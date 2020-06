live Ternana, Gallo: "Siamo rimasti sempre in partita, errori singoli"

Il tecnico della Ternana, Fabio Gallo, commenta la sconfitta rimediata dai suoi giocatori a Cesena nella finale di Coppa Italia di Serie C. Di seguito le sue parole.

Come analizza la gara?

"La squadra ha fatto una buona gara a mio avviso, perché è rimasta sempre in partita. Abbiamo fatto degli errori singoli che ci sono costati la sconfitta".

Qual è stata la chiave del gara?

"Il gol all’ultimo secondo del primo tempo ha scombinato i nostri piani. Abbiamo provato a recuperarlo fino in fondo contro una squadra che ha ottima qualità. I ragazzi hanno dato il massimo, a livello fisico siamo rimasti in partita".

Non crede che l'ingenuità di Defendi sia stata troppo per un giocatore di esperienza come lui?

"Due falli in cinque minuti hanno segnato la parte finale della nostra partita. In inferiorità numerica la squadra non è riuscita a recuperare: non ci sono state occasioni in cui avremmo potuto pareggiare la partita".

Ci può dire chi l'ha delusa?

"Non penso sia questo il momento di dirlo. Abbiamo una partita importante tra poco e dobbiamo pensare a quella".

Il suo giudizio sulla Juventus Under 23?

"È una squadra giovane, di qualità, la squadra ha risposto però colpo su colpo".

Sulla ripartenza

"È stata una partita dispendiosa e dobbiamo pensare a recuperare bene".

Ha qualche rimpianto sulle scelte fatte?

"Ho fatto scelte scelte basate sul periodo. Volevo riempire l’area, poi ho messo in campo giocatori che avevamo più gamba".