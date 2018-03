Livorno, buona la prima di Foschi: “Vista la giusta carica”

Inizia bene l'avventura di Luciano Foschi sulla panchina del Livorno. Nello scontro diretto contro la Robur Siena gli amaranto vincono, grazie a una rete dell'ex Francesco Valiani, al termine di una prestazione determinata e decisa. “Stasera ho visto subito la giusta carica agonistica dopo che in questi due giorni ho dato dei concetti, cercando di trovare le giuste distanze tra i reparti e in mezzo al campo. Una cosa che era mancata nelle ultime uscite. - spiega Foschi nel dopo gara come riporta il sito dei labronici - Ci godiamo la vittoria. Ho puntato sulla freschezza di chi aveva giocato meno nelle ultime, è andata bene”