Livorno, è giallo stipendi. E in quattro potrebbero presto svincolarsi

vedi letture

Brutte notizie per il Livorno, club dove vigono ancora dubbi circa il pagamento delle ultime scadenze. Una situazione societaria complessa, e una messa in mora da parte di alcuni calciatori, che adesso, come riferisce La Gazzetta dello Sport, potrebbero svincolarsi: si tratta dei centrocampisti Antonio Porcino, Tino Parisi e Davide Agazzi e dell'attaccante Murilo Mendes.

La dirigenza è ottimista, ma se non avesse ragione, per mister Alessandro Dal Canto ci sarebbero ulteriori problemi su una rosa già corta.