LIVE TMW - Serie C, tutte le ufficialità: Gubbio, Cinaglia firma un biennale

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

15:43 - Gubbio, arriva Cinaglia dal Novara - As Gubbio comunica di aver acquisito a titolo definitivo dal Novara calcio le prestazioni sportive del difensore Davide Cinaglia. Il neo giocatore rossoblù è nato a Roma il 10 Aprile 1994 ed ha sottoscritto con il Gubbio un contratto fino al 30 Giugno 2021. A Davide il più affettuoso benvenuto nella famiglia rossoblù.

15:10 - Bisceglie, arriva l'uruguayano Carrera - Il Bisceglie annuncia l'ingaggio dalla Primera Division, la massima serie calcistica dell’Uruguay di Santiago Carrera, difensore centrale classe '94 ex Defensor, Sud America Montevideo, Hurácan e River Plate.

15:06 - Catanzaro, preso Quaranta dall'Ascoli - La società Us Catanzaro rende noto di essersi assicurata il diritto alle prestazioni sportive del difensore Danilo Quaranta, proveniente in prestito secco dall’Ascoli.

15:00 - Fermana, preso Alagna dal Parma - La Fermana si assicura, con la forma del prestito annuale, le prestazioni del giovane attaccante centrale Fabio Alagna, classe 2000, in arrivo dal Parma.

14.18 - Nolan dall'Inter all'Arezzo a titolo definitivo - FC Internazionale Milano comunica la cessione del calciatore Ryan Patrick Nolan alla Società Sportiva Arezzo: il difensore irlandese classe 1999, che ha conquistato con la Primavera nerazzurra due Campionati, una Supercoppa italiana e una Viareggio Cup, si trasferisce a titolo definitivo al club toscano.

13.40 - Reggiana, ecco Kargbo. Sanat in prestito in Serie D - La Reggiana ufficializza prestito temporaneo fino al termine della stagione al Lentigione Calcio (Serie D) dell’attaccante classe 2002 Mohamed Ayman Sanat. Con la medesima formula arriva in granata Augustus Kargbo, attaccante classe 1999 originario della Sierra Leone e proveniente dal FC Crotone(Serie B).

13.35 - Vis Pesaro, dalla Sampdoria in prestito Di Nardo - La Vis Pesaro 1898 comunica di aver acquisito a titolo temporaneo dalla U.C. Sampdoria i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Antonio Di Nardo.

13.30 - Pro Vercelli, dal Carpi ecco Romairone - La F.C. Pro Vercelli 1892 comunica di aver acquisito dal Carpi Football Club 1909 – a titolo definitivo – il diritto alle prestazioni sportive dell’attaccante classe 1999 Alessandro Romairone.

12.57 - Monopoli, dall'Arezzo arriva in prestito Maestrelli - La S.S. Monopoli 1966 comunica di aver acquisito, in data odierna a titolo temporaneo dalla S.S. Arezzo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Andrea Maestrelli.

12.45 - Cesena, dal Sassuolo arriva Zecca: contratto triennale - Il Cesena FC comunica di aver definito oggi l’acquisizione a titolo definitivo dall’Us Sassuolo Calcio del calciatore Giacomo Zecca. Nato il 6 luglio 1997, l’esterno d’attacco è reduce da due campionati di serie C giocati in prestito nel Piacenza (squadra della città che gli ha dato i natali) nella 2017/18 e nel Teramo in quella 2018/19, totalizzando 46 presenze e due reti. In precedenza aveva disputato tre tornei Primavera, di cui due nel Sassuolo (16 gol) e uno nel Pama (4). Zecca ha firmato un contratto triennale.

12.33 - Padova, colpo in attacco: dal Pisa ecco Pesenti - Il Calcio Padova informa che è da poco stato formalizzato il passaggio in biancoscudato a titolo definitivo del’attaccante Massimiliano Pesenti (classe 1987) dal Pisa Sporting Club 1909.

12.23 - Fermana, dalla Pro Vercelli arriva in prestito Tedone - La Fermana comunica ufficialmente di essersi assicurata le prestazioni per la stagione 2019-2020 del difensore Pasquale Tedone, classe 1999. Il giovane esterno destro difensivo arriva alla Fermana dalla Pro Vercelli con la formula del prestito con diritto di riscatto. Nella passata stagione ha collezionato 18 presenze in campionato nel girone H di serie D con la maglia dell’Audace Cerignola e 3 in Coppa Italia, dopo essere cresciuto calcisticamente nel Bari, squadra della sua città natale.

11.57 - Pro Vercelli, Crescenzi al Como - La F.C. Pro Vercelli 1892 comunica di aver raggiunto l’accordo con il Como 1907 s.r.l. per la cessione – a titolo definitivo – del difensore Luca Crescenzi.

11.55 Alessandria, preso Gilli dal Torino - L’Alessandria Calcio comunica di aver ingaggiato in trasferimento temporaneo dal Torino F. C. il difensore Filippo Gilli, classe 2000.

10.52 - Sicula Leonzio, rinforzo in difesa: arriva Tafa - La Sicula Leonzio comunica di aver acquisito a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive del difensore classe 1998 Shaqir Tafa. Calciatore di nazionalità italo-albanese, cresciuto nel settore giovanile del Palermo, prima dell’approdo in bianconero ha vestito le maglie di Monopoli e Cuneo. Tafa è un pilastro dell’Albania U21, con cui ha collezionato 20 presenze, segnando 1 rete contro la Turchia.

10.49 - Pro Patria, colpo Kolaj in attacco: arriva in prestito - Aurora Pro Patria 1919 comunica di aver acquisito a titolo temporaneo dall' U.S. Sassuolo le prestazioni sportive del calciatore Aristidi Kolaj. L'attaccante, classe 1999, si è fatto apprezzare nella Primavera neroverde tanto da meritarsi diverse convocazioni in Nazionale Under 21 albanese. Kolaj, selezionato dall'Under 21 anche per il doppio impegno contro Francia (Amichevole il 5 Settembre) e Austria (Qualificazioni agli Europei il 9 Settembre), sarà a disposizione di Mister Ivan Javorcic a partire da martedì 10 settembre.

10.27 - Basit ceduto al Benevento - La Società Sportiva Arezzo comunica che il calciatore Abdallah Basit è stato ceduto a titolo definitivo al Benevento Calcio. A Basit va il migliore in bocca al lupo da parte della S.S. Arezzo e degli sportivi amaranto.

09.07 - Rimini, a centrocampo arriva Lionetti - Il Rimini F. C. rende noto di aver perfezionato il passaggio in biancorosso, dalla Juve Stabia, del centrocampista, classe ’98, Giorgio Lionetti. Dopo l’inizio col Catanzaro in C, nella stagione 2016-17, a gennaio il passaggio al Potenza in D dove ha collezionato 16 gettoni di presenza. La prima parte della stagione successiva ancora con la formazione lucana, con 4 presenze, poi a dicembre l’approdo a Verona, sponda Virtus, per un totale di 16 presenze. Nell’ultimo campionato il ritorno in C, a Castellammare di Stabia, formazione con la quale è sceso in campo in 3 occasioni contribuendo al ritorno in Serie B della squadra campana. A Giorgio un grosso in bocca al lupo per la nuova esperienza a Rimini.

LUNEDI' 2 SETTEMBRE

Segui il LIVE di Tuttomercatoweb.com con tutte le trattative concluse delle squadre di Serie C!