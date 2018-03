Livorno, Giandonato: "Mancano 18 punti per la Serie B"

© foto di Federico Gaetano

Ai margini delle rotazioni di Sottil, Manuel Giandonato ha ritrovato spazio con l'arrivo sulla panchina del Livorno di Luciano Foschi: "Ad agosto ero stato messo sul mercato ma sono voluto rimanere. A gennaio sono stato messo addirittura fuori dal progetto - confessa a Il Tirreno il centrocampista amaranto - però penso che vincere un campionato in una piazza importante come Livorno non capiti a tutti. Perciò, ho messo da parte il mio interesse personale e ho pensato all'obiettivo comune. E sono rimasto, adesso gioco di più. Io mi trovo bene sia con il 4-2-3-1 che con il 4-3-3. Dipende molto dal modo di giocare e dall'idea di calcio degli allenatori. Diciamo che adesso, con la linea a 3, sono più a mio agio perché ho la possibilità di toccare più palloni". Giandonato non fa drammi, dopo il brutto ko col Monza: "Noi dobbiamo guardare solo a noi stessi. Se facciamo 18 punti arriviamo primi. Punto e basta. Diciamo che nella serata sorta, abbiamo potuto tirare un sospiro di sollievo per la sconfitta del Siena. Ma vivere sempre sulle disgrazie altri non porta da nessuna parte".