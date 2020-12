Livorno, forse saldate alcune pendenze arretrate: ma da Spinelli. Silenzio sul Gruppo Carrano

vedi letture

Tutto tace in casa Livorno, ma quella di oggi è una giornata decisamente importante per la formazione amaranto... o meglio, per la società. Scade infatti il termine per il pagamento di alcuni stipendi arretrati di luglio e agosto e i vari F24 (i calciatori da saldare sono Agatino Parisi e Filip Raicevic), per una cifra che, stando a quanto riferisce Il Tirreno - ed. Livorno, ammonta a 188mila euro: pena, una penalizzazione.

Che non pare però essere l'unico scenario possibile, sempre stando a quanto riferisce il quotidiano. Scade infatti oggi il termine per il pagamento, da parte del Gruppo Carrano, delle quote da versare a Sicrea per l'acquisto del club (circa 526mila euro): se questo non accadrà, il Livorno tornerà nelle mani di Sicrea, che non ha però né la volontà né la forza economica di gestire la società. Difficile prevedere cosa succederà.

Le poche buone notizie, però, arrivano da livornolive.it. Come riferisce il sito, al primo pomeriggio non c'era notizia dei versamenti dal parte del Gruppo Carrano, ma pare che almeno gli stipendi - 41mila euro - siano stati coperti da Aldo Spinelli, Rossettano Navarra, Silvio Aimo e forse Mauro Ferretti.