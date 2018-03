Livorno, Foschi sorride: "La curva non mi permette di parlare coi miei"

Luciano Foschi, tecnico del Livorno, ha parlato così in sala stampa sorridente dopo la bella vittoria dei sui contro il Siena che ha ridato la vetta della classifica agli amaranto: "Non ho più voce. Stasera ho capito che la curva non mi permette di parlare con i miei giocatori e dico meno male. In questi due giorni ho parlato singolarmente con ogni mio giocatore. Il mio obiettivo era fargli capire ancora una volta le loro capacità. Quest’anno ho visto molte volte il Livorno sia per gusto ma anche tanto per simpatia. Non potevo dargli chissà cosa, ma ho cercato di ricordargli le loro qualità. Avevano perso delle distanze in mezzo al campo, i loro valori andavano ricercati. Ci sono ancora difficoltà ma ho lavorato sullo spirito di sacrificio. Le squadre di Mignani giocano bene e troveremo squadre che ci metteranno in difficoltà. Ho chiesto spirito di sacrificio e di non avere il timore di poterla vincere in ogni momento. Secondo il mio modo di vedere il calcio questa squadra aveva perso le distanze e la partita di Gorgonzola è stata un aiuto perché il campo era stretto per cui le hanno ritrovate. Se non perdiamo gli equilibri abbiamo giocatori che nell’uno contro uno sono bravi. Oggi è domani ci godiamo la vittoria senza dimenticare che in precedenza abbiamo fatto 54 punti e il merito non è mio. Non sono io primo ma ho fatto solo tre punti dopo nove mesi in cui non allenavo. Ho apprezzato tanto lo spirito. Chi viene a giocare in questa piazza non può non avere questo spirito, mi sarei molto arrabbiato se non lo avessi visto", evidenzia Amaranta.it.