath, attaccante classe '99 in prestito dall'Atalanta.

18:02 - Fermana, preso Isacco a titolo definitivo - La Fermana ha chiuso per l’arrivo a titolo definitivo dall’Atalanta del giovane talento Simone Isacco, classe 2000.

17:51 - Casena, rinnova Agliardi. Arrivano Marson, Sabato e Rosaia - Il Cesena ha annunciato sul proprio sito ufficiale il rinnovo del portiere Federico Agliardi, portiere classe ‘83, per un’altra stagione. Contestualmente il club ha anche annunciato l’arrivo di tre calciatori: il portiere Leonardo Marson, classe ‘98, dall’Olbia, il difensore Roberto Sabato, classe ‘87, dal Rende e il centrocampista Giacomo Rosaia, classe ‘92, dalla Carrarese.

17:46 - Pro Patria, rinnovato il prestito di Boffelli - La Pro Patria ha comunicato di aver rinnovato il prestito di Andrea Boffelli dall'Atalanta.

17:42 - Vis Pesaro, preso Grandolfo per l’attacco - La Vis Pesaro ha annunciato sul proprio sito l’arrivo di Francesco Grandolfo, classe ‘92, la scorsa stagione in forza alla Virtus Verona. Il giocatore ha firmato un accordo di un anno con opzione per il rinnovo.

17:26 - Gubbio, arrivano Cenciarelli e Filippini - Il Gubbio ha ufficializzato sui propri profili social l'arrivo del centrocampista Diego Cenciarelli e del difensore Lorenzo Filippini.

17:11 -Pontedera, preso il difensore Salvi - Attraverso una nota ufficiale il Pontedera ha annunciato l’arrivo dall’Atalanta del difensore centrale Matteo Salvi, classe ‘99, in prestito annuale.

16:37 - Imolese, arriva Latte Lath - L’Imolese Calcio 1919 comunica di aver raggiunto un accordo con la Società Atalanta Bergamasca Calcio per la cessione, a titolo temporaneo, del diritto alle prestazioni sportive dell’attaccante Emmanuel Latte Lath.

16:33 - Picerno, arrivano Calabrese e Melli - Attraverso una nota ufficiale il Picerno ha annunciato gli arrivi di Antonio Calabrese, attaccante classe '96, dal Castelfidardo e di Lorenzo Melli, difensore classe '95, nell'ultima stagione al Sestri Levante.

15.41 - Padova, dalla Roma arriva Soleri - Attraverso una nota ufficiale, il Padova informa che è da poco stato formalizzato il passaggio in biancoscudato dell’attaccante Edoardo Soleri dalla Roma. Il giocatore si trasferisce in Veneto a titolo definitivo sottoscrivendo un accordo di durata triennale.

13.53 - Cavese, dal Parma arriva Matino - Attraverso una nota ufficiale, la Cavese comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive – a titolo temporaneo fino a Giugno 2020 – del difensore centrale Emmanuele Matino dal Parma.

13.50 - Potenza, ecco Jukic per l'attacco - Con una nota ufficiale, il Potenza comunica di aver acquisito i diritti alle prestazioni sportive dell'attaccante classe '93 Andrea Jukic.

12.24 - Piacenza, dall'Empoli arriva Zappella - E' l’Empoli a comunicare di aver raggiunto l’accordo con il Piacenza per la cessione a titolo temporaneo del diritto alle prestazioni sportive di Davide Zappella.

12.23 - Pro Patria, dalla Lazio arriva Spizzichino - Attraverso una nota ufficiale, la Pro Pro Patria comunica di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive di Giorgio Spizzichino, esterno destro classe '99 proveniente dalla Lazio. Il giocatore ha firmato un contratto fino al 30 Giugno 2021.

11.32 - SudTirol, dallo Spezia arriva Crocchianti - Attraverso una nota ufficiale, il SudTirol comunica di aver trovato l'intesa con lo Spezia per la permanenza in biancorosso, con la formula del prestito annuale con diritto di riscatto, del difensore Marco Crocchianti.

11.31 - Arzignano, rinnovo biennale per Maldonado - Con un comunicato ufficiale, l'Arzignano Valchiampo rende noto di aver raggiunto un accordo per il rinnovo del contratto su base biennale del calciatore Luis Maldonado.

11.15 - Magonara rinnova con il Lecco: accordo triennale - Attraverso una nota ufficiale, il Lecco annuncia un secondo rinnovo, quello del jolly classe '99 David Magonara. Anche in questo caso, accordo su base di tre anni.

10.23 - Padova, dal Novara arriva Ronaldo - Attraverso una nota ufficiale, il Padova informa che è da poco stato formalizzato il passaggio in biancoscudato del centrocampista brasiliano Ronaldo Pompeu da Silva, dal Novara. Il giocatore si trasferisce al Padova a titolo definitivo sottoscrivendo un accordo biennale.

10.05 - Potenza, a centrocampo arriva Iuliano - Con un comunicato ufficiale, il Potenza comunica di aver acquisito i diritti alle prestazioni sportive del jolly di centrocampo Alvaro Iuliano, classe '91 lo scorso anno al Catanzaro.

10.04 - Lecco, Safarikas rinnova per tre anni - Attraverso una nota ufficiale, il Lecco comunica che Alexandros Safarikas continuerà a difendere i pali del club. Il portiere greco ha rinnovato per 3 anni ed è pronto a continuare la sua avventura in bluceleste.

10.00 - Il riepilogo di tutte le ufficialità della Serie C aggiornato a mercoledì 10 luglio ore 10.00

MERCOLEDI' 10 LUGLIO

21.21 - Cavese, dopo Galfano ecco Besana - La Cavese comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive, per le prossime due stagioni, dell’esterno di difesa Morgan Besana dall’Avezzano.

21.06 - Cavese, dal Marsala arriva Galfano - La Cavese comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive, a titolo definitivo per due anni, del terzino sinistro Claudio Galfano, classe ’99 in Serie D al Marsala.

20.15 - Cesena, confermato Ciofi. E arriva Russini - Attraverso una nota ufficiale, il Cesena comunica che è arrivata la conferma di Andrea Ciofi, che si è legato al club fino al 30 giugno 2021. Oltre alla conferma di Andrea Ciofi, la giornata di oggi ha portato anche un volto nuovo in casa bianconera: si tratta di Simone Russini che ha firmato un contratto biennale.

19.56 - Cavese, dalla SPAL arriva Spaltro in prestito - Con una nota ufficiale, la SPAL comunica che il giovane difensore Riccardo Spaltro (classe 2000) ha sottoscritto un contratto da professionista con la società biancazzurra fino al 30 giugno 2020 con opzione per le successive tre stagioni, ma per la prossima sarà dato in prestito alla Cavese.

19.30 - Cavese, per l'attacco c'è Addessi - Attraverso una nota ufficiale, la Cavese comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive, a titolo definitivo fino al 30 Giugno 2021, dell’esterno d’attacco Simone Addessi lo scorso campionato alla Turris.

18.30 - Catania... al Catania - Con una nota ufficiale, il Catania comunica di aver acquisito a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Emanuele Catania, attaccante classe 1981 che ha sottoscritto un contratto annuale.

18.15 - Arzignano, in attacco arriva Anastasia - Con una nota ufficiale, l'Arzignano Valchiampo comunica ufficialmente di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Emanuele Anastasìa, esterno offensivo classe '96.

18.10 - Quattro conferme in casa Vibonese - "Edoardo Rezzi, Michele Raso, Nicolas Bubas e Riccardo Mengoni. Esattamente in quest’ordine si sono presentati nella sede di via Piazza d’Armi per apporre la propria firma sul contratto che li legherà al club rossoblu almeno per un’altra stagione": questa la nota del club calabrese.

17.46 - Renate, Galuppini a titolo definitivo - Attraverso una nota ufficiale, il Renate comunica di aver acquisito a titolo definitivo dal Parma il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Francesco Galuppini. Contratto stipulato fino al 30 giugno 2022, con il Parma che potrà però esercitare il diritto di recompra a partire dal 1 luglio 2021.

17.40 - Piacenza, arriva il rinnovo di Fumagalli - Attraverso un post su Instagram, il Piacenza comunica l'effettivo rinnovo del contratto di Ermanno Fumagalli, del quale vi avevamo parlato poco fa .

17.15 - Potenza, acquistato l'esterno d'attacco Souare - Attraverso una nota ufficiale, il Potenza comunica di aver acquisito i diritti alle prestazioni sportive dell'esterno di attacco classe '97 Talla Souare, nella passata stagione tra le fila del Siracusa.

17.14 - Pergolettese, una conferma e un nuovo arrivo - Attraverso una nota ufficiale, la Pergolettese comunica il rinnovo annuale del centrocampista Michel Panatti e l'arrivo, dal Lentigione, di un altro centrocampista, Marco Roma.

16.29 - Como, c'è il ritorno di Zanotti - Attraverso una nota ufficiale, il Como comunica di aver raggiunto l'accordo con il portiere scuola Atalanta Luca Zanotti. Per il classe '94 si tratta di un ritorno, dato che aveva già difeso la porta dei lariani in Serie C durante la stagione 2016/2017.

16.15 - Lecco scatenato, due arrivi dal Monza - Doppio movimento in uscita ufficializzato dal Monza. Il club brianzolo comunica di aver ceduto al Lecco, con la formula del prestito, i centrocampisti Luca Giudici e Federico Marchesi.

16.14 - Padova, Chinellato saluta. Va al Lecco - Attraverso una nota ufficiale, il Padova informa che nel pomeriggio di oggi è stato formalizzato il trasferimento a titolo definitivo dell’attaccante Matteo Chinellato al Lecco.

16.13 - Virtus Francavilla, dall'Entella arriva Di Cosmo - La Virtus Francavilla Calcio comunica di aver acquisito, in prestito, il diritto alle prestazioni sportive del centrocampista classe 1998 Leonardo Di Cosmo, proveniente dalla Virtus Entella.

15.37 - Picerno, rinnovano tre under - Il Picerno, con una nota ufficiale, comunica il rinnovo dei contratti del portiere classe 2000 Antonino Fusco, del difensore classe '98 Amilcare (Mirko) Fiumara e del centrocampista classe 2000 Aboubacar Soumahoro Langone, centrocampista, classe 2000.

14.41 - Cavese, arriva Goh dalla Virtus Verona - Con una nota la Cavese comunica di aver acquisito le prestazioni sportive dell’attaccante classe '99 Massimo N’Cede Goh nella passata stagione in Serie C alla Virtusvecomp Verona.

13.24 - Picerno, rinnova Emmanuele Esposito - La Società AZ Picerno Srl rende noto che il capitano Emmanuele Esposito ha sottoscritto il contratto che lo lega ai colori rossoblù in Serie C. Come già anticipato nelle settimane scorse, tra le parti era già stato trovato l’accordo, decidendo proprio di ripartire dal capitano Esposito e da mister Giacomarro per il campionato di Serie C.

13.06 - Cavese, fatta per il prestito di Kucich dal Pisa - La Cavese 1919 srl comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive – a titolo temporaneo fino al 30 Giugno 2020 – del portiere Matteo Kucich dall’AC Pisa. Nato a Trieste l’1 Ottobre 1998 cresciuto nel vivaio dell’Udinese e del Frosinone, in Serie D 70 presenze con Rieti e Como, al Trapani in Serie C fino a Gennaio in questa stagione.

10.11 - Arzignano Valchiampo, preso Russo dal San Donato Tavarnelle - FC Arzignano Valchiampo comunica ufficialmente di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Federico Russo. Centrocampista offensivo nato a Pistoia nel 1997, esordisce diciassettenne nell’allora Lega Pro con la maglia della Lucchese. Successivamente indossa per due stagioni la maglia dei lucchesi del Ghivizzano in Serie D, per poi fare ritorno alla Lucchese in Serie C. Nella scorsa stagione Russo è stato grande protagonista in Serie D difendendo i colori dei fiorentini del San Donato Tavarnelle.

10.04 - Picerno, contratto per il 2000 Sambou - La Società AZ Picerno Srl rende noto che il giovane calciatore Boubacarr Sambou ha sottoscritto il contratto che lo lega ai colori rossoblù in Serie C. Per “Bouba”, esterno di attacco, classe 2000, originario del Gambia, si tratta di una conferma, visto che con la maglia della Leonessa della Lucania ha vinto nell’ultima stagione il campionato di Serie D.

10.00 - Il riepilogo di tutte le ufficialità della Serie C aggiornato a martedì 9 luglio ore 10.00

MARTEDI' 9 LUGLIO

22.12 - Vibonese, fatta per Bernardotto e Napolitano - Due nuovi innesti in attacco per la Vibonese, che ha annunciato l'ingaggio di Gabriele Bernardotto, classe '97, proveniente dal Lanusei, e Francesco Napolitano, classe '99, nelle ultime due stagioni alla Cittanovese. Entrambi i giocatori hanno sottoscritto con il club rossoblu un contratto biennale.

21.30 - - Il Monza comunica che l'attaccante Giacomo Tomaselli, classe 1999, viene ceduto a titolo temporaneo all' A.C. Gozzano.

20.05 - - Il Calcio Catania comunica di aver acquisito a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Nana Addo Welbeck-Maseko, nato ad Accra, in Ghana, il 24 novembre 1994. Il centrocampista, cittadino italiano, ha sottoscritto un contratto biennale legandosi al nostro club fino al 30 giugno 2021. Giunto a Brescia nel 2009, Welbeck è cresciuto nel settore giovanile della società lombarda, debuttando in A nel 2011 e collezionando con le “rondinelle” esperienze nel campionato Primavera e nel torneo cadetto. Vissuta un’esperienza con l’Atalanta, Welbeck ha successivamente giocato nella massima serie con il Krka in Slovenia per due stagioni, con l’Odense in Danimarca per un biennio e con il Mladost in Bosnia-Erzegovina nel 2018/19.

19.53 - - Nella giornata di oggi il Cesena FC ha definito due operazioni di mercato in entrata: sono quelle del centrocampista Matteo Cortesi e del portiere Gianmarco Stefanelli. Nato a Ravenna il 28 dicembre 1998, Cortesi è reduce da un campionato di serie D nelle file del Forlì dove ha collezionato 31 presenze condite da cinque reti. In precedenza il centrocampista aveva indossato, sempre in serie D, la maglia del Romagna Centro (35 partite e due gol). Con il Cesena ha firmato un contratto biennale. Portiere, classe ’98 anche lui (è nato a Fano il 21 marzo), Stefanelli è reduce da una stagione nella Vis Pesaro dove ha fatto esordio tra i professionisti. In precedenza aveva collezionato 20 presenze in serie D tra Recanatese (12 nella stagione 17/18) e Vis Pesaro (8 nel campionato 16/17). Stefanelli ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2020.

19.21 - Catania, Andrea Camplone nuovo tecnico - Con una nota il Catania ha ufficializzato il nome dell'allenatore per la prossima stagione. Come anticipato dalla nostra redazione la panchina del club etneo è stata affidata ad Andrea Camplone.

18.29 - Alessandria, primo contratto da Pro per Gerace - Promozione in pianta stabile in prima squadra per Matteo Gerace. Il trequartista classe 2001 dell'Alessandria, ha infatti firmato un contratto da professionista fino a giugno 2022. Per Gerace nella scorsa stagione undici presenze tra campionato e coppe.

18.23 - Cesena, rinnova capitan De Feudis - Rinnovo in casa Cesena. Il club romagnolo con un post su Twitter ha comunicato il prolungamento di contratto del capitano Giuseppe De Feudis.

17.43 - Venezia, definito l'acquisto di Antonio Marino - Dal salento alla Laguna. E' questo il percorso professionale che vedrà protagonista Antonio Marino. Il giocatore, nell'ultima stagione a Lecce, è infatti un nuovo acquisto del Venezia.

17.33 - Sambenedettese, arriva Santurro dal Bologna - Arriva un portiere dalla Serie A per la Sambenedettese. Con una nota il Bologna ha ufficializzato la cessione in prestito al club del presidente Fedeli del portiere Antonio Santurro.

16.42 - Renate, per l'attacco arriva Maritato - Il Renate ha comunicato di aver aggiunto all'organico 2019/2020 l'attaccante Piergiuseppe Maritato, reduce da una sfortunata stagione con la maglia della Reggina, in cui ha riportato la rottura del legamento crociato anteriore, ma con una lunghissima carriera tra i Professionisti.

15.10 - Casertana, risolto il rapporto con Blondett Con una nota ufficiale, la Casertana comunica di aver risolto consensualmente il contratto in essere con il difensore Edoardo Blondett.

14.11 - Riva prolunga con l'AlbinoLeffe Con un comunicato ufficiale, l'AlbinoLeffe rende noto che è stato prolungato il rapporto contrattuale con il calciatore Ruggero Riva.

13.05 - AlbinoLeffe, risoluzione con Stefanelli Attraverso una nota ufficiale, l'AlbinoLeffe comunica di aver risolto consensualmente il rapporto contrattuale tra la società e il calciatore Nicola Stefanelli.

12.02 - Carrarese, risoluzione con L. Ricci - Attraverso una nota ufficiale, la Carrarese comunica di aver raggiunto un accordo per la risoluzione consensuale del contratto di Luca Ricci, difensore classe '89.

11.12 - Baldan e Maestrelli i due nuovi volti dell'Arezzo - L'Arezzo comunica di aver definito l’acquisizione a titolo definitivo di Marco Baldan, difensore classe 1993 che nella scorsa stagione ad Arzachena, e di Andrea Maestrelli, terzino sinistro classe 1998 lo scorso anno al Bisceglie.

10.00 - Picerno, Giacomarro firma il contratto da pro La società lucana, con una nota ufficiale, rende noto che mister Domenico Giacomarro ha firmato il contratto che lo legherà ai colori rossoblù per l’imminente di campionato di C. L’accordo tra le parti c’era già stato, mancava solo questo atto “formale”.

LUNEDI' 8 LUGLIO

