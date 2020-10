live Serie C, ufficialità dell'ultimo giorno di mercato: a Novara va Lanini, a Caserta Fedato

vedi letture

Serie C

Oggi alle 11:14 Serie C

Alla mezzanotte del 1° settembre è ufficialmente scattata la finestra di calciomercato che precede il via della stagione sportiva 2020/2021 e che termineràoggi, lunedì 5 ottobre. Di seguito TuttoMercatoWeb.com propone il quadro completo e in costante aggiornamento di tutte le ufficialità riguardanti la Serie C.

Per rileggere tutte le operazioni di mercato dal 28 settembre al 4 ottobre CLICCA QUI

Per rileggere tutte le operazioni di mercato dal 21 al 27 settembre CLICCA QUI

Per rileggere tutte le operazioni di mercato dal 14 al 20 settembre CLICCA QUI

Per rileggere tutte le operazioni di mercato dal 7 al 13 settembre CLICCA QUI!

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

11.13 - Casertana, biennale per Fedato - La Casertana comunica di aver ingaggiato con un contratto biennale il calciatore Francesco Fedato. Attaccante esterno classe 1992, Fedato vanta una carriera ricca di maglie importanti, in particolar modo in Serie B, ed è reduce dall'esperienza con il Gozzano

11.11 - Novara, dal Parma arriva Lanini - Attraverso una nota ufficiale, il Novara è lieto di annunciare di aver trovato l’accordo per l'arrivo, a titolo temporaneo dal Parma, di Eric Lanini, attaccante classe 1994.

10.41 - Foggia, pokerissimo di innesti - Pokerissimo di innesti per il Foggia. In prestito dalla Salernitana arrivano il duttile Sedrick Kalombo, il centrocampista Gaetano Vitale e l'esterno offensivo Carmine Iannone, ma a centrocampo arriva anche Vincenzo Garofalo; sulla trequarti, invece, spazio all'estro di Alessio Curcio.