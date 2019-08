LIVE TMW - Serie C, tutte le ufficialità: Pistoiese, dall'Hellas arriva Cappelluzzo

PREMI F5 PER AGGIORNARE LA PAGINA!

19.02 - Pistoiese, dall'Hellas arriva Cappelluzzo - Pierluigi Cappelluzzo è un nuovo calciatore della Pistoiese , arriva in prestito dall’Hellas Verona con contratto in scadenza 30 giugno 2020.

12.42 - Vibonese, a centrocampo torna Prezioso - Mario Prezioso, centrocampista di Napoli, si riprende la maglia della Vibonese pronto ad una nuova stagione in Calabria dopo quella passata lo scorso anno. Cercato da mezza Serie C ha scelto ancora il club di via Piazza d’Armi per la sua definitiva maturazione calcistica. Jolly di centrocampo, dotato di una importante struttura fisica (è soprannominato “Hulk”) ed una tecnica da calciatore di prima fascia, Mario è stato tra gli stakanovisti della passata stagione. Per lui, classe ‘96, 34 presenze impreziosite da due gol e due assist. A giugno è tornato al Napoli (club che ne detiene il cartellino) con cui ha svolto tutta la preparazione precampionato. Da ieri mattina è agli ordini di mister Modica che potrà così contare su un giocatore di qualità in una zona di campo fondamentale per i suoi dettami tecnico-tattici.

12:35 - Monopoli, tesserato il laterale destro Tazzer - Il Monopoli ha comunicato di aver acquisito, in data odierna, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Massimo Tazzer, fino al 30 giugno 2020. Tazzer è a disposizione di mister Roselli e indosserà la maglia numero 31.

12:33 - Ternana, Boateng ceduto in prestito alla Juve Stabia - La Ternana ha comunicato di aver ceduto il calciatore Kingsley Boateng alla Juve Stabia. L’attaccante classe ’94 si trasferisce in Campania con la formula del prestito, con diritto di riscatto, fino al 30 giugno 2020.

SABATO 24 AGOSTO

18:53 - Pistoiese, arriva Stijepovic - La Pistoiese comunica di aver acquisito le prestazioni sportive di Ognjen Stijepovic , attaccante, classe 1999. Arriva in arancione con la formula del prestito annuale dalla Sampdoria, con contratto che scadrà il 30 Giugno 2020

18:19 - Pro Vercelli, torna Masi in difesa - La Pro Vercell comunica di aver acquisito dal Pisa – a titolo definitivo – il diritto alle prestazioni sportive del difensore classe 1992 Alberto Masi.

17:52 - Piacenza, dal Milan arriva Forte - E' il Milan a comunicare di aver ceduto, a titolo temporaneo annuale, le prestazioni sportive dell'attaccante Riccardo Forte al Piacenza.

17:39 - Sicula Leonzio, risoluzione consensuale con Giunta - La Sicula Leonzio rende nota la risoluzione consensuale del legame contrattuale con il calciatore Francesco Giunta, che conclude così la sua esperienza in maglia bianconera.

17:23 - Rende, dal Crotone ritorna Giannotti - Il Rende comunica di aver acquisito le prestazioni sportive di Pasquale Giannotti, classe 99. Per il centrocampista si tratta di un ritorno in maglia biancorossa visto che nella passata stagione ha collezionato con il Rende 21 presenze segnando anche una rete. Giannotti arriva con la formula del prestito fino a fine stagione.

15:40 - Fano, dall'Ascoli arriva Venditti - Con una nota ufficiale, è l'Ascoli a comunicare il trasferimento a titolo definitivo del portiere Vincenzo Venditti al Fano.

15:34 - Giovinco-Ravenna, ci sono le firme - Il Ravenna comunica che nella giornata di oggi si sono concluse le pratiche per il tesseramento di Giuseppe Giovinco, l’attaccante classe 1990 era svincolato al termine del contratto con l’Imolese della passata stagione.

12:30 - Gozzano, in attacco ecco Barreto - "È ufficiale: Vitor Barreto è un attaccante rossoblú": con questo post su Facebook, il Gozzano annuncia il nuovo acquisto.

12:29 - Picerno, ecco Montagno - Il Picerno rende noto che Marco Grillo Montagno è un nuovo calciatore rossoblù. Esterno classe 1999, è già a disposizione di mister Giacomarro. Indosserà la maglia numero 29.

11:50 - Virtus Verona, preso il brasiliano Da Silva - Tutto confermato Victor Da Silva, fantasista brasiliano classe '95, è un calciatore della Virtus Verona. Il giocatore, che nella passata stagione ha vestito le maglie di Fermana e Fano, vestirà la maglia numero 18.

10:48 - Vicenza, biennale per Bruscagin - La società LR Vicenza comunica che Matteo Bruscagin ha sottoscritto in data odierna un accordo biennale. Bruscagin, terzino classe ’89, nelle ultime due stagioni in Serie B è sceso in campo in campionato in 50 occasioni con la maglia del Venezia.

VENERDI' 23 AGOSTO

18:14 - Carrarese, arriva Calderini in attacco - La Carrarese ha reso noto di aver concluso l'acquisto a titolo definitivo dell'attaccante Elio Calderini, classe '88, dalla Sambenedettese.

18:04 - Imolese, arriva il difensore Ingrosso - L'Imolese rende noto di aver acquisito, a titolo definitivo, i diritti alle prestazioni sportive del difensore Gabriele Ingrosso, classe 2000, lo scorso anno al Cerignola.

17:22 - Piacenza, c'è il rinnovo di Pergreffi- Il difensore Antonio Pergreffi, classe '88, ha firmato il prolungamento contrattuale fino al 30 giugno 2021, con il Piacenza.

16:43 - Monopoli, Donnarumma rinnova fino al 2022 - La S.S. Monopoli 1966 ha comunicato di aver raggiunto l’accordo per il prolungamento di contratto con il calciatore Daniele Donnarumma, fino al 30 giugno 2022.

16:38 - Fano, preso Marino dalla Reggina - L'Alma Juventus Fano ha annunciato sui propri canali ufficiali l'arrivo di Roberto Marino, centrocampista classe '98, dalla Reggina. Il calciatore ha firmato un biennale con il club marchigiano.

15.55 - Carpi, dalla Carrarese arriva Biasci - Il Carpi comunica l’acquisizione a titolo definitivo dalla Carrarese del diritto alle prestazioni sportive di Tommaso Biasci, attaccante classe 1994 che ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2021 con opzione per un’ulteriore stagione.

15.05 - Pistoiese, Luka rinnova. E arriva Capellini - Con una nota ufficiale, la Pistoiese comunica di essersi assicurata le prestazioni sportive di Riccardo Capellini, difensore, classe 2000 che arriva in prestito annuale dalla Juventus. Il club rende altresì noto di aver sottoscritto un contratto di addestramento sportivo con il difensore Kley Luka, prodotto del vivaio arancione, che nella passata stagione era stato ceduto in prestito allo Scandicci.

15.04 - Avellino, arriva Karic dal Genoa - L'Avellino comunica l'avvenuto raggiungimento dell'accordo per il trasferimento a titolo provvisorio dell'atleta Nermin Karic. Proveniente dal Genoa, Karic (classe '99) è un centrocampista centrale che può agire anche da esterno.

13.24 - Pro Vercelli, a centrocampo ecco Varas - La Pro Vercelli comunica di aver tesserato il centrocampista classe 1993 Kevin Marcillo Varas, svincolato dopo l’esperienza con la maglia del Rezzato.

11.33 - Padova, Galli firma al 2020 - Riccardo Galli è un giocatore de Padova: il portiere classe 1993 ha sottoscritto un contratto con la società biancoscudata fino al 30 giugno 2020. A comunicarlo è il club con una nota ufficiale.

09.41 - Rieti, arriva il rinnovo di Marchi - Il Rieti è lieto di annunciare l’accordo per il rinnovo del contratto con Alessandro Marchi. Il centrocampista classe 1989 ha legato il suo futuro alla società amarantoceleste fino al 2021.

GIOVEDI' 22 AGOSTO

22.54 - Alessandria, dal Carpi arriva Arrighini - Colpo in attacco per l'Alessandria, che ha ingaggiato Andrea Arrighini. Questo il comunicato pubblicato sul sito del club: "Attaccante di razza con grande esperienza anche in categoria superiore, Andrea Arrighini è da stasera un nuovo giocatore dell’Alessandria Calcio. L’operazione, fortemente voluta dal Presidente Di Masi su proposta del DS Artico, è stata perfezionata in queste ore col Carpi e legherà il giocatore ai Grigi con contratto triennale.

I Grigi aggiungono qualità e peso offensivo al proprio potenziale grazie alle caratteristiche di un attaccante versatile e collaudato.

Ad Andrea il caloroso benvenuto della società e di tutta la tifoseria Grigia".

20:42 - Reggina, arriva Garufo. Saluta Marino - La Reggina ha annunciato sul proprio sito la risoluzione contrattuale con il centrocampista Roberto Marino e l’arrivo del terzino Desiderio Garufo, classe ‘87, l’anno scorso al Trapani con cui ha conquistato la promozione in Serie B.

19:57 - Carrarese, arriva Damiani dall'Empoli - Carrarese calcio 1908 srl rende noto l'acquisizione dall'Empoli F.c., a titolo temporaneo, di Samuele Damiani. Il classe 98 ,scuola Empoli, vanta tre presenze nella selezione nazionale Under 18 ed ha già un bagaglio di esperienze in serie C avendo indossato le maglie di Lucchese e Viterbese per un totale di 50 presenze impreziosite da una marcatura.

19:03 - Pianese, arriva Sarini - La Pianese ha prelevato in prestito dal ChievoVerona il portiere Lorenzo Sarini classe '99 per la prossima stagione.

18:23 - Alma Juventus Fano, arriva Barbuti - L’Alma Juventus Fano comunica di essersi aggiudicata le prestazioni del calciatore Riccardo Barbuti, proveniente dal Teramo Calcio, con accordo biennale e che rappresenta un vero e proprio investimento della società granata.

17:51 - Rimini, c'è il rinnovo di Montanari - Il Rimini rende noto di aver raggiunto l’accordo con Andrea Montanari, centrocampista classe ’87, che così sarà un giocatore biancorosso anche per la prossima stagione.

17:28 – L’Arezzo piazza un poker d’acquisti - L’Arezzo ha annunciato sul proprio sito l’arrivo di quattro nuovi calciatori. Si tratta di Niccolò Corrado, classe 2000, in prestito dall’Inter e degli ex Empoli Massimiliano Benucci, classe ‘98, Alberto Picchi, classe ‘97, e Alessandro Piu, classe ‘96, che arrivano a titolo definitivo.

17:19 - Vicenza, aggregato Bruscagin - Matteo Bruscagin, difensore classe ’89, è stato aggregato all’allenamento pomeridiano agli ordini di mister Di Carlo. Nella giornata di domani verrà depositato il contratto di prestazione sportiva del terzino destro con la società biancorossa.

16:49 - Pergolettese, preso l'esperto Canini in difesa - La Pergolettese ha annunciato l'arrivo del difensore Michele Canini, classe '85. Il giocatore era svincolato dopo l'esperienza biennale alla Feralpisalò.

16:37 - Gubbio, preso l'attaccante Manconi dal Perugia - Il Gubbio ha annunciato l'arrivo in prestito fino a fine stagione dell'attaccante Jacopo Manconi dal Perugia.

16:03 - Cavese, colpo Sforzini in attacco - La Cavese comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive dell’attaccante Ferdinando Sforzini l’anno scorso con l’US Avellino 29 presenze e 11 gol in campionato.

15:30 - Pistoiese, arriva Spinozzi dalla Roma - La Pistoiese ha il piacere di comunicare di essersi assicurata le prestazioni sportive, di Emanuele Spinozzi, centrocampista, classe 1998. Arriva arancione, a titolo definitivo, dalla Roma, firmando un biennale con scadenza 30 Giugno 2021.

11:24 – Avellino, contratto annuale per De Marco - Simone De Marco è un nuovo tesserato dell'Avellino. Il centrocampista (Napoli, 14 gennaio 1994) ha trovato un accordo annuale con il club biancoverde.

MERCOLEDI' 21 AGOSTO

18:44 – Gubbio prelevato Bangu dalla Fiorentina - Il Gubbio comunica di aver acquisito dalla Fiorentina le prestazioni sportive del calciatore Luzayadio Andy Bangu, classe '97. Il calciatore ha sottoscritto un contratto triennale con la squadra rossoblù con diritto di ricompra a favore della società viola.

18:30 – Samb, dal Catania arriva Angiulli - Con una nota ufficiale, la Sambenedettese comunica di essersi assicurata le prestazioni sportive del centrocampista, classe 1992, Federico Angiulli. Il calciatore arriva dal Catania con la formula del prestito con diritto di riscatto.

18:28 – Avellino, per la difesa c'è Minucci - L'Avellino comunica il raggiungimento dell'accordo con la Fiorentina per il trasferimento a titolo provvisorio del difensore Julian Illanes Minucci.

18:27 – Rimini, ecco Sala tra i pali - Il Rimini rende noto di aver perfezionato, in data odierna, il passaggio di Andrea Sala, portiere classe ’93, in biancorosso.

16:35 – Vis Pesaro, in attacco arriva Malec - La Vis Pesaro comunica di aver raggiunto l'accordo con Tomas Malec, che sarà il nuovo attaccante biancorosso.

16:00 – Virtus Francavilla, colpo in attacco: c'è Perez - La Virtus Francavilla comunica di aver acquisito a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Leonardo Perez, proveniente dal Cosenza.

14:53 – Fermana, due cessioni in Serie D. E due arrivi - La Fermana ha ufficializzato la cessione a titolo temporaneo in Serie D di Armin Nasic e Alessio Nepi. I due classe 2000 andranno a rinforzare il Montegiorgio. In entrata invece il club ha prelevato a titolo definitivo dall’Ascoli il terzino classe 2002 Francesco Cifani e il centrocampista classe 2001 Biagio Micheli.

13:47 – Virtus Verona, ecco Santacroce - La Virtus Verona quest’oggi ha presentato in conferenza stampa il difensore Fabiano Santacroce, classe ‘86, reduce dalla stagione con il Cuneo in Serie C.

12:11 - Viterbese, Calabro saluta. Il nuovo tecnico sarà Lopez - Il presidente della Viterbese Marco Augusto Romano ha annunciato la separazione dal tecnico Antonio Calabro, che vuole stare vicino al padre malato, e l'arrivo in panchina di Giovanni Lopez.

MARTEDI' 20 AGOSTO

19:24 - Modena, Messori alla Correggese- Il Modena comunica di aver ceduto a titolo di prestito temporaneo il calciatore Pietro Messori alla Correggese.

17:47 - Virtus Francavilla, arriva Marozzi - Virtus Francavilla Calcio comunica di aver acquisito con la formula del prestito, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Marco Marozzi, proveniente dalla Fiorentina.

13:28 - Paganese, torna Acampora La Paganese comunica di essersi assicurato le prestazioni sportive del classe '98, Piersilvio Acampora. Il difensore napoletano ha firmato un contratto biennale.

13:27 - Catanzaro, due innesti dal Pescara Mancano gli ultimi dettagli burocratici ma Edgar Elizalde e Simone Tascone saranno giocatori del Catanzaro. Il club ha trovato l'accordo con il Pescara per prestito annuale del difensore classe 2000 e le stesse modalità contrattuali sono state trovate per Tascone.

13:10 - Reggina, arriva Rolando E' la Sampdoria a comunicare di aver ceduto a titolo definitivo alla Reggina i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Gabriele Rolando.

LUNEDI' 19 AGOSTO

