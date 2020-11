Livorno, il Gruppo Carrano non ha pagato le quote acquisite. Spuntano altri acquirenti?

Con l'acquisizione del Gruppo Carrano del 34% delle quote del Livorno, sono cambiati gli equilibri all'interno del club: prevista per oggi l’assemblea dei soci, durante la quale dovrà essere sottoscritta la ricapitalizzazione da 3 milioni di euro per far fronte alle spese, comprese quelle arretrate, riguardanti anche gli stipendi dei giocatori per evitare ulteriori punti di penalizzazione.

Peccato, però, che sia spuntata una nuova problematica: la Sicrea Costruzioni Srl, che ha ceduto il citato 34% del pacchetto azionario, ieri ha fatto sapere di non aver ancora ricevuto il pagamento per il riscatto delle quote sulle quali il gruppo Carrano si era impegnato con un preliminare d'acquisto in data 9 ottobre, divenuto poi effettivo il 19. La situazione, a livornotoday.it, è spiegata da Angelo Cornaglia, rappresentante di Sicrea: "Sto seguendo le vicende del Livorno calcio almeno fino a quando non saremo pagati. La sensazione? Non saprei, se il gruppo Carrano manterrà le promesse sarà il nuovo proprietario, altrimenti dal 26 novembre dovremo riprenderci il 34% della società. Il progetto iniziale era tutt'altro, poi sono successe troppe cose. A ogni modo, se il gruppo Carrano non avrà i mezzi per comprare le nostre quote troveremo una soluzione. Ne abbiamo già una che darebbe opportunità e concretezza, ovvero un paio di soggetti conosciuti in grado di dare le giuste garanzie. Noi siamo piemontesi, gente con i piedi per terra e non promettiamo ciò che non possiamo mantenere. Certo, abbiamo fatto degli errori anche noi, ma se non ci fossimo impegnati economicamente il Livorno sarebbe già fallito. Spinelli? Al di là di tutti i difetti è una persona corretta e le di parola, ma non promette a chi poi non è in grado di rispettare i patti".