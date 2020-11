Livorno, Heller rassicura sugli stipendi: "Non ci sono ragioni per essere allarmati"

Era stato fissato per la giornata di ieri il termine ultimo per il pagamento degli stipendi e relativi contributi per le società di calcio per le precedenti mensilità. Una scadenza che aveva particolare rilievo per il Livorno, fresco di cambio di proprietà, chiamata a versare circa 300mila euro. Su questo tema si è espresso il numero uno amaranto Giorgio Heller dalle colonne de Il Tirreno: “Oggi per me è stata una giornata complicata perché ho dovuto fare un nuovo tampone, ma non mi risulta ci siano ragioni per essere allarmati. So che il nostro amministratore delegato Carrano si sta occupando di tutto, da quello che so non ci sono problemi. E’ chiaro che questo era un passaggio importante e da quanto mi risulta lo abbiamo superato senza problemi".