Livorno, Braken: "Vincere, per andare in vacanza con testa libera di pensieri e morale alto"

Vigilia di gara in casa Livorno, con la squadra che domani sarà impegnata tra le mura amiche contro la Lucchese, al termine di una convulsa settimana che ha visto non solo la vittoria nel recupero contro la Pro Vercelli ma anche il (momentaneo) salvataggio del club. Dalle colonne de Il Tirreno - ed. Livorno, Rosignano, Cecina, ecco le parole di Sven Braken: "A Vercelli mi ha mandato in porta una bella combinazione con Murilo. Ho calciato di sinistro, ma devo dire che il portiere non è stato bravo nella circostanza. Sono stati tre punti davvero pesanti. Quella di domani è una sfida importante per la classifica e anche difficile. Il campionato è ancora lungo, ma dobbiamo ottenere il massimo da ogni impegno. Domani vogliamo a tutti i costi prenderci i tre punti perché c'è ancora una gara da affrontare. Il mercoledì successivo andremo a Como e ce la giocheremo anche lì. Vogliamo andare in vacanza con la testa libera di pensieri e il morale alto. Per questo servono due risultati positivi nelle ultime due partite dell’anno".