LIVE TMW - Serie C, tutte le ufficialità: Monopoli, colpo Maistrello

Fonte: Hanno collaborato Claudia Marrone e Luca Bargellini

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

20:31 - Monopoli, colpo Maistrello in avanti - Il Monopoli ha comunicato di aver acquisito i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Tommy Maistrello, fino al 30 giugno 2021, dal Vicenza.

20:02 - Sicula Leonzio, arriva Sabatino - La Sicula Leonzio ha reso noto di aver acquisito dalla Triestina il diritto alle prestazioni sportive del difensore Sergio Sabatino dalla Triestina.

19:46 - Paganese, arriva Sbampato - La Paganes comunica di aver acquisito a titolo definitivo, le prestazioni sportive del difensore classe 1998 Edoardo Sbampato del ChievoVerona. Per lui contratto fino al 2021.

18.53 - Fano, arriva Viscovo dal Crotone - E' il Crotone a comunicare di aver ceduto a titolo temporaneo le prestazioni sportive del portiere Aniello Viscovo, classe ’99, al Fano.

18.30 - Renate, dal Sassuolo arriva Satalino - Con una nota ufficiale, è il Sassuolo a comunicare che Giacomo Satalino, portiere classe ‘99, è stato trasferito in prestito al Renate.

18.14 - Tre volti nuovi in casa Casertana - Con una nota ufficiale, la Casertana comunica di essere assicurata le prestazioni dei centrocampisti Carlo Clemente e Giacomo Lezzi e dell'esterno offensivo Emanuele Pio Adamo.

16.45 - Bari, arriva D'Ursi in prestito biennale - Il Bari comunica di aver acquisito, con prestito biennale dal Napoli, i diritti delle prestazioni sportive del calciatore classe 1995 Eugenio D’Ursi.

16.44 - Samb, c'è la firma di Piredda - La Sambenedettese è lieta di comunicare di essersi assicurata, per la stagione 2019-20, le prestazioni del centrocampista classe 1994 Marco Piredda.

16.32 - AlbinoLeffe, è addio con Pacciardi - Con una nota ufficiale, l'AlbinoLeffe comunica, a seguito di lodo transattivo, la risoluzione di contratto con il calciatore Federico Pacciardi.

16.26 - Ravenna, in attacco c'è D'Eramo - E' lo Spezia a rendere noto di aver autorizzato il Rimini a cedere, con la formula del "prestito su prestito", le prestazioni sportive del calciatore Michael D'Eramo al Ravenna.

16.07 - Rimini, in difesa c'è Scappi - Il Rimini rende noto di aver contrattualizzato il difensore, classe '94, Federico Scappi, aggregato alla squadra sin dal primo giorno di lavoro agli ordini di mister Cioffi. Il calciatore ha sottoscritto un contratto annuale.

15.42 - Monopoli, Guido va all'Altamura - Il Monopoli comunica di aver ceduto a titolo temporaneo all’A.S.D. Team Altamura, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Mattia Guido.

15.41 - Sambenedettese, in attacco arriva Orlando - La Sambenedettese comunica di aver raggiunto l'accordo con la Salernitana per il trasferimento in rossoblu, a titolo temporaneo, dell'attaccante classe 1996, Francesco Orlando.

14.35 - Cesena, c'è la firma di Sarao - Il Cesena comunica di aver definito oggi il trasferimento a titolo definitivo del calciatore Manuel Sarao dalla Virtus Francavilla. Questa mattina l’attaccante classe '89 ha apposto la firma sul contratto che lo legherà al club bianconero fino al 30 giugno 2021.

14.18 - Reggiana, triennale per Marchi - Si rinforza il reparto attaccanti della Reggiana, che in data odierna ufficializza l’ingaggio di Mattia Marchi in uscita dalla Feralpisalò. Il calciatore, classe 1989, si lega al club granata con un accordo triennale.

14.03 - Paganese, tra i pali c'è Campani - Con una nota ufficiale, la Paganese comunica di aver perfezionato il prestito dal Sassuolo del portiere Matteo Campani, classe 2000.

13.52 - Rende, a centrocampo arriva Loviso - Il Rende, con una nota ufficiale, comunica di aver acquisito le prestazioni sportive dell’esperto centrocampista Massimo Loviso, classe 84 reduce dall'esperienza con il Modena.

13.02 - Reggiana, risoluzione anticipata con il Dg - Nella conferenza stampa odierna la Reggiana ha ufficializzato la rescissione consensuale anticipata del contratto in essere con Rocco Russo, che nel corso della stagione passata ha ricoperto in società il ruolo di Direttore Generale.

10.59 - Bisceglie, confermato Dellino - Saverio Dellino è un nuovo giocatore del Bisceglie. L'attaccante classe '99 torna in nerazzurrostellato dopo aver giocato in Puglia già nella seconda metà della scorsa stagione.

10.08 - Rimini, arriva Mario Finizio - Il Rimini F. C. rende noto di aver perfezionato, in data odierna, il passaggio di Mario Finizio, difensore classe ’92, in biancorosso. Dopo l’esordio in D nella stagione 2010-11 con la maglia della Fortis Juventus (31 presenze e 2 reti), quattro anni all’Ischia Isolaverde, due in D e altrettanti in C2, per un totale di 93 gettoni di presenza e un gol. Nel campionato 2015-16 il passaggio alla Casertana, in Serie C, società nella quale ha militato per tre stagioni scendendo in campo 69 volte. Nello scorso campionato l’esperienza alla Vibonese, sempre in categoria, per un totale di 33 gettoni di presenza.

10.03 - Bisceglie, poker di acquisti - Arrivano quattro volti nuovi in casa Bisceglie. Sono l'attaccante Alessandro Gatto classe '94 (c. biennale, ex Arzachena), il centrocampista Mady Abonckelet classe '98 (c. annuale, ex FC Gravina), il difensore Nicola Turi classe '98 (c. annuale, ex Bari U19) e il centrocampista Alessandro Casella classe '00 (addestramento tecnico, già nelle file del Bisceglie lo scorso anno).

10.02 - Rimini, arriva Petrovic in prestito dall'Entella - La Virtus Entella comunica di aver trovato l’accordo con la società Rimini per la cessione a titolo temporaneo dei diritti alle prestazioni sportive del giocatore Tomi Petrovic ( attaccante 11/03/1999).

10.01 - Rieti, arrivano Granata e Bartolotta - Il Football Club Rieti è lieto di annunciare l’ufficialità di Antonio Granata ed Alessio Bartolotta. Antonio Granata, classe 2000 nato a Nola, arriva in prestito dalla primavera della Salernitana ed andrà a rafforzare il reparto difensivo di mister Mariani. Alessio Bartolotta, nato a Roma nel 2000, di ruolo attaccante ha raggiunto l’accordo con la società ed arriva a titolo definitivo dalla Salernitana.

MARTEDÌ 30 LUGLIO

20:57 - Virtus Francavilla, rinnovo biennale per Marino - Mediante i canali social ufficiali, la Virtus Francavilla comunica il rinnovo del difensore Daniele Marino fino al 30 giugno 2021.

20:02 - Vibonese, D'Agostino in prestito in D - Con una nota ufficiale, la Vibonese comunica di aver ceduto in prestito all’Altamura (Serie D Girone H) il giovane centrocampista Matteo D’Agostino.

19:36 - Reggina, triennale per Loiacono - Il presidente Luca Gallo e la Reggina comunicano di aver perfezionato l’accordo per le prestazioni sportive di Giuseppe Loiacono. Il difensore si lega al club di via Osanna fino al 30 giugno 2022.

19:32 - Triestina, in avanti arriva Gomez - E' la Triestina a comunicare l'arrivo in alabardato dell'attaccante Guido Gomez, la scorsa stagione in forza al Renate. Il classe '94 ha sottoscritto un contratto triennale.

19:31 - Reggina, Petermann ceduto alla Vibonese - Con una nota ufficiale, la Reggina comunica di aver ceduto a titolo definitivo alla Vibonese il calciatore Davide Petermann. I rossoblù comunica che il centrocampista ha firmato un contratto annuale con opzione per il secondo.

18:31 - Reggiana, Narduzzo ancora in granata - In data odierna è stato raggiunto l’accordo con il portiere Davide Narduzzo, che si lega alla Reggiana per un’altra stagione. L’estremo difensore rinnova la sua permanenza a Reggio Emilia pronto a iniziare la quarta stagione consecutiva in granata.

18:29 - Pontedera, biennale per De Cenco - Il Padova informa che nella giornata di oggi la società biancoscudata ha ceduto a titolo definitivo l’attaccante Caio De Cenco al Pontedera. I granata informano di aver sottoscritto col giocatore un contratto biennale.

18:18 - Arezzo, a centrocampo c'è Volpicelli - Con una nota ufficiale, l'Arezzo comunica di aver raggiunto l’accordo con il Benevento per il trasferimento a titolo temporaneo del centrocampista classe 1999 Giovanni Volpicelli.

17:43 - Reggiana, triennale per Varone - La Reggiana ufficializza in data odierna l’ingaggio del centrocampista Ivan Varone. Nato a Napoli l’11 ottobre 1992, il calciatore approda a Reggio Emilia a titolo definitivo con un accordo triennale.

17:28 - Damonte è un nuovo calciatore del Renate - Con una nota ufficiale, il Renate comunica di aver aggiunto all’organico della prima squadra il calciatore Loris Damonte. Centrocampista classe 1990, ha sottoscritto un contratto che lo legherà al club brianzolo fino al 30 giugno 2020.

15:48 - Viterbese, ai saluti il Ds Pagni - Attraverso una nota ufficiale, la Viterbese comunica la risoluzione consensuale del contratto del Direttore Sportivo Danilo Pagni.

15:27 - Pianese, dall'Empoli arriva Seminara - Attraverso una nota ufficiale, l’Empoli comunica di aver raggiunto l’accordo con la Pianese per la cessione a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive del difensore classe '98 Davide Seminara.

14:55 - Gerardi firma con il Rimini - Federico Gerardi, attaccante classe ’87, è un nuovo giocatore del Rimini. Lo annuncia il club romagnolo che lo ha prelevato dal Monopoli.

12:19 - Robur Siena, arriva Setola - La Robur Siena ha messo sotto contratto il terzino Carmine Setola, classe '99, svincolato dal Palermo. Per lui contratto biennale.

12:14 - Poker d'arrivi in casa Virtus Verona - Il club veneto ha annunciato la firma del portiere Alessandro Giacomel, classe '98, per i prossimi due anni e gli arrivi in prestito di: Mattia Chiesa, portiere classe 2000, dall'Hellas Verona; Marco Cutro, difensore classe '99, dall'Empoli; Marco Fermo, centrocampista classe 2000, dall'Ascoli.

12:11 - Casertana, Avella in Serie D - La Casertana ha comunicato di aver ceduto Michele Avella, portiere classe 2000, all'ACR Messina in Serie D.

12:07 - Sicula Leonzio, preso l'attaccante Sinani - La Sicula Leonzio comunica di aver acquisito, a titolo temporaneo con diritto di opzione, dalla società A.C. Milan, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Ismet Sinani, classe '99.

Il riepilogo di tutte le ufficialità della Serie C

LUNEDI' 29 LUGLIO

