Livorno, giocatori pagati, ma solo a metà. Mariani rassicura: "Tutto concordato con l'AIC"

La situazione finanziaria in casa Livorno continua a tenere banco più di quella del campo nella città toscana. Il Tirreno in edicola infatti ha rivelato che gli undici giocatori che avevano messo in mora la società sono stati pagati, ma solo a metà. Il Livorno ha infatti versato 70 mila dei 130 mila euro dovuti ai giocatori per evitare che si svincolassero, anche se questa eventualità non è stata ancora scongiurata. Intervistato dal quotidiano il general manager Danilo Mariani ha però voluto tranquillizzare la piazza sulla situazione: “Non c'è alcun problema, la società ha concordato tutto con l'Associazione Italiana Calciatori. Stiamo portando capitali dentro la società - prosegue Mariani - la parte rimanente dell'ultima mensilità verrà saldata in queste ore. Se qualcuno vuole andare via per una cosa del genere si accomodi pure fuori dalla porta: noi andiamo avanti con il nostro progetto".