LIVE TMW - Serie C, tutte le ufficialità: Picerno, Marzeglia già ai saluti

20.09 - Picerno, Marzeglia già ai saluti - Il Picerno fa sapere di aver risolto consensualmente il rapporto con il calciatore Adriano Marzeglia. Il club saluta e ringrazia il calciatore per l’impegno e la professionalità profusi durante la preparazione e nelle amichevoli ed allenamenti congiunti.

19.00 - Rieti, torna Aquilanti - Il Rieti è lieto di annunciare l’accordo per le prestazioni sportive di Antonio Aquilanti. Difensore centrale nato a Lanciano l’8 novembre 1985, si è messo a disposizione di mister Mariani ed indosserà la maglia numero 4 del Rieti.

18.26 - Reggina, De Francesco torna in amaranto - Il presidente Luca Gallo e la Reggina comunicano di aver acquisito le prestazioni sportive di Alberto De Francesco. Il calciatore si lega al club con un contratto biennale.

16.06 - Padova, Fazzi arriva a titolo definitivo - Con una nota ufficiale, il Padova informa che è da poco stato formalizzato il passaggio in biancoscudato del centrocampista Nicolò Fazzi dall’Atalanta. Il giocatore si trasferisce in Veneto a titolo definitivo, sottoscrivendo un contratto biennale.

12.58 - Reggiana, ecco Kirwan a centrocampo - Con una nota ufficiale, la Reggiana rende ufficiale l’arrivo a titolo definitivo con accordo biennale dell’esterno destro di centrocampo Niko Kirwan, nato ad Auckland (Nuova Zelanda) il 4 settembre 1995.

12.13 - Pro Vercelli, tesserato il baby Saro - La Pro Vercelli comunica di aver tesserato il giovane portiere classe 2000 Gianluca Saro, svincolato dopo l’esperienza con la Juventus.

11.23 - Juve U23, Del Prete vola in Serie B al Trapani - Depositato il contratto di Lorenzo De Prete, trentatrenne terzino destro che lascia la Juventus U23 per volare in Serie B e più precisamente al Trapani: operazione a titolo definitivo

10.00 - Il riepilogo di tutte le ufficialità della Serie C fino alle 10:00 di venerdì 16 agosto.

VENERDI' 16 AGOSTO

17.51 - Pro Vercelli, preso il difensore Auriletto - La F.C. Pro Vercelli 1892 comunica di aver tesserato il difensore classe 1998 Simone Auriletto, svincolato, che già nella seconda parte della scorsa stagione aveva vestito la bianca casacca.

17.33 - Sicula Leonzio, risoluzione consensuale con Acampora - La Sicula Leonzio rende nota la risoluzione consensuale del legame contrattuale con il calciatore Piersilvio Acampora, che conclude così la sua esperienza in maglia bianconera.

13.21 - Pro Vercelli, tesserato il centrocampista Graziano - La Pro Vercelli ha comunicato di aver tesserato il centrocampista vercellese classe 1995 Giovanni Graziano, svincolato dopo l’esperienza con la maglia del Gozzano

12.30 - Teramo, arriva Magnaghi in prestito dal Pordenone - Il Pordenone ha comunicato di aver ceduto con la formula del prestito (scadenza giugno 2020) l’attaccante Simone Magnaghi al Teramo. Il calciatore, che ha contribuito alla vittoria di campionato e Supercoppa con 5 reti, è legato al club neroverde (65 presenze) sino al giugno 2021.

GIOVEDÌ 15 AGOSTO

20:39 - Poker di acquisti in casa Fano - Quattro volti nuovi in casa Fano. Il club ha raggiunto l'accordo con gli svincolati Ador Gjuci e Marco Massardi, che hanno firmato un contratto annuale, ma anche con l'Ascoli per altri due elementi: a titolo definitivo, con accordo annuale, è arrivato Enrico Baldini, mentre con la formula del prestito temporaneo fino al 30 giugno 2020 Edoardo Tassi.

20:27 - Vibonese, Mendola torna in prestito al Palermo - Palermo-Vibo e ritorno. Luigi Mendola, centrocampista classe 2000, rientra al club rosanero in prestito dopo che la Vibonese, nelle settimane scorse, lo aveva prelevato a titolo definitivo proprio dal Palermo.

18:09 - Lunetta è il nuovo rinforzo della Reggiana - Attraverso una nota ufficiale, la Reggiana comunica di essersi assicurata, con la formula del prestito dall'Atalanta, l'esterno Gabriel Lunetta.

17:55 - Cavese, è Rocchi il rinforzo per la difesa - La Cavese comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive, un anno con opzione per il secondo, del difensore centrale Gabriele Rocchi, ex Giana Erminio e Vis Pesaro nella passata stagione.

17:29 - Pro Vercelli, tesserato Franchino - La Pro Vercelli comunica di aver tesserato il difensore classe 1991 Gabriele Franchino, svincolato dopo l’esperienza con la maglia della Vibonese.

14:57 - Sicula Leonzio, torna Bollino - La Sicula Leonzio comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive di Mauro Bollino, classe '94. Il giocatore aveva già vestito la maglia bianconera già dal 2017 al 2018 e nell'ultima parte della scorsa stagione.

14:36 - Alessandria, arriva Crisanto fra i pali - L'Alessandria ha annunciato l'arrivo di Lorenzo Crisanto, portiere classe '98, che ha firmato un contratto annuale. Il giocatore nella passata stagione ha vestito le maglie di Pistoiese e Monopoli.

12:17 - Pro Vercelli, arriva Russo dal Napoli - La Pro Vercelli ha annunciato l'arrivo in prestito dal Napoli dell’esterno classe 1999 Raffaele Russo.

12:03 - Vibonese, arriva Berardi - Filippo Berardi, esterno offensivo classe 1997, è un giocatore della Vibonese che lo ha prelevato a titolo definitivo dal Torino facendogli firmare un biennale.

11:12 - Vis Pesaro, rinnovo per Botta - La Vis Pesaro 1898 ha comunicato di aver raggiunto un accordo annuale con il centrocampista centrale Stefano Botta, classe 1986.

10:37 - Lecco, arriva Vignati dall'Ascoli - Il Lecco ha comunicato l’arrivo in bluceleste di Lorenzo Vignati, difensore classe 2000, a titolo definitivo con “diritto di recompra” a favore dell’Ascoli.

10:35 - Tutte le operazioni ufficiali di Serie C

MERCOLEDÌ 14 AGOSTO

21:51 - Bisceglie, Wilmots e Diallo in nerazzurro - Colpo a centrocampo per il Bisceglie: il club si è infatti assicurato Reno Wilmots, che nella sua carriera vanta importanti esperienze con Carpi, Avellino e Standard Liegi. Contestualmente il club pugliese ha comunicato il ritorno in nerazzurro del senegalese Layousse Diallo.

20:38 - Monza, dal Sassuolo arriva Gliozzi - Il reparto offensivo del Monza si rinforza con l’arrivo di Ettore Gliozzi, proveniente in prestito dal Sassuolo. Il classe '95 arriva in Brianza a titolo temporaneo biennale con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni.

19:45 - Catania, Martinez firma un biennale - Il Catania comunica di aver acquisito a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Miguel Angel Martinez: il portiere classe '95, già al Catania dal 2016 al 2018, indosserà nuovamente la maglia rossazzurra dopo l’esperienza in patria con il San Agustín. Il calciatore si è legato contrattualmente ai siciliani fino al 30 giugno 2021.

18:32 - Reggiana, dallo Spezia arriva Haruna - La Reggiana ufficializza di aver raggiunto in data odierna l’accordo con lo Spezia per il prestito del centrocampista classe 2000 Adamo Haruna.

18:21 - Pro Vercelli, Nobile in prestito al Carpi - La Pro Vercelli comunica di aver raggiunto l’accordo con il Carp per la cessione – a titolo temporaneo – del portiere Tommaso Nobile.

17:47 - Lecco, arriva Nacci dal Pisa - Con una nota ufficiale, il Lecco comunica di aver raggiunto l’accordo con il Pisa per il prestito di Federico Nacci, che si lega ai colori blucelesti per la stagione 2019/20.

17:46 - Alessandria, Maggi in prestito alla Sanremese - La Sanremese comunica di aver raggiunto un accordo con l’Alessandria per assicurarsi le prestazioni sportive, in prestito fino al termine della stagione, del difensore di fascia Lorenzo Maggi.

16:25 - Pro Vercelli, tesserato Pedone in difesa - Con una nota ufficiale, la Pro Vercelli comunica di aver tesserato il difensore classe 1999 Paquale Tedone. Cresciuto nelle giovanili del Bari, nell’ultima stagione ha vestito la maglia dell’Audace Cerignola.

15:45 - Ternana, arriva Partipilo - La Virtus Francavilla rende noto di aver ceduto a titolo definito il calciatore Anthony Partipilo alla Ternana

15:27 - Novara, arriva Cassandro dal Bologna - Il Novara informa di aver raggiunto l’accordo per il trasferimento, a titolo temporaneo, del difensore Tommaso Cassandro, classe 2000, proveniente dal Bologna.

15:12 - Monopoli, Fella firma un biennale - Il Monopoli comunica di aver acquisito, in data odierna, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Giuseppe Fella, che si lega al club fino al 30 giugno 2021.

13:54 - Carrarese, c'è il ritorno di Caccavallo - La Carrarese ha annunciato il ritorno di Giuseppe Caccavallo, attaccante classe '87, dal Venezia. Il giocatore, che nella passata stagione ha segnato 14 reti in 25 presenze, arriva a titolo definitivo.

12:29 - Pro Vercelli, preso Cecconi in attacco - La Pro Vercelli 1892 comunica di aver tesserato l’attaccante classe 1995 Giacomo Cecconi, svincolato dopo l’esperienza con le maglie di Rimini e Arzachena.

11:33 - Novara, arriva Marchegiani jr fra i pali - Il Novara ha annunciato l'arrivo di Gabriele Marchegiani, classe '96, dal Gubbio. Il calciatore, figlio d'arte, ha firmato un contratto fino al 2021.

10:04 - Catanzaro, colpo Di Gennaro fra i pali - Il Catanzaro ha ufficializzato l'arrivo del portiere Raffaele Di Gennaro, svincolato dall'Inter, che ha firmato un contratto biennale coi calabresi.

10:00 - Tutte le operazioni ufficiali di Serie C

MARTEDÌ 13 AGOSTO

19:38 - Arezzo, arriva Dell'Agnelo - La Società Sportiva Arezzo comunica di aver raggiunto l’accordo con l’attaccante classe 1992 Simone Dell’Agnello che ha sottoscritto un contratto biennale con scadenza al 30 giugno 2021.

18.56 - Pontedera, con Caponi out è blindato Calcagni - Di seguito la nota ufficiale del Pontedera in merito al mercato: "Abbiamo atteso 36 ore dal brutto incidente accaduto al nostro Capitano Andrea Caponi per rassicurare l'intera città ed i nostri sostenitori circa le condizioni del nostro Capitano. Il trauma nella parte destra del viso è risultato molto forte: Andrea ha riportato diverse fratture a partire dalla zona della mascella, dell'orbita ed dello zigomo. Fortunatamente sono da escludere complicazioni gravi e ci auguriamo che, come dettoci dai professori dell'ospedale di Cisanello (Pisa), tutto si risolverà in un intervento chirurgico a cui Andrea si sottoporrà mercoledì 14 agosto. Una volta escluse complicazioni più importanti resta il fatto che Caponi per un periodo ancora non quantificabile, non sarà dei nostri durante la settimana e nelle gare ufficiali che presto inizieremo. Tuttavia abbiamo ritenuto giusto, dopo attente valutazioni sia societarie che tecniche, per mantenere lo stesso numero di giocatori esperti (over) a disposizione per n° sette elementi, chiedere a Riccardo Calcagni ed al suo entourage di allontanare voci riguardo un suo possibile trasferimento come ipotizzato già da qualche settimana. Riccardo resterà con noi per contribuire ad aiutare il nostro gruppo vista l'assenza forzata del nostro Capitano. In sede di programmazione tecnica e di bilancio avevamo deciso un certo budget ed un certo numero di giocatori di una certa esperienza, ma, viste le difficoltà del campionato in cui dobbiamo ogni anno misurarci, la società ha permesso di avere sotto contratto otto over anche se Andrea per qualche mese non sarà dei nostri. In attesa del ritorno del nostro capitano di cui conosciamo perfettamente temperamento ed attaccamento a questa maglia, ognuno di noi avrà l'obbligo di superare questo momento dimostrando, semmai ce ne fosse bisogno, di essere una vera e propria famiglia come spesso nell'ambito sportivo e dagli addetti ai lavori ci viene riconosciuto".

17.49 - Fano, dall'Ascoli arriva Carpani - Attraverso una nota ufficiale, l'Ascoli comunica il trasferimento a titolo definitivo del centrocampista Gianluca Carpani all'Alma Juventus Fano.

17.18 - Avellino, dal Torino arriva Rossetti - E' il Torino, attraverso una nota ufficiale, a comunicare di aver ceduto in prestito all'Avellino il centrocampista Matteo Rossetti.

15.47 - Vibonese, tre giovani in prestito - La Vibonese comunica di aver ceduto in prestito i giovani classe 2001 Raffaele Buonocore e Vincenzo Occhiuto alla Palmese in Serie D. Contestualmente ceduto, sempre in prestito l’altro baby rossoblu del 2001 Armando Currò alla ReggioMediterranea in Eccellenza.

15.09 - Monopoli, dal Parma arriva Carriero - Il Monopoli comunica di aver acquisito dal Parma a titolo temporaneo con diritto di riscatto, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Giuseppe Carriero.

09.37 - Gubbio, arriva El Hilali dal Chiasso - As Gubbio comunica di aver acquisito da Fc Chiasso le prestazioni sportive del centrocampista Mattia El Hilali. Le parti hanno sottoscritto un accordo biennale valido fino al 30 Giugno 2021

LUNEDÌ 12 AGOSTO

