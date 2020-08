Livorno, Breda si dimette. Cozzella: "Presto il nuovo allenatore. Stiamo costruendo la squadra"

Non sarà Roberto Breda a guidare il Livorno in Serie C nella prossima stagione. Nonostante la dichiarazione del presidente Aldo Spinelli di ieri. L’allenatore ha infatti presentato le proprie dimissioni alla società che le ha accettate come riferisce il direttore sportivo Vittorio Cozzella a Livornotoday.it: "Non se la sentiva di scendere di categoria, adesso pensiamo a costruire la squadra per il prossimo campionato. - continua Cozzella – Il presidente non vuol perdere tempo e visto che la cessione è ormai sfumata ha deciso di organizzarsi. Partiamo da una buona base formata dai giocatori che sono rimasti e quelli che tornano dai vari prestiti, ora occorre inserire i giusti tasselli senza commettere gli errori fatti quest'anno. L'allenatore? Abbiamo iniziato il lavoro solo oggi, ma a breve decideremo anche quello".