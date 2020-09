Livorno, Dal Canto: "Niente alibi, quelli che abbiamo bastano per una gara di livello"

Alessandro Dal Canto, tecnico del Livorno, nel corso della conferenza stampa della vigilia della gara contro l'Albinoleffe ha detto chiaramente di non volere alibi nonostante i mancati acquisti: “Non dobbiamo stare a piangere tutte le volte per la situazione dei calciatori non ancora tesserati. Ho già parlato prima della gara di mercoledì scorso, ora basta. Non siamo vittime. Quelli che compongono il gruppo bastano ed avanzano per fare una partita di calcio di buon livello, non voglio scusanti. Andiamo a fare la nostra partita con massimo impegno”, le sue parole riprese da TuttoC.com.