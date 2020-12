Livorno, Heller: "Aumento di capitale entro il 10 o mi dimetto. C'è il rischio esclusione"

Intervenuto ai microfoni di Telecentro2 il presidente del Livorno Giorgio Heller ha parlato delle difficoltà che il club sta vivendo in queste settimane minacciando le proprie dimissioni: “Stiamo vivendo una situazione difficile, ma se i soci faranno la loro parte supereremo questo momento. Con il socio di maggioranza Carrano ci sentiamo 3-4 volte al giorno, lui mi rassicura che entro giovedì adempirà l’aumento di capitale di sua competenza. Con Navarra invece parliamo attraverso i media, ho chiesto un faccia a faccia, ma si è negato. Se entro il 10 nessuno farà la sua parte penserò seriamente alle dimissioni. - continua Heller – La società prima di noi non aveva una dirigenza, oggi abbiamo in organico uno staff di professionisti, indispensabili per la gestione di una società di calcio. Fallimento? È difficile oggi per una società di calcio fallire, ma si corre il rischio dell’esclusione dal campionato se non rispettiamo impegni e scadenze. I dipendenti sono arretrati solo di due mensilità, i calciatori di qualche mese in più, ma nel calcio ci può stare, in serie A ci sono 9 squadre che non sono in regola con gli stipendi ai calciatori”.