Livorno, Foschi: "Murilo impari i movimenti da Callejon"

© foto di Federico Gaetano

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l'Arezzo il tecnico del Livorno Luciano Foschi ha voluto indicare la via da seguire all'esterno offensivo Murilo: “Io ho un'idea precisa sugli attaccanti, devono essere bravi a giocare assieme, non serve metterne due davanti e buttare la palla verso di loro. Ci sono casi in cui due centravanti giocavano l'uno per l'altro e penso a Protti con Lucarelli o Anderson al fianco, ma più si scende di categoria più si vedono meno esempi. Murilo dovrebbe imparare i movimenti di Callejon per esempio, un giocatore che in quel ruolo ha i movimenti migliori al mondo”.