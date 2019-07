LIVE TMW - Serie C, tutte le ufficialità: Libutti alla Reggiana

PREMI F5 PER AGGIORNARE LA PAGINA!

14:51 - Reggiana, preso Libutti dalla Triestina - Lorenzo Libutti è un nuovo giocatore della Reggiana. Classe ‘97, esterno difensivo che nelle ultime due stagioni ha collezionato 50 presenze e 2 gol con la maglia della Triestina.

12.34 - Staiti vestirà ancora la maglia della Reggiana - Lorenzo Staiti vestirà ancora la maglia della Reggio Audace. Il centrocampista abbraccia nuovamente Reggio Emilia dopo essere stato fra i protagonisti della stagione della rinascita con 5 gol in 32 presenze fra Coppa Italia, stagione regolare e Play off.

12.30 - Paganese, in porta arriva Baiocco - La Paganese Calcio 1926 comunica di aver acquisito per la stagione 2019/2020, le prestazione sportive del portiere classe 89, Paolo Baiocco. L’estremo difensore romano vanta un curriculum di tutto rispetto tra B e C, nella passata stagione ha indossato i colori amaranto del Livorno.

10.41 - Fermana, dal Potenza arriva Antonio Bacio Terracino - La Fermana ha ufficializzato un nuovo colpo in attacco, dal Potenza arriva Antonio Bacio Terracino. Ecco il comunicato ufficiale da parte della società:

"Un nuovo colpo in entrata per la Fermana. Il sodalizio gialloblù annuncia l'ingaggio dell'esterno offensivo Antonio Bacio Terracino, il quale arriva nelle Marche dal Potenza. Il classe '92 nativo di Napoli, che durante la scorsa stagione ha militato prima nel Teramo e poi nello stesso Potenza mettendo a segno quattro reti in quaranta presenze, ha sottoscritto un contratto biennale con il club canarino".

SABATO 27 LUGLIO

21:59 – Pokerissimo d’acquisto per il Rimini - Il Rimini ha ufficializzato cinque acquisti nella serata odierna. Si tratta del portiere Alessandro Santopadre, classe ‘98, lo scorso anno alla Pagnaese, dei difensori Marco Picascia, classe ‘94 in forza al Pomigliano, e Matteo Boccaccini, classe ‘93 ex Ravenna, del centrocampista Kennet van Ransbeeck, classe ‘94 dal Catanzaro, e l’attaccante Vincenzo Ballante, classe ‘97, dal Tuttocuoio.

20:14 - Cesena, arrivano Brunetti e Pantaleoni - Il Cesena ha annunciato l'arrivo dei giocatori Alessandro Brunetti, classe '92 dal Forlì, e Matteo Panteleoni, classe 2000 della Vis Pesaro. Entrambi hanno firmato un contratto annuale.

20:11 - Teramo, arrivano Santoro e Briligea - Il Teramo ha annunciato l'arrivo di Simone Santoro, classe 1999, e Daniel Birligea, classe 2000, i quali hanno sottoscritto un accordo di durata triennale.

19:38 - Viterbese, ecco Markic - La Viterbese ha acquistato a titolo definitivo dal Bisceglie il difensore classe’90 Toni Markic.

19:05 - Fano, ecco Parlati e Paolini - L’Alma Juventus Fano 1906 comunica di aver ingaggiato i seguenti calciatori a titolo definitivo con contratto biennale provenienti dall’Ascoli Calcio 1898: Samuele Parlati e Simone Paolini, entrambi classe ’97.

18:56 - Virtus Verona, arriva l'esperto Cazzola - La Virtus Vecomp Verona comunica l'ingaggio con contratto annuale dell'esperto centrocampista Riccardo Cazzola, classe '85.

18.27 - Como, il grande ritorno: c'è Ganz - Attraverso un post sui canali social, il Como comunica il ritorno in terra lariana di Simone Ganz, che arriva dall'Ascoli.

18.20 - Rieti, doppio arrivo tra i pali - E' il Rieti a comunicare di aver raggiunto con il portiere Stefano Addario, e con il suo collega Daniele Lazzari, estremo difensore classe 1997 nato a Roma e con un passato nelle giovanili della Lazio arriva a titolo definitivo dalla Salernitana.

17.55 - Padova, triennale per Pelagatti - Il Padova informa che è da poco stato formalizzato l’accordo tra il club e il difensore Carlo Pelagatti. Il giocatore si trasferisce a titolo definitivo dall’Arezzo, firmando un i biancoscudati un contratto fino al 30/06/2022.

16.42 - Paganese, rinforzo a centrocampo: arriva Caccetta - La Paganese comunica di aver perfezionato l’ingaggio con il centrocampista Cristian Caccetta, nato a Palermo il 07/08/86. Il calciatore palermitano ha firmato fino al 30 giugno 2020

15.05 - Piacenza, arriva El Kaouakibi dal Bologna - Hamza El Kaouakibi è un nuovo giocatore del Piacenza. Il difensore centrale, classe '98, proviene dal vivaio del Bologna ed ha disputato l'ultima stagione alla Pistoiese. A renderlo noto è il club biancorosso.

13.48 - Pontedera, dal Napoli arriva Negro - Antonio Negro è un nuovo giocatore del Pontedera. Come comunica il club, l'attaccante classe '98 arriva dal Napoli a titolo definitivo.

13.08 - Viterbese, preso Antezza dallo Spezia - La A.S. Viterbese Castrense comunica di aver raggiunto l’accordo con la società Spezia Calcio per il trasferimento a titolo definitivo del calciatore Stefano Antezza. Centrocampista classe ’96, arriva in gialloblu dopo aver disputato la stagione 2018/2019 con la maglia del Sudtirol, con la quale ha collezionato 19 presenze. Il centrocampista centrale originario di Bari ha vestito in Serie C anche le maglie del Renate e del Como. Il calciatore ha già raggiunto il ritiro di Chianciano Terme.

13.05 - Pro Patria, preso Angelina dal Novara. Ceduto Demalija all'Adriese - Aurora Pro Patria 1919 comunica di aver acquisito a titolo temporaneo dal Novara Calcio le prestazioni sportive del calciatore Matteo Angelina. Il portiere, classe 2001, si è già unito al gruppo di Mister Ivan Javorcic. La società comunica inoltre di aver ceduto a titolo temporaneo all’U.S.D. Adriese le prestazioni sportive del calciatore Kevin Demalija, portiere della Berretti biancoblu.

13.01 - Hellas, ceduto Chiesa alla Virtus Verona- L'Hellas Verona ha ufficializzato la cessione in prestito per la prossima stagione del portiere Mattia Chiesa, classe 2000, alla Virtus Verona

12.36 - SudTirol, fatta per il prestito di Cucchietti dal Torino - F.C. Südtirol comunica di aver acquisito a titolo temporaneo (prestito annuale) da Torino Football Club i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Tommaso Cucchietti, 21enne portiere che – a dispetto della giovane età – ha già maturato esperienze significative in serie C, dove ha collezionato 66 presenze nelle due scorse stagioni.

11.58 - Fermana, arriva Fiumicetti dall'Hellas Verona - Nuovo arrivo in casa Fermana. Il club marchigiano comunica di aver ottenuto in prestito dall'Hellas Verona FC il giovane attaccante classe 2000, Alberto Fiumicetti.

10.46 - Pro Vercelli, Berra passa al Bari - La F.C. Pro Vercelli 1892 comunica di aver raggiunto l’accordo con la Società Sportiva Calcio Bari per la cessione – a titolo definitivo – del difensore Filippo Berra.

10.09 - Viterbese, fatta per Bezziccheri dalla Lazio. Arriva anche Corinti - La A.S. Viterbese Castrense comunica di aver raggiunto l’accordo con la società S.S. Lazio per il trasferimento a titolo definitivo del calciatore Daniel Bezziccheri. Bezziccheri, attaccante classe ’98, arriva alla corte di mister Antonio Calabro dopo aver disputato la stagione 2018/2019 con la maglia dell’Albissola, con la quale ha collezionato in totale 25 presenze. Inoltre, la società comunica che Andrea Corinti è un nuovo giocatore gialloblu. Centrocampista viterbese classe ’98, Corinti nella stagione 2018/2019 ha vestito le maglie di Arzachena e Rieti e oggi ha raggiunto il ritiro di Chianciano dove si è allenato con il gruppo.

10.03 - Cavese, biennale per Marco Stranges - La Cavese 1919 srl comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive per due anni, dell’esterno d’attacco Marco Stranges ex Fidelis Andria. Nato a Lamezia Terme nel 1999 è un prodotto del settore giovanile del Cosenza. Negli ultimi due anni a Messina ed Andria ed in carriera duestage all’estero nel Salisburgo e Bayern Monaco.

10.02 - Virtus Verona, confermato Manfrin - Gianni Manfrin sarà un calciatore della Virtus Verona anche nella prossima stagione! Il difensore, classe 1993 ex Modena in B, Alessandria e Reggiana in C, ha siglato con il sodalizio rossoblu un accordo fino al giugno 2020. Manfrin si unirà ai compagni che questa mattina raggiungeranno Mezzano di Primiero per l'inizio del ritiro precampionato".

10.01 - Cavese, arriva Rinaldi dalla Sambenedettese - La Cavese 1919 srl comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del portiere Fabio Rinaldi lo scorso anno alla Sambenedettese. Nato a Mondovì nel 1998, ha vestito le maglie di Argentina Arma, Lucchese, Monticelli e Vastese tra le altre, ha partecipato al Torneo di Viareggio con la Rappresentativa di Serie D da titolare.

VENERDÌ 26 LUGLIO

19:08 - Cesena, ecco Maddaloni - Il Cesena ha comunicato di aver tesserato il calciatore Rosario Damiano Maddaloni. Il difensore siciliano classe ‘99.

17:52 - Bari, preso il difensore Sabbione - Il Bari ha ufficializzato l'arrivo di Alessio Sabbione, duttile difensore classe '91, dal Carpi. Il giocatore ha firmato un quadriennale.

17:08 - Fano, preso Sapone - L’Alma Juventus Fano 1906 comunica di essersi aggiudicata le prestazioni di Giuseppe Sapone proveniente dalla Paganese (Serie C, girone C) con un contratto annuale con opzione di rinnovo.

16:27 - Monza, colpo Bellusci in difesa - Il Monza ha ufficializzato l'arrivo del difensore Giuseppe Bellusci, classe '89, fresco di svincolo dal Palermo.

15:13 - Virtus Entella, colpo Morra per l'attacco - La Virtus Entella ha annunciato sul proprio sito l'arrivo dalla Pro Vercelli del centravanti Claudio Morra, classe '95, a titolo definitivo.

15:06 - Renate, arriva Grbac in avanti - Il Renate ha ufficializzato l'arrivo di Paolo Grbac, classe '90, lo scorso anno alla Virtus Verona. Il calciatore ha firmato fino al 2021.

13.26 - Carpi, Concas va al Gozzano - Dice addio al Carpi dopo nove stagioni Fabio Concas. Il calciatore, come ha comunicato il club emiliano, è stato ceduto a titolo definitivo al Gozzano in Serie C.

12.46 - Reggiana, arriva Favale dal Pisa - Il Pisa Sporting Club comunica di aver definito la cessione a titolo definitivo alla società Reggiana del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Giulio Favale.

11.07 - Triestina, risoluzione per Pedrazzini- U.S. Triestina Calcio 1918 comunica di aver ufficializzato la risoluzione del rapporto sportivo con il calciatore Emiliano Pedrazzini.

10.55 - Fermana, biennale per Manetta - Marco Manetta è un nuovo giocatore della Fermana. Difensore classe '91, nella scorsa stagione alla Cavese, ha firmato un contratto biennale.

10.15 - Como, ufficiale l'arrivo di H’Maidat - Il Como 1907 comunica di aver depositato l’ingaggio con contratto annuale più opzione sui tre seguenti del centrocampista Ismail H’Maidat.

Nato a Eschende in Olanda ha giocato per Brescia, Ascoli, Vicenza, Olahense in Portogallo e Westerlo in Belgio.

GIOVEDÌ 25 LUGLIO

22:06 - Imolese, preso l'ex giallorosso Marcucci - L'Imolese comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del centrocampista Andrea Marcucci, classe '99. Il giovane calciatore - oltre 100 presenze in giallorosso e 57 nelle rappresentative giovanili azzurre - arriva a titolo definitivo.

21.22 - Catania, ecco anche Mazzarani - Il Catania comunica di aver acquisito a titolo definitivo dalla Salernitana il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Andrea Mazzarani, che ha sottoscritto un contratto biennale.

21.21 - Rieti, due ritorni in amarantoceleste - Il Rieti ha comunicato il ritorno in amarantoceleste di Francesco Marcheggiani e Fabrizio Tirelli, reduci dall'esperienza al Cassino.

21.20 - Cesena, dal Napoli arriva Zerbin - Con una nota ufficiale, il Cesena comunica di aver raggiunto l'accordo con il Napoli per il trasferimento in bianconero, a titolo temporaneo, dell'attaccante classe '99 Alessio Zerbin.

20.19 - Rimini, salutano Guiebre e Cecconi - Attraverso un comunicato, il Rimini rende noto che, nella giornata odierna, l’esterno classe ’97 Abdoul Razak Guiebre e l’attaccante classe ’95 Giacomo Cecconi hanno rescisso il contratto che li legava alla società biancorossa.

19.54 - Catania, triennale per Dall'Oglio - Il Catania comunica di aver acquisito a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Jacopo Dall’Oglio. Il centrocampista classe '92 ha sottoscritto un contratto triennale con il club.

19.45 - Il Torino sposta quattro calciatori in Serie C - Con una nota ufficiale, il Torino comunica di aver ceduto a titolo temporaneo i seguenti calciatori: i portiere classe '99 Alberto Savini e Alessandro Zanellato rispettivamente all'Albinoleffe e al Gubbio, il terzino classe 2000 Ali Samake e il difensore classe '96 Matteo Procopio al Lecco.

17.44 - Ravenna, definito il tesseramento di Pelizzari - Un nuovo arrivo in casa Ravenna. E’ infatti arrivata la firma del contratto per Stefano Pellizzari, che si lega al club per una stagione con opzione sulla seconda. Per il difensore classe ’97 sarà una conferma.

17.36 - Non solo Perrotta, al Bari va anche Schiavone - Attraverso una nota ufficiale, il Bari comunica di aver acquisito i diritti delle prestazioni sportive del calciatore Andrea Schiavone, svincolato dal Venezia. Il classe '93 ha sottoscritto un contratto triennale.

17.01 - Bari, in difesa c'è Perrotta - E' il Pescara a comunicare di aver raggiunto l’accordo con il Bari per il trasferimento a titolo definitivo del difensore classe ‘94 Marco Perrotta.

16.51 - Virtus Francavilla, tesserato Bovo - La Virtus Francavilla Calcio comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del centrocampista classe 1986 Andrea Bovo, proveniente dal Vicenza Virtus.

16.38 - AlbinoLeffe, dal Pisa arriva il rinforzo a centrocampo - L'AlbinoLeffe comunica di aver acquisito a titolo temporaneo dal Pisa le prestazioni sportive del centrocampista Alessandro Quaini.

16.06 - Reggiana, colpo in attacco! C'è Scappini - Entra a far parte della rosa granata, come comunicato dalla Reggiana, l’attaccante classe ‘88 Stefano Scappini. L'ex Cittadella ha sottoscritto un contratto triennale.

16.03 - Monopoli, ecco Hadziosmanovic - Attraverso una nota ufficiale, il Monopoli comunica di aver acquisito, a titolo temporaneo dalla Sampdoria, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Cristian Hadziosmanovic.

15.16 - Monza, dal Chievo arriva Rigoni - E' il Chievo Verona a comunicare di aver ceduto a titolo definitivo le prestazioni sportive del centrocampista Nicola Rigoni, classe 1990, al Monza.

14.09 - Fermana, preso l'ex Monza Bellini - Volto nuovo in entrata per la Fermana che si assicura le prestazioni di Filippo Bellini, classe 1998, nell’ultima stagione in forza al Modena con 21 presenze. Per lui due anni fa stagione da protagonista con la Vis Pesaro caratterizzata da 33 gare totali e due gol realizzati. Nativo di San Miniato è cresciuto nel settore giovanile dell’Empoli: arriva a titolo definitivo, per lui un contratto biennale.

13.33 - Bari, preso Mafella dal Napoli - La SSC Bari comunica di aver acquisito dalla SSC Napoli i diritti delle prestazioni sportive del calciatore Davide Marfella (Napoli, 15 settembre 1999).

12.03 - Imolese, arriva Antonio D’Alena dal Torino - Imolese Calcio è lieta di annunciare l’acquisizione, a titolo definitivo dal Torino, dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Antonio D’Alena per le prossime tre stagioni. Il centrocampista classe ’98, ex capitano della Primavera granata, raggiunge nuovamente Mister Coppitelli con cui aveva già lavorato ai tempi della Roma, del Frosinone e appunto del Torino.

10.05 - Paganese, biennale per Dammacco - La Paganese calcio 1926 comunica di essersi assicurata le prestazioni sportive dell’attaccante Gaetano Dammacco, classe 98. Il calciatore barese ha firmato un contratto biennale.

10.04 - Rieti, fatta per Pegorin dalla Sambenedettese - Il Football Club Rieti è lieto di annunciare l’ingaggio di Fabio Pegorin. Il calciatore arriva a titolo definitivo dalla Sambenedettese. Portiere, nato a Chiavasso nel 1996, Pegorin vanta una lunga esperienza tra i professionisti con la vittoria del campionato di serie D con la Sambenedettese nella stagione 2015/2016 e tre stagioni disputate in Lega Pro. Dopo una lunga militanza nelle giovanili del Novara, con cui si laurea campione nazionale della categoria Berretti nel 2015, passa alla Sambenedettese dove esordisce tra i professionisti a soli 20 anni.

10.03 - Modena, preso Cargnelutti dalla Roma - Il Modena F.C. comunica di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Riccardo Cargnelutti, classe 1999, dall’A.S. Roma. Il neo difensore Gialloblu, dopo aver sostenuto in mattinata le visite mediche presso lo studio del Dr. Corghi, si è aggregato al gruppo di Mister Zironelli in ritiro a Fanano.

10.02 - Piacenza, due anni di contratto per Corradi - Con un post sul proprio account Twitter il Piacenza ha comunicato il rinnovo biennale per Mattia Corradi.

MERCOLEDÌ 24 LUGLIO

23.31 - Cavese, doppio colpo dalla Juve Stabia - Doppio annuncio della Cavese, che ha annunciato gli arrivi dalla Juve Stabia sia di Nunzio Di Roberto che di Bruno El Ouazni.

20.54 - Novara, Sciaudone passa al Cosenza - E' il Cosenza comunica di aver raggiunto l’accordo con il Novara per l’acquisizione a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive di Daniele Sciaudone, che con i Lupi ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2021

18.47 - Catania, triennale per Di Molfetta - Il Catania comunica di aver acquisito a titolo definitivo dal Piacenza il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Davide Di Molfetta. L’attaccante classe '96 ha sottoscritto un contratto triennale.

17.50 - Robur Siena, colpo Bentivoglio - La Robur Siena comunica di aver tesserato lo svincolato Simone Bentivoglio, reduce dall'esperienza con il Venezia. Il centrocampista classe '85 ha sottoscritto un accordo fino al 30 giugno del 2020, con opzione di rinnovo.

16.39 - Teramo, dal Monza arriva Tantardini - Il difensore Alberto Tentardini lascia il Monza per accasarsi al Teramo, compagine che milita nel girone C della serie C: lo comunica la truppa abruzzese, precisando che è stato sottoscritto un accordo biennale.

16.35 - Doppio arrivo in difesa per la Vibonese - I difensori Mariano Del Col e Angelo Capuozzo, un “senior” e un giovane, sono due nuovi calciatori della Vibonese. Lo comunica il club con una nota ufficiale.

16.22 - AlbinoLeffe, saluta Athanasiou - Con una nota ufficiale, l'AlbinoLeffe comunica di aver risolto consensualmente il contratto di prestazione sportiva con il calciatore Vasileios Athanasiou.

15.20 - Arezzo, tra i pali arriva il giovane Daga - L'Arezzo comunica di aver acquisito a titolo definitivo il portiere classe 2000 Riccardo Daga dal Cagliari. Il giocatore ha firmato un contratto biennale con scadenza 30 giugno 2021.

14:40 - Renate, preso Kabashi a centrocampo - Il Renate ha ufficializzato sul proprio sito l'arrivo di Elvis Kabashi, centrocampista classe '94. Il calciatore albanese era svincolato dopo l'esperienza alla Dinamo Bucarest.

13:36 - Arzignano, preso il difensore Tazza - L'Arzignano Valchiampo ha comunicato ufficialmente di aver acquisito dal Benevento il terzino destro classe '98 Salvatore Tazza. Il giocatore arriva in prestito.

13:22 - Gozzano, arriva Spina dalla SPAL - Il Gozzano ha prelevato in prestito fino a fine stagione il giovane esterno Marco Spina, classe 2000, dalla SPAL.

12:42 - Pontedera, Serena confermato per un anno - Il Pontedera ha annunciato sul proprio sito la permanenza di Filippo Serena, centrocampista classe '99. Il giocatore arriva in prestito dal Venezia assieme a un altro classe '99 come il difensore Emanuele Cigagna.

MARTEDÌ 23 LUGLIO

20:07 - Arzignano, Cavaliere promosso in prima squadra - L'Arzignano Valchiampo comunica ufficialmente di aver rinnovato l’accordo con il calciatore Gian Marco Cavaliere, attaccante classe 2001, che sarà aggregato alla prima squadra.

19:36 - Potenza, arriva l'attaccante Isgrò - Il Potenza ha ufficializzato l'ingaggio di Antonio Isgrò. Attaccante classe '86 che nella scorsa stagione ha vestito la maglia del Corigliano, in Serie D.

19:22 - Piacenza, ecco Del Favero - Il Piacenza ha ufficializzato sui propri canali social l’arrivo del portiere Mattia Del Favero dalla Juventus.

19:01 - Fano, Fontana è il nuovo tecnico - L’Alma Juventus Fano ha annunciato sul proprio sito la nomina di Gaetano Fontana come nuovo allenatore. L’ex tecnico della Casertana ha firmato un contratto annuale. Il club ha inoltre annunciato il nome del nuovo responsabile dell’area tecnica: si tratta di Giovanni Mei.

18:33 - Padova, preso Lovato dal Genoa - Il Padova ha acquistato a titolo definitivo dal Genoa il difensore classe 200 Matteo Lovato. Il giovane ha firmato un contratto triennale con il club biancoscudato.

18:27 - Imolese, arriva Padovan in attacco - L'Imolese ha comunicato di aver ingaggiato il calciatore Stefano Padovan. L’attaccante, classe ’94, prodotto delle giovanili della Juventus si lega ai colori rossoblu per le prossime due stagioni.

17:13 – Rende, presi Sidibe e Ampollini - Il Rende ha ufficializzato sui propri canali ufficiali l’arrivo dei classe 2000 Sidibe Chamberlain, centrocampista del Troina, e Federico Ampollini, difensore lo scorso anno al Seregno. Il primo ha firmato un biennale con i calabresi, mentre il secondo si è legato al club per i prossimi tre anni.

15.54 - Vis Pesaro, tesserato lo svincolato Pannitteri - La Vis Pesaro comunica di aver acquisito i diritti alle prestazioni sportive di Orazio Pannitteri, attaccante svincolato classe 1999.

15.15 - Pistoiese, conferma per Llamas - Andres Llamas Acuña passa alla Pistoiese a titolo definitivo, con contratto annuale e opzione per il secondo: a renderlo noto è la Pistoiese stessa mediante comunicato.

15.07 - Olbia, colpo in attacco: c'è Parigi - Con un comunicato ufficiale, l'Olbia rende noto di aver acquisito a titolo definitivo i diritti alle prestazioni sportive del giocatore Giacomo Parigi. L'attaccante classe 1996 ha sottoscritto un contratto triennale, fino al 30 giugno 2022.

14.41 - Arezzo, dal Parma arrivano Cheddira e Madonna - L'Arezzo comunica di aver raggiunto l’accordo con il Parma per il trasferimento, a titolo temporaneo, dell’attaccante classe 1998 Walid Cheddira e del centrocampista classe 2000 Simone Madonna.

14.07 - Arezzo, preso Masetti. Torna Mosti - L' Arezzo comunica di aver depositato le pratiche per il trasferimento a titolo definitivo del calciatore Andrea Masetti dal Sassuolo (classe 1998, contratto biennale) e del ritorno di Luca Mosti dalla Fiorentina (classe 1998, contratto triennale).

13.55 - Virtus Francavilla, in attacco c'è Vazquez La Virtus Francavilla comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive dell’attaccante classe 1993 Federico Nahuel Vazquez.

13.29 - AlbinoLeffe, arriva anche Rasi Attraverso una nota ufficiale, l'AlbinoLeffe comunica di aver acquisito dal Monterosi le prestazioni sportive dell'esterno Alessio Rasi, classe 1999.

12.50 - Modena, arriva Bearzotti a titolo definitivo E' l'Hellas Verona a comunicare di aver ceduto, a titolo definitivo, le prestazioni sportive del calciatore Enrico Bearzotti al Modena.

12.35 - Sicula Leonzio, in avanti arriva Grillo La Sicula Leonzio comunica di aver acquisito a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive dell’attaccante classe '97 Paolo Grillo.

12.20 - Novara, tesserato Cagnano Con una nota ufficiale, il Novara comunica di aver raggiunto l’accordo per il trasferimento, a titolo definitivo, del difensore Andrea Cagnano, classe 1998, proveniente dall'Inter. Il calciatore si è legato al club piemontese fino al 2022.

12.19 - Bertani è un nuovo calciatore dell'AlbinoLeffe Con una nota ufficiale, l'AlbinoLeffe comunica di aver acquisito dal Mezzolara le prestazioni sportive del centrocampista classe '99 Romeo Bertani.

10.51 - Doppio arrivo in casa Como Con una nota ufficiale, il Como comunica l'arrivo in terra lariana dell’attaccante Luca Miracoli, ma anche l’acquisizione a titolo temporaneo dal Bologna del difensore classe 1999 Alessandro Bianconi.

LUNEDI' 22 LUGLIO

