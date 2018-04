Livorno, Foschi: "L'ambiente si è ricompattato: pensiamo all'Olbia"

© foto di Federico Gaetano

Match delicato quello che affronterà il Livorno domani ad Olbia. Per parlare di ciò, è intervenuto in conferenza stampa il trainer degli amaranto, Luciano Foschi. Queste le sue parole così come raccolto dal sito ufficiale del club: "Dobbiamo pensare solo ed esclusivamente alla partita con l’Olbia. A niente altro. I ragazzi sanno dell’importanza di questa gara, tutto il resto deve finire. Se le cose sono rientrate il merito è di tutti: di Protti, Signorelli, del presidente e dei giocatori. Tutti hanno dimostrato di voler raggiungere il risultato: insieme. A volte certe cose che accadono servono anche per ricompattare la situazione. Il Livorno deve pensare solo a giocare bene, mettendoci amor proprio e grinta ma soprattutto intelligenza ed abilità a sfruttare le occasioni che capitano durante la partita. Modulo? Abbiamo provato diversi schemi di gioco, vederemo domani quale adottare. Il Livorno deve avere coraggio. Nei confronti degli avversari ci deve essere rispetto, ma le gare vanno affrontate con immensa voglia di vincere. L’Olbia? E' una squadra che gioca un buon calcio, si conoscono da molte stagioni ed hanno meccanismi ben rodati. Dobbiamo cercare di evitare le loro azioni pericolose ed imporre il nostro gioco. Noi giochiamo sempre per vincere e dovrà essere così anche domani. Sappiamo che ce la giocheremo con il Siena punto a punto fino alla fine. Ce la metteremo tutta. Siamo in grado di fare tredici punti e quello deve essere il nostro obiettivo. Stiamo giocando molte partite in pochi giorni ma domani ci saranno anche forze fresche in campo , non devono esserci alibi. Assenze? Murilo e Franco sono assenze che hanno un peso, lo dice il campionato, ma ho fiducia massima in chi giocherà nei loro ruoli. Doumbia da lunedì rientrerà in gruppo".