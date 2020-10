live Serie C, ufficialità dell'ultimo giorno di mercato: Renate, arriva Santovito

vedi letture

Serie C

Oggi alle 15:38 Serie C

Alla mezzanotte del 1° settembre è ufficialmente scattata la finestra di calciomercato che precede il via della stagione sportiva 2020/2021 e che termineràoggi, lunedì 5 ottobre. Di seguito TuttoMercatoWeb.com propone il quadro completo e in costante aggiornamento di tutte le ufficialità riguardanti la Serie C.

Per rileggere tutte le operazioni di mercato dal 28 settembre al 4 ottobre CLICCA QUI

Per rileggere tutte le operazioni di mercato dal 21 al 27 settembre CLICCA QUI

Per rileggere tutte le operazioni di mercato dal 14 al 20 settembre CLICCA QUI

Per rileggere tutte le operazioni di mercato dal 7 al 13 settembre CLICCA QUI!

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

15:38 - Renate, arriva Santovito dalla Reggiana - La società A.C. Renate 1947 Srl, in data odierna comunica di aver acquisito a titolo temporaneo dalla AC Reggiana 1919 il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Riccardo Santovito.

15:22 - Foggia, arriva Curcio dal Catania - Il Calcio Foggia 1920 comunica di aver provveduto all’ingaggio del calciatore Alessio Curcio.

15:17 - Alessandria, annuale per Crosta - Nuovo arrivo in casa Alessandria, con l’ingaggio di Luca Crosta, estremo difensore scuola Milan, lo scorso anno a Olbia e poi a Renate. Per lui, 22 anni compiuti a febbraio, arrivato in grigio a titolo definitivo, contratto di un anno.

15:16 - Potenza, dall'Ascoli arriva Pinto - Il Potenza comunica di aver acquisito dall'Ascoli il diritto alle prestazioni sportive del centrocampista offensivo, classe 1999, Diogo Pinto a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2021

14:53 - Juve Stabia, preso il centrocampista Bovo - Virtus Francavilla Calcio comunica di aver ceduto a titolo definitivo, in data odierna, il calciatore Andrea Bovo all’S.S. Juve Stabia.

14:37 - Paganese, ecco Curci per la difesa - La Paganese Calcio 1926 srl comunica che in data odierna ha acquistato dalla S.C Caronnese a titolo definitivo, le prestazioni sportive del calciatore Alessandro Curci, difensore classe 2001

14:36 - Fermana, arriva Intinacelli in attacco - La Fermana comunica ufficialmente l’arrivo dall’Ascoli, con la formula del prestito dell’attaccante classe 2001 Francesco Intinacelli.

13.29 - Arezzo, dalla Samp arriva Di Nardo - L'Arezzo è lieta di annunciare che Antonio Di Nardo è un nuovo calciatore del Cavallino. L'attaccante, classe 1998, arriva in amaranto con la formula del prestito dalla Sampdoria.

13.28 - Pistoiese, dal Parma arriva Simonetti - La Pistoiese ha il piacere di annunciare di aver concluso positivamente la difficile trattativa per portante in arancione il centrocampista Lorenzo Simonetti, classe 1996, che arriva alla corte orange in prestito annuale dal Parma.

11.13 - Casertana, biennale per Fedato - La Casertana comunica di aver ingaggiato con un contratto biennale il calciatore Francesco Fedato. Attaccante esterno classe 1992, Fedato vanta una carriera ricca di maglie importanti, in particolar modo in Serie B, ed è reduce dall'esperienza con il Gozzano

11.11 - Novara, dal Parma arriva Lanini - Attraverso una nota ufficiale, il Novara è lieto di annunciare di aver trovato l’accordo per l'arrivo, a titolo temporaneo dal Parma, di Eric Lanini, attaccante classe 1994.

10.41 - Foggia, pokerissimo di innesti - Pokerissimo di innesti per il Foggia. In prestito dalla Salernitana arrivano il duttile Sedrick Kalombo, il centrocampista Gaetano Vitale e l'esterno offensivo Carmine Iannone, ma a centrocampo arriva anche Vincenzo Garofalo; sulla trequarti, invece, spazio all'estro di Alessio Curcio.