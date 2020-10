Livorno, il gruppo Carrano sottoscrive un preliminare di acquisto del 34% delle quote del club

vedi letture

L'imprenditore Danilo Mariani ha fatto pervenire alla stampa una nota con cui chiarisce la sua posizione nell'acquisto delle quote del Livorno calcio 1915: “Il gruppo Carrano ha sottoscritto in data odierna innanzi al notaio Gianluca Anderlini di Roma, un preliminare di acquisto del 34 per cento del capitale sociale del Livorno calcio, con la promessa di rilevare l’intera quota di partecipazione di Sicrea. Tale contratto potrà avere efficacia allo scadere dei termini di esercizio del diritto di prelazione, 19 ottobre 2020, dei soci rimanenti od ancor prima alla eventuale rinuncia al diritto degli stessi”. Ed ancora: “Si auspica, per una celere riorganizzazione finanziaria ed operativa del club e per gli incombenti adempimenti di garanzia che evitino ogni rischio sanzionatorio o di penalizzazione, che le decisioni dei soci non cedenti siano rese note al più presto. Il gruppo Carrano ha in animo di rilevare la quota di maggioranza del capitale del club come già comunicato ai soci non cedenti”.