Livorno, Cozzella sugli stipendi: "Spinelli ha detto che il problema è risolto"

“Stipendi? Spinelli ha detto che il problema è risolto”. Parla così il direttore sportivo del Livorno Vittorio Cozzella ai microfoni di Tuttoc.com cercando di riportare serenità in casa labronica: “La situazione non è bella e non è positiva, non si sta tranquilli con queste vicissitudini, non è bello quando si vivono situazioni che non riguardano l'aspetto calcistico, ne risenti in maniera notevole perché magari i calciatori non sono abituati e li fai preoccupare. Questo non deve essere un alibi o una giustificazione, ma sicuramente i giocatori non posso essere sereni. - continua Cozzella – Tifosi? Non è facile comprendere queste situazioni per chi vuole vivere il campo. Loro non vogliono vivere queste problematiche, sono preoccupati e per questo sono scesi in piazza. Perché sono legati alla maglia”.