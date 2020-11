Livorno, il Gruppo Carrano prende le quote di Banca Cerea: è la svolta societaria?

"Registrato il passaggio di proprietà e conferiti i poteri. Da domani si può procedere con l’aumento di capitale": con questo lapidario commento davanti alle telecamere di Telecentro 2, emittente tv toscana, il Dg del Livorno Danilo Mariani comunica la notizia che riguarda la società amaranto.

Venerdì scorso, il 20 novembre, la Camera di Commercio avrebbe infatti ratificato il passaggio della maggioranza delle quote da Banca Cerea al Gruppo Carrano, che ora può dunque saldare tutte le pendenze rimaste in sospeso.

In questi giorni, quindi, possibile la ricapitalizzazione del club e una nuova vita per lo stesso.