LIVE TMW - Serie C, tutte le ufficialità: Reggiana, doppio arrivo tra i pali

PREMI F5 PER AGGIORNARE LA PAGINA!

Fonte: Hanno collaborato Claudia Marrone e Luca Bargellini

© foto di Alessandro Brunelli

13.51 - Reggiana, doppio arrivo tra i pali - Con una nota ufficiale, la Reggiana comunica l’ingaggio del portiere classe 1992 Giacomo Venturi ma anche quello del suo collega Matteo Voltolini. Entrambi hanno sottoscritto un accordo biennale.

13.19 - Rende, a centrocampo arriva Collocolo - Il Rende comunica di aver acquisito le prestazioni sportive di Michele Collocolo, centrocampista classe 1999.

12.34 - Sicula, Facundo Lescano firma un biennale - La Sicula Leonzio comunica di aver acquisito a titolo definitivo dal Parma il diritto alle prestazioni sportive di Facundo Lescano, nato a Mercedes (Argentina) il 16/08/1996. Il giocatore, già a disposizione di mister Grieco, ha firmato un contratto biennale.

12.33 - Pro Patria, Galli rinnova con accordo biennale - Con una nota ufficiale, la Pro Patria comunica che, in data odierna, il calciatore Leonardo Galli ha firmato il prolungamento del contratto che lo legherà ai bustocchi fino al 30 giugno del 2021.

11.32 - Bisceglie, dalla Fiorentina arriva Longo - Con una nota social, il Bisceglie ufficializza l'arrivo in prestito dalla Fiorentina della punta centrale Salvatore Longo, classe 2000.

12.28 - Gozzano, prolungato il rapporto con Rizzo - Con una nota ufficiale, il Gozzano comunica di aver prolungato il contratto con Francesco Rizzo, difensore classe 1998.

11.46 - Novara, arriva Petricci dal Trestina - La Società Novara Calcio è lieta di informare giornalisti e tifosi di aver raggiunto l’accordo per il trasferimento, a titolo definitivo, del centrocampista Nicola Petricci, classe 2001, proveniente dalla Società A.S.D. Sporting Club Trestina.

10.02 - Monopoli, De Carne General Manager - La S.S. Monopoli 1966 è lieta di comunicare la nomina di Fabio De Carne quale General Manager del club per la stagione 2019-2020. Alla terza stagione consecutiva a Monopoli, De Carne ha ricoperto il ruolo di Club Manager con impegno, determinazione e professionalità, diventando un punto di riferimento della società biancoverde, tanto da ottenere questa meritata promozione in un ruolo con mansioni e responsabilità maggiori.

10.00 - Il riepilogo di tutte le ufficialità della Serie C

VENERDÌ 2 AGOSTO

21.12 - Bisceglie, in difesa arriva Piccinni - Attraverso un post su Facebook, il Bisceglie comunica di essersi assicurato il difensore classe '86 Matteo Piccinni, reduce dall'esperienza con il Gubbio.

20.32 - Gubbio, doppio arrivo dalla Fiorentina - E' la Fiorentina a comunicare di aver ceduto, a titolo temporaneo, i diritti alle prestazioni sportive dei calciatori Marco Meli (classe 2000) ed Erald Lakti (classe 2000) al Gubbio.

18.50 - Vicenza, in difesa arriva Liviero - Con una nota ufficiale, il LR Vicenza comunica di aver sottoscritto un accordo con il calciatore Matteo Liviero, sino al 30 giugno 2020.

18.38 - Ferretti è un nuovo giocatore della Triestina - Andrea Ferretti è un nuovo giocatore della Triestina. L'attaccante classe '86, che arriva dalla Feralpisalò, ha firmato con gli alabardati un contratto biennale.

18.37 - Sicula Leonzio, tra i pali arriva Nordi - La Sicula Leonzio comunica, mediante nota ufficiale, di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del portiere Emanuele Nordi, nato a Comacchio il 23 aprile 1984.

18.35 - Viterbese, ecco De Falco e Scalera - Attraverso una nota ufficiale, la Viterbese comunica di aver raggiunto l’accordo con la Reggina per il trasferimento a titolo definitivo del centrocampista Andrea De Falco. Contestualmente la società comunica di aver raggiunto l’accordo con il Pescara per il trasferimento a titolo definitivo del difensore Giuseppe Scalera.

17.54 - Fano, a centrocampo arriva Said - L’Alma Juventus Fano 1906 comunica di aver tesserato il calciatore Carte Mhando Said con contratto biennale.

17.48 - Fermana, quinquennale per Petrucci - La Fermana comunica ufficialmente di essersi assicurata le prestazioni sportive dell’esterno offensivo Andrea Petrucci, classe 1991, proveniente dal Carpi. Per lui, contratto della durata di cinque anni.

17.47 - Guiebre è un nuovo giocatore del Rieti - Con una nota ufficiale, il Rieti ha annunciato l’acquisizione delle prestazioni sportive di Abdoul Razack Guiebre.

17.26 - Paponi è un nuovo giocatore del Piacenza - "Il cobra è arrivato in città... Daniele Paponi è un nuovo calciatore del Piacenza! Indosserà la maglia n. 23": con questo messaggio social, il Piacenza annuncia l'acquisizione di Daniele Paponi, proveniente dalla Juve Stabia.

16.07 - Maxi scambio Carpi-Fermana - Attraverso una nota ufficiale, la Fermana comunica l'arrivo dal Carpi, con la formula del prestito, di Bachir Manè, Michael Venturi e Mattia Soragna. Al Carpi, invece, dopo il rinnovo con i gialloblù, va Roberto Grieco, e con lui Stefano Rossoni.

14.51 - Potenza, addestramento tecnico per Tommaso Fontana - Il Potenza Calcio Srl comunica di aver acquisito i diritti alle prestazioni sportive del centrocampista Tommaso Alejandro Fontana, nato a Puerto Ordaz (Venezuela) il 06/03/2000. Tommaso, nipote del vicepresidente Maurizio Fontana, ha apposto la firma sull'addestramento tecnico per giovani di serie che lo lega ufficialmente al club rossoblu.

14.47 - Carrarese, arriva Mezzoni dal Napoli- Carrarese calcio 1908 rende noto di aver acquisito, a titolo temporaneo, dal SSC Napoli il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Francesco Mezzoni, classe 2000. Il giovane terzino destro è uno dei profili più quotati del settore giovanile partenopeo e del panorama nazionale.

14.35 - Pianese, arriva il classe 1998 Ciavattini - La U.S. Pianese comunica di essersi assicurata le prestazioni sportive del calciatore Stefano Ciavattini. Difensore, nato il 30-03-1998 a Roma, nelle stagioni precedenti ha militato nel settore giovanile della Roma. Al nuovo giocatore bianconero un grande in bocca al lupo per la nuova avventura.

14.10 - Bisceglie, annuale per il classe 1996 Cavaliere - Andrea Cavaliere è un nuovo giocatore del Bisceglie. Centrocampista classe '96, ha firmato un contratto annuale. Cavaliere nella scorsa stagione ha vestito la maglia del Pavia.

13.53 - Pergolettese, arriva il 2000 Illuminato- La Pergolettese ha comunicato l’arrivo in maglia gialloblu, del centrocampista Antonio Illuminato. Nato a Frattamaggiore (NA) il 24/05/2000, ha mosso i primi passi calcistici nei Settori Giovanili di Città di Cardito, Aversa Normanna e Capua. Nel 2014 e’ stato tesserato dal Napoli dove e’ stato inserito nelle formazioni Giovanissimi e Allievi. Nel 2017 e’ passato in prestito alla Paganese Primavera. Nella scorsa stagione, dopo un inizio nel Napoli Primavera, a Gennaio è stato trasferito temporaneamente nel Padova Primavera, dove ha disputato 8 gare realizzando 2 reti.

13.46 - Teramo, triennale per Simone Minelli - Il Teramo ha comunicato l’acquisizione del diritto alle prestazioni sportive dell'attaccante Simone Minelli, che ha firmato un contratto triennale.

13.37 - Sambenedettese, preso Frediani dal Parma - La S.S Sambenedettese calcio è lieta di comunicare di aver raggiunto l’accordo con il Parma Calcio 1913 per il trasferimento in rossoblu, a titolo temporaneo, del centrocampista classe 1994, Marco Frediani.

13.30 - Virtus Verona, ecco Magrassi e Pellacani- La Virtus Verona ha ratificato l'accordo con l'attaccante Andrea Magrassi, classe 1993, prelevato con la formula del prestito dalla Virtus Entella. È ufficialmente un calciatore rossoblù anche Filippo Pellacani, difensore classe 1998, prelevato dal Villafranca (serie D). Per quest'ultimo contratto biennale.

11.02 - Robur Siena, rinnovo fino al 2022 per Arrigoni - 34 presenze con la maglia bianconera, condite da 3 reti e 5 assist. Questo il biglietto da visita di Tommaso Arrigoni, che si è legato con la società bianconera fino al 30 giugno 2022, firmando oggi il rinnovo del contratto. Tommaso è stato uno dei giocatori con il migliore rendimento nella passata stagione: qualità tecniche, tattiche e grande professionalità al servizio della Robur.

10.00 - Il riepilogo di tutte le ufficialità della Serie C

GIOVEDÌ 1 AGOSTO

20.12 - Fano, Ricciardi in prestito dall'Ascoli - L’Alma Juventus Fano comunica di aver essersi assicurata le prestazioni del calciatore Manuel Ricciardi dall’Ascoli Calcio 1898 con la formula del prestito temporaneo fino al 30 giugno 2020.

19.50 - Rieti, arriva Marino dalla Salernitana - L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver raggiunto l’accordo con l’F.C. Rieti per il trasferimento a titolo definitivo con diritto di recompra del centrocampista classe ’01 Andrea Marino.

19.47 - Sambenedettese, arriva Orlando dalla Salernitana - L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver raggiunto l’accordo con la S.S. Sambenedettese per il trasferimento a titolo temporaneo dell’attaccante classe ‘96 Francesco Orlando.

19.46 - Carpi, preso Pozzi. Va in prestito al Messina - Operazione di mercato per il Carpi. Il club emiliano ha ufficializzato l'arrivo dal San Marino del portiere classe 2000 Alessio Pozzi e contestualmente il suo prestito al Messina.

19.29 - Fano, sempre dall'Ascoli arriva Sarli - L’Alma Juventus Fano 1906 comunica di aver ingaggiato a titolo definitivo dall’Ascoli Calcio 1898 il calciatore Luigi Sarli con un contratto triennale.

19.14 - Fano, biennale per Diop dall'Ascoli - L’Alma Juventus Fano 1906 comunica di aver ingaggiato il difensore centrale Ismaila Diop, proveniente dall’Ascoli Calcio a titolo definitivo con contratto biennale.

17:47 - Catanzaro, tra i pali arriva Adamonis - La Lazio ha comunicato di aver ceduto a titolo temporaneo, sino al 30 giugno 2020, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Marius Adamonis al Catanzaro.

17:16 - Carpi, Lomolino firma un biennale - Il Carpi comunica l’acquisizione a titolo definitivo dalla Robur Siena del diritto alle prestazioni sportive di Matteo Vito Lomolino, che ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2021.

15:53 - Pistoiese, arriva Bordin. E Meli torna a Empoli - Alessandro Bordin, centrocampista centrale, classe 1998, è un giocatore della Pistoiese: arriva con la formula del prestito annuale dallo Spezia. E' altresì comunicato che è stata attuata la risoluzione del prestito del portiere Gabriel Meli, che è tornato all’Empoli.

15:14 - Bisceglie, arriva Tarantino - Un altro colpo dal calciomercato in casa Bisceglie. Il club comunica l'arrivo dell'esterno sinistro Giuseppe Tarantino, classe '99 che ha siglato un biennale con il club.

14:16 - Paganese, dalla Salernitana arriva Gaeta - Con una nota ufficiale, la Paganese comunica di aver ingaggiato dalla Salernitana Danilo Gaeta. Il centrocampista salernitano si è legato agli azzurrostellati per 3 anni con diritto di recompra per i granata.

12:51 - Reggiana, confermati Rozzio e Spanò - Il reparto difensivo della Reggiana potrà contare anche quest’anno su Alessandro Spanò e Paolo Rozzio. Come comunica il club, il primo ha firmato il rinnovo annuale, il secondo un contratto fino al 30 giugno 2021.

12:50 - Rende Godano rinnova. E arriva Libertazzi - Il Rende ha comunicato di aver acquisito le prestazioni sportive di Alberto Libertazzi, attaccate classe 1992. Contestualmente è stato reso noto l’accordo con il centrocampista Alessandro Godano, classe 1997, che ha rinnovato il suo contratto con la società per altre due stagione diventando così il giocatore più “anziano” agli ordini di Andreoli.

11:51 - Bisceglie, due conferme e un volto nuovo - Due riconferme dal Bisceglie della scorsa stagione: si tratta di Valerio Zigrossi, difensore classe '96, e Alessandro Camporeale, centrocampista classe '00. Sempre in mediana, dal Rieti U19, arriva Ciro Spedaliere.

11:47 - Picerno, arriva Guerra - Il Picerno ha ufficializzato sul proprio sito l'arrivo del difensore Walter Guerra, classe '92. Lo scorso anno alla Fermana.

11:26 - Reggiana, rinnovo biennale per Rozzio - La Reggiana ha comunicato il rinnovo biennale del difensore Paolo Rozzio.

11:23 - Rimini, risolve Cicarevic - Il Rimini ha annunciato sul proprio sito la risoluzione del contratto dell'attaccante Sasa Cicarevic, classe '94. Il giocatore giocherà a Legnago nella prossima stagione.

11:01 - Bisceglie, arrivano Ungaro e Mastrippolito - Il Bisceglie ha annunciato gli arrivi del centrocampista Giuseppe Ungaro e del difensore Leonardo Mastrippolito dalla Reggina. Entrambi firmano fino al 2021.

Il riepilogo di tutte le ufficialità della Serie C

MERCOLEDÌ 31 LUGLIO

21:55 - D'Ambrosio rinnova con la Robur Siena - La Robur Siena ha annunciato il rinnovo del difensore e capitano Dario D'Ambrosio fino al 2023.

21:03 - Escu in prestito alla Sanremese - Il Catania ha comunicato di aver ceduto il diritto alle prestazioni sportive del terzino classe 2001 Ibrahim Escu, a titolo temporaneo, alla Sanremese.

20:31 - Monopoli, colpo Maistrello in avanti - Il Monopoli ha comunicato di aver acquisito i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Tommy Maistrello, fino al 30 giugno 2021, dal Vicenza.

20:02 - Sicula Leonzio, arriva Sabatino - La Sicula Leonzio ha reso noto di aver acquisito dalla Triestina il diritto alle prestazioni sportive del difensore Sergio Sabatino dalla Triestina.

19:46 - Paganese, arriva Sbampato - La Paganes comunica di aver acquisito a titolo definitivo, le prestazioni sportive del difensore classe 1998 Edoardo Sbampato del ChievoVerona. Per lui contratto fino al 2021.

18.53 - Fano, arriva Viscovo dal Crotone - E' il Crotone a comunicare di aver ceduto a titolo temporaneo le prestazioni sportive del portiere Aniello Viscovo, classe ’99, al Fano.

18.30 - Renate, dal Sassuolo arriva Satalino - Con una nota ufficiale, è il Sassuolo a comunicare che Giacomo Satalino, portiere classe ‘99, è stato trasferito in prestito al Renate.

18.14 - Tre volti nuovi in casa Casertana - Con una nota ufficiale, la Casertana comunica di essere assicurata le prestazioni dei centrocampisti Carlo Clemente e Giacomo Lezzi e dell'esterno offensivo Emanuele Pio Adamo.

16.45 - Bari, arriva D'Ursi in prestito biennale - Il Bari comunica di aver acquisito, con prestito biennale dal Napoli, i diritti delle prestazioni sportive del calciatore classe 1995 Eugenio D’Ursi.

16.44 - Samb, c'è la firma di Piredda - La Sambenedettese è lieta di comunicare di essersi assicurata, per la stagione 2019-20, le prestazioni del centrocampista classe 1994 Marco Piredda.

16.32 - AlbinoLeffe, è addio con Pacciardi - Con una nota ufficiale, l'AlbinoLeffe comunica, a seguito di lodo transattivo, la risoluzione di contratto con il calciatore Federico Pacciardi.

16.26 - Ravenna, in attacco c'è D'Eramo - E' lo Spezia a rendere noto di aver autorizzato il Rimini a cedere, con la formula del "prestito su prestito", le prestazioni sportive del calciatore Michael D'Eramo al Ravenna.

16.07 - Rimini, in difesa c'è Scappi - Il Rimini rende noto di aver contrattualizzato il difensore, classe '94, Federico Scappi, aggregato alla squadra sin dal primo giorno di lavoro agli ordini di mister Cioffi. Il calciatore ha sottoscritto un contratto annuale.

15.42 - Monopoli, Guido va all'Altamura - Il Monopoli comunica di aver ceduto a titolo temporaneo all’A.S.D. Team Altamura, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Mattia Guido.

15.41 - Sambenedettese, in attacco arriva Orlando - La Sambenedettese comunica di aver raggiunto l'accordo con la Salernitana per il trasferimento in rossoblu, a titolo temporaneo, dell'attaccante classe 1996, Francesco Orlando.

14.35 - Cesena, c'è la firma di Sarao - Il Cesena comunica di aver definito oggi il trasferimento a titolo definitivo del calciatore Manuel Sarao dalla Virtus Francavilla. Questa mattina l’attaccante classe '89 ha apposto la firma sul contratto che lo legherà al club bianconero fino al 30 giugno 2021.

14.18 - Reggiana, triennale per Marchi - Si rinforza il reparto attaccanti della Reggiana, che in data odierna ufficializza l’ingaggio di Mattia Marchi in uscita dalla Feralpisalò. Il calciatore, classe 1989, si lega al club granata con un accordo triennale.

14.03 - Paganese, tra i pali c'è Campani - Con una nota ufficiale, la Paganese comunica di aver perfezionato il prestito dal Sassuolo del portiere Matteo Campani, classe 2000.

13.52 - Rende, a centrocampo arriva Loviso - Il Rende, con una nota ufficiale, comunica di aver acquisito le prestazioni sportive dell’esperto centrocampista Massimo Loviso, classe 84 reduce dall'esperienza con il Modena.

13.02 - Reggiana, risoluzione anticipata con il Dg - Nella conferenza stampa odierna la Reggiana ha ufficializzato la rescissione consensuale anticipata del contratto in essere con Rocco Russo, che nel corso della stagione passata ha ricoperto in società il ruolo di Direttore Generale.

10.59 - Bisceglie, confermato Dellino - Saverio Dellino è un nuovo giocatore del Bisceglie. L'attaccante classe '99 torna in nerazzurrostellato dopo aver giocato in Puglia già nella seconda metà della scorsa stagione.

10.08 - Rimini, arriva Mario Finizio - Il Rimini F. C. rende noto di aver perfezionato, in data odierna, il passaggio di Mario Finizio, difensore classe ’92, in biancorosso. Dopo l’esordio in D nella stagione 2010-11 con la maglia della Fortis Juventus (31 presenze e 2 reti), quattro anni all’Ischia Isolaverde, due in D e altrettanti in C2, per un totale di 93 gettoni di presenza e un gol. Nel campionato 2015-16 il passaggio alla Casertana, in Serie C, società nella quale ha militato per tre stagioni scendendo in campo 69 volte. Nello scorso campionato l’esperienza alla Vibonese, sempre in categoria, per un totale di 33 gettoni di presenza.

10.03 - Bisceglie, poker di acquisti - Arrivano quattro volti nuovi in casa Bisceglie. Sono l'attaccante Alessandro Gatto classe '94 (c. biennale, ex Arzachena), il centrocampista Mady Abonckelet classe '98 (c. annuale, ex FC Gravina), il difensore Nicola Turi classe '98 (c. annuale, ex Bari U19) e il centrocampista Alessandro Casella classe '00 (addestramento tecnico, già nelle file del Bisceglie lo scorso anno).

10.02 - Rimini, arriva Petrovic in prestito dall'Entella - La Virtus Entella comunica di aver trovato l’accordo con la società Rimini per la cessione a titolo temporaneo dei diritti alle prestazioni sportive del giocatore Tomi Petrovic ( attaccante 11/03/1999).

10.01 - Rieti, arrivano Granata e Bartolotta - Il Football Club Rieti è lieto di annunciare l’ufficialità di Antonio Granata ed Alessio Bartolotta. Antonio Granata, classe 2000 nato a Nola, arriva in prestito dalla primavera della Salernitana ed andrà a rafforzare il reparto difensivo di mister Mariani. Alessio Bartolotta, nato a Roma nel 2000, di ruolo attaccante ha raggiunto l’accordo con la società ed arriva a titolo definitivo dalla Salernitana.

Il riepilogo di tutte le ufficialità della Serie C

MARTEDÌ 30 LUGLIO

20:57 - Virtus Francavilla, rinnovo biennale per Marino - Mediante i canali social ufficiali, la Virtus Francavilla comunica il rinnovo del difensore Daniele Marino fino al 30 giugno 2021.

20:02 - Vibonese, D'Agostino in prestito in D - Con una nota ufficiale, la Vibonese comunica di aver ceduto in prestito all’Altamura (Serie D Girone H) il giovane centrocampista Matteo D’Agostino.

19:36 - Reggina, triennale per Loiacono - Il presidente Luca Gallo e la Reggina comunicano di aver perfezionato l’accordo per le prestazioni sportive di Giuseppe Loiacono. Il difensore si lega al club di via Osanna fino al 30 giugno 2022.

19:32 - Triestina, in avanti arriva Gomez - E' la Triestina a comunicare l'arrivo in alabardato dell'attaccante Guido Gomez, la scorsa stagione in forza al Renate. Il classe '94 ha sottoscritto un contratto triennale.

19:31 - Reggina, Petermann ceduto alla Vibonese - Con una nota ufficiale, la Reggina comunica di aver ceduto a titolo definitivo alla Vibonese il calciatore Davide Petermann. I rossoblù comunica che il centrocampista ha firmato un contratto annuale con opzione per il secondo.

18:31 - Reggiana, Narduzzo ancora in granata - In data odierna è stato raggiunto l’accordo con il portiere Davide Narduzzo, che si lega alla Reggiana per un’altra stagione. L’estremo difensore rinnova la sua permanenza a Reggio Emilia pronto a iniziare la quarta stagione consecutiva in granata.

18:29 - Pontedera, biennale per De Cenco - Il Padova informa che nella giornata di oggi la società biancoscudata ha ceduto a titolo definitivo l’attaccante Caio De Cenco al Pontedera. I granata informano di aver sottoscritto col giocatore un contratto biennale.

18:18 - Arezzo, a centrocampo c'è Volpicelli - Con una nota ufficiale, l'Arezzo comunica di aver raggiunto l’accordo con il Benevento per il trasferimento a titolo temporaneo del centrocampista classe 1999 Giovanni Volpicelli.

17:43 - Reggiana, triennale per Varone - La Reggiana ufficializza in data odierna l’ingaggio del centrocampista Ivan Varone. Nato a Napoli l’11 ottobre 1992, il calciatore approda a Reggio Emilia a titolo definitivo con un accordo triennale.

17:28 - Damonte è un nuovo calciatore del Renate - Con una nota ufficiale, il Renate comunica di aver aggiunto all’organico della prima squadra il calciatore Loris Damonte. Centrocampista classe 1990, ha sottoscritto un contratto che lo legherà al club brianzolo fino al 30 giugno 2020.

15:48 - Viterbese, ai saluti il Ds Pagni - Attraverso una nota ufficiale, la Viterbese comunica la risoluzione consensuale del contratto del Direttore Sportivo Danilo Pagni.

15:27 - Pianese, dall'Empoli arriva Seminara - Attraverso una nota ufficiale, l’Empoli comunica di aver raggiunto l’accordo con la Pianese per la cessione a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive del difensore classe '98 Davide Seminara.

14:55 - Gerardi firma con il Rimini - Federico Gerardi, attaccante classe ’87, è un nuovo giocatore del Rimini. Lo annuncia il club romagnolo che lo ha prelevato dal Monopoli.

12:19 - Robur Siena, arriva Setola - La Robur Siena ha messo sotto contratto il terzino Carmine Setola, classe '99, svincolato dal Palermo. Per lui contratto biennale.

12:14 - Poker d'arrivi in casa Virtus Verona - Il club veneto ha annunciato la firma del portiere Alessandro Giacomel, classe '98, per i prossimi due anni e gli arrivi in prestito di: Mattia Chiesa, portiere classe 2000, dall'Hellas Verona; Marco Cutro, difensore classe '99, dall'Empoli; Marco Fermo, centrocampista classe 2000, dall'Ascoli.

12:11 - Casertana, Avella in Serie D - La Casertana ha comunicato di aver ceduto Michele Avella, portiere classe 2000, all'ACR Messina in Serie D.

12:07 - Sicula Leonzio, preso l'attaccante Sinani - La Sicula Leonzio comunica di aver acquisito, a titolo temporaneo con diritto di opzione, dalla società A.C. Milan, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Ismet Sinani, classe '99.

Il riepilogo di tutte le ufficialità della Serie C

LUNEDI' 29 LUGLIO

Segui il LIVE di Tuttomercatoweb.com con tutte le trattative concluse delle squadre di Serie C!