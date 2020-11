Livorno, ci sono quattro volti nuovi ma manca Mazzarani: per lui non c'è il nulla osta

Si giocherà questa sera, dopo lo slittamento di orario, il match tra il Livorno e la Juventu U23, recupero della 4^ giornata del Girone A di Serie C.

Per l'occasione mister Alessandro Dal Canto potrà disporre di quattro nuovi acquisti, ufficializzati ieri, ma, come riferisce Tuttosport, manca il nulla osta per l'arrivo del centrocampista del Catania Andrea Mazzarani, unico a non esser stato tesserato tra i nomi che erano stati affiancati alla formazione labronica. «

A ogni modo, oggi, vento di novità: "Un paio di loro potrebbero già essere titolari con la Juventus Under 23, mentre Bussaglia ha un problema muscolare e non ci sarà", le parole del tecnico.