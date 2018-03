Livorno, Doumbia e Murilo nel mirino del Brescia

Fonte: TuttoC.com

Brescia che potrebbe pescare dalla Serie C in vista della prossima stagione. Secondo quanto riportato dalla redazione di TuttoC.com, domani un'osservatore delle rondinelle sarà al "Città di Gorgonzola" per il match tra Giana Erminio e Livorno. Sul taccuino della società cara al presidente Cellino, l'esterno offensivo Abdou Doumbia e la punta Murilo. I due amaranto possono finire in estate in Lombardia.