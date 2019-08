LIVE TMW - Serie C, tutte le ufficialità: Sicula Leonzio, preso Bariti

Fonte: hanno collaborato Marco Conterio, Daniel Uccellieri e Claudia Marrone

15:55 - UFFICIALE - Vibonese, preso Redolfi dalla Reggina - Alex Redolfi, difensore classe ’94, è nuovo giocatore della Vibonese.

14:19 - UFFICIALE - Novara, preso Piscitella dal Carpi - Giammario Piscitella è nuovo calciatore del Novara. Il club piemontese rende noto di aver raggiunto l’accordo per il trasferimento, a titolo definitivo, di Piscitella, proveniente dal Carpi.

11.41 - Sicula Leonzio, Davide Bariti è nuovo calciatore bianconero - Davide Bariti, esterno offensivo classe 1991,è un nuovo giocatore della Sicula Leonzio. Ecco il comunicato ufficiale:

"La Sicula Leonzio comunica di aver acquisito a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive di Davide Bariti, nato a La Spezia il 7 settembre 1991.

Prima dell’approdo in bianconero Bariti, esterno destro d’attacco, ha vestito le maglie di Triestina, Ancona, Lupa Roma, Rimini, Avellino, Vicenza e Napoli, con cui ha anche collezionato due presenze in Serie A ed una di Coppa Italia nella stagione 2013/14.

Il calciatore, già arrivato nel ritiro di Zafferana Etnea, ha firmato un contratto di due anni.

“Sono contento di essere arrivato finalmente alla Sicula Leonzio – ha dichiarato Davide Bariti –. Felice di poter iniziare questa avventura. Conosco già qualcuno dei ragazzi in gruppo. Società ambiziosa, me ne hanno parlato molto bene”.

SABATO 10 AGOSTO

23.58 - Bisceglie scatenato, arriva anche Ebagua - Il Bisceglie dopo Hristov ha ufficializzato l'arrivo della punta centrale nigeriana Osarimen Ebagua (classe 1986) a titolo definitivo, con contratto annuale.

23.01 - Hristov da Firenze al Bisceglie - ACF Fiorentina comunica di aver ceduto, a titolo temporaneo, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Petko Hristov all'AS Bisceglie.

21.43 Rimini, risolto il contratto con Petrone - Con una nota ufficiale, il Rimini rende noto che, in data odierna, è stato trovato l’accordo per la risoluzione consensuale del rapporto con il signor Mario Petrone.

19.05 Bari, dal Napoli arriva Esposito - Il Bari comunica di aver acquisito dal Napoli i diritti delle prestazioni sportive del calciatore Giuseppe Esposito (Napoli, 16 aprile 1999). Il 20enne centrale difensivo, aggregato al gruppo di mister Cornacchini già dal ritiro di Bedollo, ha sottoscritto un contratto biennale con i galletti e vestirà la maglia numero 5.

17.45 Potenza, Fontana in prestito all'Altamura - Il Potenza rende noto di aver ceduto al Asd Team Altamura a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2020 i diritti alle prestazioni sportive del centrocampista Tommaso Alejandro Fontana.

17.33 Olbia, ecco Zugaro - L'Olbia rende noto di aver acquisito a titolo temporaneo dall'Inter i diritti alle prestazioni sportive del giocatore Davide Zugaro De Matteis per la stagione sportiva 2019/2020.

17.22 Padova, dal Pescara arriva Bunino - Il Padova informa che è da poco stato formalizzato il passaggio in biancoscudato dell’attaccante Cristian Bunino dal Pescara. Il giocatore si trasferisce in Veneto in prestito con opzione di riscatto.

17.15 Doppio arrivo in casa Avellino - Attraverso una nota ufficiale, l'Avellino comunica di aver raggiunto un accordo con gli atleti Silvio Petrucci e Fallou Njie, che arriva a titolo provvisorio per la stagione 2019/2020 dal Genoa.

15.08 Pistoiese, dal Catania arriva Pisseri - La Pistoiese ha il piacere di comunicare di essersi assicurata le prestazioni sportive del portiere Matteo Pisseri, classe 1991. Il giocatore arriva in arancione a titolo definitivo, dal Catania, con contratto fino al 30/06/2020.

14.56 Viterbese, dal Frosinone arriva Errico - La Viterbese comunica l’arrivo in prestito dal Frosinone di Andrea Errico. Errico, centrocampista classe ’99, arriva in gialloblu dopo aver disputato la stagione 2018/2019 nella Primavera dei laziali.

14.55 Alimi è un nuovo giocatore dell'Imolese - L'Imolese comunica di aver raggiunto un accordo con l'Atalanta per la cessione, a titolo temporaneo, del diritto alle prestazioni sportive dell centrocampista Isnik Alimi.

14.54 Gozzano, arriva lo svedese Bukva - Il Gozzano comunica di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive di Adin Bukva. Il calciatore svedese nelle stagioni scorse ha indossato le maglie di Idrottsföreningen Kamraterna Norrköping e Smedby AIS.

12.45 Avellino, tris di rinnovi in casa biancoverde - L'Avellino comunica la formalizzazione dell'accordo con tre protagonisti della passata stagione, conclusasi con la vittoria del girone G di LND e con la conquista dello scudetto di categoria: l'attaccante Luis Maria Alfageme, il centrocampista Alessandro Di Paolantonio ed il difensore Walter Zullo.

12.33 Piacenza, contratto annuale per Bertozzi - Il Piacenza Calcio comunica che Riccardo Bertozzi, portiere classe ’96, è un nuovo giocatore biancorosso. Il giocatore ha firmato un accordo annuale.

12.15 Piacenza, risoluzione consensuale con Fumagalli - Il Piacenza Calcio comunica di aver risolto consensualmente il rapporto con il calciatore Ermanno Fumagalli. Al portiere vanno gli auguri della società per le sue future esperienze professionali.

12.09 Virtus Francavilla, torna Tiritiello - Virtus Francavilla Calcio rende noto di aver acquisito in prestito, in data odierna, il diritto alle prestazioni sportive del difensore Andrea Tiritiello, classe 1995. Il calciatore, dopo l’esperienza più che positiva nella scorsa stagione, si lega nuovamente ai colori biancazzurri.

11.25 Novara, preso l'attaccante Bortolussi - La Società Novara Calcio è lieta di informare giornalisti e tifosi di aver raggiunto l’accordo per il tesseramento dell’attaccante Mattia Bortolussi classe 1996. Il calciatore, che si è legato al Club azzurro fino al 2022, nella scorsa stagione era in forza alla Lucchese dove ha collezionato 36 presenze, nel Campionato di Serie C, realizzando 8 reti.

11.14 Piacenza, dall'Empoli arriva Imperiale - L’Empoli FC comunica di aver raggiunto l’accordo con il Piacenza per la cessione a titolo temporaneo del diritto alle prestazioni sportive di Marco Imperiale

10.51 Alessandria, Fissore finisce in D al Messina - Attraverso i propri canali social, il Messina annuncia di aver prelevato dall'Alessandria il difensore centrale classe 1996 Matteo Fissore. Nell'ultima stagione ha giocato sia con i grigi, che con la Sambenedettese.

09.38 Lecco, in porta rinnova Ferat Jusufi - L’avventura di Ferat Jusufi continua in bluceleste anche per la stagione 2019/20. Il portiere di origini albanesi nato a Crotone il 3 febbraio 1999 e alto 1.90 metri ha firmato un contratto annuale con la Calcio Lecco 1912 e da domani sarà a disposizione di mister Gaburro.

VENERDI' 9 AGOSTO

21.13 Rimini, risolto il prestito con l'Atalanta di Alimi - Il Rimini F. C. rende noto che, in data odierna, è stato risolto il prestito con l’Atalanta relativo a Isnik Alimi, centrocampista classe 94. Il calciatore ha fatto dunque ritorno alla società di appartenenza.

21.13 - Triestina, dall'Entella arriva Gatto - La Virtus Entella comunica di aver trovato l’accordo con la società Triestina per il trasferimento a titolo temporaneo con obbligo di riscatto delle prestazioni sportive del giocatore Leonardo Gatto, nato a Trebisacce (CS) il 28/04/1992.

21.10 - Pistoiese, in porta tesserato Salvalaggio - La Us Pistoiese 1921, ha il piacere di comunicare di essersi assicurata le prestazioni sportive del portiere Daniel Salvalaggio, classe 1998, ex Gavorrano. Nonostante la giovane età, il nuovo estremo difensore arancione, ha già giocato nei professionisti e maturato una discreta esperienza in serie D (81 presenze in due stagioni e mezzo), in cui ha vinto un campionato, da titolare, difendendo la porta del Gavorrano nel 2016/17. Sempre tra i maremmani ha debuttato nei professionisti nel 2017/18 giocando titolare fino a Gennaio (19 presenze), prima di passare alla Sanremese di nuovo in D (14). L’anno scorso è tornato al Gavorrano, nel frattempo retrocesso (30 presenze), dove ha raggiunto i playoff, persi in finale. Nato a Carrara, compirà 21 anni il prossimo 1 Novembre. Di scuola Spezia, ha fatto parte della Primavera dell’Entelĺa (2015/16).

Era svincolato ed arriva alla Pistoiese, a titolo definitivo, firmando un contratto annuale da professionista, che scadrà il 30 Giugno 2020.

Il giocatore sarà a disposizione per la gara di Coppa Italia che si disputerà sabato a Pontedera.

17.48 - Teramo, c'è la firma di Martignago Importante colpo di mercato del Teramo. La società biancorossa comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Riccardo Martignago, reduce da un’eccellente stagione con l’Albissola, dove ha siglato 15 reti in 35 presenze. Martignago, che ha firmato un contratto biennale, raggiungerà in serata il ritiro precampionato di Celano.

16.48 - Fano, ingaggiato Boccioletti - Con una nota l’Alma Juventus Fano 1906 comunica di aver acquisito i titoli sportivi del calciatore Benjamin Boccioletti con contratto annuale.

15.40 - Olbia-Biancu, ancora insieme - Con un video su Twitter, l'Olbia comunica il ritorno in Gallura di Roberto Biancu, che arriva alla corte di Filippi in prestito secco dal Cagliari.

15.59 - Cavese, raggiunto l'accordo con Polito - La Cavese comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive, per i prossimi due anni, dell’esterno destro di difesa Vincenzo Polito classe ’99 nelle ultime due stagioni al Gela: 39 presenze ed 1 gol.

14.49 - Catania, ecco Mbendè per la difesa - Il Catania comunica di aver acquisito a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Moïse Emmanuel Mbendé, nato a Douala (Camerun), il 3 marzo 1996. Il difensore centrale, cittadino tedesco, ha sottoscritto un contratto biennale.

14.39 - Renate, Pavan ceduto al Cittadella - Con una nota ufficiale, il Renate comunica di aver ceduto a titolo definitivo al Cittadella il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Nicola Pavan.

13.15 - Feralpisalò, torna Maiorino - Con un tweet, il Livorno informa che Pasquale Maiorino sarà un giocatore della Feralpisalò durante questa stagione.

13.12 - Robur Siena, colpo Guidone in avanti - Marco Guidone è un nuovo giocatore della Robur Siena: attaccante, classe 1986, arriva a titolo definito dal Padova e ha sottoscritto un contratto biennale con la società bianconera.

13.11 - Sicula Leonzio, tra i pali arriva Polverino - Con una nota ufficiale, il Novara comunica di aver raggiunto un accordo per il trasferimento, a titolo definitivo, del calciatore Matteo Stoppa, classe 2000, alla Juventus.

12.00 - Sicula Leonzio, tra i pali arriva Polverino - La Sicula Leonzio annuncia di aver acquisito a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive del portiere Emanuele Polverino, nato a Napoli il 13 febbraio 1997.

11.35 - Potenza, due classe 2001 vanno in prestito - Il Potenza rende noto di aver ceduto al Fc Francavilla a titolo temporaneo fino al 30/06/2020 i diritti alle prestazioni sportive dell'esterno offensivo Fabio Lorusso, Potenza 12/10/2001, e del difensore Roberto Farinola, Bisceglie 30/05/2001.

11.01 - Cavese, è addio con Besana - Con una nota ufficiale, la Cavese comunica di aver rescisso in data odierna consensualmente il contratto con il giovane difensore classe ’99 Morgan Besana.

GIOVEDÌ 8 AGOSTO

22.25 - Fano, presi Tofanari e Gatti - L’Alma Juventus Fano 1906 comunica di essersi aggiudicata le prestazioni del calciatore Niccolò Tofanari in prestito dall’Ascoli Calcio fino al 30 giugno 2020 e del calciatore Riccardo Gatti in prestito fino al 30 giugno 2020 con diritto di riscatto dall’Atalanta.

21.10 - Fano, presi Tofanari e Gatti - Con una nota ufficiale, il Gubbio comunica di aver ceduto nella serata odierna a titolo definitivo il calciatore Niccolò Tofanari all'Ascoli.

20.03 - Modena, in attacco arriva Tulissi Il Modena comunica di aver perfezionato il trasferimento dell’attaccante Tiziano Tulissi (’97) di proprietà dell’Atalanta; per Tulissi si tratta di un ritorno in gialloblù dopo l’esperienza di alcune stagioni fa.

19.34 - Alessandria, ecco Celia Con una nota ufficiale, l'Alessandria comunica che Raffaele Celia vestirà la maglia grigia per la prossima stagione. Il calciatore, classe '99, arriva in Piemonte dal Sassuolo, con la formula del trasferimento a titolo temporaneo.

18.44 - Viterbese, dal Frosinone ecco Volpe La Viterbese comunica di aver raggiunto l’accordo con il Frosinone per il trasferimento in prestito del calciatore Michele Volpe.

17.55 - Monopoli, ecco Pecorini Il Monopoli comunica di aver acquisito, in data odierna, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Simone Pecorini, fino al 30 giugno 2020, con opzione di rinnovo fino al 2021.

17.44 - Carrarese, dalla Viterbese arriva Mignanelli La Carrarese rende noto di aver acquisito, a titolo definitivo dalla Viterbese, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Daniele Mignanelli, classe '93.

16.49 - Vis Pesaro, Bosco rileva il 51% del club La Vis Pesaro comunica che è stato firmato l’atto di compravendita di 51% delle quote della società Vis Pesaro dal 1898 srl, da parte della MB Holding srl di Milano, rappresentata dal suo fondatore ed unico proprietario Ing Mauro Bosco.

16.25 - Renate, a centrocampo arriva Ranieri Il Renate comunica di aver raggiunto l'accordo con il calciatore Roberto Ranieri. Centrocampista centrale classe 1997, cresce nel settore giovanile dell'Atalanta, e ha sottoscritto un contratto che lo legherà al club brianzolo fino al 30 giugno 2020, con un'opzione di estensione fino al 2021.

16.12 - Cavese, Dibari in prestito al Marina di Ragusa La Cavese 1919 srl rende noto di aver ceduto a titolo temporaneo per questa stagione all’ASD Marina di Ragusa, l’attaccante Daniele Dibari. Classe 2001, nella scorsa stagione Dibari ha esordito anche tra i professionisti, collezionando tre presenze in campionato

15.31 - Gubbio, Conti saluta il club Il Gozzano comunica di aver acquistato a titolo definitivo le prestazioni sportive di Gian Marco Crespi. Il portiere, classe 2001, la scorsa stagione militava nella Primavera dell'Udinese.

14.52 - Gubbio, Conti saluta il club Nella giornata odierna il calciatore Massimo Conti, dietro sua espressa richiesta, ha effettuato la risoluzione del contratto con il Gubbio.

14.51 - Avellino, Morero rinnova e riprende la fascia da capitano Santiago Morero rimane all'Avellino. In queste ore è stata raggiunta l'intesa tra il giocatore ed il club irpino. L'argentino ha firmato un accordo annuale e sarà il capitano dei lupi anche per la prossima stagione.

14.42 - Bisceglie, per la corsia mancina arriva Cardamone Il Bisceglie comunica di aver tesserato, con la formula del contratto annuale, l'esterno sinistro basso Valerio Cardamone, classe '99.

12.02 - Paganese, ecco Scevola. Torna Perri - La Paganese Calcio 1926 comunica l’arrivo in azzurrostellato del portiere classe 96, Mattia Scevola. Lo scorso anno il calciatore romano faceva parte del pacchetto degli estremi difensori della prima squadra dell’Ascoli. Per lui, contratto fino a giugno 2020. E' altresì reso noto di aver trovato l’accordo con l’Ascoli Calcio 1898 FC SpA, per il prestito fino a giugno 2021, del difensore Matteo Perri. Il classe 98, ha già indossato i colori azzurrostellati la scorsa stagione, totalizzando 15 presenze.

MERCOLEDI' 7 AGOSTO

20.14 - Casini all'Arzignano - FC Arzignano Valchiampo comunica ufficialmente di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Riccardo Casini.

17.53 - La Vibonese fa tris in entrata - La Vibonese annuncia un tris d'acquisti: Mario Pugliese, Ferdinando Maniscalchi e Khaled Khouaja sono ufficialmente tre nuovi giocatori rossoblu.

16:52 - Padova, definito l'arrivo di Castiglia - Il Calcio Padova informa che è da poco stato formalizzato il passaggio in biancoscudato del centrocampista Luca Castiglia dall’U.S. Salernitana 1919. Il giocatore si trasferisce al Padova in prestito con opzione di riscatto.

15:15 - Robur Siena, preso Buschiazzo - La Robur Siena ha annunciato l'arrivo del difensore Fabrizio Buschiazzo, classe '96, dal Penarol. Il giocatore arriva a titolo definitivo e ha firmato fino al 2022.

12:44 - Alessandria, arriva Eusepi - L'Alessandria ha prelevato in prestito dal Pisa l'attaccante Umberto Eusepi.

12:29 – Avellino, arriva Albadoro. Rinnova Morero - L’Avellino ha ufficializzato l’arrivo dell’attaccante Diego Albadoro dalla Ternana e il rinnovo di contratto di Santiago Morero.

12:23 - Teramo, preso il centrocampista Lasik - Il Teramo ha ufficializzato sul proprio sito l'arrivo del centrocampista Richard Lasik, classe '92, ex di Brescia e Avellino. Il giocatore slovacco ha firmato un biennale.

11:55 - Juventus U23, arriva Frabotta - Il Bologna ha ufficializzato la cessione di Gianluca Frabotta, terzino mancino classe '99, alla Juventus U23.

11:44 - Picerno, dalla Samp arriva Cavagnaro - Il Picerno ha ufficializzato un altro colpo nella giornata di oggi. Dalla Sampdoria arriva il portiere classe '98 Pietro Cavagnaro.

09:49 - Picerno, arriva Ruggieri - Il Picerno ha ufficializzato sul proprio sito l'arrivo di Domenico Ruggieri, attaccante classe '98, svincolato dopo la mancata iscrizione del Foggia al campionato.

09:35 - Bisceglie, arriva lo spagnolo Alvaro - Colpo in entrata per il Bisceglie, che si assicura le prestazioni dell'attaccante spagnolo, classe '89, Montero Fernandez Alvaro. Arriva a titolo definitivo dal Marbella, si lega ai pugliesi con un contratto annuale.

MARTEDI' 6 AGOSTO

22.04 - Reggina, preso Rubin e ceduto Baclet - Un'entrata e un'uscita in casa Reggina: "Il presidente Luca Gallo e la Reggina comunicano di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive di Matteo Rubin. Il calciatore si trasferisce in riva allo Stretto sulla base di un contratto biennale". "

Virtus Francavilla Calcio comunica di aver acquisito con la formula del prestito, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Alain Pierre Baclet, proveniente dalla Reggina Calcio.

21.01 - Albadoro all'Avellino - L’Us Avellino comunica di aver raggiunto l’accordo con l’attaccante Diego Albadoro per le prestazioni sportive nella stagione 2019/2020.

20.23 - Picerno, preso Sparacello - Claudio Sparacello è un nuovo calciatore dell'AZ Picerno. Lo ha annunciato la società acquirente mediante i suoi canali ufficiali.

20.14 - Teramo, acquistato Mungo - La S.s. Teramo Calcio rende noto di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Domenico Mungo, proveniente a titolo definitivo dal Cosenza Calcio e che ha sottoscritto un accordo di natura triennale.

19.45 - Feralpisalò, doppio innesto - Due nuovi giocatori per la Feralpisalò. Hanno firmato con i Leoni del Garda l'attaccante Francesco Stanco e il difensore Marco Zambelli.

19.28 - Modena, preso Davì - Guido Davì è un nuovo calciatore del Modena. Il centrocampista (classe 1990) ha scelto la maglia numero 28.

19.22 - Paganese, un rinnovo e un acquisto - La Paganese Calcio 1926 comunica la riconferma del difensore Marco Schiavino. Il calciatore romano ha sottoscritto un contratto fino a giugno 2020. C'è anche l’ufficialità al diritto alle prestazioni sportive, fino a giugno 2020, del centrocampista classe 93, Fabrizio Bramati.

17:54 - Rimini, è addio con Brighi - Il Rimini, con un comunicato ufficiale, rende nota l’avvenuta risoluzione consensuale del rapporto con il difensore, classe ’92, Andrea Brighi.

16:36 - Robur Siena, rinnova Vassallo - Con una nota ufficiale, è reso noto che Francesco Vassallo ha firmato nelle scorse ore il rinnovo del contratto con la Robur Siena, legandosi alla società bianconera fino al 30 giugno del 2022.

16:35 - Monza, ecco Franco dal Trapani - Approda al Monza il difensore Michele Franco, nato ad Altamura il 20/2/1985, attualmente svincolato e nella seconda parte della scorsa stagione al Trapani. Il calciatore ha firmato un contratto valido fino al 30 giugno 2020.

13:00 - Casertana, ceduto Pinna al Catanzaro - Attraverso una nota ufficiale, la Casertana comunica di aver ceduto a titolo definitivo al Catanzaro il difensore Paride Pinna.

12:40 - Reggina, biennale per Rubin - Il presidente Luca Gallo e la Reggina comunicano di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive di Matteo Rubin. Il calciatore si trasferisce in riva allo Stretto sulla base di un contratto biennale.

11:13 - Juventus U23, arriva Mota Carvalho - La Virtus Entella e la Juventus hanno comunicato di aver trovato l'accordo per il trasferimento del giovane attaccante Dani Mota Carvalho in bianconero. Il calciatore sarà girato alla squadra U23 dei piemontesi nella prossima stagione.

LUNEDI' 5 AGOSTO

